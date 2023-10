Deutsche werden fremd im eigenen Land – während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub

Damit nicht genug: 2022 hatten 23,8 Millionen Menschen und somit 28,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund . Dies entspricht einem Zuwachs vom 5,2 Prozent gegenüber 2021, als der Anteil der Bürger mit Migrationshintergrund noch 22,6 Millionen und damit 27,5 Prozent der Bevölkerung betrug. Der Anteil der Zuwanderer mit ausländischer Staatsbürgerschaft stieg 2022 um 5,2 Prozent auf 11,6 Millionen.

„Bürgergeld” für immer mehr Nichtbürger

Im Juni 2023 gab es insgesamt 5,5 Millionen „Bürgergeld”-Bezieher . Nur 2,9 Millionen davon waren deutsche Staatsbürger, rund 2,6 Millionen aber Ausländer, davon allein knapp eine halbe Million Syrer. Zudem erhielten 47,1 Prozent der Afghanen und 41,7 Prozent der Iraker „Bürgergeld”, das also in fast jedem zweiten Fall an Nicht-Bürger dieses Landes fließt. (Wir sammeln 6.000 Pfund um Kibera Pride zu retten – ein Zufluchtsort für gefährdete Kinder im größten Slum Kenias)

Diese sozial prekären Gruppen denken nicht daran, sich zu „integrieren”, für sie ist Deutschland in erster Linie Beuteland. Das gilt selbstverständlich nicht für alle, aber eben für viele der betreffenden Volksangehörigen. An Anpassung denken sie gar nicht erst, zuhause und im Alltag sprechen sie nur ihre Muttersprache.(Bald Arbeitszwang für Flüchtlinge? (Video))

Sprach-, Bildungs- und Kulturverlust schreiten voran

Wie sich diese Entwicklung konkret auswirkt , belegt ebenfalls ganz nüchtern die Statistik: Ende 2021 hatten an 158 Berliner Grundschulen mehr als die Hälfte der Schüler eine andere Herkunftssprache als Deutsch. An 50 der aufgelisteten 368 Grundschulen waren es mehr als 75 Prozent, an 19 sogar mehr als 90 Prozent.

In Hamburg und Berlin beispielsweise haben über die Hälfte der Grundschüler einen Migrationshintergrund. Der Name „Mohammed“ ist in Berlin und Bremen der häufigste Vorname , sogar im Flächenland Hessen liegt er inzwischen auf Platz drei. Der Islam ist in Deutschland – und nicht nur hier – also unerbittlich auf dem Vormarsch.

Offener Machtanspruch

Und dieser Machtanspruch wird mittlerweile auch immer offensiver vorgetragen: Am Samstagabend beteten Salafisten demonstrativ vor dem Brandenburger Tor. Gestern folgte dann eine ähnliche Veranstaltung auf dem Alexanderplatz , bei der nicht weniger als die muslimische Weltherrschaft gefordert wurde. Die Teilnehmer wurden dort aufgefordert, Palästina-Flaggen und Ähnliches mitzubringen.

Was sich hier ausdrückt, ist nichts anderes als eine Landnahme durch den Islam. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass der demographische Kipppunkt bald überschritten sein wird.

Eine völlig wahnsinnige und kurzsichtige Politik hat es damit in wenigen Jahren geschafft, die in Jahrhunderten gewachsene Kultur eines ganzen Landes unwiderruflich zu zerstören und eine Untergangsepoche voller Gewalt, Verteilungskämpfen und bürgerkriegsartiger Spaltungen heraufzubeschwören. (Soziales Engagement: Ein Pflegeheim in Afrika, die Tafel, ein Waisenhaus, Club alleinerziehender Mütter)

Während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub

Während auf Deutschlands Straßen ein Judenhasser-Mob tobt, die jüdischen Mitbürger sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein können und über die sperrangelweiten Grenzen kulturfremde, weil mehrheitlich muslimische Massenmigranten ins Land fluten, macht unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser Malle-Badeurlaub.

Jedem soll seinen verdienten Urlaub gegönnt sein. Wobei hier auf das Wort “verdient” verwiesen wird und im Falle der wohl unfähigsten und gefährlichsten Politikerin, die jemals auf dem Posten der deutschen Innenministerin saß, nicht zutrifft.

Während sich der islamische, pro-palästinensische Judenhassermob durch Deutschlands Straßen tobt, die islamisch motivierte Terrorgefahr steigt und steigt und andere EU-Staaten bereits ihre Grenzen geschlossen haben, da hat unserer linksradikale SPD-Funktionärin Nancy Faeser offensichtlich ganz andere Sorgen: Passt das Wetter auf Mallorca?

Habe ich Badehöschen und Sonnencreme eingepackt? Um solche Fragen dürften die Gedanken von Faeser kreisen, befindet sich die Lady doch aktuell im Badeurlaub auf Malle.

Wie die Bildzeitung berichtet, entspannt Genossin Bundesinnenministerin eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger, Camp de Mar – mit Familie. Im Hotel: über 25 m Buffet, Eierbratstation, selbst gemachte Marmelade, frisches Obst, alle Köstlichkeiten, die die Insel so zu bieten hat.

Ein Zimmer für zwei Personen: ab 230 Euro. Großer Pool, 400 Meter zum Strand, so die Zeitung. Eine Sprecherin der badeurlaubenen Bundesinnenministeriums erklärte ausweichend: „Bundesinnenministerin Faeser ist immer im Dienst.“

Nicht nur der CDU-Politiker Natterer, dessen Partei erst die Grundlage für Gestalten wie Faeser gelegt hat, bemerkt:

Auch der fake-liberale Bundestagsvize Wolfgang Kubicki meldet sich zu Wort: „Wir saufen ab, während die Ministerin baden geht.“ Kubicki bezieht sich auf die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee, den die plantschende Faeser ist auch Katastrophenschutzministerin:

„Es ist unglaublich, dass die Katastrophenschutzministerin auf Mallorca urlaubt, statt den Kommunen und Menschen an der Ostseeküste durch Anwesenheit zu zeigen, dass sie mit der schlimmsten Sturmflut der letzten hundert Jahre nicht allein gelassen werden“, so Kubicki.

Der CDU-Funktionär und EU-Abgeordneter Dennis Radtke, dessen Partei diesen Irrsinn ursächlich zu verantworten hat, gibt den Entrüsteten und schimpft auf X: „Ich frage mich, was Faeser sich alles noch erlauben darf, bis Scholz das Spektakel endlich abpfeift?

Der Mob tobt auf den Straßen und beim Thema Migration kommen wir aus dem Analyse-Modus nicht heraus”, so die ebenso dreiste wie wahre Aussage aus dem Munde eines CDUlers.

