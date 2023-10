Werden die USA Russland in der Ukraine bis zum letzten NATO-Soldaten bekämpfen? Ukraines demografischer Notstand

Teile die Wahrheit!

Ein ausgewachsener Krieg zwischen der NATO und Russland würde in einer nuklearen Wüste enden, und auch das ferne Amerika bliebe wie im letzten Weltkrieg nicht verschont.

Während es dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen ist, die westlichen Staaten dazu zu bewegen, Kiew im Kampf gegen Russland mit einer großen Menge an militärischer Ausrüstung zu unterstützen, muss er sich selbst um ein wertvolles Gut kümmern: Arbeitskräfte.

Die Länder des NATO-Blocks können der Ukraine alles an militärischer Ausrüstung schicken, was sie haben, aber wenn es kein qualifiziertes Personal gibt, das die hoch entwickelte Maschinerie bedienen kann, werden die massiven Beiträge nichts nützen.

Und täuschen Sie sich nicht: Die Ukraine verliert Truppen schneller, als sie sie ersetzen kann.

Vergangenen Monat erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte bisher gescheitert sei und die ukrainische Armee in den drei Monaten der Angriffe schwere Verluste von 71.000 Mann erlitten habe.

Selbst westliche Medien bestreiten diese Zahl nicht. Das ist eine erstaunliche Zahl, die ukrainische Patrioten kaum dazu ermutigt, zum örtlichen Rekrutierungsbüro zu eilen, um sich für ihr bedrängtes Land zu melden.

Da Kiew die katastrophalen Ergebnisse auf dem Schlachtfeld nicht verbergen kann, besteht die einzige Möglichkeit, neue Rekruten zu finden, darin, Männer am helllichten Tag auf der Straße aufzugreifen.

Während das Kriegsrecht Männern zwischen 18 und 60 Jahren verbietet, die Ukraine zu verlassen, verstecken sich viele zu Hause, um der gefürchteten Einberufung zum Militär zu entgehen, oder, wenn das nicht gelingt, zahlen sie saftige Bestechungsgelder von 2.000 bis 10.000 Dollar pro Person, um der Einberufung zu entgehen. (Ukraine wird bedingungslos kapitulieren, Russland wird alle Vereinbarungen, die BlackRock mit dem Selenskyj-Regime getroffen hat für nichtig erklären)

Inzwischen sind seit Beginn der Feindseligkeiten im Februar 2022 schätzungsweise 6 Millionen ukrainische Flüchtlinge in die Europäische Union geflohen. Zelensky hat an die europäischen Länder appelliert, die ukrainischen Wehrdienstverweigerer zurückzunehmen – mit begrenztem Erfolg. Bislang hat sich nur Polen bereit erklärt, die ukrainischen Männer, die Schutz suchen, zurückzunehmen.(Ausweitung des Ukraine-Kriegs nach Deutschland? Söldner oder Soldaten? Was steckt hinter der Meldung über die deutsche Panzerbesatzung?)

Wie lange wollen die westlichen Staaten noch tatenlos zusehen, wie sich ihr Stellvertreterkrieg gegen Russland selbst zerstört, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, das Arbeitskräftedefizit auszugleichen?

Könnten die NATO-Streitkräfte, so verrückt, dass auch klingen mag, versucht sein, heimlich in den Kampf einzugreifen, um die massive Unterlegenheit der Ukraine an der Truppenfront auszugleichen?

300x250

Wenn die jüngsten Berichte glaubwürdig sind, könnte ein solches Szenario bereits eingetreten sein.

Am 23. September soll ein Spähtrupp der russischen Armee einen ukrainischen Leopard-Panzer auf dem Weg nach Kupjansk zerstört haben. Als sich die Russen dem zerstörten Fahrzeug näherten, stellten sie fest, dass der Mechaniker und der Fahrer des Panzers schwer verletzt und die übrigen Soldaten getötet worden waren.

Als der Mechaniker zu sich kam und uns sah, schrie er „nicht schießen“, berichtete der Kommandeur der Gruppe mit dem Codenamen „Legende“ laut RIA Novosti.

Kurz bevor er das Bewusstsein verlor und starb, gab der Soldat zu, dass die gesamte Panzerbesatzung von der Bundeswehr, den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland, kam.

300x250 boxone

Unabhängig von der Frage, ob die NATO-Staaten wirklich so geistesgestört sind, dass sie das Risiko eingehen, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, steht außer Frage, dass der westliche Militärblock voll auf Krieg gegen Russland setzt.

Die USA selbst haben der Ukraine seit Beginn der Feindseligkeiten im vergangenen Jahr Hilfspakete im Wert von über 100 Milliarden Dollar zugesagt, darunter mehr als 43,8 Milliarden Dollar für militärische Ausrüstung wie Haubitzen und ATACMS-Langstreckenraketen, Stinger-Luftabwehrsysteme und Abrams-Panzer.

Vergangenen Monat kündigte die Biden-Administration weitere 600 Millionen Dollar für Kiew an, darunter neue Lieferungen von HIMARS-Munition und Panzergranaten mit abgereichertem Uran. Der russische Außenminister Sergei Lawrow bezeichnete die Lieferung solcher Munition als „Schritt zur Beschleunigung der Eskalation“.

Über dem Schwarzen Meer vor der Krim, wo gerade das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol von einem Marschflugkörper getroffen wurde, fliegen derweil regelmäßig unbemannte Überwachungsdrohnen vom Typ US Global Hawk. Experten gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte ohne die Unterstützung von Global Hawk, dem „Auge am Himmel“, nicht in der Lage wären, erfolgreiche Angriffe auf die Halbinsel zu fliegen.

All dies zeigt einmal mehr, dass sich die westlichen Staaten rundum auf den Stellvertreterkrieg gegen Russland eingelassen haben, auch auf die Gefahr hin, einen heißen Krieg auszulösen.

Einmal kommt der Punkt, an dem man sich gezwungen sieht, seine „Investition“ zu schützen, auch wenn man sich dabei die Hände schmutzig machen muss. Und genau auf diese Situation hofft der ukrainische Präsident Zelenski, denn er ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Ukraine ohne Hunderttausende NATO-Stiefel auf dem Boden“ keine Chance hat, als Sieger gegen Russland hervorzugehen.

Während die NATO einen direkten Konflikt mit russischen Soldaten sorgfältig vermieden hat, hat Zelensky bereits mehrfach versucht, die NATO durch verschiedene Provokationen in den Krieg zu ziehen.

So wurden im November 2022 nach einem russischen Raketenangriff auf Ziele in der Westukraine zwei polnische Zivilisten im Grenzdorf Przewodow getötet, als ein Geschoss in einem Getreidefeld einschlug. Zelensky bezeichnete den Vorfall umgehend als „russischen Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit“. Glücklicherweise forderte Warschau trotz heftiger Proteste aus Kiew eine Untersuchung des Vorfalls.

In dieser Woche bestätigten polnische Ermittler – zur Überraschung Moskaus, das in solchen Fällen selten Recht bekommt -, dass die Rakete von einem Luftabwehrsystem sowjetischer Bauart (S-300) von ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurde.

Dieser eine Vorfall zeigt, wie schnell der aktuelle Konflikt außer Kontrolle geraten kann, hauptsächlich mit einem irrationalen Mann wie Zelensky am Ruder in der Ukraine, wo sich die politische Welt in Sekundenschnelle gewaltsam drehen kann.

Der ehemalige Schauspieler weiß, dass sein Überleben letztlich von einem ukrainischen Sieg abhängt, der nur mit voller Unterstützung der NATO-Truppen möglich ist. Doch selbst dann kann es keinen Sieger geben, denn ein ausgewachsener Krieg zwischen der NATO und Russland würde nur in einer nuklearen Wüste enden, und das ferne Amerika bliebe wie im letzten Weltkrieg nicht verschont.

Die Tatsache, dass Zelensky sich dieser düsteren Tatsache bewusst sein muss und dennoch auf einem solch apokalyptischen Szenario beharrt, sollte für die gesamte NATO Grund genug sein, diesen verzweifelten Mann im Stich zu lassen und bei nächster Gelegenheit Friedensverhandlungen mit Moskau zuzustimmen.

Ukraines demografischer Notstand

Ben Wallace, ehemaliger Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, schreibt im Telegraph:

Putin klammert sich verzweifelt an die letzten beiden Dinge, die ihn retten können – Zeit und die Spaltung der internationalen Gemeinschaft. Großbritannien kann beiden entgegenwirken. Wir müssen der Ukraine helfen, ihren Schwung beizubehalten – und das wird mehr Munition, ATACMSs und Storm Shadows erfordern. Und der beste Weg, die internationale Gemeinschaft zusammenzuhalten, ist der Erfolgsnachweis.

Auch die Ukraine kann ihren Teil dazu beitragen. Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40. Ich verstehe Präsident Selenskyjs Wunsch, die Jugend für die Zukunft zu bewahren, aber die Tatsache ist, dass Russland heimlich das ganze Land mobilisiert. Putin weiß, dass eine Pause ihm Zeit verschaffen würde, eine neue Armee aufzubauen. Vielleicht ist es, wie Großbritannien in den Jahren 1939 und 1941, an der Zeit, das Ausmaß der Mobilisierung der Ukraine neu zu bewerten.

Lassen Sie uns keinen Tag pausieren. Lassen Sie uns das durchziehen. Die Welt beobachtet, ob der Westen den Entschluss hat, für unsere Werte und das regelbasierte System einzutreten. Was wir jetzt für die Ukraine tun, wird die Richtung für unsere gesamte Sicherheit in den kommenden Jahren bestimmen.

Denken Sie einen Moment darüber nach, was die Bemerkung „Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40“ wirklich bedeutet. Können Storm Shadows diesen Fakt ändern?

Sollte stimmen, was Wallace da über das Durchschnittsalter an der ukrainischen Front sagt, 40 Jahre, dann sind die schlimmsten Mutmaßungen über Verluste weit übertroffen worden. Paraguay 1870.https://t.co/b9XPgsbLJd — Roland Popp (@RoPoppZurich) October 2, 2023

Wenn das, was Wallace über das Durchschnittsalter an der ukrainischen Front sagt, stimmt, nämlich 40 Jahre, dann wurden die schlimmsten Vermutungen über Verluste bei weitem übertroffen. Paraguay 1870.

Paraguayischer Krieg – Kriegsopfer:

Paraguay erlitt massive Verluste, und die Kriegsunterbrechung sowie Krankheiten kosteten auch zivile Leben. Einige Historiker schätzen, dass das Land den Großteil seiner Bevölkerung verloren hat.

Die Ukraine ist noch nicht soweit. Aber wenn man sich Bilder von ukrainischen Soldaten an der Front ansieht, scheint Wallace recht zu haben. Wenn Sie vierzig oder älter sind, können Sie wirklich noch so laufen, reagieren und kämpfen wie mit zwanzig? Ich nicht.

Die jungen Ukrainer sind verschwunden. Sie sind entweder aus der Ukraine geflohen oder sind verwundet, behindert oder gestorben. Man kann nicht mobilisieren, was nicht mehr da ist.

Ein riesiger Verlust, der dieses Land für immer verfolgen wird.

Beenden Sie diesen Krieg jetzt!

In der Ukraine, dem »weltgrößten Waffenversuchslabor«, sterben Menschen für wenige Zentimeter

Derzeit geht eine herzzerreißende Grafik um, die die fast mikroskopisch kleinen Veränderungen zeigt, die in diesem Jahr an der Frontlinie des Krieges in der Ukraine eingetreten sind, obwohl ununterbrochen ununterbrochen Tod und Zerstörung von unvorstellbarem Ausmaß zu beklagen waren.

Die Grafik stammt aus einem Artikel der New York Times mit dem Titel „Who’s Gaining Ground in Ukraine? This Year, No One“, in dem schließlich eingeräumt wird, dass Russland im Jahr 2023 trotz der viel gepriesenen Gegenoffensive Kiews, die im Juni begann, tatsächlich mehr Boden gewonnen hat als die Ukraine.

„Wenn man die Gewinne beider Seiten zusammenzählt, kontrolliert Russland jetzt fast 200 Quadratmeilen mehr Territorium in der Ukraine als zu Beginn des Jahres“, berichtet die Times.

Wie Left I on the News auf Twitter bemerkte, widerspricht dies der Behauptung in einem anderen Artikel der New York Times, der letzte Woche unter der Überschrift „Ukraine Has Gained Ground. But It Has Much Further To Go“.

Millimetres on the map for the number of lives you could populate a city with. https://t.co/3y0yKUKcUI — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) September 28, 2023

Der Grund, warum die Karte mit den Gewinnen und Verlusten so herzzerreißend ist, liegt darin, dass so viel für so sehr, sehr wenig aufgegeben worden ist. Mindestens Zehntausende sind in diesem Krieg gestorben, Hunderttausende wurden verwundet, und das alles für diese winzig kleinen Punkte auf der Landkarte. In der Ukraine liegen heute mehr Landminen als sonst auf der Welt, und Experten sagen, dass es Jahrzehnte dauern wird, sie zu beseitigen.

Diese riesige Todesfalle wird durch die Streumunition noch verschlimmert, die das Land immer häufiger bedeckt und die noch jahrelang detonieren und Zivilisten (meist Kinder) töten wird. Die Minen und der Artilleriebeschuss an der Frontlinie dieses Krieges führen Berichten zufolge zu Zehntausenden von Amputierten, eine Zahl, die mit der des Ersten Weltkriegs vergleichbar ist.

Und wozu das alles? Im Grunde genommen für nichts. Ein paar gewonnene Zentimeter hier, ein paar verlorene Zentimeter dort. Die Sinnlosigkeit des Ganzen ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Scharen aus dem Land fliehen und zu fliehen versuchen, um der Einberufung zu entgehen.

Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Das Leid, das Trauma und der Verlust, die mit militärischer Massengewalt einhergehen, sind selbst für Menschen, die sie selbst miterlebt haben, kaum zu begreifen. Und das Einzige, was noch schlimmer ist als ein Krieg, in dem eine Seite von der anderen völlig überrollt wird, ist ein Krieg, in dem sich die Menschen wegen winziger Gewinne und Verluste auf dem Schlachtfeld immer wieder gegenseitig umbringen, ohne dass ein Ende des Albtraums in Sicht ist.

Und jetzt sagen uns westliche Beamte und Medien, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass sich dieser Krieg über Jahre hinziehen wird, möglicherweise bis in die 2030er-Jahre.

Diese unsinnige Gewalt, die, wie selbst der NATO-Chef jetzt zugibt, hätte vermieden werden können, wenn man einfach aufgehört hätte, eine westliche militärische Bedrohung vor Russlands Haustür aufzubauen, soll sich so lange wie möglich hinziehen, und zwar aus keinem anderen Grund als dem der Förderung der strategischen Interessen der USA.

Diese Nachricht der New York Times erscheint zeitgleich mit einem Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel „The War in Ukraine Is Also a Giant Arms Fair“ (Der Krieg in der Ukraine ist auch eine riesige Waffenmesse), der den Untertitel trägt: „Waffenhersteller erhalten Aufträge für Waffen, die auf dem Schlachtfeld getestet werden“.

„Die Panzerhaubitze ist Teil eines Waffenarsenals, das in der Ukraine auf der mittlerweile größten Waffenmesse der Welt getestet wird“, schreibt Alistair MacDonald vom WSJ.

„Unternehmen, die die Waffen herstellen, die in der Ukraine eingesetzt werden, haben Aufträge erhalten und Produktionslinien wiederbelebt. Der Einsatz von Ausrüstungsgegenständen im Wert von Milliarden von Dollar in einem großen Landkrieg hat Herstellern und Militärs auch die einmalige Gelegenheit gegeben, die Leistung von Waffen auf dem Schlachtfeld zu analysieren und zu lernen, wie sie am besten eingesetzt werden können.“

Dies ist eines dieser Dinge, die sich zunächst etwas unangenehm anhören, aber wenn man sich wirklich mit den Worten auseinandersetzt und gründlich darüber nachdenkt, was hier gesagt wird, wird es sich als so zutiefst böse herausstellen, dass man Albträume bekommt.

Die Tatsache, dass Waffensysteme an menschlichen Körpern zum immensen Nutzen von Kriegsgewinnlern in einem völlig vermeidbaren und absichtlich provozierten Krieg getestet werden, gehört zu den verkommensten Dingen, die man sich überhaupt vorstellen kann, und ist ein klares Zeichen dafür, dass wir in einer zutiefst kranken Gesellschaft leben.

Das ist so, so hässlich, und es soll noch hässlicher werden – diese Freaks haben noch nicht einmal mit China angefangen. Je eher diese monströse Machtstruktur in die Knie gezwungen werden kann, desto besser für alle.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su/lewrockwell.com/caitlinjohnstone.com.au am 05.10.2023