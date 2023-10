Smartmeter: Können Bürger der Überwachung durch elektronische Messgeräte entgehen?

Der verpflichtende Einbau sogenannter „intelligenter“ elektronischer Messgeräte – Smartmeter genannt – als Ersatz für alte mechanische Strom-Messgeräte bewegt viele Menschen.

Denn diese sind einerseits geeignet, das tägliche Verhalten der Bewohner zu dokumentieren und diese damit zu überwachen, und andererseits Verbreiter von Elektrosmog, auf den manche Menschen elektrosensitiv reagieren, und somit gesundheitsgefährdend. Dieses Thema war Gegenstand der neuen Sprechstunde AUF1. Von AUF1-Redaktion

In dieser Sendung konnte Moderatorin Sabine Petzl mit dem Elektrotechniker Dipl.-Ing. Dr. Martin Steiner und der Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik zwei Fachleute zur Causa Smartmeter im Studio begrüßen. Aber auch eine Betroffene durfte nicht fehlen. Die mit einem Smartmeter „zwangsbeglückte“ Ingrid Hrdy vervollständigte die interessante Gesprächsrunde.

Kritischer Naturwissenschaftler

Der von Sabine Petzl verlesenen Behauptung, die auf der offiziellen Ratgeberseite eines Energieanbieters steht, wonach Smartmeter „keine gesundheitlichen Probleme durch Elektrosmog auslösen“ könnten, widerspricht Dr. Steiner vehement. Denn es sei offensichtlich, dass manche Menschen „außerordentlich elektrosensitiv sind und hier Beschwerden haben“.

Die Festlegung von Grenzwerten in Bezug auf Gesundheitsschutz, die angeblich strenger als die WHO-Richtlinien seien, nennt der Techniker und Naturwissenschaftler willkürlich. Denn solche Daten würden nach nicht nachvollziehbaren Kriterien von irgendwelchen Beamten bestimmt.

Schwierige Gesetzeslage

Die juristische Komponente der Causa Smartmeter beleuchtet der AUF1-Zusehern bereits durch mehrere Sendungen bekannte Rechtsanwalt Dr Georg Prchlik. Auf die Frage der Moderatorin, ob ein Benutzer grundsätzlich den Einbau eines Smartmeters ablehnen könne, antwortet der Jurist, dass die Energieunternehmen im Spannungsfeld zweier Pflichten stünden, nämlich einerseits in der Verpflichtung der Stromversorgung und andererseits der Bereitstellung elektronischer Zählgeräte, „die den tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden genau widerspiegeln und Informationen über die tatsächliche Nutzungszeit bereitstellen“.

Geringe Widerspruchsmöglichkeiten

Letztlich müsse – in Einklang mit den bestehenden Vorschriften – der Wohnungsinhaber den Austausch von Stromzählern durch den Anbieter dulden, nämlich wenn das alte, mechanisch arbeitende Gerät durch ein neues, „intelligentes“ und zugleich in mehrerlei Hinsicht problematisches ersetzt werde.

Der Gesetzgeber erlaubt laut Prchlik lediglich, dass einige Funktionen des Smartmeter auf Wunsch des Kunden deaktiviert werden, nämlich solche, die alle 15 Minuten Daten aus der Wohnung des Endverbrauchers an den Energiebetreiber senden. In solch einem Fall würden dann nur einmal pro Tag Daten an das Energieunternehmen geschickt.

Betroffene am Wort

Mit Ingrid Hrdy kam schließlich eine Betroffene zu Wort. Sie musste den Austausch ihres alten Strommessgeräts gegen ein neues – einen Smartmeter – dulden. Dabei wurde ihr Widerspruch, den sie aus gesundheitlichen Gründen erhob, nicht nur ignoriert, sondern ihr auch noch von einer Rechtsanwaltskanzlei eine hohe Rechnung geschickt.

Hintergrund waren der Rückzieher ihrer Rechtsschutzversicherung und angeblich nicht beantwortete Schreiben des Rechtsanwalts. Ihr Schaden beträgt etwa 800 Euro.

Ausblick

Auf die abschließende Frage von Sabine Petzl ob es doch Möglichkeiten gebe, wie man die Installation eines Smartmeter verhindern könne, meinte Dr. Steiner, man solle energieautark werden, damit man nicht mehr auf derartige Geräte angewiesen sei. Welche dies seien könnten – etwa eine Insellösung durch eine Photovoltaik-Anlage –, ließ er jedoch offen.

Dr. Prchlik wiederum kokettierte mit „zivilem Ungehorsam“ dergestalt, dass etwa 60 Prozent der Kunden auf den rechtlich möglichen Abschaltfunktionen beharren, so dass die Energieunternehmen dadurch keine verwertbaren „Überwachungsdaten“ mehr generieren und somit auch keine Benutzerprofile erstellen können. Ingrid Hrdy sieht sich gegenwärtig zwar chancenlos, aber hofft auf eine rechtliche Besserung der Lage.

Als Abschlussbemerkung wirft Dr. Steiner die Option der Führung eines Musterprozesses in den Raum.

Rückblende April 2023:

Bundesregierung beschließt Smart Meter: Vorwärts in die Stromrationierung!

Nur einen Tag, nachdem das Bundeskabinett Robert Habecks übergriffiges Heizungsgesetz beschlossen hatte, das Millionen von Hausbesitzern und Mietern in Armut treiben wird, nickte der Bundestag am Donnerstag ein Gesetz zum Einbau sogenannter Smart Meter ab. Außer der AfD und der Linken stimmten alle Parteien dafür. Natürlich auch die CDU, die zwar Kritik äußerte, dann aber auch diesen nächsten Ampel-Irrsinn wieder durchwinkte.

Bei Smart Metern handelt es sich um Stromzähler, die nicht nur die komplette Überwachung und Steuerung des privaten Energieverbrauchs erlauben, sondern auch faktische Stromrationierung ermöglichen.

Smart Meter als Spion

Die gesammelten Daten und komplexe Algorithmen verschaffen Politik und Behörden nach Belieben Einblicke in die Konsumgewohnheiten und häuslichen Aktivitäten:

Die Smart Meter verraten Stromanbietern und damit auch dem Staat etwa, in welchem Raum wofür genau Strom verbraucht wird. Wann also etwa das Handy aufgeladen oder Wäsche gewaschen wird, wann und wie lange der Fernseher läuft und welche Kanäle aufgerufen werden, wie viel Zeit am Computer und im Internet verbracht wird und wie verschwenderisch oder sparsam und damit angeblich klimaneutral die Bürger leben.

Stromrationierung dank Smart Meter

Doch es geht nicht nur um Überwachung, sondern auch um sozialistische Mangelverwaltung und Zuteilungswillkür: Da die Stromversorgung Deutschlands absehbar nicht mit Wind- und Sonnenenergie sichergestellt werden kann, die Politik aber gegen alle Fakten an dieser Utopie festhält, sind Strommängel vorprogrammiert.

Es bleibt der Regierung also gar nichts anderes übrig, als den Verbrauch zu regulieren und ihn dem ständig schwankenden Angebot anzupassen. Nur mit solchen planwirtschaftlichen Bevormundungen und Bespitzelungen lässt sich die Energiewende umsetzen. Mit Hilfe des Smart Meter kann einem dann im Detail vorgeschrieben werden, wann man kochen, waschen, heizen oder sein E-Auto aufladen darf.

Totale Öko-Diktatur als Ziel

Genau dies ist das Ziel der grünen Ökodiktatur im Namen des Klimas: totale Sozialkontrolle und Konsumsteuerung. Bis spätestens Ende 2032 müssen die Smart Meter nun flächendeckend installiert werden.

Laut Habecks Wirtschaftsministerium sollen Haushalte, Unternehmen, Schulen und Schwimmbäder bereits bis 2030 über die Überwachungstechnologie verfügen, bis 2033 dann 95 Prozent aller Verbraucher. Haushalte soll dies höchstens 20 Euro kosten, wenn steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen vorhanden sind, sollen es bis zu 50 Euro sein.

Der Digitalverband Bitkom frohlockt bereits, dass der Stromverbrauch dann künftig genauso einfach abzulesen sein wie der Spritverbrauch beim Auto oder der Ladestand des Handys. Zu Propagandazwecken lieferte man hier auch gleich noch eine Umfrage mit, bei der sich 61 Prozent der Bürger für die Nutzung digital vernetzter Strommessgeräte ausgesprochen hatten. Ab 2025 müssen für alle Verbraucher dynamische Stromtarife angeboten werden.

Frühe Warnungen vor Überwachung

Um diese Transformation ganz im Sinne des Great Reset zu beschleunigen, wird mit dem neuen Gesetz auch die sogenannte Drei-Hersteller-Regel abgeschafft, die vorsieht, dass für jede Entwicklungsstufe die Zertifizierung von drei voneinander unabhängigen Herstellern erforderlich ist. Künftig soll das Tempo allein vom angeblich innovativsten Hersteller bestimmt werden.

Man darf gespannt sein, wie ausgerechnet die deutsche Politik erkennen will, was besonders innovativ ist. Schon seit Jahren war versucht worden, den Bürgern die Smart Meter oder vergleichbare Stromüberwachungsgeräte aufzuzwingen.

Dies scheiterte im Vor-Corona-Deutschland noch als Datenschutzbedenken: Bereits 2017 hatte etwa die Verbraucherzentrale Bundesverband davor gewarnt, dass sich mit dieser Technik genaueste Informationen über sämtliche Lebensgewohnheiten ermitteln lassen. Diese Kröte haben die Deutschen bereits geschluckt.

Kommt Sozialkredit-System?

Nun wird der nächste logische Schritt die Einführung eines Bestrafungs- und Belohnungssystems im Zuge eines grünen Social Scorings sein. Und dass hinter dieser Entwicklung eine globale Agenda steckt, darüber wurde bereits im Februar unter dem Titel „Fritz Loindl zur Smartmeter-Spionage: „Es ist eine internationale Agenda“ bei AUF1.TV berichtet.

Noch mehr Informationen zum Thema erhalten Sie in unserem Beitrag vom Juni 2022 mit dem Titel „Smartmeter: Die neue Totalüberwachung kommt heimlich über den Stromzähler“.

Der Einzelne erhält also etwa Benachrichtigungen, wenn er einen vermeintlich gesundheits- oder klimaschädlichen Lebenswandel pflegt, und wird im Wiederholungsfall entsprechend sanktioniert.

Der Weg in den totalitären grünen Überwachungsstaat, der in jeden Bereich des menschlichen Lebens eindringt, ist damit vorgezeichnet. Privatsphäre gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

