Russlands Auslandnachrichtendienst-Chef: Westen versucht mit Terrorgruppen global zu destabilisieren

Die drohenden Niederlagen des Westens auf ihren diversen Kriegsschauplätzen scheinen atlantische Falken zu verführen, künftig dubiose Methoden zu ergreifen. Das erläuterte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Sergej Naryschkin, in der vorigen Woche.

Er liess wissen, dass auf der ganzen Welt eine immer grössere Zahl „aufstrebender Mächte“ gemäss ihrer Außenpolitik nach mehr Unabhängigkeit strebten und die niedergehende Hegemonie des Westens zurückweise.

Der Westen versuche nun verzweifelt, seine globale Dominanz mit anderen und hybriden Methoden – wozu auch terroristische Mittel zählten – anderen Ländern aufzuzwingen.

Naryschkin sagte im Zuge eines Treffens der Geheimdienstchefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Baku:

„Der Westen, angeführt von den USA, kann seine Vorherrschaft auf globaler Ebene nicht länger aufrechterhalten […] „Aufstrebende Machtzentren sich nicht mehr bereit sich dem aggressiven Diktat des Westens zu beugen.“

In ihrem Bestreben eine unipolare Weltordnung fortzuschreiben, versuchten die USA vorsätzlich wichtige Weltregionen zu destabilisieren, meinte Naryschkin.

Washington und seine Verbündeten in London und Paris zögerten nicht, verschiedene destruktive Kräfte der internationalen Bühne zu manipulieren, wenn es darum gehe ihre Ziele zu realisieren, erklärte er und fügte hinzu, dass die Liste jene Kräfte internationale Terrorgruppen, radikale Islamisten und ultranationalistische Bewegungen umfasse. (Geopolitik: Erst Ukraine, jetzt Nahost – Inkompetenz. Absichtliche Strategie. Oder beides)

Naryschkin zufolge haben die Anstrengungen der USA den Friedensprozess in Syrien unterbrochen und die Lage in Afghanistan verschlechtert.

Zuletzt hatte sich der Westen Afrika zugewandt, indem er verschiedene militante Gruppierungen zu Angriffen auf die Infrastruktur in Mali und der Zentralafrikanischen Republik mutmaßlich ermutige, sagte der russische Spionagechef unter Berufung auf „zuverlässige Informationen“, die seiner Behörde vorlägen.(Anführer der Hamas ruft für den 13. Oktober zum globalen Aufstand der Muslime auf – Krieg gegen Gaza kann zum Weltkrieg führen)

Der Westen orchestriere „Sabotageoperationen gegen afrikanische Nationen, die mit Russland befreundet sind“, erklärte Naryschkin und fügte hinzu, dass die als G7 bekannte Gruppe der sieben größten Industrieländer, ebenfalls „aktiv gegen Russland“ agiere.

Der Westen beherberge und unterstütze offen verschiedene „separatistische terroristische Strukturen, die zum Umsturz der russischen Staatsordnung und zur Verletzung seiner territorialen Integrität aufriefen“, sagte der hohe russische Offizielle und nannte als Beispiel das Forum so genannter „Freier Nationen des Post-Russlands“.

Das Forum sei ein loser Zusammenschluss verschiedener Oppositionsaktivisten sowie ethnischer – und regionaler Separatistenbewegungen und setze sich unter den Schlagworten „Entkolonialisierung“ und „De-Okkupation“ offen für eine Zerschlagung Russlands ein.

Im März wurde das Forum in Russland zu „unerwünschten Organisation“ erklärt. Zuvor fanden schon drei Treffen besagten Forums statt, zwei davon in Polen und das dritte in der Tschechischen Republik. Für Dezember wäre das vierte Treffen in Schweden geplant.

„Es ist für jeden vernünftigen Menschen offensichtlich, dass die Bekanntmachung solcher … Wünsche dazu führen, Eurasien in einen schrecklichen ethnischen und religiösen Konflikt zu stürzen“, sagte Naryschkin und bezeichnete dies als Beweis für die Absicht Washingtons, „den eurasischen Kontinent in Brand zu stecken.“

Der Westen spiele „mit dem Feuer“ und„die Zukunft der Weltordnung stehe auf dem Spiel“, warnte er und rief „verantwortungsvollere globale und regionale Akteure“ auf, ihre Kräfte zu bündeln, um ihre Bemühungen zu koordinieren und die vom Westen angezettelte Destabilisierung zu verhindern und eine multipolare Weltordnung herbeizuführen.

Chinesische Zeitung: Haupt-Profiteur ist US-Rüstungsindustrie

Wir bringen einen Textauszug aus der englischsprachigen chinesischen Zeitung „Global Times“. (Zwischenüberschriften sind von „UMW“ eingefügt.)

“Schauen Sie sich die Performance der US-Rüstungsaktien in dieser Woche an. Der Anstieg von Lockheed Martin um fast 9% am Montag war der höchste für das größte US-Rüstungsunternehmen an einem Tag, seitdem es seit März 2020 nicht mehr profitabel war. Auch die Aktien von Northrop Grumman verzeichneten ihren besten Tag seit 2020.

Investoren haben schon immer schnell vorhergesagt, wer der Gewinner des israelisch-palästinensischen Konflikts sein wird. Obwohl die Biden-Regierung alle Gruppen davor gewarnt hat, den israelisch-palästinensischen Konflikt auszunutzen, wird es wahrscheinlich der militärisch-industrielle Komplex der USA sein, wenn eine Gruppe die Chance hat, den Konflikt auszunutzen und von der Gewalt zu profitieren.

Wann immer es irgendwo auf der Welt zu einem militärischen Konflikt oder gar zu regionalen Spannungen kommt, finden die USA immer einen Weg, dies in eine großartige Gelegenheit für amerikanische Waffenhändler zu verwandeln, ein Vermögen zu verdienen.

Fünf Giganten des militärisch-industriellen Komplexes

Medienberichten zufolge profitierten die fünf großen Giganten des militärisch-industriellen Komplexes – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics und Northrop Grumman – am meisten an diesen Konflikten.

Sie teilen routinemäßig Pentagon-Verträge im Wert von mehr als 150 Milliarden Dollar pro Jahr, so ein Artikel, der im Mai von „The Nation“ veröffentlicht wurde.

Ukraine-Krieg große Chance für US-Rüstungsindustrie

Im russisch-ukrainischen Militärkonflikt verkauften die fünf großen Giganten nicht nur große Mengen an militärischer Ausrüstung an die Ukraine, sondern nutzten auch die Gelegenheit, ihre Produkte in andere europäische Länder zu verkaufen. Sie erhielten auch mehr Verträge und Geld von der US-Regierung.

Ukraine: 2020 drittgrößter Waffenimporteur

Infolgedessen ist die Ukraine im Jahr 2022 zum drittgrößten Waffenimporteur der Welt aufgestiegen und belegt laut Daten von „Statista“ den fünften Platz unter den wichtigsten US-Waffenexportzielen.

Darüber hinaus teilte das US-Außenministerium im Januar mit, dass die militärischen Verkäufe um 48,6 Prozent auf 153,7 Milliarden Dollar im Fiskaljahr 2022 gegenüber 103 Milliarden Dollar im Fiskaljahr 2021 anstiegen. Was Medienberichten zufolge vor allem auf Waffenverkäufe an die Ukraine zurückzuführen ist.

USA schüren Spannungen in der Taiwan-Straße

Und zwar, indem sie Waffen an Taiwan verkaufen. Ende August kündigte die Biden-Regierung sogar Pläne an, der Region Taiwan im Rahmen des sogenannten „Foreign Military Financing Program“ im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar die weltweit erste Militärhilfe zukommen zu lassen.

Krieg hält Waffengeschäfte aufrecht

Anstatt zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens beizutragen, drängen die Vereinigten Staaten weiterhin auf die Eskalation und Fortsetzung verschiedener Konflikte, um ihrem militärisch-industriellen Komplex Glück zu bringen, aber all dies geht auf Kosten des Lebens von Menschen. Ohne Krieg wäre es für diese Unternehmen schwierig, ihr Geschäft aufrechtzuerhalten.

Aber der Ansatz, sich auf Kriege zu verlassen, um genügend Aufträge zu erhalten, ist gefährlich für die Welt. Die Welt kann es sich nicht leisten, weiterhin vom Unglück anderer Länder und Regionen zu profitieren.

