Wie gescheiterte Bankräuber ergreift die khazarische Mafia Geiseln in dem verzweifelten Versuch, der Gerechtigkeit zu entgehen

Bei den Ereignissen in Israel handelt es sich in jeder Hinsicht um Geiselnahmen durch khazarische Mafia-Kriminelle, die einer Verhaftung und Kriegsverbrechertribunalen entgehen wollen.

Sie versuchen auch, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln, um ihnen eine Freilassung aus dem Gefängnis zu ermöglichen. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Um jedoch zu verstehen, was wirklich geschieht, müssen wir einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, denn was vor sich geht, ist wirklich biblisch. Es ist das Ende eines mehrtausendjährigen Versuchs einer satanischen Sekte, die Menschheit zu versklaven. Es geht auch um die Befreiung des jüdischen Volkes aus jahrtausendelanger babylonischer Sklaverei. (Der Baal-Kult inszeniert Massenopfer in Nahost in einem zum Scheitern verurteilten Versuch, an Geld zu kommen (Videos))

Lassen Sie uns zunächst darauf hinweisen, dass der Davidstern nirgends in der Bibel erwähnt wird. Das so zu nennen, ist eine Beleidigung der wahren Nachkommen König Davids.

Denn in Apostelgeschichte 7:43 und Amos 5:26 wird es als Stern des Opferkultes von Molech und Satan, den Erzfeinden König Davids, erwähnt.

Ein klarer Beweis dafür, dass es sich um einen alten satanischen Kult handelt, kam, als die türkische Polizei Torarollen beschlagnahmte, die mit satanischen Illuminati-Symbolen verziert waren und aus den 2000 Jahre alten Synagogen des Satans in Syrien gestohlen wurden.

Nachdem die Ermittler eine Schriftrolle sorgfältig entwirrt hatten, entdeckten sie ein Bild eines Widderkopfes in etwas, das wie ein Pentagramm aussieht. Im Jahr 2018 wurden in Syrien weitere Thora gefunden, die satanische Symbolik wie den Dämon Baphomet, Illuminati-Dreiecke mit dem allsehenden Auge, Blutverleumdung, Schlangen, Handzeichen der Kabbala, Eulen und viele andere Dinge zeigen.

Interessant ist übrigens, dass die Rockefellers von syrischen Juden abstammen.

https://christiansfortruth.com/turkish-police-recover-stolen-jewish-torah-scrolls-decorated-with-satanic-illuminati-symbology/

Dieser Kult übernimmt Gesellschaften und zwingt sie, gegen die Interessen ihres eigenen Volkes zu arbeiten. Um zu verstehen, was vor langer Zeit mit der westlichen christlichen Gesellschaft und den Juden passiert ist, schauen Sie sich bitte dieses 8-minütige Video einer Schlupfwespe bei der Arbeit an.

Die Wespen übernehmen zunächst das Gehirn ihres Wirts, indem sie ihm lustverursachende Chemikalien injizieren, um ihn dazu zu bringen, seine Parasiten zu akzeptieren. Die Parasiten beginnen dann damit, ihre Wirte anzureichern, bis sie bereit sind, sie zu untergraben und auszusaugen, bevor sie zu einem anderen Wirt übergehen.

https://www.youtube.com/watch?v=YYJpNLWlp8U&t=80s

Es ist eine genaue Metapher für das, was den Vereinigten Staaten und vielen anderen westlichen Ländern widerfahren ist.

Als ich asiatische Geheimbünde zum ersten Mal darum bat, bei der Befreiung des Westens zu helfen, sagte ich ihnen: „Sie hätten uns (beim BIP) nie übertroffen, wenn wir nicht von diesen Parasiten infiziert worden wären.“ Sie wurden gewarnt, dass sie als nächste Gastgeber vorbereitet würden.

Der polnische Geheimdienst liefert uns aus S. Wysockis Buch „Juden in der Geschichte Polens“ eine gute Fallstudie darüber, wie eine Gesellschaft untergraben wird.

Die Ausgliederung des jüdischen Staates aus polnischen Gebieten wurde unter anderem von Jakub Frank bereits im 18. Jahrhundert vorgeschlagen. „Brüder und Mitgläubige! Wir brauchen das Land, um unser Königreich zu werden (…). Versuchen Sie, die Polen nach und nach von allen wichtigeren Positionen zu verdrängen und alle Fäden der gesellschaftlichen Macht in unseren Händen zu konzentrieren. Alles, was Christen gehört, soll unser Eigentum werden. Die israelische Union stellt Ihnen die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung. Um den Plan, Galizien den Christen endgültig zu entreißen, in die Tat umzusetzen, haben sich alle unsere Reichen für beträchtliche Summen verpflichtet. Baron Hirsch wird geben, die Rothschilds, die Bleichreds und die Mendelsons und andere werden geben (…).“

Das andere, was man verstehen muss, ist, dass sie bereit sind, notfalls viele Jahrhunderte in Anspruch zu nehmen, um eine Gesellschaft zu übernehmen, um zu verhindern, dass ihr Gastgeber erkennt, was vor sich geht.

Die jüngsten Pandemie- und Impfverbrechen beispielsweise wurden mehr als ein Jahrhundert im Voraus geplant. Es begann damit, dass die Rockefellers im 19. Jahrhundert die Ärzteverbände übernahmen. Es gab auch einen Bericht, der die geplante Pandemie der von Rockefeller kontrollierten Weltbank im Jahr 1975 beschrieb.

Was jetzt in Israel, Gaza und anderswo passiert, ist seit mindestens einem Jahrhundert geplant. Freimaurer Albert Pike schrieb dies VOR dem Ersten Weltkrieg:

Der Dritte Weltkrieg muss angeheizt werden, indem die Unterschiede zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden. Der Krieg muss so geführt werden, dass der Islam (die muslimische arabische Welt) und der politische Zionismus (der Staat Israel) sich gegenseitig zerstören.

Wir werden … eine gewaltige soziale Katastrophe provozieren … Dann werden die Bürger überall … ausrotten, wir die Zerstörer der Zivilisation und die vom Christentum desillusionierte Menge … werden das wahre Licht durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers erhalten.

Die Ereignisse in Gaza, der Massenmord durch Impfungen, der enorme Zustrom männlicher Migranten im wehrfähigen Alter in den Westen, der Zusammenbruch der Gesellschaftsordnung in den USA usw. sind also allesamt Teil eines langfristigen Plans zur Versklavung der Menschheit.

Dieser Plan scheitert nun, weil die Menschen aufwachen. Sie wissen, dass es weder eine amerikanische noch eine andere westliche Regierung gibt. Es gibt nur die khazarische Mafia und die von ihr kontrollierten Weltregierungen.

https://truthsocial.com/users/austerewyatt1/statuses/111218956310026713

Dies wird definitiv zu einem Ende kommen. Hochrangige Geheimdienstler von Mossad, MI6, den P3-Freimaurern usw. haben eine Vereinbarung getroffen, um den geplanten Dritten Weltkrieg durch gezielte Attentate und Verhaftungen von Top-Satanisten zu verhindern. Leute wie Klaus Schwab Rothschild, David Rockefeller Jr. und Bill Gates sind lediglich die öffentlichen Gesichter der geheimen Kontrolleure. Es sind diese geheimen Kontrolleure, deren Namen wir aus Gründen der operativen Sicherheit zurückhalten, die zusammen mit ihren Frontmännern vom Typ Bill Gates ins Visier genommen werden.

Dies wird auch öffentlich gesagt. Der russische Präsident Wladimir Putin nannte Schwab einen „globalistischen Terroristen“, der die Menschheit als Geisel hält. In einer Rede in Sotschi warnte er, die Tage dieser Elite seien gezählt. Putin glaubt, dass Globalisten, einschließlich Schwab, „legitime militärische Ziele“ sind, weil sie versuchen, illegal die Macht zu übernehmen.

Schwab ist natürlich völlig aus dem Häuschen. Sein Weltwirtschaftsforum fordert die Regierungen der Welt auf, das Betrachten oder Teilen von alternativen Medien im Internet zu einem „kriminellen Vergehen“ zu machen.

In einem Memo fordert das WEF seine Young Global Leaders auf, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Öffentlichkeit wieder Vertrauen in die Mainstream-Medien fasst. Zu diesem Zwang gehört auch die Kriminalisierung des Konsums von Quellen, die nicht dem Mainstream angehören.

https://www.weforum.org/agenda/2023/10/news-media-literacy-trust-ai/

Mit anderen Worten, sie haben die Fähigkeit verloren, die Weltgeschichte zu kontrollieren und wissen, dass dies ihren Untergang bedeutet.

Die Ereignisse in Israel sollen auch von den Niederlagen der KM an allen Fronten ablenken.

Hunter ist aus den Nachrichten verschwunden

Die Grenze ist aus den Nachrichten verschwunden

Ukraine ist aus den Nachrichten verschwunden

Haus Sprecherdrama aus den Nachrichten verschwunden

Biden Crime Family ist aus den Nachrichten verschwunden

Die weltweite Invasion illegaler Einwanderer ist aus den Nachrichten

Wirtschaftskriese ist aus den Nachrichten verschwunden

VERSTEHEN SIE ES JETZT?

Ein weiterer Punkt ist, dass wir japanische Diplomaten und israelische Bürger kontaktiert haben, die sich in Israel aufhalten, und sie stimmen zu, dass das meiste, was wir in den Nachrichten sehen, gefälscht ist und von außerhalb Israels inszeniert wird.

Hier ist, was eine Mossad-Quelle zu sagen hatte: „Die israelisch-gazische Situation ist auf Eis gelegt….Es müssen viele hochrangige Verhandlungen außerhalb des Landes stattfinden, wie Sie sagten, diese Operation wird von außerhalb Israels geleitet.“

Hier sind einige der Beweise, dass wir es mit einem massiven BS-Sturm zu tun haben:

Der israelische Verbrechensminister Benjamin Netanjahu verkündete: „Hamas-Terroristen haben Kinder gefesselt, verbrannt und hingerichtet… „Sie sind Wilde. Hamas ist ISIS.“

Falls Sie es nicht wussten: ISIS steht für den israelischen satanischen Geheimdienst; nicht zu verwechseln mit dem jüdischen Mossad.

https://www.jpost.com/middle-east/article-767627

Der nächste israelische Präsident Herzog sagt: „Seit dem Holocaust [Brandopfer an Satan] wurden nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet“

Dann erklärte Israels Verteidigungsminister Yaov Gallant den Truppen, die sich für eine Bodeninvasion im Gazastreifen versammelten: „Wir haben alle Kriegsregeln abgeschafft. Unsere Soldaten werden für nichts verantwortlich gemacht werden können. Es wird keine Militärgerichte geben.“ Selbst Adolf Hitler ist nicht so weit gegangen….

Kein Wunder, dass unter den Anti-Israel-Demonstranten ein Schild mit der Aufschrift „Die israelische Regierung macht Hitler alle Ehre“ gesichtet wurde.

Die Heuchelei der KM ist nun für alle sichtbar. Falls es ein Missverständnis gibt: Wenn Russland das mit der Ukraine macht, ist das ein Kriegsverbrechen. Aber wenn Israel es in Gaza tut, ist alles in Ordnung? Hier gibt es nichts zu sehen, Leute. Nur die satanische KM bei der Arbeit.

Die Propagandamedien der Konzerne haben auch jede Zurückhaltung verloren. Die New York Times veröffentlichte ein Foto eines „gekreuzigten Kindes“, um die Tötung palästinensischer Kinder zu rechtfertigen! Das wurde sofort entlarvt: Sehen Sie sich die amerikanische/kanadische Steckdose auf dem Bild an.

Auch die CNN-Journalistin Sara Sinder, die in ihrer Sendung verkündete, dass „Babys und Kleinkinder mit abgeschlagenen Köpfen gefunden wurden“, hat sich inzwischen für die Verbreitung falscher Informationen entschuldigt.

Ein weiteres Beispiel: Ein von einer künstlichen Intelligenz erstelltes, gefälschtes Foto der „Schrecken der Hamas“, das von dem amerikanischen Kolumnisten Ben Shapiro und dem israelischen Premierminister selbst geteilt wurde, zeigte ursprünglich einen Hund.

Wir sehen auch ein gefälschtes Video von Menschen, die angeblich versuchen, an der libanesisch-israelischen Grenze nach Israel einzudringen

In einer anderen Fälschung eilte Ursula von der Leyen von der EU zu einem „Bombenbunker in Israel“ als Teil eines Angstpornos, der für die Schafe inszeniert wurde.

Wie wir bereits letzte Woche erwähnt haben, haben die KM so oft „Wolf“ gerufen, dass ihnen niemand mehr glaubt.

Eine Umfrage der Jerusalem Post zeigt, dass 86% der Israelis die Regierung für das Hamas-Massaker verantwortlich machen und sagen, dass Netanyahu zurücktreten muss.

https://www.jpost.com/israel-news/article-767880

„Wir wissen, dass Ägypten die Israelis drei Tage zuvor gewarnt hat, dass so etwas passieren könnte“, sagte Michael McCaul, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses.

Jetzt wurde bestätigt, dass Netanjahu dem israelischen Militär befohlen hat, während der Hamas-Invasion 7 STUNDEN lang STILLzustehen.

Das israelische Militär weiß, dass diese Versuche, einen Krieg mit Israels Nachbarn zu provozieren, selbstmörderisch wären. Im Falle eines Krieges im Nahen Osten würde Israel in große Schwierigkeiten geraten. Seinen 170.000 aktiven Soldaten stünden etwa 1,6 Millionen Soldaten aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland, dem Libanon, Syrien, Ägypten und dem Iran gegenüber.

https://m.vk.com/wall628205900_31112

Zum Glück für Israel fallen seine Nachbarn nicht auf das verlogene Psychodrama der KM herein. Selbst die Hisbollah, der engste Verbündete der Hamas, hat keine Versuche unternommen, „eine zweite Front zu eröffnen“.

Stattdessen werden die Juden endlich die längst überfällige Rache an ihren satanischen Oberherren nehmen. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh zitiert einen ungenannten „Veteranen des israelischen Sicherheitsapparats mit Insiderwissen“ und sagt: „Netanjahu ist erledigt. Er ist ein wandelnder toter Mann. Er wird nur so lange im Amt bleiben, bis die Schießerei aufhört… Vielleicht noch ein oder zwei Monate.“

Dies ist auf US-Präsident Donald Trumps Truth Social zu lesen:

Bibi Netanjahu ist der operative Kopf der khasarischen Mafia.

Die khasarische Mafia (KM) ist ein weltweites organisiertes Verbrechersyndikat, das die politischen Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika tief infiltriert und gekapert hat.

https://truthsocial.com/users/austerewyatt1/statuses/111218956310026713

Unsere eigenen Mossad-Quellen sagen, dass der ursprüngliche Netanyahu schon lange weg ist und dass sein Avatar und diejenigen, die ihn kontrollieren, „sehr bald“ verschwinden werden.

Wir hören, dass der Präsidenten-Avatar von Joe Biden und seine Kontrolleure laut CIA-Quellen ebenfalls „innerhalb eines Monats“ verschwinden werden.

Eine weitere Sache, an die wir erinnert werden müssen, ist, dass der Krieg in der Ukraine mit einer totalen Niederlage für die KM endete. Es gibt jetzt Massenkapitulationen ukrainischer Truppen, während der Plan, ein größeres Khazaria zu schaffen, implodiert.

https://bnn.network/world/ukraine/ukrainian-military-group-surrenders-amidst-ongoing-conflict-a-detailed-insight/

Jetzt gibt Oleksii Mykolaiovych Arestovych, ehemaliger Offizier der Obersten Geheimdienstdirektion der Ukraine, zu: „Die nationale Idee der Ukraine ist auf Lügen aufgebaut.“

Diese Karte zeigt übrigens, was die KM mit Russland vorhatte. Sie hätten von Hitler und Napoleon lernen sollen, sich nicht mit Russland anzulegen.

Das amerikanische Volk hat nun aufgehört, diese Lügen zu finanzieren. Wie Colonel Douglas MacGregor über die große Volksbewegung sagt, die er leitet: „Wir sind es leid, uns dieses Gerede über Republikaner und Demokraten anzuhören. Wir haben genug von der Einheitspartei. Wir bringen Amerikaner zusammen, die unsere größeren traditionellen Werte wie faktenbasierte Nachrichten, Gott, Land und Familie teilen. Wir wollen diese sinnlosen Interventionen in Übersee beenden und die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Wir geben Kriminellen nach, und das zerstört unsere Gesellschaft.“

Das US-Militär hält Ihnen den Rücken frei, Colonel.

Ebenso wie die United Auto Workers. Am Mittwoch legten sie das weltweit größte Werk von Ford (F.N) still und stoppten ohne Vorwarnung die Produktion von lukrativen Pickups – ein Schlag für Ford, der die Gesamtjahresgewinne des Autoherstellers schnell untergraben könnte.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/uaw-workers-fords-kentucky-truck-plant-strike-2023-10-11/

Sie kämpfen gegen den Diebstahl des Geldes hart arbeitender Amerikaner durch die KM. In den letzten vier Jahren stiegen die Gewinne der Autokonzerne um 65 %, während die Löhne der Autoarbeiter nicht mit der Inflation Schritt hielten und nur um 6 % stiegen. GM-CEO Mary Barra verdiente im Jahr 2022 fast 29 Millionen US-Dollar, das 362-fache des Durchschnittslohns eines GM-Angestellten. „Es besteht das Gefühl, dass das System grundsätzlich unfair gegenüber der Belegschaft ist, die die ganze harte Arbeit leistet“, sagte Harry Katz, Professor für Tarifverhandlungen an der Cornell University, gegenüber CBS News.

https://english.news.cn/20231010/e12b4a14154b4cdaabd5c8967e832eae/c.html

Das KM-Schuldsklavereisystem bricht zusammen. Die großen US-Banken schließen weiterhin Filialen in den gesamten USA. Die Bank of America hat in der ersten Oktoberwoche 21 Filialen geschlossen, Wells Fargo 15, während die US Bank und Chase die Schließung von neun bzw. drei Filialen gemeldet haben. Insgesamt wurden in nur einer Woche zwischen dem 1. und 7. Oktober 54 Filialen geschlossen oder sollten geschlossen werden.

Auch die Pharmabranche ist am Implodieren. Nur 2 Prozent der Amerikaner haben den neuen Impfstoff „Covid“ genommen. Die Aktien von Pfizer sind auf ein 10-Jahres-Tief gefallen, und es ist gut möglich, dass das Unternehmen bald aufhört zu existieren, während seine Manager wegen Kriegsverbrechen ins Gefängnis kommen.

Aus geheimen Dokumenten, die das russische Militär erhalten hat, geht eindeutig hervor, dass eine Verbindung zwischen dem Doherty-Institut in Australien und den ukrainischen Biowaffenlabors besteht.

Eine offizielle neue Studie aus Japan kommt zu dem Schluss, dass alle Covid-Varianten in Biolabors entwickelt und absichtlich an die Öffentlichkeit abgegeben wurden.

https://thepeoplesvoice.tv/japan-releases-evidence-that-all-covid-variants-were-engineered-in-biolabs/

Die japanische Polizei ermittelt jetzt wegen Kriegsverbrechen des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt, der Pharmakonzerne und ihrer KM-Kontrolleure. Das Gleiche geschieht im Vereinigten Königreich. Kriegsverbrecherprozesse sind jetzt eine Gewissheit.

Natürlich wird die KM nicht still und leise in die Nacht gehen. Es gibt geheime Armeen von Hunderttausenden von Männern im militärischen Alter, die bereitstehen, um in den USA und in Europa Verwüstung anzurichten. ISIS ist in Venezuela stark vertreten, und viele Venezolaner, die die weit geöffnete US-Grenze überqueren, sind in Wirklichkeit ISIS-Kämpfer. https://www.ammoland.com/2023/10/atf-warns-texas-ffls-about-dangerous-cartel-activities-next-60-days/#axzz8FrJrPddb

Ein britischer Armee-Veteran berichtet, dass mysteriöse, von der UN gelieferte Container an Migrantenhotels in Großbritannien geliefert werden.

Jetzt drängt auch der falsche, gummimaskierte KM-Papst Franziskus auf Chaos, indem er sagt, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Was er nicht erwähnt, ist, dass Israel sich gegen Satanisten verteidigen muss, nicht gegen seine arabischen Nachbarn. .

https://www.reuters.com/world/pope-urges-release-all-hamas-hostages-concerned-by-gaza-siege-2023-10-11/

Jetzt schlagen die Christen zurück. Erzbischof Carlo Vigano hat das ketzerische Papsttum des falschen Papstes und die Unterwanderung der authentischen katholischen Kirche durch die Freimaurer des Tiefen Staates angeprangert, die planen, sich in eine „Neue Kirche“ abzuspalten, um mit ihrer „Neuen Weltordnung“ zusammenzuarbeiten. Sie haben sich völlig gegen alle moralischen Lehren gestellt und erlauben nun die Heirat von „Sodomiten“ und schützen ihre Pädophilen vor Strafverfolgung.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=230832

Während der Westen mit seiner satanischen Verseuchung kämpft, lässt der Rest der Welt ihn Staub fressen, indem er u.a. das Wasserstoffzeitalter mit praktisch freier Energie einleitet.

Indien und Saudi-Arabien haben ein Memorandum of Understanding (MoU) für Netzverbindungen, grünen/reinen Wasserstoff und die entsprechende Lieferkette unterzeichnet.

https://www.business-standard.com/economy/news/india-saudi-arabia-sign-mou-on-grid-connection-and-green-hydrogen-123100800769_1.html

China hat gerade das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Demonstrationsschiff Sanxia Qingzhou 1 (Three Gorges Hydrogen Boat No 1) zu Wasser gelassen, das seine Jungfernfahrt absolviert hat

Der größte Teil der Welt nimmt in dieser Woche an Chinas Belt and Road Forum teil,

Wenn der Westen seine satanischen Parasiten nicht beseitigt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir alle den chinesischen Chefs unterstellt sind.

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 20.10.2023