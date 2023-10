„Neuseeland ist ein Tatort“: 30 Menschen wurden am selben Tag an einer Injektionsstelle gespritzt, alle 30 sind inzwischen tot

Liz Gunn, Vorsitzende der New Zealand Loyal Party, hat „vernichtende Ergebnisse“ eines Datenanalysten erhalten, die zeigen, dass „Zehntausende Todesfälle mit den Impfungen in Zusammenhang stehen“. Von Ella Ster

Sie sagt, die neuseeländische Regierung sei sich aller Nebenwirkungen bewusst gewesen und habe sie bewusst ignoriert. Gunn fordert eine strafrechtliche Untersuchung.

Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Parteivorsitzende der New Zealand Loyal Party, Liz Gunn, veröffentlichte kürzlich ein Video-Update mit schockierenden Daten über Impfschäden und Todesfälle nach Impfungen.

Gunn war vor der Parlamentswahl am 14. Oktober 2023 von einem Whistleblower kontaktiert worden, der Daten vorgelegt hatte, „die zeigten, dass Zehntausende Todesfälle mit den Impfungen in Zusammenhang stehen“.

Laut Gunn wurden die Zahlen von einem Arzt analysiert, der auch Mathematiker und Experte für die statistische Analyse von Daten ist. Er bestätigte Liz Gunn, dass „die Ergebnisse verheerend sind“.

„Dies ist nur eine der Datenbanken, die diese Art von Informationen in Neuseeland erfassen“, sagte sie. „Wir wissen nicht, wie viele weitere Datenbanken dieser Art es im Land gibt“, fügte sie hinzu.

Die Zahl der Menschen in Neuseeland mit Impfschäden müsse um ein Vielfaches höher sein, schlussfolgert Gunn, „dann steigen mir ehrlich gesagt die Tränen in die Augen.“

Die Daten zeigen, dass es viele Häufungen von Todesfällen gibt. Als Beispiel nennt sie einen Injektionsort, an dem 30 Menschen am selben Tag eine Injektion erhielten und alle 30 im gleichen Zeitraum starben. (Ausleitung der Coronaimpfungen und zum Schutz vor dem Shedding-Phänomen)

„Wir haben ihr Schussdatum und ihr Sterbedatum gesehen“, sagte Gunn. Diese Häufungen von Todesfällen können nicht auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden, sagt Gunn, „das wäre statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich.“ (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

In einem Tweet schreibt Gunn: „Nachdem sie dieses Video gesehen haben, werden sich viele Kiwis (Spitzname für Einwohner Neuseelands, Anm. d. Red.) fragen, wie das passieren konnte? Waren ihre Angehörigen Opfer? Und warum hat es nicht sofort aufgehört?“

Die Regierung wusste um die Nebenwirkungen und ignorierte sie bewusst. „Wir haben WOO-Informationen (Public Administration Act, Hrsg.), Beweise dafür, dass die Regierung sich aller Nebenwirkungen bewusst war, bevor in Neuseeland eine einzige Impfung verabreicht wurde.“

„Wir fordern eine Untersuchung. Nicht irgendeine Umfrage. Eine umfassende strafrechtliche Untersuchung, die nichts unversucht lässt.“ Gunn nennt Neuseeland „einen Tatort“. Sie fordert einen sofortigen Stopp der Impfkampagne. „Kein Nadelmord mehr.“

Die ehemalige TV-Moderatorin Liz Gunn (Elizabeth Cooney) hat sich während der Lockdown-Zeit gegen die in Neuseeland äußerst strengen Corona-Maßnahmen eingesetzt.

Sie erlangte internationalen Ruhm durch ihre Unterstützung der Familie im Fall Baby W , in dem zwei Elternteile Einwände gegen die Verwendung von Bluttransfusionen mit „geimpftem Blut“ erhoben.

Die Eltern hatten mit ihrer Klage gegen die Gesundheitsbehörden, die das Sorgerecht für die Durchführung der Operation forderten, keinen Erfolg.

Gunn und ihr Kameramann wurden im Februar 2023 auch am Flughafen Auckland festgenommen , als sie versuchten, die Ankunft einer Familie aus Tokelau zu filmen, die unter Hausarrest gestellt worden war, nachdem sie den Covid-Impfstoff verweigert hatte.

In den etablierten Medien wird Gunn immer wieder als „Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“ bezeichnet.

Ende Juni 2023 gründete Gunn eine politische Partei namens New Zealand Loyal Party . Zu ihren politischen Positionen gehört die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Fiat-Währungssystem, das nicht auf einem zugrunde liegenden Wert wie einer Goldreserve basiert.

NZ Loyal fordert außerdem einen vorübergehenden Stopp der Masseneinwanderung, „bis wir über die Infrastruktur und Systeme verfügen, um denjenigen zu dienen, die bereits hier in Neuseeland leben.“

Sie identifizierte die Regierung von Jacinda Ardern als „Schurkenstaat“ und forderte die Rückkehr einer Regierung, die dem Volk dient und die Macht dem Volk zurückgibt. Ihre Partei erhielt 1,16 % der Stimmen und erhielt keine Sitze im Parlament .

Ed Dowd weist auf eine um 44 % erhöhte Sterblichkeit aufgrund von Herzversagen hin: „Das ist eine riesige Vertuschung“

Ed Dowd ein ehemaliger Datenanalyst von Blackrock, veröffentlichte letzte Woche schockierende Zahlen über die Zahl der Menschen im Vereinigten Königreich mit schweren Impfschäden.

Besonders betroffen sind berufstätige Frauen. Darüber hinaus teilte er Naomi Wolf von DailyClout die neuesten Zahlen zur Übersterblichkeit im Vereinigten Königreich mit, die bei jungen Menschen auf 44 % gestiegen ist.

Dowd: „Alle Gesundheitsbehörden sehen diese Signale und ignorieren sie. Diese Signale sind so groß, es gibt einen Grund, warum sie das tun.“ Die Pfizer- und Moderna-Impfstoffe wurden in einigen Fällen zur Pflicht gemacht. „Es ist eine riesige Vertuschung“, sagt Dowd.

Er sieht in den letzten Jahren einen allgemeinen Anstieg der Zahl der Menschen mit Behinderungen, beschloss jedoch, die Forschung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu konzentrieren, „weil es den Anschein hat, dass diese die Ursache für die vielen ‚plötzlichen Todesfälle‘ sind.“

Dowd sieht einen erschreckenden Anstieg der Übersterblichkeit allein aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen, die im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 bei 13 %, im Jahr 2021 bei 30 % lag und im Jahr 2022 auf 44 % angestiegen ist.

Er ist wütend, weil er das Gefühl hat, in der Wüste zu schreien, merkt aber gleichzeitig, dass Impfschäden durch „Mundpropaganda“ immer bekannter werden. Seiner Ansicht nach ist die Zunahme der Übersterblichkeit und der von der Norm abweichenden Invalidität enorm. „Die Abweichung ist verrückt.“

Seine jüngsten Zahlen basieren auf der ONS-Datenbank im Vereinigten Königreich (ähnlich dem niederländischen Zentralamt für Statistik) und der Datenbank „registrierte Todesfälle“. Naomi Wolf betont, dass diese Datenbanken während der Corona-Zeit genutzt wurden, um Anfang 2020 alle davon zu überzeugen, dass es eine Pandemie gab, sodass wir davon ausgehen können, dass dieselben Behörden, die damals die Corona-Politik bestimmten, auch die Sterblichkeitszahlen sehen.

Dowd verweist auch auf eine Schweizer Studie unter der Leitung von Natacha Buergin, in der bei 2,8 % der geimpften Personen eine „milde“ Form der Myokarditis festgestellt wurde, was 1 von 35 oder ± 2800 Fällen von Myokarditis pro 100.000 Personen entspricht .

Im Vereinigten Königreich gibt es 650.000 (zusätzliche) Fälle von leichter Myokarditis, die zu schwerer Herzinsuffizienz oder Behinderung führen kann. Wenn man im besten Fall davon ausgeht, dass Myokarditis nur in 10 % der Fälle zu schwerer Herzinsuffizienz führt, führt dies laut Dowd zu 65.000 Fällen von plötzlichem Tod oder Behinderung im Vereinigten Königreich. Dabei handelt es sich um junge Menschen, die normalerweise nicht gefährdet sind.

Dowd: „Egal wie man es betrachtet, der Markt für zukünftige Todesfälle und Invalidität wird nur wachsen.“ Die Zahlen für 2023 werden nur steigen, da die Daten dies durchweg zeigen.

„Was auch immer mit diesem Impfstoff passiert, ist ein mittelfristiger Effekt“, sagt Dowd, „denn wir wissen, dass die Auffrischimpfung zurückgeht.“ Dies wird auch durch die steigenden Invaliditätsraten in den USA bestätigt, „wo die Zahl im Juni innerhalb eines Monats um eine Million anstieg“. Dabei handelt es sich um ehemals berufstätige Menschen, die arbeitsfähig waren.

Auch wenn die Begeisterung für die Auffrischungsimpfung immer geringer wird, stellt Dowd immer noch einen raschen Anstieg der Behinderungen fest. In den USA gibt es bereits mehr als 24 Millionen Menschen, die über das übliche Maß hinaus behindert sind. Es betrifft mehr junge Frauen als zuvor gesunde Männer und betrifft neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen alle möglichen Erkrankungen.

Dowd: „Ich mache mir große Sorgen darüber, was diese Trends zeigen und wie sie sich beschleunigen.“ Er hofft, dass dieser Trend in Zukunft nachlassen wird, da die Menschen Angst vor den Nebenwirkungen haben. Doch solange die Impfstoffe nicht vom Markt genommen werden, werde eine große Gruppe nicht wissen, was wirklich vor sich geht, und sich weiterhin impfen lassen, befürchtet Dowd.

Obwohl die Komplizen versuchen, ihre Verbrechen zu vertuschen, glaubt Dowd, dass wir einen Wendepunkt erreichen, an dem „Mundpropaganda über die Gefahren dieser Impfstoffe beginnen wird, sich zu verbreiten“.

Dowd bezeichnet den „Wendepunkt“ als den Moment, in dem sich die Öffentlichkeit der Schäden der Covid-„Impfstoffe“ so bewusst wird, dass Forderungen nach Rechenschaftspflicht unerschütterlich werden.

„Und wenn wir eine kritische Anzahl an Menschen erreichen, wird die Wut so groß sein, dass die Politiker verstehen, dass sich etwas geändert hat. Dann werden sich die politischen Entscheidungsträger Sorgen machen und wir werden Konsequenzen sehen, oder es wird ein Ereignis eintreten, das alles vertuscht.

