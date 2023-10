Gesundheit: Heilwärmematte und Quantum Energy Pad

Teile die Wahrheit!

Biomat Minimat Richway Heilwärmematte

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers.

Die BioMat erzielt über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht (FIR) sowie negative Ionen.

Bei der BioMat handelt es sich um ein von der amerikanischen Gesundheitsbehörde zugelassenes medizinisches High-Tech-Produkt. Sie wird von Hand in 17 Schichten hergestellt und ist weltweit in unzähligen Praxen von Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten und Privathaushalten erfolgreich im Einsatz.

Das Original, direkt vom Hersteller Richway

850 mm × 500 mm × 25,4 mm; 8 kg

Wärmende Infrarotstrahlung für das Bett oder auch für Stuhl und Sessel

Mini-Version, gleichwertig wie die großen Versionen

Für unterwegs oder auch daheim

Mit einem einfach zu bedienenden Steuerpanel

Leistungsverbrauch 160 W Spannung 220 V

Gebrauchstemperatur 35°C-70°C

Dieses Modell entspricht den Empfehlungen von Uwe Karstädt

Lieferumfang: BioMat, Steuereinheit, Schweißauflage (100 Prozent Baumwolle), deutsche Anleitung

Quantum Energy Pad Professional

Was ist das Quantum Energy Pad?

Das Wort »Quant« bezeichnet ein Objekt, das durch einen Zustandswechsel Energie erzeugt.

Die Wirkungsweise der Quantum Energy entstammt der Forschung von Dr. Albert Szent-Györgyi, der im Jahr 1937 den Nobelpreis für das Extrahieren von Vitamin C gewann und dabei feststellte, dass eine lebende Zelle mit seinem elektrischen Feld Einfluss auf das elektrische Feld einer anderen lebenden Zelle nimmt. Er stellte weiter fest, dass eine gesunde menschliche Zelle mit einer negativen elektrischen Spannung von mindestens -15mV funktioniert.

Wird die Spannung gegen 0 kleiner als -15mV entstehen unterschiedlichste Probleme, welche die Zellfunktion beeinträchtigen. Nerven- und Gehirnzellen funktionieren bei einer durchschnittlichen Spannung von -70mV. Empfindet die Nervenzelle Schmerz sinkt die negative Spannung auf +30 mV.

Die Quantum Energy kann bis zu 90mV !!! übertragen und damit dem Spannungsabfall in unseren Körperzellen entgegenwirken. Sie hält dadurch das Elektron der Zellen in Balance und unterstützt den Selbstheilungsprozess betroffener Zellen.

Die Erhöhung des Energiefeldes in der Zellmembran führt nach Dr. Albert Szent-Györgyi zu einer Erhöhung der menschlichen Immunität, lindert Schmerzen und stärkt die Gehirnfunktion.

In der Quantum Energy wird mit Hilfe von organischen Verbindungen 18 unterschiedlicher spezieller Substanzen aus Pflanzensamen diese Energie generiert. Diese organischen Verbindungen aus Pflanzensamen haben eine ähnlich mächtige Wirkung wie die langwelligen Infrarotstrahlen.

Besondere Vorteile des »Quantum Energy Pads«

Sie ist eine völlig neu entwickelte Funktionsauflage von Richway International. Sie komplettiert nicht nur Anwendung und Wirkung der Amethyst Biomat sondern stellt darüber hinaus eine völlig unabhängige Entwicklung im Bereich des erholsamen Schlafes dar.

Die Quantum Energy-Auflage unterstützt die Bildung von langwelligen Infrarotstrahlen und negativen Ionen – die sogenannten Vitamine der Luft. Sie fördert die Durchblutung und verbessert die Widerstandskraft gegen schädliche Keime und Bakterien.

In vielen Jahren der Forschung wurde eine Synthese aus umweltfreundlichen Rohstoffen geschaffen welche sich positiv auf die biologische Schwingung des menschlichen Körpers auswirkt.

Eine Kombination aus gemahlenen Pfirsich- und Traubenkernen in Verbindung mit feinsten Turmalinkristallen bildet die patentierte Quantenenergieschicht. Diese regt die Produktion von Anionen (1.654 PCC) an und fördert dadurch die Bildung innerorganischen Sauerstoffes.

Biomat Professional Amethyst Richway Heilwärmematte

Zirbenwerkstatt Zirbenkissen – vegan

Zirbenkissen: Das Polster

Wunderholz und jahrhundertealter Mythos

Es sind besondere Kräfte, die sich die Königin der Alpen in ihrem täglichen Überlebenskampf mit den Extremen der hochalpinen Naturgewalten angeeignet hat: Unbeugsamkeit, Gelassenheit und vitale Resistenz gegen größte Plagen.

Die in ihrem Holz gespeicherten Balsame und ätherischen Öle haben wundersame sinnesphysiologische Qualitäten.

Das Zirbenkissen hat einen Reißverschluss und kann nachgefüllt werden.

Größe: 40 × 40 cm

Anwendung: Legen Sie das Zirbenkissen in Ihr Bett in Kopfnähe, neben Ihren Schreibtisch oder an Ihren Arbeitsplatz.

Tipp: Der Zirbenduft kann immer wieder aufgefrischt und je nach Bedarf verstärkt werden, indem man ein wenig Zirbenöl auf die Zirbenholzspäne träufelt.

Blume des Lebens Meditationskissen, rot

Meditationskissen „Blume des Lebens“ – Rot

Das Symbol der Blume des Lebens stärkt und schützt den Meditierenden.

Alle Bezüge sind aus 100% reißfester Baumwolle und mit Reißverschlüssen versehen. Dadurch sind sie leicht abnehmbar und waschbar (Handwäsche empfohlen).

Die Innenbezüge sind aus leichter Naturbaumwolle.

d. 30cm, Höhe 15 cm, mit Buchweizenspelz gefüllt.

Isomatte Therm-A-Rest Kopp Trail Lite regular

Hervorragende Kombination aus Komfort, Kompaktheit und essenzieller Wärme

Vielseitig: Leicht und kompakt genug für Rucksacktouren, mit ausreichend

Komfort für die meisten Abenteuer

Gestanzter Schaumstoff: Geringes Gewicht und hohe Wärme summieren sich zu einer kompakten Performance. Hält warm und lässt sich platzsparend

zusammendrücken.

Einfache Verwendung: Selbstaufblasender Schaumstoffkern lässt sich zum leichten Einpacken klein aufrollen.

Speziell für Frauen: Mehr Wärme für alle, die beim Schlafen leicht frieren.

WingLockT Ventil: Unser intuitives und zuverlässiges Ventil verhindert ein ungewolltes Austreten der Luft und sorgt mit maximalem Luftstrom für schnelles Aufblasen und Luftablassen.

Einschließlich Packsack

Isomatte Therm-A-Rest Kopp NeoAir® VentureTM regular

Beständiger NeoAir-Komfort und kleines Packmaß zu einem ausgesprochen günstigen Preis

Hohe Isolierung: WaveCoreTM Technologie bietet doppelt so viel Wärme wie nicht isolierte Matten.

Kompakt: Isolierung ohne voluminöses Füllmaterial und dadurch geringes Packvolumen

Bequem: 5 cm hohe und horizontale Kammern bieten höchste Stabilität und Stützkraft.

Strapazierfähig: Strapazierfähiges 50D Polyester und bewährte, luftdichte Beschichtungen gewährleisten zuverlässige, langjährige Performance.

WingLockT Ventil: Unser intuitives und zuverlässiges Ventil verhindert ein ungewolltes Austreten der Luft und sorgt mit maximalem Luftstrom für schnelles Aufblasen und Luftablassen.

Mit Pumpsack, Packsack und Reparaturkit

