Impfschäden erkennen: 10 Symptome und Heilmittel von Top-Experten

Laut Dr. William Makis, einem Onkologen und Krebsforscher, gibt es 10 Symptome, die mit einem Körper in Verbindung gebracht werden, der mit einer Überlastung durch Spike-Proteine zu kämpfen hat. Dr. Peter McCullough, ein Kardiologe, nennt vier kritische Bereiche, in denen COVID-19-Impfstoffe Schaden anrichten.

Mehr als einer von vier Amerikanern glaubt, jemanden zu kennen, der durch die COVID-19-Impfstoffe getötet wurde. Und mehr Menschen als nicht glauben, dass es berechtigte Gründe gibt, sich über die Sicherheit dieser Injektionen Sorgen zu machen.

Nach Angaben von OpenVAERS haben mehr als 1,59 Millionen Menschen eine Verletzung nach einer COVID-19-Impfung gemeldet.

Viele Experten mit einer glaubwürdigen Erfolgsbilanz zu COVID-19 bestätigen, dass diese Zahl stark unterrepräsentiert ist. Es gibt also Millionen und Abermillionen von Menschen, die mit Impfstoffverletzungen herumlaufen.

Erkennen der Anzeichen

Inmitten der rasanten weltweiten Impfkampagnen sind die Gerüchte über Impfschäden, die größtenteils mit Spike-Proteinen in Verbindung gebracht werden, inzwischen zu einem Echo der Besorgnis geworden.

Dr. William Makis, ein angesehener Onkologe und Krebsforscher, hat diese drängenden Fragen beleuchtet und eine Liste von 10 Symptomen vorgelegt, die auf eine Überlastung des Körpers mit Spike-Proteinen hinweisen könnten:

Wiederkehrende Infektionen.

Verminderte Leistungsfähigkeit bei körperlicher Aktivität, oft begleitet von Müdigkeit.

Schmerzen in der Brust.

Anhaltende Kopfschmerzen.

Auffällige Hautausschläge.

Verschlimmerung bestehender Erkrankungen, einschließlich Autoimmun-, Herz- und neurologischer Störungen.

Neuauftreten von Krankheiten wie Diabetes.

Krampfanfälle.

Blutgerinnsel.

Hirnnebel.

Es ist erwähnenswert, dass Hirnnebel und Müdigkeit ebenfalls Symptome sind, die häufig mit „langer COVID“ in Verbindung gebracht werden.(Ausleitung der Coronaimpfungen und zum Schutz vor dem Shedding-Phänomen)

Die vier wichtigsten Bereiche, die Anlass zur Sorge geben

Dr. Peter McCullough, ein weltweit anerkannter Kardiologe, hat vier kritische Bereiche genannt, in denen COVID-19-Impfstoffe Schaden anrichten:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Die Folgen der Impfstoffe können von Myokarditis (Herzentzündung) bis zu Herzstillstand ohne Myokarditis reichen. Es wurde auch über Fälle von Aortendissektion, Vorhofflimmern und Beschleunigung von atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen berichtet.

Neurologische Erkrankungen: Von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen bis hin zum Guillain-Barré-Syndrom, das zu aufsteigenden Lähmungen führen kann, sind die Folgen schwerwiegend.

Blutgerinnsel: Das als „das thrombogenste Protein, das wir je in der Humanmedizin gesehen haben“ beschriebene Spike-Protein wird mit ungewöhnlichen und resistenten Blutgerinnseln in Verbindung gebracht. Diese Gerinnsel widerstehen manchmal herkömmlichen Behandlungen.

Immunologische Anomalien: Impfstoff-induzierte thrombotische Thrombozytopenie und Multisystem-Entzündungsstörungen stehen hier im Vordergrund.

Der Pathologe Dr. Roger Hodkinson hat ebenfalls seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die COVID-19-Spritzen zu Todesfällen „unbekannter“ Ursache beitragen.

https://rumble.com/embed/v1ezhq7/?pub=4

Hodkinson sagte:

„Das plötzliche Todessyndrom bei Erwachsenen … ist jetzt die [häufigste] Todesursache, zumindest in Alberta, wo ich lebe. Das bedeutet, dass mehr Menschen unerwartet und ohne Ursache sterben als beispielsweise an Schlaganfall, Herzinfarkt oder Diabetes. Das hat es noch nie gegeben.“ (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

Milderung der Auswirkungen

Verschiedene Substanzen können diese Symptome möglicherweise lindern. Dazu gehören NAC, Bromelain, Curcumin, Quercetin und Ivermectin. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf Nattokinase, einem wichtigen Bestandteil der Spike Support Formula von The Wellness Company.

Die Vorteile von Nattokinase: Makis‘ Forschungen zufolge ist Nattokinase ein vielversprechender Wirkstoff, um den negativen Auswirkungen von Impfstoffverletzungen entgegenzuwirken. Sie hat auch gezeigt, dass sie in der Lage ist, das tödliche Spike-Protein abzubauen.

Spike Support verfügt auch über andere wirksame Inhaltsstoffe. So hat beispielsweise der Extrakt aus schwarzer Sativa nachweislich potenzielle Vorteile wie antivirale, entzündungshemmende und krebshemmende Eigenschaften, wie hier hervorgehoben wird.

Andere Inhaltsstoffe in Spike Support, wie Löwenzahnwurzel und Selen, können die zelluläre Abwehr stärken, Stress reduzieren und die Reparatur von Gewebe und Muskeln fördern. Die Zugabe von Grüntee-Extrakt und irischem Seemoos bietet zusätzliche Schutz- und Heilungsschichten.

Häufig gestellte Fragen zu Impfstoffverletzungen

Was genau ist eine Impfstoffverletzung?

Ein Impfschaden ist eine unerwünschte Reaktion oder ein Schaden, der durch die Verabreichung eines Impfstoffs entsteht. Es gibt keine Langzeitstudien zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen, und bei einigen Personen können Nebenwirkungen auftreten, die von leicht bis schwer oder sogar tödlich sein können.

Sind Impfstoffverletzungen häufig?

Impfstoffverletzungen gelten als relativ selten. In einer ordnungsgemäßen doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie wurden jedoch noch nie die gesundheitlichen Folgen von Impfungen im Vergleich zu ungeimpften Personen untersucht. Es hat sich gezeigt, dass die Häufigkeit und der Schweregrad unerwünschter Ereignisse bei mRNA-Impfstoffen häufiger auftreten und tödlich sind.

Ist das Spike-Protein schädlich?

Das Spike-Protein ist der tödlichste Bestandteil des SARS-CoV-2-Virus, der weltweit etwa 7 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. mRNA-COVID-19-Impfstoffe veranlassen die Zellen, dieses schädliche Protein für eine unbestimmte Zeit zu produzieren. Der Weltgesundheitsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die COVID-19-Impfstoffe für den menschlichen Gebrauch nicht sicher sind.

Wie hilft Spike Support von The Wellness Company bei Impfstoffverletzungen?

Spike Support enthält Inhaltsstoffe wie Nattokinase, die nachweislich in der Lage ist, das Spike-Protein abzubauen und als natürliches Thrombolytikum zu wirken. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass kein Nahrungsergänzungsmittel eine Vorbeugung oder Behandlung garantieren kann. Lassen Sie sich immer von einem Arzt beraten, bevor Sie ein neues Präparat einnehmen.

Gibt es bekannte Wechselwirkungen zwischen Spike Support und Medikamenten?

„Die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen sind Blutungen und allergische Reaktionen, die beide beherrschbar sind. Unserer Erfahrung nach können sowohl Nattokinase als auch Bromelain unter ärztlicher Aufsicht zusätzlich zu Thrombozytenaggregationshemmern und gerinnungshemmenden Medikamenten eingesetzt werden“, schreibt McCullough auf seiner Substack-Seite.

Wie lange nach einer Impfung können Symptome einer Schädigung auftreten?

Die meisten Nebenwirkungen treten kurz nach der Impfung auf und sind vorübergehend, manche können aber auch erst Tage oder Wochen später auftreten. Es ist wichtig, alle ungewöhnlichen Symptome zu beobachten und einen Arzt zu konsultieren. McCullough hat Fälle von Herzstillständen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen zwei Jahre nach der letzten Impfung erwähnt.

Können lange COVID- und Impfschäden sich überschneidende Symptome haben?

Ja, einige Symptome wie Müdigkeit und Gehirnnebel können sowohl bei langer COVID als auch bei Impfschäden auftreten. Man geht davon aus, dass beide durch einen Überschuss an Spike-Protein verursacht werden.

Gibt es eine sichere Methode zur Entgiftung von Impfstoffen?

McCullough hat vor kurzem das allererste Spike-Protein-Entgiftungsprotokoll in einer US-amerikanischen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Sein Protokoll umfasst Nattokinase, Bromelain und Curcumin, wie hier zusammengefasst.

Für die beste Nattokinase seiner Klasse empfiehlt McCullough die Spike Support Formula, die auch Black Sativa Extrakt, Löwenzahnwurzel, Selen und eine Reihe anderer vielversprechender Inhaltsstoffe enthält, die Sie und Ihre Familie vor den anhaltenden Auswirkungen von Spike-Proteinen schützen können.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 30.10.2023