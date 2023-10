US-Oberst: Israel ein „nuklearer Joker“ auf dem „gefährlichen Weg nach Armageddon“

Teile die Wahrheit!

Tucker Carlson setzte sich mit Oberst a.D. Douglas Macgregor zusammen, der ein beunruhigendes Szenario entwarf, in dem die Vereinigten Staaten schnell in einen direkten Konflikt mit dem Iran, Russland und China hineingezogen werden könnten, in dem es um Israels erwartete Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober geht.

Carlson beginnt mit der Hervorhebung von Lindsey Graham, der gelobt hat; „… Wenn die Hisbollah, die ein Stellvertreter des Iran ist, einen massiven Angriff auf Israel startet, betrachte ich das als eine Bedrohung für die… Staat Israel, existenzieller Natur.

Ich werde eine Resolution in den Senat der Vereinigten Staaten einbringen, um militärische Aktionen der Vereinigten Staaten in Verbindung mit Israel zu erlauben, um den Iran aus dem Ölgeschäft zu werfen…“

Carlson fragt dann: „Was würde also ein Krieg mit dem Iran bedeuten? Nun, es ist schwer zu sagen, weil praktisch niemand, der in der Öffentlichkeit darüber spricht, aus einem tiefen Interesse an Amerikas Interessen heraus handelt. Ist das gut für uns, oder nicht?“

Wenn, wie Senator Graham vorschlägt, wir anfangen, kritische Infrastruktur im Iran zu bombardieren, warnt Macgregor, „wäre die Zerstörung groß“, da der Iran „alle Stützpunkte, die wir im Irak und in Syrien haben – mit etwa 1000 Amerikanern – ins Visier nehmen würde… Und dieses Mal genau.“

Laut Macgregor ist „das gewählte Ziel“, wenn wir auf diesem Weg weitermachen, „Armageddon“, und die Auswirkungen (die niemand in Betracht zu ziehen scheint) für die Vereinigten Staaten, Europa und den Nahen Osten sind gravierend.

Zum Beispiel: „Allein auf der wirtschaftlichen Seite werden jeden Monat etwa 20 % des weltweiten Öls durch die Straße von Hormus transportiert – wahrscheinlich 25 % des Flüssigerdgases, und Sie sprechen von der Abschaltung von 2 bis drei Millionen Barrel Öl aus dem Iran pro Tag.

„Sie wissen, dass die ganze Region in den Krieg verwickelt ist. Das ist bei weitem kein iranisches Monopol“, fuhr er fort.

Die beiden sprachen auch darüber, dass eine der größten Herausforderungen bei der Erwägung eines Krieges mit dem Iran die Unvorhersehbarkeit solcher Konflikte ist. Wirtschaftssanktionen, die seit Jahren die Strategie der Wahl sind, haben es nicht geschafft, die militärischen Fähigkeiten des Iran zu lähmen.

Wenn militärische Gewalt ins Spiel kommt, taucht eine ganze Reihe neuer Unbekannter auf.

Das US-Militär ist in seiner jetzigen Form möglicherweise nicht ausreichend auf einen solchen Konflikt vorbereitet – vor allem, wenn der Feind über neue Waffensysteme und Fähigkeiten verfügt.

„Wir hatten den Luxus, in vorgeschobenen Operationsbasen zu sitzen und Gegner anzugreifen, die mit AK-47-Waffen bewaffnet waren, und gezündete Minen und gelegentlich Mörser oder Raketen zu befehligen. Sehr, sehr intensive Kämpfe“, sagte er und bezog sich dabei auf die Art von Gefechten, an die sich das US-Militär gewöhnt hat.

Nuklearer Joker?

Macgregor sagte: „Dies ist ein konventioneller High-End-Krieg, den wir uns ansehen, mit dem Potenzial, nuklear zu werden – was ich natürlich nicht will, aber wir haben die Wildcard in Israel. Sie haben eine nukleare Fähigkeit.“

„Wir wissen nicht, was der Stolperdraht für sie ist, um eine solche Waffe einzusetzen. An diesem Punkt sind natürlich alle Wetten verloren und ich denke, der größte Teil der Welt würde sich gegen Israel wenden.

Im Moment müssen sie sich nur Sorgen machen, dass die muslimische Welt gegen sie ist“, fuhr er fort und erklärte, dass durch die Fokussierung auf Hamas und Hisbollah als unmittelbare Bedrohungen die breiteren Implikationen verschleiert würden.

Zum Beispiel ist ein Angriff auf städtische Umgebungen wie Gaza mit einem hohen Risiko für zivile Opfer verbunden – deren Folgen sowohl moralisch als auch strategisch katastrophal wären.

„Die Hisbollah hat eine sehr große Operation in Mexiko“, sagt Macgregor. „Es gibt zweifellos viele, viele Hisbollah-Agenten in den Vereinigten Staaten. Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, welche Art von Ärger sie verursachen könnten.“

Inmitten all dessen stellt sich die Frage: Wie wird sich ein Krieg mit dem Iran auf die amerikanische Innenpolitik auswirken? Die Geschichte zeigt, dass Krieg oft dazu benutzt wird, abweichende Meinungen zu unterdrücken, aber in der heutigen vernetzten Welt kann Zensur nur bis zu einem gewissen Grad reichen.

Die öffentliche Meinung, die zunächst Gewalt gegen die Hamas befürwortete, könnte mit der Eskalation des Konflikts und der Überflutung der Medien durch Bilder der Zerstörung schwinden.

„Aber ich denke, es ist am wichtigsten, dass die Amerikaner verstehen, dass, wenn wir den Iran auf der Grundlage der angeblichen Bereitschaft der Hisbollah angreifen, Israel anzugreifen, wenn Israel in einen echten Schießkrieg mit der Hisbollah gerät, sie die größten Streitkräfte in der Region haben.“

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/