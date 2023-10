Die Schlammflut-Hypothese: Aufbauend auf der Theorie

Teile die Wahrheit!

Die Theorien über das Tartarische Reich haben seit Dezember 2018 im Internet ein breites Publikum angezogen.

Die Mainstream-Medien sehen darin die bekannten antisemitischen Parolen präsent, und zu den Sündenböcken zählen die Rothschilds, George Soros, die Zentralbank-Illuminaten, die Implantation von Mikrochips, 5G-Technologie, QAnon und Leugner des Klimawandels. Tatsächlich gibt es so viele mutmaßliche Bösewichte, dass es schwierig werden kann, die zentrale Prämisse der Theorie herauszufinden.(Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Keine der Informationen stammt von Archäologen oder Geologen, sondern aus dem dunklen Reich der Internet-Theoriekultur. In einigen Berei-chen im Internet ist dies nicht der Fall – doch die Popularität der Theorie hat unglaublich zugenommen.

Gleichzeitig dehnt sich die Theorie zwangsläufig weiter in Seitengassen aus; Außerirdische und das Übernatürliche. Angeblich wurden auf allen Kontinenten Skelette tatarischer Riesen sowie Überreste von Individuen mit länglichen Schädeln gefunden.

Es wurden Friedhöfe voller kleiner Menschen und gehörnter menschlicher Wesen freigelegt. Ein Ableger unter den Theoretikern glaubt, dass die Tataren das indigene Volk waren, das von den Söhnen Noahs gezeugt wurde, der sie zu einem Reich zusammenstellte. Sie waren ein großes Volk mit einer geschätzten Höhe von 3,60 Meter.

Es wird angenommen, dass frühere Generationen immer größer wurden und ihre Statur nach jeder Sintflut oder jedem Neustart der Menschheit abnahm. Theoretiker verfolgen die Chronologie der Schlammflut und jedes neue astrologische Zeitalter, in das wir eintreten, und fassen sie zu einem Ereignis zusammen. Pinterest veröffentlicht zahlreiche Fotos, die angeblich in Tartaria entstanden sind und Artefakte von Riesen der Zivilisation zeigen.

Theoretiker zeigen stolz das Foto von Robert Wadlow, dem angeblich größten Menschen der Geschichte mit 2,70 Meter. Er wurde 1918 geboren und starb Anfang 1940. Deshalb wurden seine Fotos mit antiker Kleidung und Straßenszenen aufgenommen, was den Eindruck erweckt, er sei ein Riese aus Tartaria.

Abb. 27: Ein Bild von Wadlow mit seinem Vater

Andere Beispiele für Gigantismus finden sich häufig in alten Schwarzweißfotos. Die Anwesenheit von Riesen verleiht der Geschichte Plausibilität, da Geschichten über Riesen uralt sind. Geschichtsverschwörer versuchen ständig, Mammutknochen als Riesen darzustellen.

Bibelgelehrte und Amateur-Klassizisten nutzen sie als Zeugnisse antiker Giganten aus den Archiven der Literatur. Solche Giganten tauchen im Laufe der Geschichte in Texten praktisch in jeder Kultur auf. Bei den Schlammfluten werden sie genauso eingesetzt.

Natürlich bleiben Menschen, die sich der Geschichte nicht anschließen, unweigerlich mit der Frage alleine zurück, woher beispielsweise der ganze Schlamm kam und wohin er verschwunden ist. Und warum war Tartaria das einzige Reich, das nicht überlebte?

Warum lebten tatarische Riesen in Häusern und Gebäuden, die genauso groß waren wie die heutigen Menschen, und warum töteten die Schlammfluten nur die Riesen? Und vor allem: Was wollen die heutigen Staats- und Regierungschefs erreichen, indem sie diese Ereignisse vertuschen?

Randy Freeman von „The Captain‘s Blog“ behauptet, dass ganze Teile unseres Planeten erst vor relativ kurzer Zeit durch verschiedene Vernichtungsereignisse ausgelöscht wurden. Dazu gehören Städte aus dem 19. Jahrhundert mit kostenlosem Strom und atemberaubender Architektur, die seiner Meinung nach teilweise oder vollständig verschüttet waren.

Das Ereignis führte zur Zerstörung eines Imperiums von Luftschiffen und Elektroautos – und es ist kein Zufall, dass diese Autos verschwanden und wieder auftauchten … zugunsten des Automobils, das zum Betrieb Benzin und Öl benötigt.

Uns wurden Beweise für riesige Türen, riesige Waffen und riesige Musikinstrumente vorgelegt, die wir nicht einmal heben können. Es wird berichtet, dass Feuerbälle und Kometen die Angriffe der gerichteten Energiewaffen begleitet haben … (und) Riesen, die in Stein verwandelt zu sein scheinen.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es weltweit zu einem Boom verlassener Kinder und in der Folge zu einem Waisenboom gewaltigen Ausmaßes. Einige behaupten, dass dies lediglich auf Gesetzespassagen zurückzuführen sei, die es unverheirateten Müttern verboten, ihre Kinder zu behalten.

Andere vermuten, dass der Waisenboom ein Versuch war, die Kinder tatarischer Opfer wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ohne gesellschaftliches Aufsehen zu erregen.

Der Waisenboom war nicht nur in der Populärgeschichte übermäßig präsent. Es gibt zahlreiche Fotos, auf denen ganze Arbeitshäuser voll davon gewesen zu sein scheinen. Kinder wurden an Bauernhöfe und Arbeitshäuser verkauft und erhielten dann Namen, die sich auf ihre Herkunft bezogen.

In den 1840er Jahren wurde ein Zustrom von Findelkindern dem Staat übergeben. Das Aussetzen von Babys kam so häufig vor, dass in jeder grö-ßeren Stadt Anstalten eingerichtet wurden. Es gab richtige „Postfächer“, wo man sie abgeben konnte.

Abb. 28: Eine Postkarte über die Geschichte der drolligen Cabbage Patch Kids, das sind aus Kohlpflanzen wachsende Waisenkinder, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind

Die Waisenzüge im Westen fanden viel Beachtung, doch das Phänomen reicht weit über Amerika hinaus. Überall auf der Welt kam es zu Umsiedlungen, unter anderem in Russland, Australien und Kanada. Viele Theoretiker glauben, dass die Kinder ausgesandt wurden, um jeden Kontinent in einer Nach-Schlamm-Welt mit tatarischen Überlebenden neu zu bevölkern.

Der größte Waisenbestand in der Zeit zwischen 1854 und 1929 betrug 250.000 verlassene Kinder. Obdachlose Kinder aus allen Himmelsrichtungen wurden in Heimen in den USA und Kanada untergebracht. Als es begann, wurden 30.000 verlassene Kinder auf den Straßen von New York gefunden.

Dieses Phänomen hängt teilweise mit der Schlammfluttheorie zusammen, da historische Aufzeichnungen die wahre Ursache oder den wahren Grund für das Phänomen nicht ausreichend erklären. Im Großen und Ganzen ist ein zentraler Glaube der Theorie, dass es sich dabei um die verlorenen Kinder ausgerotteter tatarischer Eltern handelte.

Nachdem ein oder mehrere tatarische Eltern getötet wurden, wurden im 19. Jahrhundert zahlreiche Gesetze erlassen, die unverheirateten Müttern vorschrieben, ihre Kinder dem Staat zu übergeben.

Eine enorme Anzahl von Müttern kam dieser Aufforderung nach. In einem sogenannten Findelkind-Krankenhaus in London übergaben 4.500 Frauen ihre Kinder. In vier Anstalten in New York City wurden jedes Jahr Tausende Kinder abgegeben. In Italien wurden im ersten Jahr 32.000 Kinder abgegeben, wobei es im ganzen Land 1.200 Abgabestellen gab. In St. Petersburg und Moskau wurden 27.000 Babys vor den Türen der Anstalten zurückgelassen.

Annie MacPherson hat angeblich über 100.000 Findelkinder betrogen, indem sie sie zur angeblichen Adoption aus dem Vereinigten Königreich nach Kanada, Neuseeland und Südafrika verschiffte. Alle wurden schließlich als Arbeitskräfte verkauft, nachdem eine Reihe von Pflegeheimen für sie eröffnet worden waren.

Sie eröffnete das „Home of Industry“ in London und dann ein weiteres in Belleville, Ontario, wo sie hauptsächlich britisches Essen servierte. Dann kamen das Galt House, das Stratford und das Knowlton Home bis zum Ersten Weltkrieg. MacPherson wird von Theoretikern verunglimpft, die ihre Arbeit als Beseitigung tatarischer Beweise betrachten.

Ansonsten gilt sie als heldenhaft. Was wiederum zynisch ist, denn schließlich hat die Dame Menschenhandel betrieben, wie kann sie dann vom Mainstream als Heldin angesehen werden?

Die bei den Vernichtungen eingesetzten fortschrittlichen Waffen waren mit alten Legenden verbunden. In biblischen Zeiten wurde die Bundeslade angeblich gegen die Amoriter, Midianiter und Philister eingesetzt. Den Gläubigen zufolge war die Technologie der Bundeslade so weit entwickelt, dass sie schließlich Millionen Tataren vernichten konnte.

Die Bundeslade, von der die Bibel behauptet, dass sie die Zehn Gebote enthielt, war in Wirklichkeit ein elektrischer Kondensator, der aus Silber- und Messinglegierungen bestand und dann vergoldet wurde. Für den Transport war spezielle Schutzkleidung erforderlich, und pro Ladung konnte eine Spannung von 500 Volt abgegeben werden.

Die Website „A Plane Truth“, deren Autor sich nicht zu erkennen gibt, stellte eine interessante Behauptung über futuristische Waffen auf und deutete an, dass er die vielen Beispiele tatarischer Kontrolle und Beherrschung von Wasser, Luft und Erde ausreichend demonstriert habe – ihnen stand Technologie, die wir heute haben, zur Verfügung und mehr. Wir haben die Millionen von Knochen gesehen, die unter den Städten begraben waren, und die wunderschönen tatarischen Gebäude, die spurlos zerstört wurden.

Feuer konnte Stein und Eisen nicht zum Einsturz bringen, wenn die Gebäude nicht bereits elektrifiziert waren, und fortschrittliche Technologien polten die hochfokussierten lasergesteuerten Energiefrequenzen um, damit sie die Gebäude zum Einsturz bringen konnten. Dies geschah in etwa auf die gleiche Weise wie bei dem Einsturz des World Trade Centers am 11. September 2001.

Abb. 29: In einem Video wird sichtbar, dass sich das WTC-Gebäude faktisch in Staub auflöst

Die Website behauptet auch, Patente aus dem Jahr 1904 gesehen zu haben, die Energie zur Herstellung elektromagnetischer Schienenkanonen nutzten. Gezielte Energiewaffen wurden ebenfalls 1904 patentiert, das Tempo ihrer Entwicklung ist jedoch unbekannt.

Die älteste elektromagnetische Waffe war eine Spulenpistole, die erstmals vom norwegischen Wissenschaftler Kristian Birkeland an der Universität Kristiana (heute Oslo) entwickelt wurde. Die Waffe konnte ein 500-Gramm-Projektil auf 177 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Abb. 30: Die elektrische Kanone wurde im Jahre 1901 patentiert, die Birkeland bei seinen Demonstrationen einsetzte. Der norwegische Professor glaubte, dass es möglich sei, ein Projektil mithilfe eines elektromagnetischen Feldes anstelle von Schießpulver abzufeuern

Es wird auch behauptet, dass im Mittelalter Viren auf tatarische Dörfer gesprüht wurden, eine beliebte Vernichtungsmethode. Einige Theoretiker stellen fest, dass die ersten Anzeichen des tatarischen Zusammenbruchs mit dem Beginn der Evolution zusammenfielen.

Skeptiker stellen die Behauptung auf, dieser epische Neustart der Menschheit sei das Ergebnis der Zerstörung einer Zivilisation im 19. Jahrhundert, mit zahlreichen Kritiken in Frage.

Sie fragen sich, warum bei den vielen Orten, Menschen und Ereignissen, die aus den historischen Aufzeichnungen gelöscht wurden, so viele Ereignisse falsch dargestellt werden und nicht übereinstimmen. …

