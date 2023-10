Ist es nur ein Zufall, dass die vier Reiter der Apokalypse die gleichen Farben haben wie die palästinensische Flagge?

Ich werde etwas mit Ihnen teilen, worüber in den sozialen Medien gerade großes Aufsehen erregt wird. Wenn Sie Kapitel 6 der Offenbarung lesen, werden Sie feststellen, dass die Farben der Pferde, auf denen die vier Reiter der Apokalypse reiten, Weiß, Rot, Schwarz und „blass“ sind.

Aber das altgriechische Wort, das in Offenbarung 6:8 mit „blass“ übersetzt wird, wird häufiger mit „grün“ übersetzt. Tatsächlich wird „khlōros“ an den anderen drei Stellen im Neuen Testament in der King-James-Bibel mit „grün“ übersetzt. Von Michael Snyder

Wenn also die genaueste Übersetzung von „khlōros“ in Offenbarung 6:8 „grün“ ist, würde das uns Pferde geben, die weiß, rot, schwarz und „grün“ sind, und es stellt sich heraus, dass das genau dieselben vier Farben sind finden wir auf der palästinensischen Flagge.

Natürlich glaube ich nicht, dass in Offenbarung Kapitel 6 von den Palästinensern die Rede ist.

Aber ich denke, dass das ein wirklich seltsamer „Zufall“ ist.

Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass diese vier Farben auf Flaggen in der gesamten islamischen Welt verwendet werden .

Das ist ziemlich erstaunlich.

Und es sieht tatsächlich so aus, als ob im Nahen Osten ein apokalyptischer Krieg ausbrechen würde. (Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos))

Obwohl sie behaupten, dass sie einen Waffenstillstand wollen, haben Hamas-Terroristen am Dienstagnachmittag einen weiteren „massiven Raketenbeschuss“ auf Städte in ganz Israel abgefeuert …

Die Hamas startete am Dienstagnachmittag einen massiven Raketenbeschuss, bei dem mindestens fünf Israelis verletzt wurden, teilten Rettungsdienste mit.

Israelis wurden bei verschiedenen Vorfällen in Holon, Tel Aviv, Kfar Saba, Be’er Yaakov und Yavne verletzt, während das Sperrfeuer mehr als eine Million Menschen in die Flucht trieb. Alle Verwundeten sollen leicht verletzt gewesen sein.

Und ein Team von Tauchern der Hamas wurde abgefangen , als sie versuchten, sich auf israelisches Territorium zu schleichen …(Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden Taucher der Hamas getötet, die versuchten, sich nach Israel einzuschleichen.

Die Nachricht kommt, als die Gruppe einen massiven Raketenangriff vom Gazastreifen aus startete.

Die IDF gab nicht an, wie viele Taucher versuchten, an Land zu kommen, lokale Medien berichteten jedoch, dass mindestens vier Terroristen getötet wurden.

Sie wollen einfach nicht aufhören, und deshalb haben die Israelis keine andere Wahl, als hineinzugehen und sie auszuschalten.

Es wird berichtet, dass die IDF weitere Flugblätter abgeworfen hat , in denen sie palästinensische Zivilisten auffordert, aus dem Kriegsgebiet zu fliehen, solange sie noch können …

Das israelische Militär hat den im Norden des Gazastreifens lebenden palästinensischen Zivilisten mitgeteilt, dass sie als „Komplizen einer Terrororganisation“ betrachtet werden , wenn sie nicht in den Süden evakuieren .

Die Warnung erfolgte in Drohflugblättern, die am Wochenende von israelischen Drohnen abgeworfen wurden. „Dringende Warnung an die Bewohner von Gaza. Ihre Anwesenheit nördlich von Wadi Gaza bringt Ihr Leben in Gefahr.

Wer sich dafür entscheidet, den Norden des Gazastreifens nicht südlich des Wadi Gaza zu verlassen, könnte als Komplize einer Terrororganisation identifiziert werden“, heißt es in den Flugblättern laut Reuters .

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass eine vollständige Invasion sehr nahe ist.

Aber es ist noch nicht passiert.

Die Biden-Regierung hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu unter Druck gesetzt, mehr Zeit für Geiselverhandlungen zu bekommen, und eine Handvoll Geiseln wurden freigelassen.

Natürlich würde die Hamas im nächsten Jahr gerne weiterhin alle paar Tage zwei Geiseln freilassen, wenn dadurch eine vollständige Invasion der Israelis verzögert würde.

Aber Netanjahu wird diese Invasion nicht auf unbestimmte Zeit hinauszögern können, weil Militärs und Mitglieder seiner eigenen Koalition ihm gegenüber ziemlich ungeduldig werden …

Netanjahu hat den Zorn der israelischen Militärchefs auf sich gezogen, indem er die Invasion im Gazastreifen verzögerte, um die Hamas zu eliminieren, während westliche Verbündete in der EU auf einen Waffenstillstand drängten.

Wie der Telegraph berichtet, geriet der israelische Premierminister wegen seiner Entscheidung, den Einmarsch zu verschieben, den seine Militärchefs angeblich unbedingt starten wollten, mit führenden Persönlichkeiten der Verteidigungskräfte des Landes aneinander.

Unterdessen haben einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf einen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas gedrängt, um mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im belagerten Gazastreifen zu leisten.

Im Moment hat die IDF in Erwartung der bevorstehenden Invasion den Gazastreifen unerbittlich attackiert.

Es wird berichtet, dass die Israelis allein am Dienstag insgesamt 400 Luftangriffe durchgeführt haben …

Israel sagte am Dienstag, es habe am vergangenen Tag 400 Luftangriffe gestartet, bei denen Hamas-Kommandeure getötet, Militante getroffen wurden, die sich darauf vorbereiteten, Raketen auf Israel abzufeuern, sowie Kommandozentralen und einen Hamas-Tunnelschacht angegriffen. Israel meldete am Vortag 320 Angriffe.

Doch Luftangriffe werden niemals ausreichen, um die Bedrohung durch die Hamas zu beseitigen.

Um das zu erreichen, müssen israelische Truppen in den Gazastreifen vordringen und die Terroristen aus ihren Tunneln befreien.

Und genau das fordert die israelische Bevölkerung.

Man kann die Wut, die die israelische Bevölkerung derzeit empfindet, kaum überbewerten. Wenn in diesem Land ähnliche Gräueltaten begangen worden wären, würde das amerikanische Volk genauso denken.

Der Sprecher der israelischen Regierung, Eylon Levy, sagt, dass er die Videoaufnahmen der Gräueltaten, die er persönlich gesehen hat, nie vergessen werde …

„In meinem Kopf sind die Körper eingebrannt. Verbrannte Körper, enthauptete, verstümmelte Körper, blutige Körperreste. Leichen auf offenen Feldern, Leichen in blutüberströmten Schlafzimmern, Leichen, die aus Autos gezerrt wurden, Leichen am Straßenrand, Leichen in Leichensäcken, Leichen in Reihen von Leichensäcken – so viele, dass Zaka-Rettungsteams vier Jahre lang Ausrüstung brauchten in drei Tagen“, sagte er.

Er fuhr fort, die Körper von Säuglingen zu beschreiben, die „knusprig“ verbrannt seien, so stark, dass er sie für „Kohlenklumpen“ hielt.

„Babys“-Körper. Wir sehen den Körper eines Babys mit einem Schuss in den Kopf. Verbrannte Körper von Babys. Ich meine, knusprig verbrannt. Verbrannte Babys Plural.

„Ich meine, es war so stark verbrannt, dass ich darum bitten musste, das Video zu stoppen, damit mir erklärt werden konnte, dass das Stück Kohle auf dem Bildschirm die verbrannte Leiche eines israelischen Babys war“, sagt er.

Es gibt kein Zurück mehr zu dem, was vorher war.

Die IDF wird in den Gazastreifen vordringen, und das Ziel wird darin bestehen, die Hamas vollständig zu vernichten.

Als Reaktion darauf werden die Hisbollah und andere iranische Stellvertreter in den Kampf eintreten, und dann werden wir den apokalyptischen Krieg im Nahen Osten erleben, vor dem ich meine Leser gewarnt habe .

Wir leben wirklich in einer Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“, und der Tod und die Zerstörung, die dieser Krieg verursachen wird, werden die ganze Welt zutiefst schockieren.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.10.2023