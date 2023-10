Donald Trump: Biden verpennt 3. Weltkrieg! Spottet über Bidens „Kindertreppen“

Im Lästern ist Ex-US-Präsident Donald Trump ja bekanntlich besonders gut. Und so spottet er nun mal wieder über seinen Amtsnachfolger Joe Biden. Bei seiner jüngsten Rede warf er Biden indirekt vor, den Dritten Weltkrieg zu verschlafen.

Donald Trump kann es einfach nicht lassen. Abermals nutzte der ehemalige Präsident die Gelegenheit, um in aller Öffentlichkeit über seinen Nachfolger abzulästern. Gleich mehrfach nimmt der 77-Jährige Joe Biden dabei aufs Korn. Zuerst hatte das britische Online-Portal „Express.co.uk“ über Trumps jüngsten Skandal-Auftritt berichtet.

Donald Trump lästert über Joe Bidens Stolper-Auftritte

Auslöser für Trumps Läster-Attacke waren unter anderem Joe Bidens zahlreiche Wackel-Auftritte beim Besteigen der Air-Force-One. So dokumentieren gleich mehrere Aufnahmen, wie Biden beim Einsteigen wiederholt über die Flugzeugtreppe stolpert.

Bei seiner jüngsten Kundgebung in New Hampshire am Montag nutzte Trump die Gelegenheit, um sich darüber lustig zu machen, wie Biden an einer „Kindertreppe“ scheitert. „Der verkrümmte Joe kann nicht einmal die Kindertreppe hinaufgehen“, lästerte Trump über seinen Nachfolger.

Trump spottet über Bidens „Kindertreppen“

Weiter erklärte er, dass die potenziellen Wähler wahrscheinlich lieber einen Kandidaten unterstützen würden, der in der Lage ist, „schön hoch“ aus der Air Force One zu steigen und zu winken.

Zudem spottete Trump: „Dieser Typ geht zu den kleinen Treppen. Wir nennen sie die Kindertreppe. Und jetzt hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, weil er es nicht ganz hinauf oder hinunterschaffen kann. Es fällt ihm schwerer, nach oben zu gehen. Normalerweise ist das einfacher.“

Ex-US-Präsident Donald Trump schießt gemeinsam mit Rapper 50 Cent gegen schlafenden Biden

Trumps jüngste Biden-Attacke erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Trump den Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social erneut aufs Korn genommen hatte, indem er einen Screenshot eines Instagram-Posts des Rappers 50 Cent teilte, der Biden schlafend zeigt. (Militärstrategieplan: USA planen Atomkrieg gegen Russland und China – Biden will „Neue Weltordnung“ aufbauen)

Der Schnappschuss, der während seines kürzlichen Urlaubs in Delaware aufgenommen wurde, trug ursprünglich die Bildunterschrift: „Hey Joe, wach auf, wir haben Ärger, Mann.“

Trumps irre Behauptung: Biden verpennt den Dritten Weltkrieg

In seiner Rede vor seinen Anhängern in New Hampshire nahm Trump erneut Bezug auf die Bilder: „Ihr wisst, dass er oft an den Strand geht, oder? Wenn er an den Strand gegangen wäre und nichts getan hätte, hätten wir die beste Grenze“, so Trumps Behauptung.

Danach wird Trump noch deutlicher, indem er Biden vorwirft, den Dritten Weltkrieg zu verschlafen. „Sie sehen diesen Kerl herumlaufen. Und dann schläft er den ganzen Tag am Strand. Und wir haben möglicherweise den dritten Weltkrieg“, polterte Trump.

Die letzte Phase des Great Reset: Dritter Weltkrieg – US-Präsidentschaftskandidat erzählt uns die verbotene Wahrheit

Emanuel Pastreich

Unabhängiger Präsidentschaftskandidat

Flüsse aus Blut und Trümmerhaufen zeugen von den Wunden, die sowohl Palästina als auch Israel bedecken, die aus dem gleichen Boden und Wasser bestehen und von ganz gewöhnlichen Menschen bewohnt werden. Diese Wunden sind Spuren einer unterirdischen Schlacht zwischen Juden, Arabern und vielen geheimen Partnern, einer Schlacht, die nun die gesamte Welt bedroht, ähnlich wie die Ermordung von Erzherzog Ferdinand des Österreichisch-Ungarischen Reiches Europa im Jahr 1914 bedrohte.

Das Einzige, was die Politiker Ihnen in den Tagen nach den Angriffen, bei denen Israelis und später viele Palästinenser getötet wurden, nicht gesagt haben, ist, dass wir sicherstellen sollten, dass wir wissen, was vorgefallen ist, bevor wir handeln, dass wir wissen sollten, wer unsere wahren Feinde sind, bevor wir das Schwert schwingen.

Sie wissen sehr wohl, dass, sobald die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte damit beginnen, die verarmte Bevölkerung des Gazastreifens auszuhungern und zu töten, es keinen Weg zurück zur Vernunft, zur umsichtigen Politik geben wird. Wir werden uns einem schrecklichen Krieg verpflichtet haben, den wir nie wollten. Das ist der ganze Punkt. Sobald Sie Millionen von Menschen in einem Getto, gefangen, auffordern, zu verschwinden, oder sonst, dann wird alles, alles Schreckliche, möglich.

Und die jüdischen Protestierenden in New York City, die fordern, dass alle Palästinenser im Gazastreifen ausgelöscht werden, waren offensichtlich Krisenschauspieler, keine nachdenklichen Bürger. Wir erleben eine Show, aber die darauffolgenden Todesfälle werden keine Show sein.

Dieses überstürzte Handeln, dieses Voreilige Urteilen, dieser Sprung in die getrübte Hysterie ist nicht zufällig; nein, das war der eigentliche Zweck der Medienoffensive, so wie es nach dem Vorfall am 11. September der Fall war, um uns dazu zu bringen, irreversible Schritte zu unternehmen, die nicht nur Zehntausende, Hunderttausende in Palästina, sondern leicht zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran, den Vereinigten Staaten und dem Iran, oder den Vereinigten Staaten, der NATO und Israel gegen Russland und den Iran führen könnten – das heißt, zu einem Weltkrieg, den einige kranke Seelen seit Jahren herbeisehnen.

Lassen Sie mich zunächst erklären, dass ich nicht genau weiß, was vorgefallen ist. Das stellt mich Lichtjahre vor diejenigen Medienkommentatoren, Politiker und Regierungsvertreter, die annehmen, dass sie alles wissen, basierend auf Nachrichtenquellen, Geheimdienstberichten und Gerüchten, die in fast jedem Fall in den letzten dreiundzwanzig Jahren falsch waren.

Wir werden gezwungen, unter den gegebenen Umständen zu spekulieren, was passiert sein könnte. Ich muss hier in gutem Glauben spekulieren, im Einklang mit der wissenschaftlichen Methode, und darum bitten, korrigiert zu werden, wenn ich Mängel aufweise. Wir haben keine Zeit, fünfzig Jahre zu warten, bis alle klassifizierten Anweisungen öffentlich gemacht werden.

Erstens, dieser Angriff, der der Hamas zugeschrieben wird, ist von einem Ausmaß und einer Intensität, die unmöglich ohne das volle Wissen der IDF durchgeführt werden konnte, angesichts der Millionen, die sie an Informanten in den besetzten Gebieten zahlen, und der zig Milliarden, die sie für Sensoren, Drohnen, Satelliten und die weltweit fortschrittlichste Überwachungstechnologie zahlen – teilweise finanziert von den amerikanischen Steuerzahlern.

Wir wissen auch, dass Israels Präsident Netanyahu mit der überwältigenden Unbeliebtheit der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung konfrontiert ist, die über seine Korruption empört ist und massive Proteste gegen seine brutale Unterdrückung jüdischer Arbeiter führt. Elemente in der israelischen Armee und im Geheimdienst haben erklärt, dass sie klare Gegner von Netanyahu sind und seine Übernahme der Kontrolle über die Justiz als Teil eines Versuchs, das gesamte Land zu übernehmen, nicht tolerieren würden. Genau das hat er seit diesen Angriffen unter Anwendung der Schockdoktrin getan.

Was gibt es Besseres, als mit der Hamas zu spielen, die bereits zuvor mit korrupten Elementen der israelischen Armee zusammengearbeitet hat, und einen Vorfall zu inszenieren, der zu einem Krieg führt?

Ist es nicht einfach Israels eigenes kleines 9/11?

Aber es fängt dort erst an. Jetzt, da die Vereinigten Staaten sich vollständig in den Krieg gegen die Hamas eingekauft haben, indem Präsident Biden die Hamas als „reines, unverfälschtes Böses“ bezeichnete, können wir fühlen, dass die Tür für etwas Größeres, noch Schrecklicheres geöffnet wurde.

Wir wissen auch, dass „reines, unverfälschtes Böses“ genau die Sprache ist, die die Nationalsozialistische Partei gegenüber den Juden verwendete, bevor sie entmachtet, in Lager gesteckt und schließlich ausgelöscht wurden.

Es ist nicht nur so, dass Israel, unterstützt von allen Regierungen der großen Industrieländer, den Palästinensern, die in Elend leben, das Wasser, die Nahrung und die Elektrizität abschneiden wird, während sie ihre Apartmenthäuser bombardieren und sie ins Meer treiben.

Ein Krieg mit dem Iran steht unmittelbar bevor. Alles, was wir benötigen, ist eine Schlagzeile auf CNN, die auf eine Weise besagt, dass der Iran involviert war (und Israel natürlich nicht). Dieses fehlende Bindeglied wird wie der Beweis für Al-Qaida sein, der plötzlich nach dem 11. September auftauchte.

Der Iran hat immer Unterstützung für die Hamas geäußert, und ein Krieg mit dem Iran wird natürlich dem bereits sorgfältig ausgearbeiteten Pfad zu einem Krieg mit Russland und dem Iran folgen, und das wiederum wird die NATO und fast jedes andere Land, dessen Führer in den vergangenen Jahren geheime Abkommen für den Austausch von Geheimdienstinformationen und militärische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten oder der NATO unterzeichnet haben, in den Konflikt ziehen.

Diese Schaffung einer unverantwortlichen Befehlskette für die Armeen jedes Landes im „Westen“, ausgelagert an private IT-Unternehmen wie Amazon, Google und Facebook, folgt genau dem verwendeten Modell um den Ersten Weltkrieg zu starten. Nach der Ermordung von Erzherzog Ferdinand folgten die Nationen von England, Frankreich und Russland einem Kriegsplan wie ein Uhrwerk, als ob die Politiker und Generäle durch vorprogrammierte Maschinen ersetzt worden wären. Später würde die Welt erfahren, dass diese Länder eine Reihe geheimer Verträge unterzeichnet hatten, die alle nationale Debatte über militärische Maßnahmen außer Kraft setzten und einen Weltkrieg möglich machten.

Sie könnten fairerweise fragen, wer nur einen Weltkrieg will, der zehn Millionen, hundert Millionen Tote hinterlassen wird und der sogar das Leben auf der Erde in einem nuklearen Holocaust beenden könnte?

Nur ein Psychopath, könnte man denken, würde das wollen.

Ah, da ist der Haken! Denn siehe da, die Welt wird heute von Psychopathen regiert.

Der Weltkrieg bietet den psychopathischen Reichen und Mächtigen in den Tagen und Monaten, bevor er zu Massenmord und Katastrophe für alle führt, zwei kostbare Geschenke.

Erstens verstärkt der Weltkrieg die Macht des Staates, verleiht korrupten und diskreditierten Institutionen neue Autorität, sei es das Zentrum für Seuchenkontrolle, die Harvard University oder die New York Times, die Institutionen, die die Menschheit durch den Schlamm des COVID-Betrugs und des kontrollierten Zusammenbruchs der Gesellschaft durch die globale Finanzwelt gezogen haben. Die Dinge bis zum Weltkrieg hochzufahren, mag das einzige sein, was in den Werkzeugkästen der Netanyahu- und Biden-Regierungen in diesem Moment übrig bleibt.

Zweitens schafft der Weltkrieg einen massiven Konsum und eine Nachfrage. Die Tötung von Millionen wird eine Nachfrage nach Waffen, Treibstoff und anderen Produkten schaffen und eine Entschuldigung bieten, die Kontrolle über die Mittel der Finanzierung, Produktion und Verteilung zu übernehmen. Die tiefen Widersprüche einer narzisstischen Konsumkultur und die Gefahren, die aus der systematischen Überproduktion resultieren, die dadurch geschaffen wurde, können vorübergehend unter den Teppich gekehrt werden – zumindest für eine Weile – durch einen Krieg.

Aus Sicht der kurzsichtigen Politiker ist ein größerer und zerstörerischerer Krieg umso besser.

Die Regierung Israels wird von den Superreichen dominiert, genauso wie die Regierungen der Vereinigten Staaten, Russlands, Chinas, Deutschlands und sogar des Irans. Der Krieg zwischen Kulturen und Ethnien, der geplant wird, dient als Deckmantel für einen systematischeren Krieg der Wenigen gegen die überwiegende Mehrheit der Menschheit, einen globalen Klassenkrieg.

Habe ich erwähnt, dass die Reichen Psychopathen sind?

Sie sind bereit, jedes Risiko einzugehen, besonders wenn andere sterben werden, um sich selbst und ihre Hinterteile – ich meine, ihre Vermögenswerte – zu schützen.

Lassen Sie uns über die eigenartige Beziehung zwischen dem Staat Israel und den Vereinigten Staaten sprechen.

Wenn wir uns von der Schwelle eines Weltkriegs zurückziehen wollen, müssen wir zuerst ehrlich darüber sprechen, was Israel ist und was es nicht ist, und wie Israel seltsamerweise, umgekehrt, paradoxerweise mit den Vereinigten Staaten verbunden ist.

Israel und die Vereinigten Staaten haben viel gemeinsam, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie seltsam miteinander verbunden waren.

Palästina wurde in den 1890er-Jahren und besonders in den 1930er-Jahren als Zufluchtsort für Juden aus ganz Europa imaginiert, Juden, die schreckliche Diskriminierung und Gewalt erlitten hatten und dies seit Jahrhunderten ertragen mussten. Die jüdischen Siedlungen in Palästina boten Hoffnung für diejenigen, die später in Gettos zusammengetrieben, in Konzentrationslagern deportiert und in Züge für die Fahrt zu den Vernichtungslagern gepfercht wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel gegründet und bot den überlebenden Juden die Hoffnung auf eine Heimat, von der sie dachten, dass sie verteidigt werden könnte, im Gegensatz zu den Gettos in Osteuropa, die rücksichtslos aufgelöst wurden.

Aber dieses Heimatland erschien nicht aus dem Nichts und wurde den Juden nicht von Gott gewährt. Tausende Jahre waren vergangen, seit die Juden ihr Königreich dort hatten. Nein, dieser „Staat“ Israel war mit den imperialen britischen Interessen verbunden und hatte andere Ursachen von völlig unterschiedlicher Art.

Nein, das Land wurde den Palästinensern weggenommen, die dort seit Jahrhunderten lebten, und es waren sie, die von jüdischen Siedlern aus ihren Häusern vertrieben wurden – genauso wie Juden von Deutschen, Polen und Ukrainern vertrieben wurden.

Das Versprechen eines Bundes zwischen diesem neuen Israel und den traurigen Juden, die nach dem Massaker in den Lagern von Polen und Russland zurückgeblieben waren, erforderte, dass die Menschen in Palästina verschwinden, genauso wie die Juden verschwunden waren.

Das war die Sünde, die nicht ausgelöscht werden konnte, so sehr sich die Juden danach bemühten.

Es gab genug Juden, die auch in die Vereinigten Staaten gingen, und sie fanden in Amerika große Hoffnung und Gelegenheit, die sie in Europa mit seiner tiefen Feindseligkeit gegenüber Juden nicht finden konnten. Aber die Freiheit für Juden in Amerika wurde auch auf dem Rücken der bis zum Tod arbeitenden Afroamerikaner aufgebaut. Die weiten Prärien und die überfüllten Städte, in denen Juden neue Hoffnung fanden, wurden von den Ureinwohnern ergriffen, die dann in Reservate gedrängt wurden, genau wie die Palästinenser in den Gazastreifen gedrängt wurden, genau wie die Juden in Gettos gedrängt wurden.

Ich muss hier innehalten und erwähnen, dass die Familie meines Vaters Juden waren, die mit nichts nach Amerika kamen. Ihr Dorf außerhalb von Budapest wurde während des Holocaust zerstört und existiert nicht mehr. Sie fanden hier großartige Möglichkeiten. Diese Tragödie Amerikas und seine Beziehungen zum Nahen Osten und zu Israel sind direkt mit mir verbunden, obwohl ich nie einen Fuß in Israel gesetzt habe.

In den letzten achtzig Jahren hat sich eine seltsame Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel entwickelt. Es war keine klare Beziehung, sie war nicht gesetzlich definiert, und sie war mit dem langen Schatten des Britischen Empires verbunden, das seine Finger tief in beide Länder gesteckt hatte, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs.

Wir können nicht über Israel sprechen, ohne über das „Spinnennetz“, das verborgene Netzwerk von Finanzen zu sprechen, das in den Überresten des Britischen Empires lauert. Sie sehen, Israel wurde in Palästina gegründet, einem britischen imperialen Experiment, um die britische Macht im Nahen Osten auszudehnen und die Kontrolle über das Erdöl zu erlangen.

Israel sollte als Paralleluniversum zu den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln, Bermuda und anderen ehemaligen britischen Kolonien betrachtet werden, die zu Verstecken für Geld, zur heimlichen Bestechung und schließlich zu steuerfreien und nicht verantwortlichen Heimstätten für viele multinationale Unternehmen wurden, die behaupten, „amerikanisch“ zu sein.

Israel, hinter den ehrlichen Bemühungen von Holocaustüberlebenden, ein neues Leben aufzubauen, wurde Teil dieses Spinnennetzes aus Geld, Geheimdienst und speziellen Diensten für Reiche und Mächtige.

Mit steigendem Reichtum der Wenigen in den Vereinigten Staaten und Israel, mit zunehmender Beteiligung der Militärs beider Länder an den Volkswirtschaften, setzte sich eine neue Ebene der Korruption, undenkbare Korruption, durch und drang bis ins Mark vor.

Die Vereinigten Staaten und Israel hatten die engsten Beziehungen in Militär und Geheimdienst, aber es gab keinen formellen Bündnisvertrag, der diese Allianz definierte. Die besondere Beziehung zu Israel war weder im Kapitol noch in der Knesset zu finden. Nein, das Herz der Allianz war etwas Informelles zwischen Militärvertragsnehmern, Geheimdienst-Subunternehmern, Finanzinstituten, die mit beiden Ländern, aber auch mit London und anderen informellen Beziehungen verbunden waren – oft kontrolliert von extrem Reichen, oft als geheim eingestuft.

Massive Geldmengen, angeblich zur Verteidigung Israels, kursierten in diesem Spinnennetz von Militärvertragsnehmern, gerade außerhalb der Sicht, in beiden Ländern, oder vielleicht auch nicht? Niemand konnte sicher sein, wohin dieses Geld wirklich ging.

Diese zunehmende Korruption, dieser unterirdische Fluss von Schmutz, der unter beiden Ländern floss, fütterte eine Verderbnis in Institutionen und ermöglichte das 9/11-Ereignis.

Dunkle Kräfte in den Vereinigten Staaten, in Israel und anderswo schufen damals eine Krise, die von der innenpolitischen Korruption unter der Bush-Regierung im Jahr 2001 ablenkte und einen globalen Krieg startete, der die Welt über 20 Jahre lang ablenken würde.

9/11 wurde dem Islam angelastet und als Vorwand für Kriege gegen zahlreiche Nationen benutzt, die wenig oder gar nichts mit diesem „Terrorismus“ zu tun hatten.

Die Milliardäre machten Israel und die Vereinigten Staaten zu ihren Spielzeugen, indem sie die Armeen, die Volkswirtschaften und die Technologien dieser beiden Länder nutzten, um ihre Pläne zur Weltherrschaft voranzutreiben.

Die versteckte Natur der US-Israel-Beziehungen war perfekt für ihre Vorbereitungen.

Diese informelle Allianz war der beste Ort, um die Eroberung der Welt durch globale Finanzen zu planen – gerade außerhalb der Sicht, in den Ecken, an den Rändern.

Die Kommerzialisierung der Überwachungs- und Kontrolltechnologie, die von Israel in den besetzten Gebieten entwickelt wurde, und ihre Anwendung auf der ganzen Welt, ist der verborgene Teil der aktuellen Operation, aber er muss genauso ernst genommen werden. In dem Moment, in dem die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte den Gazastreifen plattmachen, setzen die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und viele andere Länder radikale Maßnahmen um, um die Meinungsfreiheit im Internet einzuschränken. Dies ist kein Zufall – es ist der Hintergrund des militärischen Plans.

Die Expertise Israels in Überwachungstechnik, Internetkontrolle und psychologischer Kontrolle wurde privatisiert und an Unternehmensmächte auf der ganzen Welt verkauft, die sie verwenden, um Bürger in den Vereinigten Staaten und China, in Deutschland und Russland, praktisch überall unter Verwendung von Technologien und Fachwissen zu verfolgen und zu manipulieren, die von israelischen IT- und Geheimdienstunternehmen kontrolliert werden.

Diese Kräfte, die nichts mit arbeitenden Juden in Israel zu tun haben, sondern von einer korrupten Oligarchie beherrscht werden, deren Herz in London, New York und Tel Aviv liegt, nutzen die politische Macht Israels, um ihre Pläne zur Weltherrschaft zu unterstützen.

Israel ist kein Zentrum der jüdischen Macht. Im Gegenteil, es hat die jüdische Kultur, den jüdischen Glauben und die jüdische Bevölkerung als menschliche Schutzschilde genutzt, um die Pläne einer Gruppe von korrupten Oligarchen durchzusetzen, die einen Krieg mit dem Iran und schließlich mit Russland wollen, um die menschliche Gesellschaft umzugestalten, die auf Arbeit, Gütern und Dienstleistungen basiert, die die Menschen glücklich machen und ein nachhaltiges Leben ermöglichen, hin zu einer Gesellschaft, die auf Angst und Mangel basiert und von einem kleinen Prozentsatz von Männern kontrolliert wird.

Der „Glaubenskrieg“ zwischen Israel und Palästina ist kein Konflikt zwischen Religionen. Er ist ein geplanter Konflikt zwischen ethnischer Gruppe, vorbereitet von einer geheimen Vereinigung von Oligarchen, die nichts mit Juden zu tun haben. Der Konflikt ist ein Ablenkungsmanöver, ein Theater, ein Vorwand, um einen Krieg zu beginnen, den sie nicht führen können, ohne das normale Funktionieren der Menschheit und die Fortschritte der Technologie zu zerstören.

Die Bedrohung eines Weltkriegs ist real. Wir können diese Bedrohung nicht ignorieren, und wir können sie nicht auf die Palästinenser abschieben.

Die Vereinigten Staaten müssen alle Militärhilfe für Israel einstellen und ihre Beziehungen zu Israel gründlich überdenken, um eine Katastrophe zu verhindern. Wir müssen die Wahrheit über Israel und die Vereinigten Staaten erfahren, und wir müssen sie sofort und unmissverständlich aussprechen.

Wenn wir uns nicht darauf einigen können, die Gewalt im Nahen Osten zu beenden, dann sind wir verloren.

Emanuel Pastreich

Unabhängiger Präsidentschaftskandidat

2023

Quellen: PublicDomain/news.de/emanuelprez.substack.com am 26.10.2023