Kriege können nur dann Hollywood-Produktionen sein, wenn beide Seiten der Agenda dienen (Hamas wurde von Israel selbst gegründet) (Videos)

Teile die Wahrheit!

Es mag schwer zu begreifen sein, aber Kriege finden nicht zwischen zwei Kraftfeldern statt, die sich um Territorium und Macht streiten, sondern Kriege werden um die Wahrnehmung der Massen und um den Vorteil der Kontrolle und des Zugriffs auf diese Massen geführt. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Oder dachten Sie, dass Russland gegen den Westen kämpft und andersherum? Und dachten Sie, Israel kämpft gegen die Hamas um ein Stück Konzentrationslager, wo kein Hund ohne Erlaubnis rein oder raus darf?

Die Hamas wurde von Israel selbst geschaffen, genau wie all die anderen Stellvertreterarmeen. „Aber der Iran unterstützt die Hamas und die Hisbollah!“ Ja, man muss euch in der Angst vor Krieg und Unfrieden halten.

Mit der Hamas ist es wie mit Al-Qaida. Al-Qaida wurde von den USA gegründet, um die Russen in Afghanistan zu bekämpfen, aber, oh wie ärgerlich, irgendwann haben sie sich gegen die USA selbst gewandt.

Es spielt keine Rolle, woher das Geld kommt und wer all die schönen Toyota Pick-ups und Waffen finanziert, es geht nur um die leichtgläubigen Massen und die Einfachheit, mit der man sie an etwas glauben lassen kann.

Das Gleiche gilt für die Hamas. Die Hamas wurde von Israel und den USA (zwei Hände auf einem Bauch) selbst gegründet. Sie können den ehemaligen Senator Ron Paul im folgenden Video hören (und weiter unten lesen).

Video:

Die Hamas kann natürlich weiterhin nur mit Israels Erlaubnis existieren. Oder glauben Sie wirklich, dass ein Stück Land von der Größe Terschellings von Israel selbst uneinnehmbar und unkontrollierbar wäre? Haben Sie wirklich geglaubt, dass die Hamas all die Jahre nicht hätte gesäubert und zerschlagen werden können?

Weil sie so gut bewaffnet ist oder weil sie jedes Mal, wenn die große böse Katze in den Gazastreifen kommt, wie Mäuse in den Tunneln verschwindet? Nun, auch diese Tunnel sind unter israelischer Kontrolle. (Numerologie: Psy-Op Israel-Hamas – moderne Gedankenkriegsführung)

Nichts und niemand geht nach Israel rein oder raus, der nicht von den Scannern gesehen wird. Es ist ein absichtlich aufrechterhaltenes und angeblich unlösbares Spannungsfeld.

300x250

Man könnte argumentieren, dass dieser Krieg eine vollständig orchestrierte psychologische Operation ist, die von beiden Seiten gemeinsam durchgeführt wird, um die Illusion einer großen Gefahr und eines unlösbaren Konflikts aufrechtzuerhalten.

Das dient der Agenda. Trump kann jetzt schreien, dass Joe Biden dem Iran 6 Milliarden als Geschenk im Austausch für einen Gefangenenaustausch von 5 Terroristen gegeben hat, wodurch der Iran genug Geld zur Finanzierung der Hamas erhält.

Netanjahu kann das Kriegsrecht ausrufen und so eine Politik des Terrors gegen sein eigenes Volk betreiben, und es wird ein Alibi dafür geschaffen, die Moschee auf dem Tempelberg zu sprengen, damit der Wiederaufbau des Salomonischen Tempels endlich beginnen kann.

Trump wird nun wahrscheinlich zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt, während der aufflammende Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen nach einem beschleunigten Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden schreit. Das hat etwas mit den Milliarden zu tun, die in den Iran geflossen sind.

300x250 boxone

Ich kann mir immer noch vorstellen, dass meine Vorhersage einer israelischen Intervention in den USA wahr wird. Vielleicht werden wir deshalb zuerst einen iranischen Terroranschlag auf das Kapitol und Washington DC erleben. Schließlich muss der Kriegsfilm das nötige Spektakel bieten, um das US-Militär in die Sache hineinzuziehen.

Man folgt einem Skript, und dieses Skript ist in dem festgehalten, was man im Englischen als die Heilige Schrift heißt. Und weil in diesem Skript Donald Trump die Rolle des Antichristen spielen muss und auch in dem wiederaufgebauten Tempel auf dem Tempelberg Platz nehmen muss, passt es jetzt in das Skript, dass ein Krieg zwischen Iran und Israel inszeniert wird.

Kein Weltkrieg; der wird in den letzten 7 Jahren des Drehbuchs kommen (ist meine Vermutung).

Sie sehen gerade eine Hollywood-Filmproduktion. In den Kommentaren unter meinem vorherigen Artikel können Sie sehen, mit welchen Mitteln solche Filmproduktionen heutzutage immer leichter zu realisieren sind.

Die Hauptaussage ist, dass man für diese Art von Foulspiel (um ein Drehbuch auszuführen) die Kooperation beider Parteien braucht. Und beide Parteien betrügen damit ihr eigenes Volk. Beide Farben auf dem Schachbrett stehen unter der Kontrolle desselben Meisters.

Alles, was Sie auf der Weltbühne sehen, ist Teil eines Master-Skripts, und dieses Master-Skript entfaltet sich mehr und mehr in den letzten 7 Jahren unter dem Antichristen, aber nicht bevor das Phoenix-Phänomen stattgefunden hat. Dieser Phönix-Moment rückt jetzt immer näher und näher.

Bilder, die man gesehen haben muss Israel vs. Hamas

Einige Bilder, für die Sie sich wirklich Zeit nehmen sollten, sind die folgenden Videos. Dieses Mal sollten Sie sich wirklich Zeit nehmen. Wollen Sie wirklich die Wahrheit herausfinden, oder sind Sie ein Headhunter, der einen kurzen Blick wirft und denkt: „Ach, das wird schon„.

Nein, manchmal muss man sich wirklich anstrengen, um herauszufinden, dass die Vorstellung, dass man schon alles weiß, eine Illusion ist. Man muss sich wirklich anstrengen, um ein wenig weiter zu schauen, denn manche Dinge kommen einfach nicht an den Mainstream- oder alternativen Medien vorbei.

Dies ist ein solches Beispiel. Sie müssen sich die hier gezeigten Videos wirklich sorgfältig und vollständig ansehen und sie auf sich wirken lassen. Nehmen Sie sich wirklich Zeit. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, kommen Sie heute Abend wieder und sehen Sie sich die Videos im Detail an.

Der erste ist der Film Wag the Dog aus dem Jahr 1997, in dem man sieht, wie ein Krieg mit Hilfe der Filmproduktion zum Zwecke des Machterhalts manipuliert wird. Wenn Sie diesen Film bereits gesehen haben, können Sie ihn überspringen.

Das zweite Video zeigt, dass die in Wag the Dog gezeigten Greenscreen-Techniken als absolut primitiv bezeichnet werden können. Der digitale Ersatz eines Filmsets ist schon seit Jahren möglich. Das dritte Video zeigt die neuesten digitalen Filmproduktionstechniken, die durch die Chipentwicklung und die KI der Firma NVIDIA ermöglicht werden. Dies ist ein Video von großer Tragweite, wenn man die Auswirkungen der in diesem Video gezeigten Entwicklungen wirklich versteht.

Sie können darauf warten, dass die Zensurmaschine das Video unten entfernt, aber Sie können den Film Wag the Dog jederzeit online ansehen oder anderweitig finden (und weiter unten lesen).

Video:

https://www.bitchute.com/embed/m1ykH3gYlBw4/

Im Jahr 2010 war es möglich, den „The Fast and the Furious „-Darsteller Paul Walker wiederzubeleben, um einen Film mit seinem Bruder zu produzieren, aber mit Hilfe von CGI-Techniken wurden sein Körper und sein Kopf durch die digitale Version von Paul Walker ersetzt.

Heutzutage können ganze digitale Umgebungen erstellt werden, aber es geht noch viel weiter. Das, was Sie im Video unten sehen, ist also auch schon wieder überholt, wenn Sie entdecken, was mit der NVIDIA KI-Technologie möglich wird.

Video:

Warst du bereits von den obigen Ausführungen beeindruckt? Dann ist es an der Zeit, in die Welt einzutauchen, die noch einen Schritt weiter geht als Chat GPT 4. Sie wissen schon, diese Open AI Software, mit der Sie einen ganzen Artikel mit einem Befehl von ein paar Worten schreiben können.

NVIDIA hat das Gleiche entwickelt, aber dann können Sie einen ganzen lebensecht aussehenden Film in einem Satz produzieren lassen, ohne mit vorgefertigten digitalen Aufnahmen arbeiten zu müssen. Die KI-Software erschafft die gesamte digitale Welt völlig aus dem Nichts.

Es ist wichtig, die Auswirkungen dieser Entwicklung wirklich zu verstehen. Sehen Sie sich daher die Präsentation von NVIDIA-CEO Jensen Huang aufmerksam an (und lesen Sie weiter unten).

Video:

NVIDIA kann so alle vorhandene Software zu einem KI-System kombinieren, das nur einen ganzen Satz braucht, um eine digitale Welt zu erschaffen. Dies wird Ihnen in der Präsentation z.B. an der Anwendung des Baus einer Fabrik für den Autohersteller BMW gezeigt, aber übertragen Sie diesen Gedanken auf das, was möglich wird, wenn es um die Filmproduktion geht.

Worüber sollte man also nachdenken? Nun, wenn die ganze Welt digitalisiert ist, kann man zum Beispiel einen Film in einer Stadt drehen. Diese Stadt wird dann lebensecht und digital erstellt.

Das dauert nicht Stunden, sondern Sekunden, und es gibt bereits Parteien, die fast die ganze Welt digitalisiert haben. Unten sehen Sie ein Beispiel aus der Unreal Engine 5.3, eine der vielen Engines, die von der NVIDIA-KI eingesetzt werden können (und lesen Sie weiter unten)

Video:

Dann haben Sie also Ihr Filmset. Man kann Figuren erschaffen, die es im wirklichen Leben nicht gibt. Man kann sie dazu bringen, sich lebensecht durch eine Stadt zu bewegen. Das Gleiche gilt für Autos, Panzer, Waffen, Raketen, Flugzeuge und so weiter.

Es ist eine Frage der Rechenleistung und der Kreativität, aber tatsächlich kann man ein Drehbuch schreiben, und die KI erstellt einen ganzen Film, ohne dass man Schauspieler, Regisseure und einen Filmschnitt braucht. Man könnte noch ein wenig daran feilen, aber es dauert nicht mehr Jahre bis Monate, einen Film zu produzieren.

Während die Zeit für die Filmproduktion mit der Technologie von Industrial Light & Magic bereits von Monaten auf Wochen verkürzt wurde, ist die Filmproduktion jetzt nicht mehr eine Sache von Wochen, sondern von Stunden bis zu wenigen Minuten.

Es ist wirklich wichtig, dass Sie anfangen, die Auswirkungen dieser Technologie zu verstehen. NVIDIA hat es möglich gemacht, dass das, was Sie 1997 in dem Film „Wag the Dog“ gesehen haben, jetzt in wenigen Minuten erstellt werden kann.

Dadurch ist es möglich, die Massen im Handumdrehen mit einer geschaffenen falschen Realität zu manipulieren.

Wenn Sie sich wirklich die Zeit genommen und die Mühe gemacht haben, die Auswirkungen dieser Technologie zu verstehen, und wenn Sie sich der Konsequenzen bewusst sind, die sich ergeben, wenn der Einsatz dieser Technologie über eine interessante digital-realistische Animation für einen Autohersteller hinausgeht, dann sind Sie bereit für den Realitätscheck, den jeder mit sich selbst durchführen sollte:

Kann ich mich noch auf das verlassen, was ich auf meiner Netzhaut sehe? Kann ich Nachrichten, die als Wahrheit ausgegeben werden, noch vertrauen, oder wird mit meiner Wahrnehmung gespielt?

Du glaubst es immer noch nicht? Dann sehen Sie sich das Video unten noch einmal an. Sie haben es hier schon viele Male gesehen, aber es soll nur Ihr Gedächtnis auffrischen. Die Technologie im Video unten ist also eine Technologie, die mit Hilfe von NVIDIA-Ressourcen eigentlich ein Kinderspiel ist (und lesen Sie weiter unten).

Video:

Wachen Sie also wirklich auf und erkennen die Möglichkeiten, eine falsche Realität zu erschaffen?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 11.10.2023