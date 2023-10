„Malzeichen des Tieres“: Bill Gates stellt KI vor, die vorschreibt, welche Bücher, Filme und Musik Sie konsumieren dürfen

Bill Gates hat Pläne zur Einführung eines neuen Algorithmus für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt, der anhand Ihrer sozialen Bonitätsbewertung entscheidet, welche Fernsehsendungen, Filme und Bücher Sie konsumieren dürfen.

Laut Gates wird der neue KI-Algorithmus in jedes einzelne Gerät eingebettet sein. Benutzer werden mit personalisierten Filmen, Büchern, Fernsehsendungen und Podcasts gefüttert, um ihnen dabei zu helfen, ein gefügigeres Mitglied der Gesellschaft zu werden.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal setzt Gates, der im vergangenen März erklärte, dass „das Zeitalter der KI begonnen hat“, nun darauf, wie KI die Menschen dazu zwingen wird, Inhalte zu konsumieren, die von der globalen Elite gutgeheißen werden.

Breitbart.com berichtet: Berichten zufolge plant das Unternehmen, seine 600 Millionen Verbraucherdatenpunkte zu nutzen, um seine Medienempfehlungsplattform namens Pix von den typischen Chatbots abzuheben, die bereits verfügbar sind.

CEO Ian Morris sagte ebenfalls, dass der „Aspekt der persönlichen Agenten“ „etwas ist, das wir wirklich definieren wollen“, da er glaubt, dass er in den nächsten Jahren ein wichtiger Teil dessen werden wird, womit sich die Leute beschäftigen werden.

Einige der größten Namen der Tech-Branche haben sich inzwischen dem KI-Wettbewerb angeschlossen und versuchen, neue Technologien zu entwickeln, seit OpenAI letztes Jahr seinen ChatGPT-Chatbot auf den Markt gebracht hat, der in den letzten Monaten immer beliebter geworden ist, auch wenn sein Haupteinsatz offenbar das Schummeln in der Schule ist.

Gates ist ein Befürworter der Entwicklung künstlicher Intelligenz und trifft sich Berichten zufolge bereits seit 2016 mit Vertretern von OpenAI. Doch das Interesse des Milliardärs an KI stieg erst sprunghaft an, nachdem ChatGPT im vergangenen Herbst eine Biologieprüfung auf College-Niveau bestanden hatte, sagte er.

„Ich wusste, dass ich gerade den wichtigsten technologischen Fortschritt seit der grafischen Benutzeroberfläche gesehen hatte“, schrieb Gates Anfang des Jahres in einem Blogbeitrag. (Ex-WEF-Mitglied, das zum Whistleblower wurde, warnt vor dem Plan der Globalisten, Menschen mit Mikrochips zu infizieren)

Berichten zufolge wird Pix den Leuten innerhalb weniger Minuten detaillierte Antworten auf ihre Fragen geben – ähnlich wie andere Chatbots, die derzeit verfügbar sind. Es wird erwartet, dass die Antworten mit der Zeit besser und personalisierter werden, wenn ein Benutzer den Chatbot weiterhin nutzt, sagte Morris.

Das von Gates unterstützte Startup wird außerdem in Echtzeit aktualisiert und nutzt dabei die Inhalte, die bereits auf Streaming-Diensten wie Netflix, Hulu und Max verfügbar sind.(Die neuen Gehirn-Chips als „Malzeichen des Tieres“ – Wozu braucht´s den Menschen eigentlich noch?)

Bill Gates zum Hauptakteur des globalen digitalen ID-Systems ernannt

Der globalistische Eugeniker Bill Gates hat ein neues digitales Ausweissystem „Malzeichen des Tieres“ vorgestellt, das seiner Meinung nach für alle Bürger auf der ganzen Welt obligatorisch sein wird, wenn sie an der Gesellschaft teilnehmen wollen.

Die Gates-Stiftung wurde offiziell zum Hauptakteur eines neuen globalen digitalen ID-Systems ernannt, das von Regierungen weltweit eingeführt wird.

Mastercard und die Gates Foundation haben sich gezwungen, den „Community Pass“ auf den Markt zu bringen. Alle Bürger der Welt müssen einen solchen bei sich tragen, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchten.

Der Pass ist mit einem Sozialkredit-Score verknüpft, der sich je nach Compliance erhöht oder verringert.

Berichten zufolge wird „Community Pass“ oder „Farm Pass“, wie er auch genannt wird, zunächst „eine Plattform für digitale IDs sein, die sich an Einzelpersonen wie Geschäftsinhaber und Landwirte richtet“.

Reclaimthenet.org berichtet: Und würden Sie es nicht wissen, es ist eines, das sich zufällig auf afrikanische Länder konzentriert.

An Ambitionen mangelt es hier natürlich nicht: Bis 2027 will Mastercard 15 Millionen Menschen in Afrika registrieren. Und auch die Region Asien-Pazifik sollte sich nicht auf den Lorbeeren der Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung ausruhen. Mastercard hat es auch auf Sie abgesehen – die gleiche Anzahl an Menschen zum gleichen Datum ist das erklärte Ziel.

In Afrika – Uganda, Kenia, Tansania, Mauretanien – sind 2,5 Millionen Menschen an der Hilfe beteiligt, und Ghana und Äthiopien könnten leicht die nächsten sein, da der globale Zahlungsriese das Ausmaß der finanziellen Verzweiflung dieser Landwirte auf die Probe stellt.

Angeblich – zum Testen umfassender digitaler IDs, für die ganze Welt.

Bist du aufgeregt? Michael Wiegand, Direktor für Finanzdienstleistungen für die Armen bei der Bill & Melinda Gates Foundation, schlägt dies vor:

„Es ist Zeit für einen neuen Ansatz zur finanziellen Inklusion, der über die grundlegenden Bankdienstleistungen hinausgeht (…). Einer der aufregendsten Fortschritte in der globalen Entwicklung ist die Ausweitung der Finanzdienstleistungen.“

Wiegand weiter zur „digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI)“:

„Dieses Konzept (…) liegt integrativen Finanzsystemen zugrunde. Die grundlegende DPI basiert auf drei interoperablen Kernkomponenten: digitale Identität (ID), Zahlungen und Datenaustausch.

In der Praxis gibt dies Ländern und Menschen die Möglichkeit, Identitäten digital zu überprüfen, sicher und sofort Geld zu senden und zu empfangen sowie Informationen sicher auszutauschen.“

„Ein Identitätsnachweis ermöglicht den Menschen die uneingeschränkte Teilhabe an der Wirtschaft. Es erleichtert den Zugang zu Beschäftigung und Bildung sowie zu Dienstleistungen wie Banken, Regierungsprogrammen und Gesundheitsfürsorge“, heißt es in dem Artikel von GatesFoundation.org .

