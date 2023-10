Die Adrenochrom-Verschwörung bestätigt: Wissenschaftler entdecken, wie junges Blut alternde Gehirne verjüngt

Jetzt berichtet sogar die britische BBC auf deren „Science Focus“ Webseite:

Nein, Wissenschaftler ermutigen nicht zum Vampirismus – aber Injektionen und Übungen, die Blutplättchen zum Gehirn schicken, könnten Ihnen helfen, jünger zu werden.

Die verlockende Idee einer einfachen Möglichkeit, das Altern umzukehren, könnte dank bemerkenswerter neuer Erkenntnisse von Neurowissenschaftlern bald Wirklichkeit werden.

Es ist bekannt, dass drei Eingriffe die biologische Alterungsuhr verlangsamen oder sogar umkehren können. Dies sind: Transfusionen von jungem Blut, ein in unserem Körper vorkommendes Hormon namens Klotho und körperliche Betätigung.

Aber eine wichtige Sache verbindet all dies, und das sind die Blutplättchen.

Blutplättchen sind Blutzellen, die Ihr Immunsystem alarmieren, wenn Ihr Körper verletzt ist, und Blutgerinnsel bilden, die Ihnen bei der Heilung helfen.

Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben herausgefunden, dass eine Gruppe von Molekülen, die von Blutplättchen freigesetzt werden und als Plättchenfaktor 4 (oder PF4) bekannt sind, der entscheidende letzte Schritt sind, um die Vorteile dieser drei Aktivitäten dem Gehirn zuzuführen. Darüber hinaus kann PF4 sogar dazu beitragen, dass das Gehirn altert.

PF4 wird nach Injektionen von Blutplasma (Blut ohne rote Blutkörperchen) oder Klotho oder durch körperliche Betätigung freigesetzt.

Als 22 Monate alten Mäusen – das Äquivalent zu 70 Jahre alten Menschen – junges Blutplasma injiziert wurde, kehrte PF4 ihr kognitives Alter um. Tatsächlich hat PF4 dieses Alter auf das Äquivalent von Ende 30 oder Anfang 40 gesenkt. Junge Mäuse, denen PF4 verabreicht wurde, wurden unterdessen schlauer.

Die Entdeckungen wurden unabhängig voneinander von drei Teams gemacht. Als ihnen jedoch klar wurde, dass sie alle PF4 als Hauptbestandteil dieser Vorteile identifiziert hatten, schlossen sich diese Teams zusammen, um gleichzeitig ihre Arbeiten zu veröffentlichen. (Rituale und Adrenochrome: Die dunkle Bedeutung von „The Watcher“, einer Netflix-Serie, die auf einer wahren Begebenheit basiert)

Die Studien zu jungen Blut- und Klotho-Injektionen wurden von zwei verschiedenen Teams an der University of California San Francisco (UCSF) geleitet. Wissenschaftler der University of Queensland in Australien leiteten die Studie zum Thema Bewegung.

300x250

Die drei Artikel wurden in den Fachzeitschriften Nature, Nature Aging und Nature Communications veröffentlicht .

„Als uns klar wurde, dass wir unabhängig und zufällig dasselbe gefunden hatten, fiel uns die Kinnlade herunter“, sagte Dr. Dena Dubal , die UCSF-Professorin, die die Studie zu Klotho leitete.

„Die Tatsache, dass drei separate Interventionen bei Thrombozytenfaktoren zusammenkamen, unterstreicht wirklich die Gültigkeit und Reproduzierbarkeit dieser Biologie. Es ist an der Zeit, Blutplättchenfaktoren für die Gesundheit des Gehirns und die kognitive Verbesserung zu untersuchen.“

Frisch gewaschen mit jungem Blut

300x250 boxone

Bei Alterungsstudien übertragen Wissenschaftler häufig Blut von einer jungen Maus auf eine alte Maus. Dabei handelt es sich um einen Vorgang, der Parabiose genannt wird. Denn junges Blut macht Tiere bekanntermaßen jünger, mit widerstandsfähigeren Muskeln und einem flexibleren Gehirn.

Das Team des UCSF Bakar Aging Research Institute fand jedoch heraus, dass Plasma allein diese Vorteile nachahmen und die Alterung umkehren könnte.

Sie injizierten alten Mäusen junges Blutplasma – das mehr PF4 enthält als altes Blut. Die alten Mäuse wurden verjüngt und schnitten bei Gedächtnis- und Lerntests besser ab als ihre Artgenossen.

Anschließend injizierten sie die PF4-Blutplättchen selbst und stellten fest, dass sie Entzündungen in den alternden Körpern und Gehirnen der alten Mäuse genauso wirksam reduzierten.

Ein proteingetriebener Gehirnschub

Das andere UCSF-Team unter der Leitung von Dr. Dubal fand heraus, dass eine Injektion von Klotho PF4 im Körper von Tieren freisetzte.

Vor einem Jahrzehnt zeigte Dubal, dass das Klotho-Protein uns hilft, mit zunehmendem Alter gesund zu bleiben, indem es unser Gehirn resistent gegen Degeneration macht. Aber wann immer sie Klotho in den Körper injizierte, erreichte es nie das Gehirn. Sie wusste, dass es noch etwas anderes geben musste, das die Vorteile für die Gehirngesundheit begünstigte.

Als das Team den Tieren Klotho injizierte, sahen sie dessen enorme Wirkung auf das Gehirn. Sie beobachteten, dass PF4 die Bildung neuer neuronaler Verbindungen fördert, um die Gedächtnisbildung zu verbessern.

Das Team stellte fest, dass sowohl junge als auch alte Tiere dadurch einen Gehirnschub erhielten. Aus diesem Grund erwägen sie nun den therapeutischen Einsatz von Klotho-Injektionen.

Das Team der University of Queensland entdeckte, dass PF4 nach dem Training in den Blutkreislauf freigesetzt wird – und wie die anderen Teams auch, dass diese Freisetzung die Gehirnleistung verbesserte .

Auch wenn diese Option ohne Injektion auskommt, so die Studie, könnte sie als vorbeugende Maßnahme für junge Menschen besser geeignet sein. Für ältere Menschen mit Mobilitätsproblemen würden sich die Plasma- oder Klotho-Injektionen wahrscheinlich als bessere Interventionen gegen den kognitiven Verfall erweisen.

Der Journalist Guido Grandt schreibt weiter:

»Junges« Blut soll »verjüngen!«

Alles nur eine krude Verschwörungstheorie?

Nein, ich möchte mich hier an dieser Stelle nicht in jedem Detail mit der unsäglichen Adrenochrom-Diskussion beteiligen (Adrenochrom ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins und an der Bildung des Hautpigments (Melanozyten) beteiligt und gehört zur chemischen Gruppe der Aminochrome), ansonsten wird dieses Thema sofort in die »Verschwörungstheorie-Ecke« gestellt.

Vielmehr möchte ich mich diesem Thema rein wissenschaftlich nähern …

Sogar das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Inc. widmete sich diesem Thema. Am 1. August 2016 veröffentlichte es einen langen Artikel von Jeff Bercovici, dem Büroleiter in San Francisco mit dem Titel: »Peter Thiel Is Very, Very Interested in Young People’s Blood« (»Peter Thiel interessiert sich sehr für das Blut junger Menschen«.

Nachfolgend einige Zitate daraus: »Peter Thiel, der Milliardär, Technologieinvestor und Unterstützer von Donald Trump , will vor allem einen Weg finden, dem Tod zu entkommen .

Er hat Millionen von Dollar in Start-ups gesteckt, die an Anti-Aging-Medikamenten arbeiten, verbringt viel Zeit und Geld damit, Therapien für seinen persönlichen Gebrauch zu erforschen, und ist der Ansicht, dass die Gesellschaft ihren Geist für Methoden zur Verlängerung des Lebens öffnen sollte, die seltsam oder unappetitlich klingen.

Apropos seltsam und unappetitlich: Wenn es eine Sache gibt, die Thiel wirklich begeistert, ist es die Aussicht, dass das Blut jüngerer Menschen in seine eigenen Venen übertragen wird.

Diese Praxis ist als Parabiose bekannt und laut Thiel ein potenzieller biologischer Jungbrunnen – das, was die Wissenschaft einem Anti-Aging-Allheilmittel am nächsten kommt. Die Erforschung der Parabiose begann in den 1950er Jahren mit groben Experimenten, bei denen Ratten aufgeschnitten und ihre Kreislaufsysteme zusammengenäht wurden .

Nach Jahrzehnten am Rande des Marktes hat es kürzlich begonnen, die Aufmerksamkeit von Mainstream-Forschern auf sich zu ziehen. In den USA laufen mehrere klinische Studien am Menschen und in China und Korea noch weiter fortgeschrittene Studien (…)«

»In Monterey, Kalifornien, etwa 120 Meilen von San Francisco entfernt, hat eine Firma namens Ambrosia kürzlich einen der Versuche begonnen. Mit dem Titel ‚Plasma-Transfusion junger Spender und altersbedingte Biomarker‘ gibt es ein einfaches Protokoll: Gesunde Teilnehmer ab 35 Jahren erhalten eine Bluttransfusion von Spendern unter 25 Jahren, und Forscher überwachen ihr Blut in den nächsten zwei Jahren auf molekulare Indikatoren für Gesundheit und Altern. Die Studie wird vom Patienten finanziert.

Teilnehmer, die zwischen Ende 30 und 80 Jahre alt sind, müssen 8.000 US-Dollar für die Teilnahme zahlen und für Behandlungen und Nachuntersuchungen in Monterey leben oder nach Monterey reisen (…)«

»Ambrosias Gründer, der in Stanford ausgebildete Arzt Jesse Karmazin, beschäftigt sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem Altern. Er interessierte sich für die Gründung eines Unternehmens zum Thema Parabiose, nachdem er beeindruckende Daten von Tieren und im Ausland durchgeführte Studien am Menschen gesehen hatte: In einer Studie nach der anderen erleben die Probanden eine Umkehrung der Alterungssymptome in allen wichtigen Organsystemen.

Während die Mechanismen nicht vollständig verstanden sind, enthält das Blut junger Organismen nicht nur alle Arten von Proteinen, die die Zellfunktion verbessern. Irgendwie veranlasst es auch den Körper des Empfängers, die Produktion dieser Proteine zu steigern. ‚Die Auswirkungen scheinen fast dauerhaft zu sein‘, sagt er. ‚Es ist fast so, als würde die Genexpression zurückgesetzt.‘«

»(…) Thiel (…): ‚Ich bin noch nicht überzeugt, dass wir ein einziges Allheilmittel gefunden haben, das funktioniert. Es ist möglich, dass es Einzelpunkte gibt, die funktionieren könnten. Ich beschäftige mich mit Parabiose, was ich wirklich interessant finde. Hier haben sie das junge Blut in ältere Mäuse eingebracht und festgestellt, dass es eine massive verjüngende Wirkung hat.

Und das ist … das ist eines, das … wieder eines dieser sehr seltsamen Dinge ist, bei denen die Leute diese Studien in den 1950er Jahren durchgeführt haben und die dann ganz fallen gelassen wurden. Ich denke, es gibt viele dieser Dinge, die seltsamerweise unterforscht wurden (…)‘«

»Es gibt weit verbreitete Gerüchte im Silicon Valley, wo die Wissenschaft über die Verlängerung des Lebens eine beliebte Besessenheit ist, dass verschiedene wohlhabende Personen aus der Technologiewelt bereits begonnen haben, Parabiose zu praktizieren, Zehntausende von Dollar für die Verfahren und das Blut junger Menschen auszugeben und zu wiederholen die Übung mehrmals im Jahr.

In unserem Interview im April 2015 schien Thiel deutlich zu machen, dass Parabiose etwas war, mit dem er ‚noch nicht ganz, ganz, ganz begonnen‘ hatte. Ein Sprecher von Thiel Capital sagte, seitdem habe sich nichts geändert.«

»Jeder, der Parabiose privat praktizieren möchte, würde schnell auf die Frage stoßen, wo er ausreichende Mengen an Blut junger Menschen erhalten kann. Aber menschliches Blut kann nicht von irgendjemandem gekauft werden.

Eine Sprecherin der Food and Drug Administration sagte, die Agentur ‚regelt die Sammlung und Herstellung von Blut und Blutbestandteilen, um die Gesundheit des Blutspenders zu schützen und die Sicherheit, Reinheit und Wirksamkeit des Blutprodukts zu gewährleisten.‘

Obwohl es nicht wie andere Medikamente speziell für Anti-Aging-Behandlungen zugelassen ist, kann es für sogenannte Off-Label-Anwendungen verschrieben werden, sofern keine Werbe- oder Wirksamkeitsansprüche vorliegen.«

»Klinische Studien wie die von Ambrosia können zu diesem Zweck ziemlich leicht Blut aus Blutbanken entnehmen, aber Ambrosia ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Damit Transfusionen als Dienstleistung an Patienten wie Thiel verkauft werden können, müsste vermutlich eine andere Quelle als gemeinnützige Blutbanken ermittelt werden.

Karmazin erkennt das potenzielle Versorgungsproblem an, stellt jedoch fest, dass Plasma relativ häufig vorkommt und zwei Jahre haltbar ist. Er spekuliert, dass ein Anstieg der Aufmerksamkeit der Bevölkerung für Parabiose zu mehr Blutspenden bei jungen Spendern führen könnte, deren Blut bei konventionelleren therapeutischen Transfusionen tendenziell einen größeren Nutzen bringt.

Für Thiel kann der Tag, an dem Technologien wie Parabiose nicht nur klinisch bewiesen, sondern auch sozial akzeptiert werden, nicht früh genug kommen. Immerhin wird er nicht jünger.«

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/sciencefocus.com am 23.10.2023