Mainstream-Medien stellen sich gegen Israels Version vom Angriff auf ein Krankenhaus (Videos)

Ein Bericht des britischen Senders Channel 4 News verstärkt den überraschend großen Widerstand, den wir derzeit in den Mainstream-Medien erleben, gegen Israels Version der verheerenden Explosion im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza vom vergangenen Dienstag.

Der vom Chefkorrespondenten des Senders Channel 4 News Alex Thomson produzierte Bericht deutet auf eklatante Unstimmigkeiten in der Behauptung Israels hin, dass eine fehlgeleitete Rakete der Hamas für die Explosion im Krankenhaus verantwortlich gewesen sein soll, sowie in der von Israel veröffentlichten Audiodatei, bei der es sich angeblich um ein abgehörtes Gespräch zwischen zwei Hamas-Kämpfer handeln soll, die darüber sprachen, dass Israel nicht für die Explosion verantwortlich sei.

Thomson warf somit Fragen auf, die für Israel-Apologeten unbequem gewesen sein müssen, die stur behaupteten, die Aufnahmen der Schäden am Krankenhaus schlössen die Möglichkeit eines israelischen Luftangriffs aus.

Who was behind the Gaza hospital blast – visual investigation

„Was ist mit der Erklärung Israels?“, fragt Thomson. „Da sie ein großes Problem auf sie zukommen sahen, arbeiteten sie die ganze Nacht daran, ihre Version der Ereignisse zu verbreiten. Als Erstes die Pressekonferenz mit dem Fazit: Der islamische Dschihad der Hamas hat alles verursacht.“

„Sie präsentieren eine Audiodatei eines Gesprächs zwischen zwei angeblichen Hamas-Kämpfern, die über den Angriff sprachen“, berichtete Thomson. „Die Hamas nennt dies eine offensichtliche Fälschung. Zwei unabhängige arabische Journalisten sagten uns aufgrund der Sprache, des Akzents, des Dialekts, der Syntax und des Tonfalls dasselbe. Nichts davon sei glaubwürdig, hieß es.“ (Das Damoklesschwert: Ein wirtschaftliches Worst-Case-Szenario für den israelisch-palästinensischen Krieg)

„Ebenso behauptete Israel, dass die fehlgeleitete Rakete der Hamas von dieser Stelle hier aus abgefeuert wurde: einem Friedhof ganz in der Nähe des Krankenhauses“, fuhr Thomson fort.(Es ist eine Falle! Die Welle der Auswirkungen, während der Nahe Osten den „letzten Krieg“ führt)

„Aber schauen Sie sich noch einmal das Video des Ereignisses an – die Flugbahn der Rakete stimmt nicht mit diesem Ort überein. Zu hoch. Zu horizontal. Auf verwirrende Weise hieß es in der Präsentation der Israelis auch, dass die Rakete von einem Ort im Südwesten abgefeuert wurde. Von wo aus wurde sie also abgefeuert? Es kann nur einer von beiden Orten gewesen sein.“

Channel 4 News tears Israel's lies about the hospital bombing to shreds in less than 60 seconds

Thomson berichtete zudem, dass das Bild an der Einschlagstelle zwar eine bodenexplosive israelische Munition auszuschließen scheint, aber sehr auf andere von Israel verwendete Munition schließen lässt, die ohne Weiteres so viele Menschenleben gekostet haben könnte.

„Beim Krankenhaus selbst sieht man kleine Krater, wie man von Mörsergranaten oder einer Artilleriegranate erwarten würde, aber nicht von einer Rakete“, berichtete Thomson.

„Die umliegenden Gebäude weisen nur oberflächliche Schäden auf und sind nicht eingestürzt. Einige der Fenster einer angrenzenden Kirche sind sogar noch völlig intakt.

Dies macht einen bodenexplosiven israelischen Raketenangriff unwahrscheinlich, schließt aber den Einsatz von Air-Burst-Munition – in der Luft explodierender Munition – nicht aus, die zwar große Verluste an Menschenleben zur Folge haben kann, aber weit weniger strukturelle Schäden anrichten würde.“

The explosive site at the hospital in no way matches that of a ground- burst Israeli missile strike . But that doesn't discount drone or other airburst munitions used by Israel.

Thomson stellte außerdem fest, dass „Israel brilliert, wenn es um Kriegspropaganda geht“, und verwies auf Israels Leugnung der Morde durch die israelischen Sicherheitskräfte am britischen Filmemacher James Miller und der palästinensisch-US-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh.

Auf Twitter – oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen – waren die Bemerkungen Thomsons zur von Israel präsentierten Audiodatei noch deutlicher.

„Mehrere Experten bestätigten Channel 4 News die Ansicht der Hamas, dass die Audioaufnahme der angeblichen Hamas-Aktivisten, in der sie über die Fehlfunktion der Rakete sprachen, eine Fälschung ist“, twitterte Thomson. „Sie sagen, der Ton, die Syntax, der Akzent und die Redewendungen seien absurd.“

Several experts confirm Hamas' view to @Channel4News that the audio tape of "Hamas" operatives talking about the missile malfunction is a fake . They say the tone, syntax, accent and idiom are absurd.

Dies ist eine sich noch entwickelnde Geschichte, über die noch viel zu enthüllen ist. Aber für mich ist dies möglicherweise der vernichtendste Beweis gegen Israel, den es je gab.

Wenn Israel dieses Krankenhaus nicht bombardiert hat, warum veröffentlicht es dann eine gefälschte Audiodatei von Menschen, die sich als Hamas-Kämpfer ausgeben und sich darin einig sind, dass Israel dieses Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat?

Ich meine, wenn die Leute sagen würden, ich hätte ein Krankenhaus bombardiert, und ich wüsste, dass ich das nicht getan habe, wäre das Letzte, was ich tun würde, eine Audiodatei zu veröffentlichen, in der ich vorgebe, zwei Typen zu sein, die darüber reden, dass Caitlin Johnstone das Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat.

Stellen Sie sich folgende Tonaufnahme vor, in der ich mit zwei blöd klingenden Stimmen spreche:

„Hallo, mein böser Freund!“

„Hallo!“

„Hast du gehört, dass Caitlin dieses Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat?“

„Hat sie es nicht getan?“

„NEIN! Es stellte sich heraus, dass wir es waren, die bösen Bösewichte!“

„Wir haben es geschafft?“

„Ja, wir waren es!“

Das klänge ziemlich albern, oder?

naturalnerws.com berichtet weiter:

Dank der Ermittlungsarbeit von Information Liberation (Chris Menahan) und „Lord Bebo“ ( @MyLordBebo auf Twitter / dass Israel einen Tag später ebenfalls die Straßen in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses bombardierte.

Seit dem schrecklichen Bombenanschlag auf das Al-Ahli-Krankenhaus am 17. Oktober, bei dem laut Gesundheitsbehörden des Gazastreifens über 500 Palästinenser ums Leben kamen, gab es in den Medien und in Online-Diskussionsgruppen heftige Debatten darüber, ob die Bombe abgefeuert wurde durch dschihadistische Kräfte (insbesondere den Palästinensischen Islamischen Dschihad oder PIJ) oder das israelische Militär. Jede Seite hat vehement mit dem Finger auf die andere Seite gezeigt, und erste Beobachtungen werfen berechtigte Fragen auf, ob der Vorfall überhaupt auf einen israelischen Bombenangriff zurückzuführen ist.

Falls Sie die verifizierte Videoexplosion, die das Krankenhausgelände erschütterte, noch nicht gesehen haben, finden Sie hier ein Brighteon-Video, das den Schaden zeigt, in dem auch die „MK-84-Luftbombe“ als wahrscheinlich eingesetzte Kampfwaffe genannt wird:

Zu diesen ersten Beobachtungen – die vielen Beobachtern schlüssig erschienen – gehörten:

– Die Tatsache, dass die Gebäudestrukturen des Al-Ahli-Krankenhauses von keiner Explosion getroffen wurden und keine ernsthaften Schäden erlitten haben. Dies führte dazu, dass sich viele Menschen fragten, wie mehr als 500 Menschen hätten getötet werden können.

– Die Tatsache, dass es auf dem Parkplatz, der zunächst als Epizentrum der Explosion erschien, keinen großen Krater gab.

– Die Tatsache, dass die Dschihadisten etwa zur gleichen Zeit, als die Explosion das Al-Ahli-Krankenhaus erschütterte, Raketen abgefeuert hatten. Dies schien im Einklang mit Israels Behauptung zu stehen, dass eine verirrte PIJ-Rakete für den Einschlag auf dem Krankenhausgelände verantwortlich sei.

Für diejenigen, die eher zu Israel tendierten, reichten die oben genannten Fragen mehr als aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass Israel das Krankenhaus nicht bombardiert hat. Viele konservative Medien behaupteten sogar, die gesamte Geschichte über den Krankenhausbombenanschlag sei „gefälscht“, was bedeutete, dass niemand bombardiert wurde und überhaupt niemand starb. Keinem dieser Menschen scheint bewusst zu sein, dass selbst die Vereinten Nationen bereits Zahlen veröffentlicht haben, aus denen hervorgeht, dass Israel bereits 51 Bombenanschläge auf Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen verübt und dabei 15 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet hat .

🇵🇸🇮🇱🚨‼️HOSPITAL ANALYSIS: It was an air burst explosion! The bomb exploded in the perfect distance to cause the most damage!

This can not be a misfired missile. It would fall to the ground, cause less damage and not produce downwards pressure on cars!

PS: Could be thermobaric! pic.twitter.com/MvS15LuWLB

— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 18, 2023