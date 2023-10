Die „Alles-Blase“, angeführt von Anleihen, steht kurz vor dem Platzen

Im Moment lässt sich die Situation an den Märkten und im Finanzsystem im Allgemeinen vergleichsweise so beschreiben, dass ein todkranker Patient kaum noch an einem lebenserhaltenden Gerät atmet, während behandelnde Ärzte seiner Familie sagen, dass alles auf dem Weg zum Besseren ist.

Mit anderen Worten, hinter verschlossenen Türen ist die Situation wirklich hässlich – aber diese Türen werden bald weit geöffnet, damit die Welt sie sehen und erleben kann.

Nehmen Sie das andauernde „Anleihen-Blutbad“, wie Wolf Richter es nennt. Die Illusionen über den Kampf der Federal Reserve gegen die Inflation weichen endlich, während sich die Realität zeigt, dass die Inflation nicht verschwinden wird.

Es ist nicht vorübergehender Natur, wie die notorische Lügnerin, Finanzministerin Janet Yellen, immer wieder behauptet hat, und es scheint auch keine Möglichkeit zu geben, es zu stoppen.

Die langfristigen Renditen stehen kurz vor dem Durchbrechen der 5-Prozent-Marke – das letzte Mal geschah dies im Jahr 2007, und wir alle wissen, was unmittelbar danach geschah.

Wie The Daily Doom erklärt, stellt dies „einen gewaltigen Regimewechsel dar, nachdem die Fed jahrelang QE (quantitative Lockerung) und Zinssenkungen durchgeführt hat und alle vorherigen Annahmen über Bord geworfen wurden .“

Im Grunde betreten wir Neuland, da der Markt für langfristige Staatsanleihen aus seiner Illusion einer Normalisierung der Inflation und der Zinssätze erwacht, bevor es wieder sinkt. Das wird einfach nicht passieren, egal wie sehr die Geldherren auch so tun wollen, als ob alles der Fall sei.

„Die Täuschung endet hart, wenn die Leugnung zerbricht, und die finanzielle Zerstörung durch die Fed vollzieht diese Zerstörung jetzt“, schreibt David Haggith.

„Wenn nicht, wird die Inflation den Ausschlag geben.“

Wenn die Anleihenmärkte zusammenbrechen, brechen auch der Immobilienmarkt, die Banken und schließlich alles andere zusammen

Während die Fed das System weiter in eine tiefe Rezession verschärft, wird es einen weiteren dramatischen Absturz an den Märkten geben, um das zu korrigieren, was Haggith als „Alles-Blase“ bezeichnet – was bedeutet, dass alles so weit überbewertet ist, dass es irgendwann platzen muss.

„Das wird uns schnell in eine völlige Panik in die Rezession stürzen, denn Menschen, die auf der Grundlage solch enormer Wahnvorstellungen investiert haben, geraten in Panik, wenn sie endlich erkennen, dass sie, wie Wile E. Coyote, den Rand eines mächtigen Hochs, die Klippe, überschritten haben,“ erklärt er.

„Der Zusammenbruch der großen Anleihen Blase war aufgrund der QT (quantitative Straffung) der Fed und der Erhöhung der Zinssätze durch die Fed sowie der massiven Abhängigkeit der Regierung von endlosen und enormen Defiziten, die massive neue Anleiheemissionen erforderte, unvermeidlich.“

Die Art und Weise, wie die Regierung ihre Defizitausgaben fortsetzt, die den Schuldenberg des Landes immer weiter verschulden, besteht darin, enorme Mengen an Staatsanleihen auf den Markt zu bringen – Wertpapiere, für deren Transaktionen Käufer erforderlich sind .

Das Problem besteht nun darin, dass viele Länder wie China und Russland ihre Staatsanleihen abstoßen, während es gleichzeitig an neuen Käufern von Staatsanleihen mangelt.

„Der Ertrag löst alle Nachfrageprobleme, indem er steigt, bis Nachfrage entsteht“, erklärt Haggith.

„Und das ist zum Teil das, was wir jetzt sehen. All dies geschieht, während die Fed ihre Bilanz in Rekordtempo abbaut, nachdem sie in etwas mehr als einem Jahr bereits über 1 Billion US-Dollar an Wertpapieren abgebaut hat.“

Das Ergebnis ist ein Stillstand des Immobilienmarktes, da das Platzen der Anleihenblase auch den Immobilienmarkt mit sich bringt. Auch die Reserven der Banken werden durch die Abwertung ihrer Anleihen knapp, was bedeutet, dass bald auch weitere Banken zusammenbrechen werden, was noch mehr fallende Dominosteine ​​in Bewegung setzt, die unweigerlich die gesamte Blasenwirtschaft platzen lassen.

Wie lange wird das Finanz-Ponzi-System Ihrer Meinung nach noch anhalten, bevor es kaputt geht?

Nähert sich das Fiat-Ponzi-System seinem Ende?

Der Absturz von 1981 ereignete sich, als der frühere Vorsitzende der US-Notenbank Paul Volcker auf die damalige historische Inflation mit massiven Zinserhöhungen reagierte, die schließlich 20 Prozent erreichten.

Die heutigen Zinserhöhungen liegen, wenn auch für das, was viele Menschen heute gewohnt sind, hoch, aber immer noch deutlich unter diesem Niveau.

Dennoch führen die schrittweisen Zinserhöhungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zu einem ähnlichen Absturz am Anleihenmarkt, der eine Katastrophe für die aktuellen Blasenmärkte bedeutet.

Händler verkaufen weiterhin Staatsanleihen aus Sorge vor dem, was Business Insider als „erholende Inflation“ bezeichnet. Dies übt in Verbindung mit einer Flut neuer Emissionen von Staatsanleihen in diesem Jahr auch einen enormen Druck auf die Anleihepreise aus.

Derzeit sind die Renditen mit langer Laufzeit auf ein Niveau gestiegen, das seit 2007, kurz vor dem Marktcrash 2008, nicht mehr erreicht wurde. Auch die 30-jährige Anleihe hat zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten gerade die Fünf-Prozent-Grenze überschritten.

Anleger erwarten eine ähnliche Entwicklung für die 10-Jahres-Anleihe, die derzeit bei knapp 4,7 Prozent notiert. Namhafte Investoren wie Bill Ackman, Ray Dalio und Bill Gross gehen davon aus, dass die 10-Jahres-Anleihe kurzfristig einen Wert von fünf Prozent erreichen wird.

„Auf seinem jüngsten Schlusstief lag der iShares 20+ Year US Treasury ETF (TLT) um 50,4 Prozent unter seinem Allzeit-Schlusshoch vom 4. August 2020“, sagte Bespoke Investment Group .

„Während das weniger als der 57-prozentige Rückgang vom Höchst-Tiefpunkt beim S&P 500 Tracking ETF (SPY) während der Finanzkrise ist, übersteigt es den 49,1-prozentigen Rückgang vom Höchst-Tiefpunkt beim SPY während der Dotcom-Pleite.“

Wenn die Zinserhöhungen der Fed anhalten, sind noch stärkere Preisrückgänge bei Staatsanleihen möglich – und der Absturz wird nur umso größer ausfallen.

„Die Inflation ist immer noch das Risiko“, sagt Alex Obaza, Anleihenmanager bei T. Row Price. „Wenn wir eine echte Beschleunigung der Inflation sehen würden, müssten wir diese haben, bevor wir einen Leitzins von sechs Prozent in Betracht ziehen.“

Mittlerweile werden die Risiken, die mit einem Kauf von amerikanischen Staatsanleihen unter Investoren assoziiert werden, anhand von weiter steigenden Zinsen sichtbar. Der Zinsanstieg geht auf anschauliche Weise aus der nachfolgenden Grafik hervor.

Es fehlt nicht mehr viel, bis die Schwelle von fünf Prozent im 10-jährigen Bereich erreicht und von unten getestet werden wird. Aus Sicht der Washingtoner Regierung, deren jährliche Zinsobligationen mittlerweile fast so hoch sind wie die Militär- und Verteidigungsausgaben, sind dies keine guten Neuigkeiten.

An den globalen Finanzmärkten wird die anhaltende Ausgabenorgie des amerikanischen Staatswesens inzwischen wohl ganz offensichtlich auch als inflationär wahrgenommen. Auch diese Sichtweise treibt die Zinsen an Amerikas Staatsanleihemärkten weiter nach oben. Während der Covid-Jahre gab es keinen Sektor in den Vereinigten Staaten, der seine bis dahin ohnehin bereits hohe Verschuldung nicht noch weiter expandierte. Es war allerdings der Staat, der seine Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt des Landes am stärksten in die Höhe trieb und weiter ausweitete. Folgerichtig erweist sich die offizielle Staatsverschuldung der USA aus heutiger Sicht als signifikant höher als vor dem Ausbruch der Covid-Krise. Allein im Verlauf der vergangenen fünf Jahre ist das Verhältnis zwischen Staatsverschuldung und Bruttoinlandsprodukt um sechzehn Prozentpunkte geklettert. Bedenklich stimmt, dass die wachsende Verschuldung auch im Unternehmenssektor des Landes noch immer ein wenig höher liegt als vor dem Ausbruch der Covid-Krise, während es seitdem zumindest im Bereich der privaten Haushalte zu einem Schuldenabbau gekommen ist.

Summa summarum lässt sich konstatieren, dass die amerikanische Wirtschaft ohne die anhaltenden Ausgaben des Staates unter aller Voraussicht zu einem sofortigen Stillstand kommen würde.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis das korrupte amerikanische Finanzimperium aufhört zu existieren.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/cashkurs.com am 24.10.2023