Deutschland am Ende: Was passiert, wenn eine Regierung nicht mehr ihr eigenes Volk schützt?

Diese Scholz-Faeser-Regierung ist moralisch am Ende. Sie hat fertig. Sie wirkt wie ein Besoffener im Vollrausch. Gesteuert durch Eitelkeit, ein krankes Ego und einer Sektierer-Ideologie.

Die Islamisten-Versteher-Regierung von Olaf Scholz, Nancy Faeser, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner usw. importiert täglich den Terror nach Deutschland und Europa durch ihre Politik der offenen Grenzen.

Das eigene Volk muss dafür nicht nur mit ihrer Arbeit das selbstverständlich bezahlen, sondern ältere Menschen müssen, um selbst über die Runden zu kommen und finanziell zu überleben, die Toiletten in den Flüchtlingsheime saubermachen.

Dort werden diese älteren Menschen gedemütigt. Wie Zeugen berichten »spucken die Merkel-und-Scholz-Gäste vor ihren Augen auf den Boden oder werfen den Abfall provozierend neben den Mülleimer.

Um nicht über die anderen unaussprechlichen und demütigenden Dinge zu sprechen, die dort passieren.«(Scheinheiligkeit der Bundesregierung: Rom wird Berlin fragen, warum die BRD die Lieferung von Migranten nach Italien sponsert)

Jetzt werden Synagogen angegriffen und bedroht. Zuvor wurden Frauen in Deutschland belästigt und vergewaltigt. Die Medien-Aktivisten in Deutschland, die sich Journalisten nennen, berichten nicht gerne darüber. Bahnhöfe oder die Züge der Deutschen Bahn sind seit langem keine sichere Orte mehr.

Angriffe werden von der Regierungs-Propaganda als »Einzelfälle« hingestellt. Immer mehr Straßen und Stadtteile in Deutschland sind keine Sicheren Orte mehr. Doch darüber schweigt die bundesrepublikanische sogenannte Elite.

Was passiert mit einer Regierung, wenn sie ihr eigenes Volk nicht mehr schützt, sondern es jeden Tag demütigt und verletzt?

Was ist dann?

»Die Migrationspolitik der offenen Grenzen der Union und Ampel sind schuld an der Terrorgefahr in Deutschland und Europa. Mit jedem Tag, an dem die Regierung die Grenze für Islamisten offen hält und sie nicht abschiebt, macht sie sich an den Opfern mitschuldig.«

Wie viele warten als »Schläfer« in den islamistischen Terrorzellen? Die Ampel-Regierung ist den Bürgern viele Antworten schuldig. Klar ist, dass mit der Massenmigration die Gefahr des islamistischen Terrors zugenommen hat.

Wo sind all die Terroristen des Islamischen Staates hin? Wo die Terror-Kämpfer von Al-Qaida? Sind sie alle verschwunden? Wie viele von ihnen sind mit den vielen Migranten heimlich nach Europa gekommen? ( Bald Arbeitszwang für Flüchtlinge? (Video) )

Sven von Storch warnt: Die Politik von einst Merkel und nun Scholz zerstöre Deutschland.

Ähnlich haben es auch der ehemalige SPIEGEL-Chef-Redakteur Stefan Aust und der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger formuliert. Beide sehen die Migrationspolitik der letzten Jahre als schweren Fehler.

300x250 boxone

450 Hamas-Agenten und 1250 Hisbollah-Mitglieder in Deutschland

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, Hamas-Anhänger abschieben zu wollen. Höchste Zeit: Laut Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz gibt es rund 450 aktive Hamas-Agenten und 1250 aktive Hisbollah-Agenten in Deutschland. Jahrelang wurde dies verschleppt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich für die Ausweisung von Terroraktivisten der islamistischen Terrororganisation Hamas aus Deutschland ausgesprochen. »Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen«, sagte die SPD-Politikerin zu Bild am Sonntag.

»Während sie auf der einen Seite täglich hunderte Judenfeinde ins Land lässt und den ‚Expertenkreis Politischer Islamismus‘ aufgelöst hat, fordert Nancy Faeser auf der anderen Seite plötzlich ein härteres Vorgehen gegen islamische Israelhasser«, so die Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Beatrix von Storch. »Wir warten gespannt auf die Umsetzung. Hamas-Anhänger, die den Terror auf deutschen Straßen feiern, sind sofort zu verhaften und außer Landes zu schaffen.«

Laut Benjamin Weinthal in der Jerusalem Post weiß der deutsche Bundesnachrichtendienst von rund 450 aktiven Hamas-Agenten in Deutschland. Laut Verfassungsschutz gibt es außerdem rund 1250 Hisbollah-Aktivisten in Deutschland.

Der iranische Geheimdienst und die Hisbollah sollen laut Wall Street Journal an der Vorbereitung des tödlichsten Terroranschlags seit dem 11. September beteiligt gewesen sein. Laut israelischen Sicherheitsdiensten geht der Anschlag vom vorvergangenen Samstag auf Pläne des verstorbenen iranischen Geheimdienstchefs Qassem Suleimani zurück.

Der deutsche Bundestag hat nach einem Antrag der AfD im Dezember 2019 ein »Betätigungsverbot« für die libanesische »Partei Gottes« Hisbollah verabschiedet. Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer wartete bis April 2020, um mit einer bundesweiten Razzia das “Betätigungsverbot“ umzusetzen.

Laut dem Verfassungsschutz Niedersachsen stieg seitdem die Zahl der Hisbollah-Agenten in Deutschland von 1050 auf 1250, schrieb Weinthal 2022: »Mit großem Tamtam kündigte Berlin im April 2020 an, dass alle Aktivitäten der libanesischen Terrorbewegung Hisbollah auf dem Gebiet der Bundesrepublik verboten seien. Allerdings bleibt das Verbot ein leeres Versprechen, da Deutschland und seine 16 Bundesländer sich größtenteils weigern, es durchzusetzen.«

Die Hamas-Demonstrationen in Deutschland werden hauptsächlich von der »Gefangenenhilfsorganisation« Samidoun organisiert, die der terroristischen »Volksbefreiungsfront Palästinas« PFLP nahesteht. Die EU und die Heinrich-Böll-Stiftung der »Grünen« unterstützen mehrere NGOS, die in Israel verboten wurden, weil sie ebenfalls der PFLP nahestehen.

Die AfD hat am 11.10. einen Antrag zum Verbot der Volksbefreiungsfront Palästina (PFLP) und ihrer Vorfeldorganisation Samidoun, in den Bundestag eingebracht, die die pro-Hamas Demos in Deutschland organisiert.

»Die deutschen Geheimdienste haben ihre Arbeit getan«, sagte der stellvertretende Leiter des Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles Rabbi Abraham Cooper zur Jerusalem Post: »Jetzt müssen die Behörden ihrer Pflicht nachkommen und die Hamas-Aktivisten in Deutschland verhaften.«

»Deutsche Migrationspolitik ein schwerer Fehler«

Bilder von jubelnden Arabern auf deutschen Straßen nach dem Raketen-Terror der Hamas sind für den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger »schmerzlich«. Ein Grund für diese Bilder ist laut Kissinger der »schwere Fehler« der deutschen Migrationspolitik.

Henry Kissinger wurde am 27. Mai 1923 in Fürth geboren. 1938 floh Kissinger mit seiner jüdischen Familie zunächst nach London, bevor kurz danach die Weiterreise in die USA erfolgte. Seit 1943 ist Kissinger US-Staatsbürger und seine politische Karriere ist hinlänglich bekannt und der eine oder andere dunkle Fleck auf seiner Weste kann ganz sicher nicht abgestritten werden.

Dass er selbst in hohem Alter noch einen realen Blick auf die Weltpolitik behalten hat, bewies Kissinger, als er im Mai des vergangenen Jahres für ein Ende des Ukraine-Krieges plädierte und Selenskij zu einer diplomatischen Lösung aufrief. Der lehnte diesen Vorschlag brüsk zurück und warf Kissinger vor, dieser benehme sich wie Hitler 1938 bezüglich der damaligen Tschechoslowakei.

Als gebürtiger Deutscher und Jude hat Kissinger fast schon selbstverständlich einen genauen Blick auf die Ereignisse in Israel und in seiner alten Heimat. Nicht nur, dass der Raketen-Terror der Hamas gegen Israel ihn schwer erschüttert hat, vor allem aber die Bilder dieses Ereignis feiernder Araber auf den Straßen der Hauptstadt haben Kissinger zutiefst getroffen, wie er in einem Interview mit der Welt sagte.

Dies ansehen zu müssen sei für ihn »schmerzlich«, sagt er wörtlich und sieht die Ursache, dass der ausgelebte Judenhass in deutschen Städten überhaupt möglich ist, in den »schweren Fehlern der deutschen Migrationspolitik«.

Man könne nicht »so viele Menschen völlig verschiedener Kulturen, Religionen und Überzeugungen herein(zu)lassen, weil es Interessengruppen hervorbringt in den Ländern.« Und: »Was Israel passiert, kann auch Europa passieren.«

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.