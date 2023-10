Schon wieder „plötzlich und unerwartet“ – das Sterben geht weiter und niemand will den Grund wissen

Es fällt auf: Immer mehr Spitzensportler brechen bei der Ausübung ihres Sportes „plötzlich und unerwartet zusammen“ und haben danach mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen zu kämpfen.

Parallel dazu häufen sich die Berichte über Kinder, die Herzmuskelentzündungen, allgemeine Herzprobleme und sogar Hirnblutungen und Schlaganfälle haben. Spitzensportler-Tode werden zumeist noch gemeldet, weil es ja auffällt, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. Von Niki Vogt

Nicht selten passiert das auch vor laufender Kamera. Fußballfans erinnern sich an die EM im Sommer 2021, als der dänische Fußballspieler Christian Eriksen auf dem Feld zusammenbrach und ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo lange Zeit unklar war, ob er überhaupt überleben würde.

Junge, vitale und eigentlich kerngesunde Menschen fallen plötzlich tot um

Die Webseite „Unser Mitteleuropa“ hat sich die Mühe gemacht, eine umfangreiche Sammlung der massenhaften Sportler zusammenzustellen, samt der Screenshots der Medienmeldungen. Da läuft einem schon eine Gänsehaut über den Rücken.

Hier die Sammlungen von den neuesten oben bis zu älteren unten. Es beginnt mit der unerwartet gestorbenen Langlauf- und Biathlon-Olympiasiegerin Anfisa Reszowa am 22.10.2023 und zeigt eine endlos lange Liste zurück bis zum Spätsommer 2021: „Plötzlich und unerwartet — Sportlertode“

In den zwei Impfjahren sind – gemeldete! — 1.147 Sportler verstorben – ein nie dagewesenes Phänomen

Andere, die diese gruseligen, aus dem Nichts zu kommenden Todesfälle von jungen Menschen im besten, körperlichen Alter und Zustand, sammeln und archivieren, sind die Redakteure der Webseite “Goodsciencing”. (Ausleitung der Coronaimpfungen und zum Schutz vor dem Shedding-Phänomen)

Sie sammeln nicht nur solche Daten, sondern werten sie aus und präsentieren Listen von Sportlern, die durch ein plötzlich auftretendes Herzleiden zusammenbrachen oder sogar daran verstorben sind. (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

Im Jahr 2021 waren es 405 Athleten und im Jahr 2022 raffte dieses Plötzlicher-Tod-Syndrom 742 Sportler dahin. Sie erstellten daraus eine Grafik, die allerdings für Nicht-Fachleute schwer zu interpretieren ist, für Fachkundige, die vielleicht hier mitlesen, aber sehr aussagekräftig ist:

Die Seite Sciencefiles machte sich die Arbeit, sauber zu bestimmen, ob die Fälle von plötzlichem Herztod in den Jahren 2021 und 2022 signifikant gestiegen sind. Hier einmal kurz wiedergegeben:

Es gab in den beiden Jahren 2021 und 2022 weltweit insgesamt 1.652 Vorfälle dieser Art, 1.147 davon waren tödlich (links unten in der Grafik). Das entspricht dem Durchschnitt von 574 Sportlern mit Herztod pro Jahr.

Für die Jahre 2014 bis 2018 gibt es Zahlen aus der FIFA-Datenbank aus 69 Ländern, die die Todesfälle durch plötzliches Herzversagen bei Fußballspielern erfassen. In den vier Jahren sind 211 solcher Todesfälle registriert worden. Das ist ein Jahresdurchschnitt von 42,2 Todesfällen.

Aus 40 wissenschaftlichen Beiträgen ergibt sich ebenfalls eine weitere Durchschnittszahl. In den Jahren 1986 – 2020 starben weltweit 183 Sportler im Alter zwischen 14 — 39 Jahren an plötzlichem Herzversagen, was einem Durchschnitt von 5 pro Jahr entspricht.

In den USA starben 173 Sportler (11–29 Jahre) in den Jahren 2014 – 2018 am plötzlichen Herztod, was einen Durchschnitt von 43,3 Toten pro Jahr ergibt.

Ebenfalls USA, 842 Sportler in der Alterskohorte 13 – 25 Jahre, dieselbe Todesursache, innerhalb der Jahre 1980 – 2011, bilden einen Jahresdurchschnitt von 26,3 Verstorbenen.

Am eindrücklichsten ist der weltweite Durchschnitt an Herztoten pro Jahr über alle Altersklassen (also auch Ältere) in der Zeitspanne von 1970 – 2004. In der ganzen Zeit waren quer über die Welt 1.101 Sportler gestorben, was einen Jahresdurchschnitt von 31,5 Herztoten ergibt.

So geht es noch mit mehreren Belegen, Datenbänken und Studien weiter. Das Ergebnis: Der höchste Durchschnitt jemals vor 2021 war ein Jahresdurchschnitt von 76 Fälle mit plötzlichem Herztod.

Der Tod durch Herzstillstand ist nach diesem Zahlenwerk (Dank an Good Sciencing und Sciencefiles!) ein sehr seltenes Ereignis. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass der Jahresdurchschnitt zwischen 2021–2022 (den Impfjahren) von 574 Herztoten Sportlern sehr deutlich über der Zahl aller vorausgegangenen Jahre liegt.

Da der einzig wirklich neue und weltweite Faktor die Impfung ist, kann man, ohne als „Schwurbler“ niedergemacht zu werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir hier ein weltweites, beispielloses Sportler-Sterben sehen und dass dies durch die Impfung ausgelöst wird.

Sollte es wirklich einen anderen Grund geben, so liegt es an den Regierungen, endlich einmal die massive Übersterblichkeit (denn es sind ja nicht nur die Sportler!) wissenschaftlich und objektiv zu untersuchen – und zwar von unabhängigen Wissenschaftlern.

Die Sportler sind nur die Spitze des Eisbergs

Aber wie sieht es denn mit den Normalbürgern aus? Nun, auch hier gibt es ein paar Sammlungen zu. So sorgte der Tod von mindestens elf Urlaubern an einem Tag an den italienischen Stränden für ziemliche Irritationen und Beunruhigung im Ferienland Italien.

Gesunde, fröhliche Urlauber sterben „plötzlich und unerwartet“ an medizinischen Notfällen, wie Herzstillstand. Anfang Juli 2022 sind in nur 24 Stunden mindestens elf Urlauber an italienischen Stränden tot umgefallen.

Wie viele weitere Fälle gab es, über die nicht in den Nachrichten berichtet wurde? Das sind die Berichte über die elf Toten:

Ja, man kann das als Zufall abtun. Aber dieser Zufall korreliert verdächtig stimmig mit den Sportlern und der allgemeinen, immer noch steigenden Übersterblichkeit.

Mark Crispin Miller, ein Professor für Medienwissenschaft an der New York University, hat schon das Schildchen „Verschwörungstheoretiker“ umgehängt bekommen. Er hat sich auch auf die Suche nach der Ursache der starken, aber verschwiegenen und vertuschten Übersterblichkeit gemacht. Er untersucht die Art, wie die Medien mit dem Thema umgehen.

Dabei stößt man sofort auf die inflationäre Zunahme der „plötzlichen und unerwarteten“ Todesfälle

„Die Analyse langfristiger Trends in den Online-Nachrichten bestätigt, dass es in den letzten drei Jahren einen sprunghaften Anstieg solcher Meldungen gegeben hat.

Die Zahl der Berichte über Menschen, die „plötzlich sterben“, stieg von durchschnittlich 4.346 Meldungen pro Monat Ende 2020 auf durchschnittlich 5.517 im Jahr 2021, 7.287 im Jahr 2022 und von Januar bis August dieses Jahres gab es im Durchschnitt 7.910 Meldungen pro Monat, in denen allein dieser Begriff genannt wurde.“

Dieser starke Anstieg des zuvor sehr seltenen Begriffes „plötzlich und unerwartet gestorben“ ließ die Alarmglocken schrillen, denn natürlich ist die Impfung die nächstliegende Erklärung.

Diese Redewendung gab es schon vorher, war aber eigentlich eine taktvolle Umschreibung für Todesursachen, die man ungern preisgibt. „Plötzlich und unerwartet gestorben“ wurde beispielsweise bei Unfällen, Selbstmord oder Drogentod benutzt. Die Chiffre „nach langer, schwerer Krankheit“ bedeutet meistens Krebs.

Ab Beginn der Impfungen 2021 las man diesen Begriff aber immer öfter. Es dauerte, bis es einem bewusst wurde, dass da was nicht stimmt. Dann las man das von jemandem, den man kannte und erfuhr, dass derjenige geimpft war und tatsächlich einfach so wirklich plötzlich tot umgefallen war.

Ohne, dass sich das irgendwie vorher angedeutet hätte. Und die meisten dieser „plötzlichen Todesfälle“ wurden auch nicht näher bezeichnet. Sogar bei sehr jungen, verstorbenen Menschen kam nur die trockene Chiffre „Plötzlich und unerwartet“.

Das Gefühl, dass hier etwas Unheimliches vor sich geht, das man nicht benennen darf, ja, nicht einmal nachfragen, legte sich wie Schimmel auf die Gesellschaft. Selbst trauernde Angehörige wagten nicht, den Gedanken zuzulassen, dass der Verstorbene ein Impfopfer sein könnte.

Das Tabu war so mächtig, dass man es sogar innerhalb einer Familie nicht ansprach. Dazu kam, dass zwar sehr viele schon den Verdacht hegten, dass es an der Impfung liegen und die Covidioten doch Recht haben könnten.

Das Schlimmste aber ist, dass die meisten ja selbst geimpft sind und der Gedanke, dass man ja auch einfach jederzeit tot umfallen könnte, eiskalt im Nacken sitzt. Es auszusprechen hätte geheißen, diesen Gedanken als Realität in die Welt zu holen. Solange niemand es sagt, existiert es auch nicht wirklich.

Das ist eine ganz natürliche Reaktion, die schon kleine Kinder aufweisen. Sehen sie etwas angsteinflößendes, gefährliches, halten sie sich mit den Händchen die Augen zu. Was ich nicht sehe, ist nicht da.

Alle wissen es, und doch empfiehlt die Regierung – und hier ganz vorn Herr Gesundheitsminister Lauterbach – sich angesichts der steigenden Inzidenzzahlen vorsichtshalber nochmal impfen oder zum X‑ten Mal „boostern“ zu lassen.

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 29.10.2023