Elon Musk könnte mit Leichtigkeit die Erde und den Weltraum zerstören, aber wenn man andere wie Jeff Bezos und Richard Branson dazu nimmt, hat man ein Rezept für die totale Katastrophe.

Ein Leser: „Man muss die Abwesenheit von Kontrolle lieben, die es Größenwahnsinnigen erlaubt, den Planeten für alle zu ruinieren“.

Ein Video von Elon Musks Starlink-Satellitennetzwerk hat die Öffentlichkeit in Erstaunen versetzt, während Wissenschaftler vor den wenig bekannten Risiken für den Nachthimmel warnen. (5,3 Milliarden Dollar wurden 2022 für Direktenergiewaffen ausgegeben: Ist das neue Zeitalter der „klimatischen Kriegsführung“ da?)

Es gibt etwa 9.000 Sterne, die von der Erde aus gesehen werden können, und etwa 5.000 Starlink-Satelliten (Stand August).

Die orangefarbenen Punkte stellen Starlink-Satelliten dar.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass niederfrequente Radiowellen in den Himmel eindringen und die Fähigkeit von Wissenschaftlern beeinträchtigen, astronomische Beobachtungen durchzuführen.

Himmelsbeobachter befürchten, dass es bald mehr Satelliten als Sterne geben wird, wie Kommentare auf Musks Social-Media-Plattform X (früher Twitter) zeigen.

Ein Zuschauer nannte das Video „deprimierend“ und fügte hinzu: „In nur wenigen Jahren werden sie buchstäblich die Anzahl der Sterne selbst übertreffen.

„Man muss es einfach lieben, dass es keine Aufsicht gibt, die es Größenwahnsinnigen erlaubt, den Planeten für alle zu ruinieren“.

Ein anderer fügte hinzu: „Ich kann mich nicht erinnern, Musk zum Zaren des Weltraums gewählt zu haben!

„Das ist erst der Anfang, wir sollten das mit China und Indien und anderen milliardenschweren Weltraumcowboys wiederholen“. (Gibt es überhaupt Satelliten, wie funktioniert GPS, wenn es sie nicht gäbe, und was ist Starlink? (Video))

Dr. Kit Chapman, Wissenschaftshistorikerin und Dozentin an der Universität Falmouth, wies jedoch darauf hin, dass die orangefarbenen Punkte nicht maßstabsgetreu sind.

„Es gibt viel über die Weltraumwissenschaft zu sagen. Weltraumschrott, die Wahl der Materialien, die Chemie der Satelliten und so weiter“, twitterte er.

„Aber ‚omg diese kleine Animation zeigt, dass der Weltraum so überfüllt ist’… glauben die wirklich, dass jeder Satellit so groß ist wie der Großraum London?

„Ein Starlink-Satellit hat ungefähr die Größe eines Esstisches (oder, für Wrestling-Fans, die Größe und das Gewicht von Andre the Giant)“.

„Das Weltall ist nicht überbevölkert. Wir Menschen sind nur wirklich schlecht darin, Größenordnungen und Zahlen zu verstehen“.

Ein anderer Zuschauer schrieb, das Video sei nicht besonders „beeindruckend oder beängstigend“, aber es zeige, dass Starlink erheblich zum Weltraummüll beitrage.

„Es sieht so aus, als ob die Starlink-Satelliten so konstruiert sind, dass sie die Umlaufbahn verlassen können, aber sie riskieren Kollisionen und noch mehr Weltraumschrott“, twitterten sie.

„Die Reinigung des erdnahen Orbits befindet sich noch im Versuchsstadium…“

Ein bedrohliches Problem

Weltraumschrott oder Weltraummüll ist alles, was der Mensch in der Erdumlaufbahn zurücklässt – sei es ein Stück eines toten Satelliten oder ein Farbklecks, der von einer Rakete abblättert.

Objekte in der Erdumlaufbahn bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 15.000 Meilen pro Stunde (ca. 24.140 km/h) – schnell genug, dass ein kleines Stück, das mit einem Satelliten oder Raumschiff kollidiert, großen Schaden anrichten kann.

Die Internationale Raumstation führt häufig Manöver durch, um Weltraumschrott zu vermeiden.

Doch mit der Öffnung der globalen Raumfahrtindustrie für milliardenschwere Unternehmer wie Musk, Jeff Bezos‘ Blue Origin und Richard Bransons Virgin Galactic ist die Aktivität in der Erdumlaufbahn sprunghaft angestiegen.

Mit der zunehmenden Aktivität steigt auch die Zahl der Trümmerteile.

Wissenschaftler befürchten nicht nur, dass die wachsende Zahl von Satelliten im Orbit die Landschaft des Nachthimmels verändert.

Sie befürchten auch ein extremes Kollisionsereignis, wie es der Nasa-Wissenschaftler Donald Kessler 1978 vorhersah.

Kessler sagte, wenn sich zu viel Weltraumschrott im Orbit befände, könne es zu einer Kettenreaktion kommen.

In diesem Fall kollidieren mehr Objekte und erzeugen dabei neuen Weltraummüll, bis zu dem Punkt, an dem die Erdumlaufbahn unbrauchbar wird.

Starlink-Satellit „Tholian Web“ – Erdversklavungsprojekt des Pentagons?

Starlink (SpaceX) ist ein von SpaceX entwickeltes und implementiertes Projekt eines erdnahen Satellitensystems mit dem Ziel, einen kostengünstigen und leistungsstarken Satelliten-Internet-Kommunikationskanal und technische Sender zum Empfangen und Senden von Signalen von der Erde und der Umlaufbahn zu schaffen.

Ein gutes Ziel, aber ist es wirklich so?

Ist es wirklich so einfach und altruistisch? Jetzt fliegt die Masse der Satelliten, die bereits in eine niedrige Umlaufbahn gebracht wurden, über unseren Köpfen hinweg, und wenn die Astronomen schwören, dass diese Satellitenstaffeln sie daran hindern, die Sterne zu fotografieren, dann ist der Rest der Stadtbewohner nur berührt, wenn sie diese betrachten leuchtende Züge dieser Satelliten, die am Nachthimmel fliegen.

Dieses Satellitennetzwerk, das gerade erst begonnen hat, unseren Planeten zu verflechten, ist genau das „Trojanische Pferd“, mit dem das Pentagon die ganze Welt unter seine völlige Herrschaft bringen will.

Es ist schwierig, einen der stärksten Gegner mit Atomwaffen einzuschüchtern – man kann mit derselben Nuklearwaffe Veränderung erreichen. Flugzeugträger können nur Angst haben, dass es Wale im Ozean gibt, und schreckliche Rufe treffen nicht einmal mehr Nordkorea oder den Iran.

Was zu tun? Erstellen Sie ein umfassendes Kontrollsystem und ein Kampfnetzwerk aus Tausenden von Satelliten, die jeden Schritt von Gegnern und normalen Bürgern, die Bewegung feindlicher Truppen usw. usw. überwachen. Diese Satelliten können auch Waffen sein. ja – Waffen. Gewöhnliche Bomben fliegen in niedriger Umlaufbahn.

Wenn ein Gegner wie Nordkorea über eine Atombombe verfügt, kann er dem plötzlichen Abwurf von 50 Satellitenbomben entgegenwirken, die innerhalb von Minuten alle wichtigen Verteidigungsstandorte zerstören werden, einschließlich Abschussplätze für den Raketenabschuss.

Und das gilt nicht nur für Nordkorea, sondern für jedes Land im Allgemeinen. Jedes Land, das es nicht wagte, sich dem hegemonialen Stiefel des Pentagons zu beugen.

Das Elon Mask StarLink-Satellitennetzwerk ist nichts anderes als eines der neuen Werkzeuge des Pentagons, mit dem sie die Möglichkeit einer globalen Dominanz auf unserem Planeten Erde erhoffen.

Diese ganze Situation erinnert an eine Episode aus dem Star Trek-Science-Fiction-Film „The Tholian Web“. Aber was jetzt wirklich passiert, ist überhaupt kein Film, aber das Ergebnis könnte einer Handlung aus Science-Fiction ähneln – das Pentagon wird die Erde mit seinem Satellitennetzwerk verwickeln, was die Menschheit ein für alle Mal versklaven wird.

Der Hauptzweck der StarLink-Satellitenkonstellation ist nicht die Verbreitung von kostenlosem Internet in einer Attraktion von beispielloser Großzügigkeit, sondern die Schaffung eines globalen Netzwerks zur Kampfkontrolle und Aufklärung.

Der Zweck dieser Satellitenkonstellation besteht darin, den Start von Luft- und Weltraumobjekten, die Zielbestimmung und Suche nach Bodenzielen sowie die Fernerkundung der Erde in verschiedenen Entfernungen zu überwachen.

Mit diesen Werkzeugen plant die SDA die Schaffung einer großen Anzahl von Satellitengeräten, die zur direkten Übermittlung von Daten an Militärpersonal dienen sollen.

Den Plänen zufolge soll bis 2024 eine ausreichende Anzahl von Satelliten für eine globale Lösung von Aufklärungs- und Kampfeinsätzen stationiert werden.

Das Elon Mask-Projekt ist in der Tat ein Pentagon-Projekt, und wenn 12.000 Satelliten „zur kostenlosen Verteilung des Internets an afrikanische Länder“ in einer niedrigen Umlaufbahn stationiert werden, wird das Pentagon über Tausende von Geräten verfügen, die in mehreren Schichten des Matrixsatelliten kombiniert werden Struktur.

Acht Ebenen der Weltraummatrixkonstellation von Satelliten:

– Weltraumtransportschicht – ein globales Mesh-Netzwerk, das rund um die Uhr Datenübertragung und Kommunikation ermöglicht;

– Verfolgungsstufe – bietet Verfolgung, Zielbestimmung und erweiterte Warnung vor Raketenbedrohungen;

– Überwachungsebene – sorgt für die wetterunabhängige Überwachung aller identifizierten zeitkritischen Ziele;

– Eindämmungsstufe – ermöglicht die situative Beobachtung, Erkennung und Verfolgung von Objekten im Weltraum, um dem Raumfahrzeugsystem dabei zu helfen, Kollisionen zu vermeiden;

– Navigationsebene – bietet alternative Daten für die Positionierung, Navigation und Synchronisierung für den Fall, dass Daten von GPS-Satelliten blockiert oder nicht zugänglich sind;

– Gefechtsmanagementebene – Kontroll- und Kommunikationsteams werden durch künstliche Intelligenz ergänzt, die eine unabhängige Aufgabenstellung und unabhängige Festlegung von Prioritäten auf dem Verarbeitungs- und Verteilungsbrett ermöglicht;

– Unterstützungsebene – Bodenkommando- und Kontrolleinrichtungen und Benutzerterminals sowie schnelle Reaktionsdienste;

– Aktivierung der Weltraumtransportebene, bestehend aus einem Mesh-Netzwerk zur Kommunikation und Datenübertragung im niedrigen Erdorbit.

Aber das sind nur erklärte Ziele und Vorgaben, und was verbirgt sich im geheimen Teil dieses Projekts? Schließlich kann jeder der 12.000 Satelliten eine Atombombe sein, die auf Befehl aus einer niedrigen Umlaufbahn an die richtigen Orte abgeworfen werden kann, denn vergessen Sie nicht, dass alle diese Satelliten gesteuert werden und sich in einer niedrigen Umlaufbahn befinden.

Ist es ein Zufall, dass die Entwicklungspläne des Pentagons für das Raumfahrtprogramm so sehr mit den Plänen von Elon Musk übereinstimmen, die StarLink-Satellitenkonstellation mit niedriger Umlaufbahn zu schaffen?

Interessanterweise erkannte die Space Development Agency (SDA), nachdem sie ihre Pläne bekannt gegeben hatte, ihren Fehler und gab angeblich die Pläne zur Schaffung eines neuen Satzes von Verfolgungssatelliten auf, die Gegner im Weltraum abschrecken sollten.

Sie agierten schlauer und machten keinen Lärm, benutzten eine Attrappe, die angeblich mit guten Absichten Hunderte von Satelliten in die Umlaufbahn schickte.

Das Pentagon hat durch Elon Mask bereits damit begonnen, sein erstes globales Geheimdienstsystem in Form der StarLink-Satellitenkonstellation einzusetzen.

Gerade als alles vorbei ist, kann anstelle des Mannas des himmlischen Internets eine völlig andere Substanz austreten, die die Menschheit zu Gefangenen auf einem Planeten namens Erde macht.

Die Gefangenen im Tholian Web des Pentagons …

