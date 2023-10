Die unheimliche Wahrheit hinter dem Alien-Entführungs-Phänomen

Teile die Wahrheit!

Aus der ganzen Welt liegen Berichte von Entführungen durch Außerirdische vor. Opfer haben ausgesagt, dass sie an Bord von Raumschiffen gebracht wurden, wo sie Schmerz und Folter ausgesetzt waren.

Frauen haben berichtet, dass sie schwanger wurden und Hybrid-Kinder zur Welt brachten. Eine Frage konnte bis heute nicht geklärt werden: Hatten die Opfer wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Astronauten eines andere Sternensystem Kontakt? Ein Essay von Frank Schwede

Es geschah am Abend des 19. September 1961. Das Ehepaar Betty und Barney Hill war auf der Heimfahrt aus dem Urlaub in Kanada nach Portsmouth in New Hampshire.

Es war gegen 22.30 Uhr, als das Paar südlich von Lancaster, einem 3000-Seelennest in New Hampshire, ein Schimmern am Himmel beobachteten, das sie zunächst für eine Sternschuppe hielten, dann für ein Linienflugzeug.

Ohne weiter darüber nachzudenken, fuhren die Hills weiter zum Pass von Franconia, der in die White Mountains führt. In der Nähe des Cannon Mountain erkannte das Paar schließlich ein in Licht gehülltes Objekt am Nachthimmel, das über ihnen schwebte. Als die Hills am nächsten Tag wieder zu sich kam, stand ihr Auto circa 56 Kilometer weiter südlich.

Was geschah zwischen 22.30 Uhr und dem nächsten Morgen? Zunächst hatte das Paar nur schattenhafte Erinnerungen. Ein paar Tage später konnte Betty anhand beunruhigender Träume die Spur dieser verrückten Nacht rekonstruieren.

Sie behauptet, es war eine Entführung durch eine Gruppe militärisch organisierter Humanoider; ein Anführer, der sie in einer Art Laboratorium ausfragt und später beruhigt und ein emotionsloser Wissenschaftler, der sie von Kopf bis Fuß untersucht, ihr Haare abschneidet, ein Stück Fingernagel und eine Schuppe der Haut nimmt.

Der ehemalige US Major Donald E. Keyhoe, der zahlreiche Bücher über fliegende Untertassen veröffentlicht hat, machte den Fall weltweit bekannt. Eine Frage konnte bis heute nicht geklärt werden: Hatte das Paar und all die anderen Opfer später wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Astronauten eines andere Sternensystem Kontakt?

Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, als immer mehr Amerikaner angeblich Kontakt mit Außerirdischen hatten. Auch der New Yorker Künstler Budd Hopkins beschäftigte sich mit dem Thema und entwickelte daraus eine Geschäftsidee.

Er versetze die Zeugen in Hypnose, fragte sie aus und ließ sie berichten, was sie an Bord der Raumschiffe erlebt haben. Die Geschichten, die Hopkins zu hören bekam, klingen selbst heute noch mehr als abenteuerlich. (Wernher von Braun zeigte Uri Geller Alien-Leichen in einer NASA-Basis (Video))

Lüge, Wahn oder Einbildung?

Ein Zeuge hat berichtet, dass sie ihm das rechte Auge herausgenommen hätten, ein anderer glaubt, dass ihm Nadeln in Augen und Ohren gestochen wurden und ein drittes Opfer erzählt, dass sie ein Alien-Baby verloren habe.

Hopkins Kunstgriff war clever – er löste einfach die künstliche Gedächtnis-Blockade, die den Opfern wie auch immer auferlegt wurde. Mit dem Bestseller Intruders sicherte sich Hopkins schon bald die „Lufthoheit“ in Sachen Alien-Entführung auf dem Büchermarkt.

Die Entführer der Hills kamen angeblich aus dem Doppel-Sternsystem Zeta Reticuli – 39 Lichtjahre von der Erde entfernt. Viele Experten zweifelten recht bald die Erlebnisse der Hills an. Zu Recht? War es tatsächlich nur Lüge, Wahn, Einbildung oder was auch immer?

Viele tausend Entführungsfälle durch Außerirdische wurden mittlerweile in den USA untersucht. Und im Mittelpunkt steht immer eine ganz bestimmte Spezies: graue Gestalten mit riesigen Köpfen und großen schwarzen schrägstehenden Augen. Bekannt unter der Bezeichnung Greys.

Es wird behauptet, dass die Greys dabei sind, eine hybride Mensch-ET-Spezies zu züchten. Es soll sogar ein genetisches Zuchtprogramm geben, das schon seit vielen Jahrzehnten läuft und bereits mehrere Generationen betrifft. Tatsächlich könnte sogar ein Funke Wahrheit dahinterstecken – doch der Reihe nach.

Bisher konnte von keinem Wissenschaftler bestätigt werden, dass dieses Programm tatsächlich existiert. Es kann sich also auch um eine clevere Räuberpistole handeln. Doch warum sollte sich jemand so eine Geschichte ausdenken?

Eine gute Frage. Mittlerweile sollte sogar jedem UFO-Forscher klar sein, dass Aliens lediglich als Covergeschichte für schwarze Projekte und Geheimdienstoperationen verwendet werden.

Whistleblower haben berichtet, dass der Umfang dieses Außerirdischen-Tarnprogramms enorm ist und über eine Reihe clever aufgebauter Geschichten im Rahmen einer Desinformationskampagne kursieren, um die Öffentlichkeit zu täuschen und zu verwirren.

Selbst vielen ehemaligen Opfern und auch Forschern ist mittlerweile bewusst, dass bei diesen Entführungen Gedankenkontroll-Programme und Hypnose-Techniken im Spiel sind, dass sich die Opfer fälschlicherweise an Außerirdische erinnern.

Ich lernte vor vielen Jahren Sally kennen, die ebenfalls Opfer von Alien-Entführungen wurde. Ich traf sie in San Francisco. Sally hat mir berichtet, dass sie mehrmals entführt wurde. Als Kind und später mit Anfang zwanzig.(Whistleblower: UFO in Indonesien war von der Größe eines Fußballfelds)

Kurz bevor Sally schwanger wurde, hatte sie ihre letzte Entführung. Danach nicht mehr. Bis heute weiß die junge Frau nicht, ob auch sie ein Hybrid-Kind ist. Bei unserem Gespräch plagten auch Sally Zweifel, dass es wirklich Außerirdische waren, die sie entführten.

Auch Sally hatte zunächst keine Erinnerung an ihre Entführung; geschweige an ihre Entführer. Erst während einer Hypnosesitzung kehrten erste Bildfetzen in ihr Gedächtnis zurück, die sie aber nur schwer zuordnen konnte.

Die junge Frau glaubt sich daran zu erinnern, dass sie während ihrer letzten Entführung auf eine Art Militärbasis gebracht wurde. Allerdings ist sie sich nicht sicher, ob das in einem Raumschiff oder in einem Auto geschah.

Sally ist sich aber hundertprozentig sicher, dass ihr Gedanken in Form eines falschen Films „implantiert“ wurden – auf welche Weise auch immer das geschah.

Programm zur Genforschung und Bewusstseinskontrolle

Viele Forscher treten mittlerweile aus der Deckung hervor und glauben, dass es sich nicht um Entführungen durch Außerirdische handelt, sondern in Wahrheit um äußerst erfolgreiche und hochentwickelte Operationen zur Genforschung und Bewusstseinskontrolle, die über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahrzehnten entwickelt wurden. Möglicherweise wurde mit der Entwicklung dieser Programme bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen.

Gibt es einen besseren Weg, geheime Technologien und menschliche Experimente zu verbergen, als sie in eine Science-Fiction-Cover-Geschichte zu verpacken – mit Halluzinogenen, Alien-Masken, Hologrammen und elektronischen Effekten – und am Ende auch noch öffentlich darauf zu beharren, dass Entführungen durch Außerirdische das Produkt einer krankhaften Fantasie sind?

Der folgende Fall beschreibt so eine Operation. Er ereignete sich bereits am 19. Juli 1984. Das spätere Opfer, ein junger Mann, war mit seinem Wagen spätabends auf einer Landstraße zwischen den Bundesstaaten New York und Connecticut unterwegs, als ihm gegen 23:00 Uhr ein pechschwarzes Dreieck auffiel, das zu landen schien und wieder abhob.

Daheim angekommen, stellte der junge Mann fest, dass ihm Zeit fehlte. Außerdem klagte er über körperliche Beschwerden; schließlich nahm er Kontakt mit dem UFO-Forscher und Autor Philip Imbrogno auf, von dem er schon gehört hatte.

Imbrogno empfahl eine Hypnose-Regression vorzunehmen, die schließlich eine klassische Entführung durch Greys zutage führte, inklusive medizinischer Untersuchungen.

Merkwürdig erschien dem Opfer, dass auf der ansonsten stark frequentierten Route in dieser Nacht keine weiteren Autos unterwegs waren. Das machte auch Imbrogno stutzig. Im Laufe der Recherche zu seinem im Jahr 1997 veröffentlichten Buch Contact of the 5th Kind stellte der Autor weitere Untersuchungen an.

Imbrogno machte einen Autofahrer ausfindig, der ebenfalls die Route benutzen wollte, jedoch von drei Männern in Straßenarbeiterkleidung daran gehindert wurde, die eine Sperre errichtet hatten und mit Leuchtstäben den Verkehr umleiteten.

Zu seiner Verwunderung musste der Autor feststellen, dass zur fraglichen Zeit keine Behörde oder Autobahnmeisterei eine Sperre errichte hatte. Das ist merkwürdig. Deshalb ging Imbrogno davon aus, dass in Wahrheit militärische Kreise hinter der Entführung steckten.

Das Kommando hatten das Militär und die Geheimdienste

Fassen wir zusammen: UFOs sind an Operationen der Geheimdienste und des Militärs beteiligt. Die hierbei verwendete fortschrittliche geheime Technologie in Form von Antischwerkraftfahrzeugen ist ein perfektes Instrument zur Tarnung – weil, welche Behörde untersucht schon einen Entführungsfall, wenn das Opfer behauptet, von Außerirdischen in exotischen Raumfahrzeugen entführt worden zu sein?

Wenn die Vermutung zutrifft, dass es sich bei den Entführungsfällen tatsächlich um militärische Operationen unter falscher Flagge handelt, dann muss jeder zurückliegende Entführungsfall, an denen Außerirdische beteiligt gewesen sein sollen, unter einem völlig anderen Gesichtspunkt betrachtet werden.

Wurde hier über mehr als fünf Jahrzehnten der mit Abstand größte Skandal aller Zeiten geschickt und auf geradezu auf perfide Weise inszeniert und bis heute geheim gehalten? Wurden hier Versuche an ahnungslosen Menschen vorgenommen, die keine Chance hatten, sich zu wehren?

Jeder Psychiater hielt die Geschichte dieser Opfer für so absurd, dass er es nicht einmal gewagt hat daran zu denken, dass die Opfer möglicherweise nur das berichtet haben, was sie sahen. Ob das alles echt ist, ist eine andere Sache.

Wenn auch nur ein Teil von dieser Vermutung stimmt, könnte über die US Regierung eine Welle von Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe hereinbrechen – vorausgesetzt, es findet sich ein Gericht, dass die Klagen der Opfer zulässt.

Jeder einzelne Entführungsfall müsste von einer unabhängigen Kommission untersucht werden. Doch das wird sehr wahrscheinlich nie geschehen, weil es a noch an den nötigen Beweisen mangelt und b, weil sich kein Gericht im Land bereit erklären wird, die Klagen zuzulassen. Warum das so ist, dazu am Ende mehr.

Wenn wir das Thema mal aus einer völlig anderen Perspektive betrachten, werden wir sehr bald feststellen müssen, dass sämtliche Erzählungen über UFOs und Außerirdischen der letzten fünf Jahrzehnte einem cleveren Drehbuch der CIA zugrunde liegen, die ja die Kontrolle über das Thema hatte und möglicherweise noch immer hat. Das heißt, nichts davon entspricht der Wahrheit. So bitter das vielleicht auch für jeden UFO-Forscher klingen mag – aber es ist so.

Der vermeintliche UFO-Crash in Roswell und die abenteuerlichen Geschichten von George Adamski folgen einer Geheimdienstagenda und werden sogar bis zum heutigen Tag fortgesetzt, nur die Namen der Autoren haben sich geändert.

Heute stehen Leute wie Michael Salla an der Spitze und erfinden abenteuerliche Geschichten über Mitglieder der Galaktischen Föderation, die freundlichen Außerirdischen, die die Menschheit unterstützen, die Dinge auf der Erde wieder ins Lot zu bringen.

Wer sind die Geldgeber?

Während die Aliens noch bis weit in die 1970er Jahre Schurken und Entführer waren, die ihre Opfer quälten und folterten, sind es heute wohlwollende Brüder und Schwester, die darauf warten, endlich mit der Menschheit in Kontakt treten zu können.

Natürlich klingt die Vermutung, dass die Entführungen lediglich inszeniert wurden, absurd, weil hier die Frage im Raum steht, warum sollte das jemand tun. Und noch eine weitere wichtige Frage kommt hinzu: Von wem wurden die Aktionen finanziert?

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Familie Rockefeller sehr viel Geld in die Forschung des Harvard-Psychiaters John Mack investiert hat, der ebenfalls zahlreiche Bücher zu diesem Tema veröffentlich hat.

Zwischen den Jahren 1993 und 1995 wurden laut einer BBC-Recherche durch die Rockefeller an John Macks Center for Psychology and Social Change in Massachusetts Spenden in Höhe von 500.000 US Dollar überwiesen.

Zusätzlich finanzierten die Rockefellers mindestens zwei Treffen der Starlight Coalition, die sich aus ehemaligen Geheimdienst- und Militäroffizieren zusammengesetzt haben soll, welche sich für UFOs interessieren – und möglicherweise viele weitere Projekte, von denen wir keine Ahnung haben.

Nehmen wir einmal an, dass tatsächlich Geheimdienste und das Militär hinter den Entführungen stecken, bleibt die Frage, welche Ziele sie damit verfolgen. Ganz offensichtlich geht es hier in erster Linie um geheime Versuche, zu denen die Opfer nie ihr Einverständnis erteilt hätten.

Woher als Probanden nehmen und nicht stehlen, respektive entführen? Durch einen Aufruf in der Zeitung, hätte sich sicherlich niemand freiwillig gemeldet, um an Experimente teilzunehmen. Wahrscheinlich auch nicht gegen Zahlung eines Honorars. Also musste ein anderer Plan her. Kidnapping! Aber wie entführt man Menschen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen?

Mag sein, dass irgendein Spaßvogel mal auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, dass können nur Geister, Dämonen oder Außerirdische. Eine weitere wichtige Frage ist, ob die Opfer zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren, oder ob sie bewusst ausgewählt wurden.

Die unheimliche Verbindung zur „Corona-Pandemie“

Tatsache ist: Die Entführten wurden alle Opfer grausamer medizinischer Tests und ihr Gedächtnis wurde so manipuliert, dass sie später unter Hypnose Bilder seltsamer Lebewesen und Räume sahen, die möglicherweise gar nicht existieren, sondern nur als Art Hologramm in den Köpfen der Opfer.

Die entscheidende Frage ist: Wurde den Opfern diese Matrix durch Chips implantiert? Vieles spricht dafür, dass die Entführten Opfer von Bewusstseinskontrolle und Genexperimenten wurden.

Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass den Entführungsopfern laut eigener Aussage Hautproben, also genetisches Material entnommen wurde, das möglicherweise zur Herstellung von menschlichen Klonen verwendet wurde, ein Programm, das offenbar noch immer aktuelle ist.

Es sind sogar deutliche Parallelen zwischen den Entführungsfällen und der „Corona-Pandemie“ zu erkennen, weil es in beiden Fällen um Genetik und Bewusstseinskontrolle geht. Zum einen geht es darum Genmaterial zu sammeln, zum andere darum, Chips zu Bewusstseinskontrolle zu implantieren.

Viele Wissenschaftler haben während der Pandemie schon früh die Vermutung geäußert, dass es bei den PCR-Massentests voranging nur darum ging, Genmaterial zu sammeln.

Auch bei der Schutzimpfung ging es niemals wirklich um eine Immunisierung, sondern es ging sehr wahrscheinlich darum, der Bevölkerung winzige Chips in Form von Nanobots zur Bewusstseinskontrolle zu implantieren, ein Möglichkeit, die es so vor mehr als zwanzig noch nicht gab.

Erkennen Sie nun eine Parallele zwischen den Alien-Entführungen und der Corona-Pandemie? In beiden Fällen wurde eine Cover-Geschichte geschrieben und in beiden Fällen ging es im Rahmen des Transhumanismus um genetische Veränderung und Bewusstseinskontrolle.

Ein Forschungsprogramm, das vor mehr als sechzig Jahren mit der Entführung unschuldiger Opfer begann und mit der Corona-Pandemie seine Vollendung finden sollte. Und in beiden Fällen ist das Pentagon beteiligt.

Wie unlängst aus veröffentlichten Unterlagen im Rahmen des Freedom of Information Acts hervorgeht, zeichnet sich nämlich das Pentagon auch für die Corona-Operation verantwortlich. Und sogar der vermeintliche Impfstoff wurde nicht von Pfizer & Co. entwickelt, sondern von der DARPA.

Das ist auch der Grund, weshalb Impfopfer sich mit einer Klage vor Gericht noch immer so schwer tun, weil es eine verdeckte Militäroperation war, also ein Kriegsverbrechen, das vor ein Militärgericht verhandelt werden müsste.

Ähnlich verhält es sich mit den Opfern der „Alien-Entführungen“, auch hier handelt es sich streng genommen um ein Kriegsverbrechen, weil es ebenfalls von militärischer Seite ausgeführt wurde.

Das heißt, die Hintermänner sind in beiden Fällen clever vorgegangen, indem sie das Militär die Haupt-Drecksarbeit haben machen lassen. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, sie ist nicht das, was sie im Außen zu sein scheint – besser gesagt sein soll.

Die Akteure glauben, dass sie sich in einem rechtsfreien Raum befinden, der es den Opfern nicht ermöglicht, gegen das an sie begangenen Unrecht zu klagen, um eine angemessene Entschädigung zu erhalten und die Täter für immer hinter Gittern zu bringen, wo sie hingehören – und genau deshalb ist die Wahrheit für alle so schwer zu ertragen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 20.10.2023