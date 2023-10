„Jemand versucht weiterhin, dich umzubringen – lass es nicht zu“ (Videos)

Die verfügbaren Daten zum CV19-Biowaffen-Impfstoff sind eindeutig: Er hat keiner Einzelperson geholfen.

Im Gegenteil, der CV19-Impfstoff verursacht viele Todesfälle und Behinderungen, und die Auswirkungen werden noch jahrelang spürbar sein. Catherine Austin Fitts (CAF), Redakteurin des Solari Report, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Ministerin für Wohnungswesen unter der Bush 41-Administration, äußert sich dazu:

„Von Beginn an, noch bevor ein Impfstoff entwickelt wurde, sagte ich, dass mir Covid keine Sorgen bereitet, sondern die Injektion. Ich sah das kommen. Das Hauptziel war, Menschen zu impfen.

Ein weiteres Ziel war der großangelegte Vermögensdiebstahl, den sie erfolgreich umgesetzt haben. Man kann diese Situation nur bewältigen, indem man die Wahrheit erkennt. Es handelt sich nicht um einen Fehler oder Verrat.

Jemand möchte dir schaden. Es liegt in deiner Verantwortung, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es erfordert eine Umstrukturierung, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du mit deinem Geld umgehst, insbesondere wenn Katastrophenkapitalisten versuchen, Profit aus deinem Schaden zu schlagen.“

CAF warnt vor einem beunruhigenden Trend, den sie „Pharma Food“ nennt, und hebt hervor, wie finstere Mächte versuchen, Sie von Ihrem Leben und Vermögen zu entfremden.

Nach eingehender Untersuchung der Unternehmen, die „Biotechnologie auf den Teller“ bringen, hat CAF festgestellt, dass diese Bewegung nicht das altruistische Ziel verfolgt, die Weltbevölkerung zu ernähren, sondern Nahrungsmittel als Mittel zur Kontrolle der Massen einzusetzen. CAF betont: „Ich rate den Menschen stets, in ihre lokalen Lebensmittelmärkte zu investieren.

Nicht primär, um Profite zu erzielen, sondern um nicht auf Nahrungsmittel wie Insekten oder Laborfleisch angewiesen zu sein. Der ‚Pharma Food‘-Report ist einer der verstörendsten, den wir je verfasst haben.

Obwohl wir niemanden verängstigen wollen, ist es wichtig zu erkennen, wie massiv in Technologien investiert wird, die Lebensmittel produzieren, die niemand freiwillig essen würde. (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

Sie sind bestrebt, die vollständige Kontrolle über das Nahrungsmittelsystem zu übernehmen und Lebensmittel aus industriellen Produktionsstätten statt aus traditionellen Bauernhöfen zu beziehen.“

CAF erläutert weiter: „Wenn Menschen in der Lage sind, durch Tauschgeschäfte zu agieren, wird die Kontrolle über Finanztransaktionen wirkungslos. Das macht Lebensmittel so entscheidend.

Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, hat die Macht über finanzielle Transaktionen. Wenn man die Investitionen von Venture-Capital-Firmen betrachtet, ergibt es keinen Sinn, so viel Geld in Konsumprodukte zu stecken, die niemand wirklich will.“

CAF warnt davor, dass die finsteren Kräfte versuchen könnten, uns zur Konsumation von Lebensmitteln aus ihren „Pharma Food“-Fabriken zu zwingen. Daher appelliert sie an alle, den Schwerpunkt auf den Anbau und Bezug echter, unverfälschter Lebensmittel zu legen, ohne dass Konzerne oder Pharmaunternehmen sich zwischen ihnen und ihrem Essen einschalten.

CAF geht auch auf Themen wie die Federal Reserve (Fed), die Zentralbank-Digitalwährung (CBDC), das Treffen der Fed in Jackson Hole sowie die gezielte Zerstörung in Maui ein. Zudem gibt sie Ratschläge, wie man sich in einer Welt schützen und überleben kann, in der es Menschen gibt, die bereit sind, für Geld über Leichen zu gehen.(Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Todesfälle unter jungen Menschen sind beispiellos hoch: „Hier läuft etwas furchtbar schief“

Die Sterblichkeit junger Menschen ist so hoch wie nie zuvor. Der Datenanalyst Ed Dowd hat in Großbritannien einen Anstieg der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt. Die Zahlen sind alarmierend.

Die Zahl der Menschen zwischen 15 und 44 Jahren, die in England und Wales an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, ist zwischen 2010 und 2019 gesunken und jetzt ist die Zahl der Todesfälle sprunghaft angestiegen.

Im Jahr 2020 sterben in der Altersgruppe 15 bis 44 Jahre etwa 2.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 200 mehr als im Durchschnitt. Nach der Einführung der Corona-Impfung im Jahr 2021 waren es 2.300, 500 mehr als im Durchschnitt. Und im Jahr 2022 setzte sich der Aufwärtstrend fort: 2.500, das sind 700 mehr als der Durchschnitt.

Die Übersterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen lag im Jahr 2020 bei dreizehn Prozent. Im Jahr 2021 lag die Übersterblichkeit bei 30 Prozent und im Jahr 2022 sogar bei 44 Prozent. Laut Dowd ist das höchst ungewöhnlich.

„Das muss untersucht werden. Etwas stimmt hier nicht“, sagte er in einem Interview mit Dr. Drew.

Was sie uns nicht sagten: Nobelpreisträger warnt vor mRNA-Impfstoff-Nebenwirkungen!

„2023er-Nobelpreisträger warnt vor ‚nicht trivialen‘ Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe, einschließlich Autoimmunitäts- und Blutgerinnungsrisiken.

Die Wissenschaftler Katalin Karikó und Drew Weissman haben den Nobelpreis für Medizin 2023 für ihre Rolle bei der Entwicklung der mRNA-Technologie erhalten, die den Ende 2020 auf den Markt kommenden Impfstoffen COVID-19 von Pfizer-BioNTech und Moderna zugrunde liegt.

In einer bereits 2018 veröffentlichten Studie, die von MedPageToday detailliert zitiert wurde, warnte Drew Weissman, dass frühere klinische Studien mit mRNA-Impfstoffen zu Ergebnissen führten, die „beim Menschen weniger vielversprechend waren als basierend auf Tiermodellen erwartet“.

Er betonte zudem, dass die festgestellten Nebenwirkungen „nicht trivial“ waren und von „mäßigen bis in seltenen Fällen zu schweren Reaktionen an der Injektionsstelle oder systemischen Reaktionen“ reichten.

MedPageToday fasste die Arbeit von Weissman und seinen Kollegen in Nature Reviews Drug Discovery weitergehend zusammen. Sie betonten vorwiegend Sicherheitsbedenken hinsichtlich lokaler und systemischer Entzündungen. Zudem äußerten sie die Besorgnis, dass einige mRNA-Impfstoffplattformen zu starken Typ-I-Interferon-Reaktionen führen könnten, die nicht nur mit Entzündungen, sondern möglicherweise auch mit Autoimmunität assoziiert sind.

Die Wissenschaftler wiesen auch darauf hin, dass extrazelluläre RNA zu Ödemen beitragen und die Blutgerinnung fördern könnte, was das Risiko von pathologischer Thrombusbildung erhöht.

Der Artikel von MedPageToday mit dem Titel „Möchten Sie mehr über mRNA wissen, bevor Sie die Covid-Impfung erhalten?“ hinterfragt, wie viele Menschen nach dem Lesen dieser Informationen tatsächlich den Impfstoff erhalten haben.“

Neue Daten zeigen: Mehr als 277.000 »geimpfte« COVID-19-Fälle werden 2021 von den CDC verheimlicht

Mehr als 277.000 COVID-19-Fälle bei Personen, die COVID-19-Impfstoffe erhalten haben, wurden den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) im Jahr 2021 gemeldet, aber der Öffentlichkeit vorenthalten, wie neu erworbene Akten zeigen.

Etwa 144.349 Fälle von teilweise geimpften Personen wurden den CDC von 32 Jurisdiktionen über einen Zeitraum von drei Monaten im Jahr 2021 gemeldet, wie aus einigen der Akten hervorgeht, die The Epoch Times durch den Freedom of Information Act erhalten hat.

Teilweise geimpft wurde von der CDC als eine Person definiert, die mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hat. Als vollständig geimpft wurden Personen definiert, die mindestens 14 Tage nach Abschluss einer Primärserie geimpft wurden.

Die Primärserien von Moderna und Pfizer bestanden aus zwei Dosen, die von Johnson & Johnson aus einer Dosis.

Die Fälle wurden im April, Mai und Juni 2021 in Kalifornien, Maryland, New York, Texas und 28 weiteren Staaten registriert und an die CDC gemeldet.

Die CDC hat die Zahlen nie öffentlich gemacht.

Diese Daten über teilweise geimpfte Personen wurden nicht veröffentlicht, sondern gesammelt, um sicherzustellen, dass sie in den Zahlen über Impfdurchbrüche angemessen berücksichtigt werden, wie es auf der CDC-Website als beste Praxis beschrieben wird, erklärten Mitarbeiter des CDC National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases in einem Brief an die Epoch Times.

Auf einer Website, die staatliche und lokale Beamte bei der Analyse von COVID-19-Mustern nach Impfstatus berät, empfiehlt das CDC, Personen, die nur eine Dosis von Moderna oder Pfizer erhalten haben, auszuschließen oder separat zu analysieren.

Der Ausschluss wird empfohlen, „weil nur Personen, die alle empfohlenen Dosen der Primärserie erhalten haben und die erforderliche Zeit hatten, um eine schützende immunologische Reaktion nach der Impfung zu entwickeln (14 Tage gemäß Definition), den vollen Nutzen aus der COVID-19-Impfung ziehen sollten“, so die CDC. „Im Allgemeinen dauert die immunologische Reaktion auf eine Erstimpfung 2-4 Wochen. Teilgeimpfte Personen sind nur teilweise geschützt“.

Berichterstattung gestoppt

Die CDC hat die Berichterstattung über Infektionen nach der Impfung bei vollständig geimpften Personen oder Durchbruchfällen im Mai 2021 eingestellt, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass bis zum 30. April 2021 mehr als 10.262 Durchbruchinfektionen aus 46 Jurisdiktionen an die Agentur gemeldet wurden.

Die CDC berichtete, dass 995 der Fälle zu einer Krankenhauseinweisung führten und 160 tödlich verliefen.

Die CDC teilte mit, dass sie dazu übergegangen sei, nur Fälle von Durchbruchinfektionen zu melden, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten, „um die Qualität der gesammelten Daten über die Fälle mit der größten klinischen und gesundheitspolitischen Bedeutung zu maximieren“.

Es ist nicht bekannt, wie viele Infektionen bei teilweise geimpften Personen zu Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen geführt haben, die von den CDC nicht gemeldet wurden.

Geänderte Definition

Ursprünglich definierte die CDC einen Durchbruchsfall als eine Person, die sieben oder mehr Tage nach Abschluss einer Primärserie positiv getestet wurde, änderte jedoch die Definition dahin gehend, dass sie mindestens 14 Tage nach Abschluss einer Primärserie positiv getestet wurde, nachdem sie eine E-Mail über ein „Impfversagen“ erhalten hatte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Epoch Times vorliegen.

Die CDC hat die Definition des Zeitraums für eine Durchbruchsinfektion aufgrund der neuesten Daten geändert, die zeigen, dass der Zeitraum von 14 Tagen für eine effektive Antikörperreaktion auf Impfstoffe erforderlich ist, erklärte ein CDC-Sprecher kürzlich in einer E-Mail an The Epoch Times.

Das National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (Nationales Zentrum für neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten) der CDC erklärte in dem neuen Schreiben fälschlicherweise, dass es die Definition nie geändert habe.

Seit Beginn der COVID-19-Impfstoffüberwachung (Januar 2021) ist die Definition einer Durchbruchsinfektion gleich geblieben, behauptete das Zentrum.

Die CDC hat bisher keine Korrektur vorgelegt. Während der COVID-19-Pandemie hat das CDC weitere falsche Behauptungen aufgestellt, von denen einige bisher nicht korrigiert wurden.

Die CDC gab auch an, dass einige der Zahlen der teilweise geimpften Personen auf einer ihrer Webseiten veröffentlicht wurden, aber eine Überprüfung der archivierten Versionen dieser Seite ergab, dass dies nicht der Fall war. Auf der Seite, die inzwischen entfernt wurde, hieß es, die Fälle unter den Teilgeimpften seien ausgeschlossen worden.

Andere Fälle verschwiegen

Laut Humetrix, einem Auftragnehmer, der die Daten analysierte, traten bis September 2021 weitere 133.000 Fälle von Nachimpfungen unter Medicare-Empfängern auf. Teilgeimpfte Personen wurden in der Fallzahl nicht berücksichtigt.

Humetrix stellte die Daten den CDC im August 2021 zur Verfügung, wie aus weiteren Dokumenten hervorgeht, die im Rahmen des Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) beschafft wurden.

Die CDC besprach sich nach Erhalt der Daten mit dem Advisory Committee on Immunization Practices, dem Beratungsgremium der CDC für Impfstoffe, und dem Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, das die U.S. Food and Drug Administration berät, legte die Daten jedoch keinem der beiden Gremien vor.

Die Sitzungen führten zur Zulassung des Pfizer-Impfstoffs und zur Zulassung eines Pfizer-Verstärkers. Die CDC empfahl daraufhin beide Impfstoffe für große Teile der US-Bevölkerung.

Zur Zurückhaltung der Humetrix-Daten wollte sich die CDC nicht äußern.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com/zerohedge.com am 02.10.2023