FBI entdeckt „ekelhaften“ satanischen Elite-Pädophilenring, an dem wichtige Politiker beteiligt sind – Polizei sprengt massiven Pädophilenring bei Disney

Das FBI hat Beweise für einen satanischen Pädophilenring im Internet entdeckt, an dem wichtige Politiker und einflussreiche Geschäftsleute beteiligt sind, wie aus einem brisanten Bericht des Guardian hervorgeht.

Eine Festnahme wegen Waffenbesitzes in New York City führte das FBI in ein beunruhigendes Loch der Kriminalität und enthüllte einen weltweiten Online-Kult satanistischer Elite-Pädophiler, die Kinder im Internet ausnutzen.

Nachdem der 23-jährige Angel Almeida aus Queens, New York, im Jahr 2021 wegen Waffenbesitzes verhaftet worden war, begann das FBI mit Ermittlungen gegen eine Gruppe namens 764, an der Almeida beteiligt war.

Im Februar ergänzten Bundesanwälte die Anklagepunkte wegen Kindesmissbrauchs und der Anstiftung Minderjähriger zu Almeidas Waffenvorwürfen.

Infowars.com berichtet: Dem FBI wurde mit einem Instagram-Profil namens „@necropedocell“, auf dem ein Bild eines gefesselten und geknebelten Kindes zu sehen war, mitgeteilt, dass Almeidas Social-Media-Aktivitäten sexuellen Missbrauch von Kindern beinhalteten.

Bei einer Razzia in Almeidas Haus fanden die Strafverfolgungsbehörden Hunderte von Akten über Kindesmissbrauch auf vier verschiedenen digitalen Geräten sowie eine „Blutbündnis“-Zeichnung, die eine gruselige Person mit Kapuze, mit echtem Blut beschmierte Symbole und ein Versprechen zeigt, „mit Satan stets zu wandeln“.

Nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden, Gerichtsakten und Guardian-Quellen hat die Sekte weltweit „Dutzende, wenn nicht Hunderte Minderjährige zu Opfern gemacht“. (John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat)

Anfang dieses Monats gab das FBI seine erste Warnung zu 764 heraus und erklärte, dass die Gruppe „auf öffentlich zugänglichen Messaging-Plattformen absichtlich minderjährige Opfer ins Visier nimmt, um sie dazu zu erpressen, Selbstverletzungshandlungen aufzuzeichnen oder per Livestream zu übertragen und Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu produzieren.“ („Queerer“ Druck und LGBTQ-Propaganda: Was die Bibel dazu sagt)

Das FBI stellte außerdem fest, dass die pädophilen Satanisten speziell auf „Jugendliche abzielen, die sich als LGBTQ+ identifizieren, oder auf Jugendliche, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben“.

Einer von Almeidas angeblichen Instagram-Posts zeigte ihn vor einer schwarzen Flagge mit dem Logo des Ordens der Neun Engel (O9A), der angeblich „eine weltweite satanistische … Gruppe ist, die Elemente des Neonazismus und der weißen Vorherrschaft umfasst“.

764 mit Tausenden von Mitgliedern nutzt Kinderspiele wie Roblox, um junge Menschen zu erreichen, sowie Plattformen wie Discord und Telegram.

Die Gruppe nutzt Erpressung, um Minderjährige zu sexuellen Handlungen und sogar Selbstverletzungen vor der Kamera zu bewegen, wobei Almeida selbst ein Mädchen dazu überredet, ihr die Pulsadern aufzuschneiden und ihm den Film zu schicken, so die Staatsanwaltschaft.

Almeida wurde kürzlich für geschäftsfähig befunden, sich vor Gericht zu verantworten, das am 4. Dezember beginnen wird und bei einer Verurteilung mit der Höchststrafe lebenslanger Haft rechnen muss.

Polizei sprengt massiven Pädophilenring bei Disney

Die Polizei in Florida hat gerade die Ergebnisse einer rekordverdächtigen Operation zum Sexhandel mit Pädophilen bei Disney bekannt gegeben.

Illegale Ausländer, ein High-School-Lehrer und drei Führungskräfte von Disney gehörten zu den über 200 Festnahmen im Rahmen der Menschenhandelsoperation in Polk County, Florida.

Der Sheriff von Polk County, Grady Judd, erklärte während einer Pressekonferenz, dass die Operation Anfang des Monats zur Festnahme von 219 Personen geführt habe.

Nach Angaben der Behörden handelte es sich bei der Operation um die größte Menschenhandelsrazzia in der Geschichte von Polk County.

Laut einem Bombenbericht von NeonNettle erläuterte Sheriff Judd die Ergebnisse der Operation und sagte, dass von den 119 Prostituierten, die während der Operation, die letzte Woche begann, festgenommen wurden, 21 mögliche Opfer von Menschenhandel seien.

Zwei Verdächtige wurden wegen Menschenhandels angeklagt, und beide hielten sich illegal in den USA auf.

Freddy Escalona, ​​30, und Maria Guzman, 36, wurden wegen Menschenhandels und der Erzielung von Erträgen aus Prostitution angeklagt.

Die Polizei sagte, Escalona habe einem Opfer Geld geliehen, um ihr Fahrzeug zu reparieren.

Nachdem sie es ihm jedoch nicht zurückzahlen konnte, zwang er sie angeblich zur Prostitution.

Als Escalona das Opfer zum verdeckten Ermittlungsort fuhr, wurde er in Gewahrsam genommen.

Dann gab er gegenüber den Ermittlern zu, dass er „mehrere Frauen hatte, mit denen er arbeitete“ oder die ihn dafür bezahlten, sie zu transportieren und in Sicherheit zu bringen, sagte Judd.

Guzman soll auch zwei Opfer von einem Hotel in Orlando aus gehandelt haben.

Er war dafür verantwortlich, ihre „Dates“ zu vereinbaren und von dem Geld zu profitieren, das sie verdienten.

Laut Judds Büro wurden 83 Verdächtige wegen Prostitution verhaftet; 17 weitere Verdächtige wurden festgenommen, fünf davon stammten entweder aus Prostitution oder aus der Beihilfe zu Prostituierten, und acht fuhren die Prostituierten zum verdeckten Tatort.

Den Ermittlern wurden während des Einsatzes insgesamt 44 Straftaten und 242 Ordnungswidrigkeiten zur Last gelegt.

„Wir haben bei dieser einzigen Operation nicht nur mehr Verdächtige festgenommen als jemals zuvor, wir haben auch 21 Opfer des Menschenhandels identifiziert; Bei einer ähnlichen Operation im Februar identifizierten wir 24 Opfer“, sagte Judd.

„Das sind 45 Opfer, die wir dieses Jahr identifizieren konnten.

Die wertvollen Beziehungen, die wir zu den Sozialdienstorganisationen haben, die uns bei diesen Einsätzen unterstützen, ermöglichen es diesen Frauen, Hilfe zu bekommen und sich von dieser Lebensweise zu emanzipieren.“

Bei 35 der Festgenommenen wird vermutet, dass sie sich illegal im Land aufhalten und aus den Ländern Kuba, Chile, Venezuela, Mexiko, Guatemala, Kolumbien oder den Bahamas stammen.

41 der Verdächtigen gestanden gegenüber den Ermittlern, verheiratet zu sein; 13 gaben an, staatliche Unterstützung erhalten zu haben, 42 brachten illegale Drogen zum verdeckten Ort; zwei hatten Schusswaffen bei sich; 18 kamen aus anderen Staaten; die älteste festgenommene Person war der 76-jährige Frank Bydairk; und die jüngste war die 18-jährige Latrice Vilsaint.

Während eines Gesprächs mit Reportern am Donnerstag sagte Judd, ein Mann, der festgenommen wurde, habe seine einjährige Tochter allein zu Hause gelassen, während er zum Sex nach Polk County ging.

Während eines Gesprächs mit den Beamten sagte Judd, der Mann habe gesagt, er habe sein Kind nicht allein zu Hause gelassen, weil „der Hund sie beobachtete“.

Russell Rogers aus Winter Haven wurde während der Operation ebenfalls festgenommen.

Judd sagte, Rogers sei Sportdirektor an der Vanguard School und Lehrer an der REAL Academy der Auburndale High School.

Laut Judd ist Rogers verheiratet und hat drei Kinder.

„Dieser Typ trainiert jetzt im Bezirksgefängnis“, sagte Judd. „Ich kann nicht glauben, dass wir so jemanden in der Nähe unserer Kinder haben wollen.“

FOX 13 Tampa Bay berichtete , dass die Polk County Schools sagten, sie seien enttäuscht, als sie erfuhren, dass einer ihrer Mitarbeiter ein solches Verhalten an den Tag legte.

„Ein Teil der Tätigkeit als Pädagoge besteht darin, zu verstehen, dass an Ihr Handeln im Klassenzimmer und in der Gemeinschaft höhere Standards gestellt werden“, sagten Bezirksbeamte.

„Diese Anschuldigungen betreffen keine Schüler, und Rogers war nicht als Lehrer im Dienst, aber diese Art von Verhalten hat in unserem Schulsystem immer noch keinen Platz.“

Nach Angaben des Bezirks wurde Rogers im April 2013 eingestellt und arbeitete seit 2017 für die Real Academy.

Die Polk County Public Schools teilten dem Sender mit, dass sie den Prozess zur Beendigung von Rogers‘ Anstellung im Bezirk vorantreiben.

Das Büro des Sheriffs sagte, drei Verdächtige seien Disney-Mitarbeiter und ein weiterer arbeite in einem Disney-Hotel.

„Dieser Typ hat Marshmallows als Gehirn“, sagte Judd, während er von einem Mann sprach, der die Polizei sah und beobachtete, wie ein Mann und eine Frau den Raum betraten.

Als die beiden nicht herauskamen, fügte Judd hinzu, sei der Mann hineingegangen, weil er dachte, er sei an der Reihe.

Bei der siebentägigen Operation halfen Detektive des Lake County Sheriff’s Office sowie Polizeidienststellen in Auburndale, Bartow, Davenport, Lakeland, Lake Hamilton, Lake Wales, Winter Haven und Zephyrhills.

Mehrere andere Agenturen halfen, darunter das Florida Department of Children and Families und Sozialdienstorganisationen wie One More Child.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 06.10.2023