Pädo-Netzwerk: Epstein-Opfer tot aufgefunden nachdem sie geschworen hatte, die Elite zu entlarven

Eines der Opfer des milliardenschweren Pädophilen Jeffrey Epstein ist unter verdächtigen Umständen gestorben, nachdem er damit gedroht hatte, Elite-Pädophile zu benennen und zu entlarven.

Carolyn Andrianos Aussage war entscheidend für die Verurteilung von Maxwell, Epsteins Kindersex-Zuhälter, und ihre Aufdeckung drohte, mächtige Politiker, Geschäftsleute und Weltführer zu entlarven.

Allerdings wurde Andriano, ein ehemaliges Model, Anfang des Jahres tot in einem Hotel in West Palm Beach aufgefunden, wie aus einem neuen Bericht von The Daily Beast hervorgeht.

News Yahoo berichtet: Es gab keine Beerdigung oder Nachruf und über ihren Tod wurde in den Medien bisher nicht berichtet.

Die Polizei von West Palm Beach leitete eine Untersuchung ihres Todes ein, nachdem festgestellt wurde, dass sie an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben war.

Für diejenigen, die sie kannten, bleibt ihr Tod jedoch ein Geheimnis, und ihre Familie geht davon aus, dass es sich möglicherweise um ein Verbrechen handelte.

Andrianos Mutter beharrt darauf, dass sie weder drogen- noch alkoholsüchtig war, und flehte die Polizei an, den Tod ihrer Tochter zu untersuchen.

Laut The Daily Beast hatte Carolyn Andriano ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod viel SMS geschrieben. (Pädo-Hollywood: Instagram von Tom Hanks wird mit Kommentaren überschwemmt, die seine Verhaftung wegen „Sexualverbrechen an Kindern“ fordern)

Berichten zufolge freute sie sich darauf, mit ihrem Mann John Pitts und ihren fünf Kindern ein neues Leben aufzubauen.(Sound of Freedom: Ballard prangert Mikrochips bei Kindern an – YouTube schützt den Sexhandel mit Kindern, Pädophilen und Pädophilen indem es zensiert (Video))

The Daily Beast berichtete :

Carolyn Andriano, ein Opfer des Sexhändlers Jeffrey Epstein, dessen Aussage entscheidend für die Inhaftierung seiner Komplizin Ghislaine Maxwell war, ist gestorben.

Nach ihrem Tod Anfang des Jahres gab es weder einen Nachruf noch eine Trauerfeier, und die Polizei in West Palm Beach, Florida, leitete eine Untersuchung ihres Todes ein.

Nachdem The Daily Beast um einen Kommentar gebeten hatte, teilte uns Polizeisprecher Mike Jachles mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und dass Carolyn an einer versehentlichen Überdosis gestorben sei.

Die 36-jährige Mutter von fünf Kindern hatte geplant, ein neues Kapitel in North Carolina zu beginnen, in einem neuen Haus mit Kamin und einem halben Hektar großen Grundstück mit Hühnerstall.

Carolyn und ihr Ehemann John Pitts hatten das Anwesen nur wenige Wochen gekauft, bevor sie am 23. Mai in einem Hotelzimmer in West Palm Beach leblos aufgefunden wurde.

Vor ihrem Tod „war sie außer sich vor Freude“, sagte Carolyns Mutter, Dorothy Groenert, gegenüber The Daily Beast.

„Sie war bereit für einen völlig neuen Lebensstil.“

Groenert sagt, Carolyns Tod sei ein Schock gewesen, weil sie daran arbeitete, sich ein neues Leben aufzubauen, und ihr kürzlich eine SMS geschrieben habe, dass sie frei von Drogen und Alkohol sei.

Aus Groenerts Sicht ergeben einige Dinge an der Überdosis ihrer Tochter keinen Sinn, und sie möchte, dass die Polizei weitere Ermittlungen durchführt.

Andriano war ein alter Freund von Giuffre und wurde bereits im Alter von 14 Jahren in Epsteins Sexhändlerring hineingezogen.

Sowohl Andriano als auch Giuffre wurden von Maxwell angeworben, um Epstein und seinen mächtigen Mitarbeitern sexuelle Gefälligkeiten zu erweisen.

Andriano war letztes Jahr einer der wichtigsten Zeugen der Anklage im Prozess gegen Maxwell.

Damals sagte sie nur als Carolyn aus.

In einem Interview mit der Daily Mail nach dem Prozess letztes Jahr verzichtete sie auf ihr gesetzliches Recht auf Anonymität, um sich zu äußern.

Sie sagte, Giuffre habe ihr von der Begegnung mit Prinz Andrew im Jahr 2001 erzählt und ihr das berüchtigte Foto gezeigt, auf dem er mit dem König in Maxwells Haus in London posierte.

Andriano erzählte der Daily Mail, dass Giuffre ihr zu diesem Zeitpunkt gesagt habe, dass sie mit Andrew „geschlafen“ habe.

Obwohl sie die Anschuldigungen gegen Andrew bestätigt, sagt Andriano, dass sie Giuffre dafür verantwortlich macht, sie überhaupt in die Fänge von Epstein und Maxwell ausgeliefert zu haben.

Giuffre hat zugegeben, dass sie aktiv junge Mädchen für Epstein rekrutiert hat, was sie, wie sie sagt, zutiefst bereut.

Andriano sagte während ihres Prozesses gegen Maxwell aus und trug maßgeblich zu ihrer Verurteilung bei.

Vier der Schuldsprüche wurden durch Vorwürfe von Andriano untermauert.

Der schwerste Vorwurf, Kinderhandel mit Minderjährigen, wurde nur gegen Andriano erhoben und ist mit einer Gefängnisstrafe von maximal 40 Jahren geahndet.

