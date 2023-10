Marineübung im Schwarzen Meer könnte Tarnung für eine Falsche Flagge Aktion sein, die den Dritten Weltkrieg auslöst (Video)

Der Westen steht mit dem Rücken zur Wand. Und die USA sind per se zahlungsunfähig, die Gegenoffensive in der Ukraine ist so gut wie gescheitert. Nie war die Gefahr eines Dritten Weltkrieg größer.

Auf was muss sich die Welt zum Jahresende einstellen? Der bekannte US amerikanische Investigativ-Journalist Alex Jones glaubt, dass die USA in den kommenden Wochen eine falsche Flagge-Operation mit weitreichenden Konsequenzen planen. Droht ein nukleares Inferno? Von Frank Schwede

Kürzlich hat der preisgekrönte US Journalist Seymour Hersh unter Berufung auf eine ungenannte Geheimdienstquelle erklärt, dass der Krieg in der Ukraine vorbei sei, Russland gewonnen habe. Wörtlich sagte Hersh:

„Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge am Laufen halten.“

Doch die westlichen Staaten, allen voran die USA und globalistischen Verbündeten, werden nicht still und leise in die Nacht ziehen, sie werden die Schmach nicht auf sich sitzen lassen.

Ein in die Ecke gedrängtes wundes Tier ist unberechenbar, es wehrt sich bis zum letzten Atemzug. Planen die USA und die NATO möglicherweise für die kommenden Wochen eine Operation unter falsche Flagge – vor allem, wie könnte sie aussehen?

Zwischen dem 11. und den 15 September 2023 fand im Schwarzen Meer zum ersten Mal seit Russlands groß angelegter Offensive in der Ukraine eine multinationale Marineübung statt: Sea Breeze 2023.

An der Militärübung, die von den USA und der Ukraine geführt wurde, beteiligten sich Tausende Soldaten sowie Dutzende Schiffe und Flugzeuge aus insgesamt 32 Ländern.

Laut US Navy war die diesjährige Übung, die seit 1997 regelmäßig abgehalten wird, die bislang größte dieser Art. Moskau empfand sie vor eigenem Territorium als Provokation und forderte Washington auf, darauf zu verzichten. Doch das ist nicht geschehen. (Ausweitung des Ukraine-Kriegs nach Deutschland? Söldner oder Soldaten? Was steckt hinter der Meldung über die deutsche Panzerbesatzung?)

Fast wäre die Lage eskaliert

Viel schlimmer noch: bereits kurz nach dem Appel an Washington kam es nahe der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu einem Zwischenfall. Nach Angaben aus Moskau drängte die russische Küstenwache den britischen Zerstörer „HMA Defender“ mit Warnschüssen und Bombenabwürfen aus eigenen Gewässern.(Fiktiver Weltkrieg-Ausbruch: NATO simuliert Angriff durch „ein östliches Militärbündnis“ – Schicksalsschlacht des Westens)

Es kam aber noch zu einem weiteren schwerwiegenden Vorfall während des Manövers. Die Ukraine griff den russischen Stützpunkt Sewastopol auf der Krim mit Marschflugkörpern an. Russland kontrolliert das Gebiet seit der Annexion im Jahr 2014.

300x250

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hat der Angriff vom 13. September 2023 das Landungsschiff „Minsk“ faktisch zerstört und das Unterseeboot „Rostov na Donu“ schwer beschädigt. Fast wäre die Lage eskaliert.

Der gesamte Schwarzmeerraum wird von NATO-Militärstrategen als Schlüsselregion definiert, in dem es darum geht, sich im Wettbewerb mit anti-demokratischen Kräften zu behaupten, um den eigenen Einfluss und strategische Interessen durchzusetzen.

Somit dienen dieser Art Übungen nicht nur dazu Transport, Logistik und die Zusammenarbeit verschiedener nationalen und internationaler Militärverbände zu üben, sondern auch, um militärisches Gerät und Munition zu verlegen – oder wie möglicherweise im Fall der NATO-Großübung BALTOPS 2022 in der Ostsee, um eine falscher Flagge-Operation vorzubereiten.

Der US-Journalist Seymour Hersh will aus Geheimdienstkreisen erfahren haben, dass die USA und Norwegen hinter dem Nord Stream-Anschlag stecken. Der Sprengstoff wurde möglicherweise unentdeckt während des Großmanövers, das zwischen dem 5. und 17. Juni 2022 in der Ostsee stattfand, mit Zeitzünder angebracht, sodass kein unmittelbarer Zusammenhang zu dem Manöver hergestellt werden konnte.

300x250 boxone

Interessant ist nämlich, dass die US Navy im Rahmen des Manövers auch Tauchübungen in der Ostsee durchgeführt hatten, bei der leicht Sprengstoff an den Pipelines angebracht worden sein könnten, um sie drei Monate später zu sprengen.

Bis heute ist es den Konzernmedien gelungen, die wahren Verursacher der Sabotage zu schützen. Niemand wird es wagen, ihre Namen zu nennen. Und niemand wird es wagen zu behaupten, dass die US Navy während einer Militärübung den Sprengstoff angebracht hat, um einen Terroranschlag unter falscher Flagge gegen zivile Infrastruktur durchzuführen.

Tatsache ist, die Zerstörung von Nord-Stream hat zu einem raschen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft geführt. Der Anschlag hat Deutschland empfindlich getroffen und geschwächt.

Besonders schockierend ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar bei seinem Besuch in Washington von US Präsident Joe Biden in die Pläne der USA eingeweiht wurde.

Die USA sind Meister im Inszenieren falscher Flaggen

Was uns die Geschichte lehrt ist, dass falsche Flagge Operationen ein probates Mittel der Vereinigten Staaten sind, um ihre Macht zu sichern und Beweise zu vertuschen.

Das war nach Meinung von Experten auch der Grund für den Abriss von Gebäude 7 während Anschlags vom 11. September 2001. Hier ging es um die Vernichtung von Aufzeichnungen und Finanzunterlagen von Geldwäschegeschäften der CIA, die in dem Gebäudekomplex gelagert wurden.

Der Anschlag auf Nord Stream wurde Russland in die Schuhe geschoben. Planen die USA und die NATO eine weitere falsche Operation im Schwarzen Meer? Beim Großmanöver Sea Breeze ging es zum einen darum, militärische Präsenz im Schwarzen Meer zu zeigen, zum anderen, um Russland zu provozieren und aus der Reserve zu locken.

Ziel war es, Russland dazu zu bringen, die NATO anzugreifen. Der Angriff der Ukraine auf die russische Schwarzmeerflotte war also gezielte Aktion, die, wie man so schön sagt, mächtig in die Hose gegangen ist, weil Russland sich nicht hat provozieren lassen.

Was könnten die nächsten Pläne der USA sein? In einem interessanten Video vermutete der US Investigativ-Journalist Alex Jones, dass die USA ihre eigenen Marinestützpunkte im Schwarzen Meer angreifen könnten, um Russland für den Angriff verantwortlich machen zu können. Jones:

„Die USA werden wahrscheinlich einen Atomangriff gegen ihre eigenen Marinestützpunkte im Schwarzen Meer starten, um Russland die Schuld für den Angriff zu geben und einen Atomkrieg gegen Russland zu beginnen, weil die USA in der Ukraine so stark verlieren und die USA nicht mithalten können. Russland ist dem Westen weit überlegen.“

Russland verfügt, anders als der Westen, über eine eigenständige, in sich geschlossene Lieferkette für Energie, Munition und Stahl für den Bau von Panzern. Da kann der Westen nicht mithalten. Das heißt, der Westen ist nicht dazu in der Lage ausreichend Munition bereitzustellen. Jones:

„Der Westen ist verzweifelt. Und sie müssen das dringend ändern und einen nuklearen Konflikt eskalieren lassen. Na, wie macht man das? Man setzt eine falsche Flagge, wie bei einem Vorfall im Golf von Tonki, nur dass in diesem Fall niemand den Vorfall stoppt.“

Jones vermutet, dass die USA eine Atombombe auf einem Schiff absichtlich zünden werden, um Russland in einen Dritten Weltkrieg zu verwickeln. Das hat nach Worten Jones Ähnlichkeit mit mit Pearl Harbor. Jones:

„Dieses Ereignis ähnelte dem 11. September. Pearl Harbor war ein Art 11. September, um Amerika in diesen Krieg zu bringen. Genauso wie diese mögliche falsche Flagge im Schwarzen Meer darauf abzielt, Amerika in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu bringen. (…) Das ist also ein verzweifelter Trick eines korrupten, inkompetenten Regimes, des Biden-Regimes, um den Dritten Weltkrieg zu provozieren.“

Jones weist aber darauf hin, dass im Fallout einer Atomwaffendetonation anhand der Isotopenverhältnisse, der Radioisotope, analysiert werden kann, aus welchem Land die Bombe stammt. Jones:

„Sie fragen sich jetzt vielleicht: Meine Güte, wenn es Radioisotope gibt, die zeigen können, dass die Atombombe vom Westen gezündet wurde, warum sollten sie das dann tun? Die Antwort ist: Sie haben Nuklearmaterial aus Russland. (…) Sie müssen verstehen, dass dieser Plan zur Zerstörung Russlands schon seit sehr langer Zeit in Planung ist.“

Der Druck muss aus dem Kessel

Unter der Präsidentschaft von Wladimir Putin wurde Russland wirtschaftlich stark und schuf stetig neue Handelspartner, steigerte seinen Export und baute eine eigene inländische Infrastruktur auf zur Fertigung von Stahl, Technologie und Mikroprozessoren. Russland ist gerade dabei den Westen zu überholen. Der Druck muss unbedingt aus dem Kessel. Jones:

„Die Verzweiflung des Westens veranlasst ihn, verzweifelte Dinge zu tun, um eine verzweifelte falsche Flagge durchzuführen. Genau das wird passieren. Okay, es könnte keine Atombombe sein. Es könnte auch eine biologische Waffe sein. Möglicherweise verwenden sie auch eine thermobare Waffe, die sie auf das russische Kinzhal-Waffensystem zurückführen können, das thermobare Sprengköpfe tragen kann.“

Jones sagte schon während des Manövers, dass der Angriff nicht unmittelbar am Anschluss der Übung stattfindet wird. Das heißt, der Angriff könnte erst in ein paar Monaten geschehen – ähnlich wie die Sprengung von Nord-Stream. Jones erläutert den möglichen Plan:

„Es könnte sein, dass die Übung im Schwarzen Meer eine Tarngeschichte ist, um eine Atombombe in den Ozeanen zu platzieren, so wie die US Marine während der BALTOPS-Übung Sprengstoff auf Nord-Stream platziert hat. Die Bombe könnte sich auf einer Boje befinden, die am Meeresboden verankert wurde.

Und die Boje wird zum richtigen Zeitpunkt mit einem Satellitenbefehl oder einer Art lokaler Befehlsübertragung vom Meeresboden losgelassen. Sie schwimmt an die Meeresoberfläche, dann zündet sie einen Atomsprengkopf direkt auf der Meeresoberfläche und alle in der Nähe befindlichen Schiffe werden vernichtet. Und am Ende wird Russland dafür verantwortlich gemacht. Das ist geplant.“

Jones ist sich also sicher, dass die falsche Flagge das nächste Mittel des Westens ist, um das zu bekommen, was er will, nämlich die Eskalation zum Dritten Weltkrieg, weil seinen Worten nach völkermörderische Wahnsinnige wie Victoria Nuland in Washington das Sagen haben.

Dass es in den nächsten Tagen oder Wochen tatsächlich zu einer falschen Flagge-Operation und einer Eskalation kommen wird, wird sich zeigen. Tatsache aber ist, dass in so verrückten und unberechenbaren Zeiten nichts ausgeschlossen werden kann. Und wie Alex Jones richtig betont, die Geschichte zeigt viele Beispiele, in den falsche Flaggen eingesetzt wurden, um Pläne durchzusetzen.

Tausende Menschen wurden in New York getötet, um dass George W. Bushs seine Pläne zur Massenüberwachung durchzusetzen konnte, natürlich alles im Kampf gegen das Böse, gegen den Terrorismus.

Kann somit also ausgeschlossen werden, dass der Westen einen Dritten Weltkrieg in Kauf nimmt? Nein! Im Gegenteil: je mehr der Westen in der Ukraine scheitert und sein Gesicht verliert, desto größer wird die Gefahr.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 02.10.2023