Ein Ritual: Die Numerologie hinter dem Tod von Matthew Perry

Da ich heute Morgen unter Zeitdruck stehe, wird dies eine kurze Zusammenfassung des viel diskutierten angeblichen Todes von Matthew Perry sein.

Zuallererst müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass jede einzelne Berühmtheit, jeder Star und jede Persönlichkeit des öffentlichen Lebens auf der Weltbühne, die bekannt wird, streng kontrolliert wird. Von Joachim Bartoll

Sie lassen nur Menschen ans Licht, die sie kontrollieren. Diese Leute sind entweder gedankengesteuerte Marionetten, die unter Vertrag stehen und von Handlangern kontrolliert werden, oder sie sind im Club, einem Teil einer Geheimgesellschaft wie den Freimaurern; und haben daher geschworen, ihre Loyalität gegenüber dem Orden und ihren Mitbrüdern stets an die erste Stelle zu setzen, vor ihrer Familie und ihrem „Job“ auf der Weltbühne.

Tatsächlich wuchsen viele von denen, die einem Geheimorden angehören, streng rituell auf und waren auch strenger Gedankenkontrolle ausgesetzt. Sie alle wurden schon in jungen Jahren darauf konditioniert, Rollen auf der Weltbühne zu spielen.

Außerdem ist alles, was diese Menschen tun, immer durch Zahlen kodiert, denn so hat GOTT diese Welt erschaffen – mit den Geheimnissen und der Magie der Sprache, indem er die Zahl mit dem Buchstaben und dem Wort kombinierte.

Dies kommt im grundlegenden Text der Kabbala zum Ausdruck, dem Sepher Yetzirah, oder auf Englisch, dem Buch der Formation. Mit anderen Worten: Die Elitefamilien und ihre Geheimbünde prägen unsere gefälschte, illusionäre „Realität“ durch Bildungssysteme, Medien, Regierungsinstitutionen usw. auf die gleiche Weise, wie GOTT die reale Welt geschaffen hat.

Das ist ihre Illusion, so spielen sie Götter. Das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen auf der Weltbühne vollständig mit Skripten ausgestattet sind, einschließlich erfundener Daten, Namen und Verbindungen, damit die Zahlen so perfekt wie möglich zu ihren Ritualen passen – insbesondere diejenigen, die später gedankengesteuerte Marionetten sind verworfen werden.

Und das bringt uns zu diesen angeblichen „Toten von Prominenten“, wie im Fall von Matthew Perry. Wenn jemand, der Teil der Weltbühne, der Illusion war, stirbt, wird er entweder geopfert oder in den Ruhestand versetzt, wenn es keinen Nutzen mehr für ihn gibt – oder die Figur, die er spielt, wird auf die gleiche rituelle Weise beendet, und das tun sie auch „Wiedergeboren“ in einen neuen Charakter zum Spielen.

Letzteres, beispielsweise wenn der Charakter getötet und dann wiedergeboren wird, ist normalerweise bei denen der Fall, die Teil von Geheimgesellschaften sind, da es sich um ein sehr satanisches Ritual handelt, oder bei denen, die erfolgreich kontrolliert wurden und als gute Bereicherung angesehen werden.

Was Matthew Perry betrifft, kann man nur raten. Aber mit nur 54 Jahren könnte er sich problemlos einer Schönheitsoperation unterziehen, sich einer neuen Ausbildung unterziehen und dann in zwei oder drei Jahren als neuer Charakter wieder auftauchen.

Und da er Teil der abgründigen Scheißshow „Friends“ ist, in der die meisten Darsteller vertauscht zu sein scheinen, könnte er tatsächlich als Frau zurückkommen, was wahrscheinlich das Geschlecht war, mit dem er geboren wurde, genau wie die hässliche, breitschultrige, kantige und breithalsige Jennifer Aniston wurde wahrscheinlich als Mann geboren. (Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos))

Und was den alten Twitter/X-Beitrag von „Matthew Perry“ mit dem mit Photoshop bearbeiteten T-Shirt mit der Aufschrift „Könnte ich noch mehr geimpft werden?“ betrifft.

Das ist einfach Hühnerfutter für Aufgeweckte. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Social-Media-Seiten für Prominente von ihren Betreuern und Mitarbeitern betrieben und kontrolliert werden und den Puppen genau sagen, was sie tun, wofür sie fotografieren oder posieren sollen.

Und das meiste, was auf ihren Seiten gepostet wird, ist Teil ihrer Rituale und dient dazu, ihr Image zu prägen, indem sie die heruntergekommenen und leichtgläubigen „Fans“ in Trance halten und so an diesen Ritualen teilnehmen und ihre Energie nähren.

Aus diesem Grund beteiligten sich viele an der extrem großen Psy-Operation und dem Ritual rund um den Coronavirus-Schwindel und die Impfungen.

Mit anderen Worten, das „Impf-T-Shirt“ war Teil des Drehbuchs, um aufgewachte Wahrheitsbefürworter dazu zu bringen, mit der Impfverschwörung mitzumachen, die Viruslüge zu verstärken und Impfgegner wieder einmal schlecht dastehen zu lassen und uns alle als verrückte Verschwörung darzustellen.

Auch hier wurde kein einziger Mensch auf der Weltbühne geimpft, und selbst kleine Wahrsager weisen schnell auf die Fälschung solcher Bilder und Videoaufnahmen hin; mit Spritzen ohne Nadeln oder Spritzen mit noch aufgesetzter Kappe – aber sobald jemand stirbt, jemand, der irgendeinen fabrizierten Zusammenhang mit der Spritze hat, wird all sein bisheriges Urteilsvermögen über Bord geworfen und er fängt erneut an, im Hühnerfutter herumzustochern und tappte kopfüber in die Falle.(Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Sobald es irgendetwas gibt, das eine ihrer Erzählungen stützt, gehen sie ohne nachzudenken darauf los – und diejenigen, die diese Illusion erzeugen, wissen das sehr gut. Das ist eine bewährte Taktik und sie machen es ständig, um beide Seiten auszuspielen.

Das Wichtigste ist jedoch, dass wir durch einfaches Betrachten der Zahlen leicht erkennen können, dass es sich um ein vorgeschriebenes und vorgeplantes Ritual handelte, da es leicht mehr als 50 Zusammenhänge mit dem Datum, dem Ort, dem Geburtstag der Person usw. gibt.

Name, die Art und Weise, wie die Person gestorben ist, was sie vor diesem angeblichen Tod getan hat und so weiter, was alles keine Zufälle sein dürfen. Mit anderen Worten, er sollte an diesem bestimmten Tag auf diese bestimmte Weise „sterben“.

Es handelte sich also um ein Ritual und nicht um einen „zufälligen“ Tod durch eine imaginäre Blutgerinnselspritze.

Für alle Zusammenhänge, die unmöglich organisch entstanden sein können, was beweist, dass es sich um ein Skript-Ritual handelte, sehen Sie sich bitte die Sammlung der Dekodierungen unten an. Da diese Leute hervorragende Arbeit geleistet haben, besteht für mich keine Notwendigkeit, eine Dekodierung durchzuführen:

Berichten zufolge beträgt das Nettovermögen von Matthew Perry 126 Millionen US-Dollar, und er ist 126 Wochen nach der Friends Reunion-Folge auf HBO vom 27. Mai 2021 tot.

Vermögen & Home Box Office = 126 & 54

Es gibt auch dieses Detail in Bezug auf die Friends-Folge, in der Chandler ein Bad nimmt.

Central Intelligence Agency=117 (1/17)

Bill Maher von HBO sagte letztes Jahr, dass Matthew Perrty in einer Folge vom 22. November 2022 in Schwierigkeiten war. Komischerweise wurde er tot im Whirlpool aufgefunden.

Perry ist am 28. Oktober tot, dem Tag, an dem 64 Tage im Jahr vergangen sind, 44 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Schauspieler, 240-Robert (1. Oktober 1979). Er spielte in diesem Film zusammen mit seinem Vater, der im Januar 83 Jahre alt wird.

Matthew Perry = 64

Kill = 64, 44 & 28

Sein Tod erfolgt ebenfalls mit der 61-Datums-Numerologie.

Chandler Bing = 61

Pickle Ball = 61

Drown = 61

Sein Tod erfolgt ebenfalls 25 Wochen nach dem Jahrestag der letzten Friend-Folge, dem 6. Mai.

Ertrinken = 25

Tod = 25

Der letzte Film, in dem er mitspielte, handelte von den Kennedys. Denken Sie an JFK und RFK.

Dealey Plaza = 54

Ambassador Hotel = 54

Auch sein verkürzter Name passt. * Matt = 54

Er ist am Tag des Jägermondes tot.

Jägermond = 54 & 54

Und da sein Name biblisch ist, beachten Sie den Vers Matthäus 10:28.

Außerdem war sein letzter Instagram-Beitrag sein 83. * Mord = 83

Er war es im Whirlpool.

Sein allererster Film war außerdem mit River Phoenix, der vor 30 Jahren, Halloween, am 31. Oktober 1993, starb. Bemerkenswert ist, dass er am Geburtstag von Joaquin Phoenix starb.

Außerdem ist er 163 Tage vor dem bevorstehenden 56. Geburtstag seiner Figur gestorben, der auf das Datum der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis fällt. * 163, 38. Primzahl *Tod=38 *Chandler=38

Beachten Sie diese Geschichte kurz vor der HBO-Reunion-Episode im Zusammenhang mit Covid-19.

Der 8. April 2024 hat 56 Datums-Numerologien.

Totale Sonnenfinsternis = 67 und 257 (Blutopfer = 67 und 257) * Satanisch = 67 * Satan = 55 (257, 55. Primzahl)

Beachten Sie die Koordinaten auf dem 25. nördlichen Breitengrad. Es geht darum, dass er genau 25 Wochen nach dem Jahrestag der letzten Friend-Folge, dem 6. Mai, stirbt. * Ertrinken=25 *Tod=25 *Zeit=25

Denken Sie daran, dass das Datum der Sonnenfinsternis der 8. April oder der 8. April ist, wie 84.

Der Jesuitenorden = 201 & 84

Orden der Illuminaten = 201

Neil Alden Armstrong = 201 (Mondlandung am 201. Tag des Jahres, 20. Juli 1969 )

– Vereinigte Staaten von Amerika = 84

– Die Katholische Kirche = 84

– Der Jesuitenorden = 84

– Jesuit = 84

Sein Vater wird am 4. Januar 2024 sein 84. Lebensjahr beginnen.

Das heißt, er wird 83.

Mord = 83 & 38

Matthew Perry starb 163 Tage vor dem 8. April 2024.

163, 38. Primzahl

Tod = 38

Mord = 38

Tötung = 38

RIP = 38

* Chandler = 38

Und um sich nicht zu irren, dass der Mond und die Sonnenfinsternis eine große Rolle dabei spielen, beachten Sie, dass sein letzter Beitrag auf Instagram sein 83. war und er sich im Whirlpool unter dem Mond befand, nur wenige Tage vor seinem Tod.

Vor 6 Tagen ab dem Zeitpunkt dieses Beitrags, Sonntag, der 29. Oktober, war der 23. Oktober, der Tag, an dem 69 Tage im Jahr beginnen. * Illuminaten = 69 * Sonnenfinsternis = 69

Denken Sie daran, dass gläubige Zionisten sich am Mond orientieren und einen Kalender führen, der mit dem 19-Jahres-Zyklus des Mondes synchronisiert ist.

Und denken Sie an „Freunde versus, sagen wir mal Feinde“, wie die Geschichte in Israel gerade aussieht, auf der Weltbühne, an der Matthew Perry beteiligt war. Und vergessen Sie dabei nicht die Zahl 201.

Staat Israel = 201

Der Jesuitenorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 31.10.2023