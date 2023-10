Robert Habeck präsentiert eine Industriestrategie, jedoch ohne klaren Umsetzungsplan. Der Wirtschaftsminister strebt vorwärts, doch Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner bleiben unbeeindruckt. Leidtragende sind die Unternehmen.

Habecks Industriestrategie, bestehend aus 56 Seiten und drei Zielen – Standortsicherung, Wohlstandserneuerung und Stärkung der Wirtschaftssicherheit – soll eine Lösung bieten.

Trotzdem wird diese Vorgehensweise die wirtschaftlichen Meinungsverschiedenheiten in der Regierung nicht beheben und den Konflikt in der Koalition verschärfen (wiwo: 24.10.23).

Regierungschaos in der Krise: Habecks Alleingang stürzt Deutschland in wirtschaftliches Fiasko

Die Diskrepanzen in der Wirtschaftspolitik der Regierung werden in Habecks Industriestrategie deutlich sichtbar. Ursprünglich war geplant, eine Industriestrategie gemeinsam zu entwickeln, aber nach zwei Jahren hat sich dies in eine Einzelaktion von Habeck verwandelt.

Deutschland befindet sich aktuell in einer wirtschaftlichen Krise, die nicht zuletzt auf diese Politik zurückzuführen ist.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abschwung. Die Regierung korrigierte ihre Prognose für 2023 von einem erwarteten Plus von 0,4 Prozent auf ein Minus von 0,4 Prozent.

Während die Weltwirtschaft wächst, schrumpft Deutschland als einziges Industrieland. Mehrere energieintensive Branchen, wie die Stahlindustrie und die Chemieindustrie, sind bereits in ihrer Existenz bedroht. Dazu ist der Wohnungsbau aufgrund des Heizungs- und Sanierungsgesetzes nahezu zum Erliegen gekommen.

Politische Kontroverse um Habecks Industriestrategie: Kein Konsens für die Zukunft

Habecks Industriestrategie bietet keine klare wirtschaftspolitische Richtung für die Zukunft. Es gibt Meinungsverschiedenheiten in zentralen Fragen. Habeck möchte bis zu 30 Milliarden Euro in einen Brückenstrompreis investieren und die Schuldenbremse lockern.

Lindner möchte die Schuldenbremse einhalten und Steuererleichterungen gewähren. Scholz hat sich bisher nicht öffentlich für Habecks „transformative Angebotspolitik“ erwärmt und lehnt den Brückenstrompreis ab. (Armut in Deutschland steigt wegen Energiekosten – Stromkostenmessgerät: So finden Sie Energiefresser im Haushalt)

Habecks Vorlage einer Strategie ohne klaren Konsens in der Koalition ist bemerkenswert. Der Wirtschaftsminister hat eine Strategie, aber keinen klaren Plan zur Umsetzung. Es scheint, dass sein Hauptziel darin besteht, den Druck auf die Koalitionspartner zu erhöhen und die Finanzierung seiner Strategie von ihnen zu verlangen.

Allerdings werden Lindner und Scholz sich von Habecks Druck nicht beeindrucken lassen, da sie wissen, dass ohne Zustimmung des Finanzministers und des Kanzlers nichts passieren wird.

Die eigentlichen Verlierer in diesem Konflikt sind die Unternehmen, die dringend Planungssicherheit benötigen. Letztendlich müssen Habecks geplante Subventionen wiederum von den Verbrauchern bezahlt werde. Sei es über höhere Abgaben und Steuern, oder über die gestiegenen Preise aus dem daraus resultierenden Anstieg der Inflation.(Deutschland wird ärmer: Rezession, Deindustrialisierung und steigende Stromkosten)

Deutschlands Klimaziele gefährden Industrie und Wirtschaft: Studie warnt vor Standortnachteil

