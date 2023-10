Nächste WEF-Marionette befiehlt der Regierung bis 2030 Milliarden Menschen massenhaft einzuschläfern (Video)

John Kerrys Tochter hat die Regierungen der Welt aufgefordert, die Propaganda des WEF dringend zu verstärken, damit die Öffentlichkeit mental darauf vorbereitet ist, Zeuge des Todes von Milliarden Menschen im Zuge der großen Entvölkerungskampagne der globalen Elite zu werden.

Vanessa Kerry sprach auf einer Podiumsdiskussion des Weltwirtschaftsforums über die Pläne der Elite, die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie ihr Schicksal akzeptiert, um den Planeten vor dem sogenannten „globalen Sieden“ zu bewahren.

Laut Kerry seien die Menschen auf der Welt durch die Covid-Pandemie aufgeweicht worden und nun „emotional“ bereit zu akzeptieren, dass die Tötung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung im besten Interesse der Menschheit sei.

Aber es gibt nur ein Problem für Kerry und ihre Kumpanen in den Korridoren der Macht beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die ganze Welt ist ein Tatort und das WEF hat überall seine Fingerabdrücke hinterlassen.

Täuschen Sie sich nicht, die globalistische Elite hat diesen Angriff auf die Menschheit seit Jahrzehnten sorgfältig geplant.

Laut Vanessa Kerry müssen die Regierungen der Welt dringend ihre angstauslösende Propaganda verstärken, bevor es schwieriger wird, die Menschheit durch angstbasierte Propaganda und Geschichtenerzählen zu kontrollieren.

Vanessa Kerry ist nicht die Einzige, die von den Regierungen der Welt verlangt, nach der Corona-Krise Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschheit weiterhin im Dunkeln tappen zu lassen. (Das WEF fordert eine „dringende“ Reduzierung der menschlichen Bevölkerung um 86 Prozent bis 2030 (Video))

Die Vereinten Nationen haben jedem gedroht, der sich der Agenda 2030 widersetzt, und erklärt: „Dies ist keine Verhandlung mehr. Deshalb heißt es Agenda und nicht Wunschliste.“

Wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um diese Kriminellen wegen Massenmords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor ein internationales Tribunal zu bringen.

Aber zuerst muss die Menschheit aufwachen und den Braten riechen – bevor es zu spät ist.

Die globale Elite lacht uns aus und provoziert uns, zu sehen, wie weit sie gehen kann, indem sie ihre Pläne offenlegt, bevor wir uns gegen sie erheben.

Diese Woche spendete das kanadische Parlament von Justin Trudeau einem echten Nazi-Kriegsverbrecher stehende Ovationen, während der ukrainische Präsident Selenskyj stand und jubelte. Könnten sie es noch klarer machen?

Klaus Schwab hat damit geprahlt, in westliche Demokratien einzudringen, und ihre Kabinette sowie das WEF seien besessen davon, Menschen zu kontrollieren und souveräne Länder zu untergraben.

Die etablierten Medien möchten nicht, dass Sie etwas über Schwabs tiefe Verbindung zu den Nazis erfahren – denn sie trägt viel dazu bei, die finstere „ Great Reset “-Agenda zu erklären, die heute von der Elite propagiert wird.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stammt von prominenten Nazis ab. Und George Soros prahlte damit, dass er im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis zusammengearbeitet habe.

Wir müssen weltweit zusammenkommen, um dieses wachsende Übel mit seinen generationsübergreifenden Verbindungen zum Hitler-Nazi-Regime und seinen Träumen von einem tausendjährigen Reich zu besiegen.

Diese wiederbelebten Nazis werden immer extremer. Die Tochter des WEF-Gründers Klaus Schwab trat letzten Monat aus den Schatten und sprach eine erschreckende und sorgfältig geschriebene Drohung gegen die Menschheit aus.

Laut Nicole Schwab bereitet sich die globale Elite darauf vor, dauerhafte „Klima-Lockdowns“ einzuführen, ob Sie wollen oder nicht – und Sie sollten sich besser an die Pläne der Elite für eine „neue Menschheit“ gewöhnen, denn dagegen kann man nichts tun .

Beachten Sie, dass sie dieselben Worte wie Kerry verwendet, wenn sie sagt, dass Covid eine „enorme Gelegenheit“ für die globale Elite sei, ihre Great Reset-Agenda einzuleiten.

Mittlerweile haben 14 amerikanische Städte, darunter auch Städte in Europa, einen Vertrag des Weltwirtschaftsforums unterzeichnet, der sie gesetzlich dazu verpflichtet, Fleisch, Milchprodukte und den Besitz privater Autos bis zum Jahr 2030 zu verbieten.

Die vom WEF infiltrierten Städte haben eine Koalition namens „C40 Cities Climate Leadership Group“ gebildet und gemeinsam ein Ziel festgelegt, um die radikalen Entvölkerungsziele des WEF bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Wenn Sie sich fragen, wie das in Wirklichkeit aussieht, könnte das Bild nicht düsterer sein.

Die C40-Städte haben vereinbart, dass ihre Bewohner zur Einhaltung der folgenden Liste verfassungswidriger Regeln gezwungen werden:

„0 kg Fleischkonsum“

„0 kg Milchkonsum“

„3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr“

„0 Privatfahrzeuge“ im Besitz

„1 Kurzstrecken-Hin- und Rückflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person“

Die globalistische Verschwörung, die Menschheit dazu zu zwingen, alternative Proteinquellen wie Insekten , Käfer, Grillen und das synthetische, im Labor gezüchtete Fleischgewebe von Bill Gates zu sich zu nehmen, wurde sorgfältig entwickelt, um unsere Gesundheit zu zerstören und uns schwach, nutzlos und machtlos zu machen, genau so, wie es die Elite will uns.

Laut Schwab wird es beim Great Reset kein Privateigentum geben. Von der globalistischen Elite kontrollierte Regierungen werden alles besitzen. Du wirst nichts besitzen und die Drogen und Videospiele werden dich glücklich machen.

Diese Pläne sind rein satanisch und widersprechen allem, worauf unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Die Bibel macht deutlich, dass Privateigentum der Schlüssel zur Schaffung von Wohlstand ist.

Privateigentum, oder um es genauer zu definieren – das Recht auf Eigentum – ist der Dreh- und Angelpunkt der Freiheit.

Aber die Elite hat den Schalter für den Great Reset bereits umgelegt.

In den Niederlanden wurde Ackerland von der WEF-infiltrierten Regierung beschlagnahmt, was Empörung hervorrief und die Lieferkette unterbrach, und Bidens Klimazar John Kerry hat US-amerikanischen Landwirten gedroht , dass die Beschlagnahmung landwirtschaftlicher Betriebe „nicht vom Tisch“ sei.

Diese böse Verschwörung gegen die Menschheit ist seit Jahren in Arbeit, und jetzt sehen wir, wie sich die ersten Anzeichen vor unseren Augen abzeichnen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.10.2023