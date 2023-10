Ukraine wird bedingungslos kapitulieren, Russland wird alle Vereinbarungen, die BlackRock mit dem Selenskyj-Regime getroffen hat für nichtig erklären

Der Krieg werde mit der bedingungslosen Kapitulation der Ukraine vor Russland enden oder, falls die NATO eingreift, mit der völligen Zerstörung der Ukraine, sagte der Militäranalyst Scott Ritter.

Ritter hält eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine für wahrscheinlicher. Auf dieser Grundlage, sagte er, werde BlackRock niemals die Investitionsmöglichkeiten nutzen, die es in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung schafft.

„Weil die Ukraine den Krieg verlieren wird und Russland jede Vereinbarung, die Blackrock unterzeichnet hat, für nichtig erklären wird.“

Laut Ritter ist Selenskyj ein Werkzeug westlicher Geheimdienste und westlicher Regierungen, die ihn dazu benutzten, die Ukraine dazu zu manipulieren, in einem größeren Konflikt gegen Russland als Stellvertreter der NATO zu fungieren.

„Er ist ein Schauspieler, der gekonnt Drehbücher liest, die ihm seine CIA- und MI6-Vorgesetzten gegeben haben. Und er hatte eine erfolgreiche erste Saison, könnte man sagen. „Die Show war gut geschrieben und das Produkt wurde von den Zuschauern als würdig erachtet, weiterhin unterstützt zu werden“, sagte Ritter.

„Aber die zweite Staffel war nicht so erfolgreich. Ich schätze, wir hätten die zweite Saison die „Saison der Gegenoffensive“ nennen können. Und die Gegenoffensive ist völlig gescheitert, und jetzt sitzt der Westen auf einem Schauspieler fest, dessen Drehbuch nicht mehr motiviert.“

Scott Ritter ist ein ehemaliger Marine-Geheimdienstoffizier, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollabkommen diente und im Golfkrieg im Stab von General Norman Schwartzkopf war, wo er eine entscheidende Rolle bei der Jagd nach irakischen SCUD-Raketen spielte.

Im Juli veröffentlichte er einen zweiteiligen Dokumentarfilm mit dem Titel „ Agent Zelensky “. Teil 1 können Sie HIER und Teil 2 HIER ansehen .

Letzte Woche nahm Ritter an der Global Research News Hour teil, um seine Gedanken über das drohende Ende des Russland-Ukraine-Krieges, die Gründung der Ukraine Reconstructive Bank und seine Reise nach Russland Anfang des Jahres mitzuteilen. (Ausweitung des Ukraine-Kriegs nach Deutschland? Söldner oder Soldaten? Was steckt hinter der Meldung über die deutsche Panzerbesatzung?)

Die erste Hälfte des Podcasts von Global Research News Hour ist ein Interview mit der Kanadierin Tamara Lorincz darüber, wie Kanadas Außenpolitik durch sein Engagement in der NATO geprägt wurde. Ritters Interview beginnt bei Zeitstempel 29:15. Den Podcast können Sie HIER anhören und das Transkript HIER lesen.

Selenskyj hat einen schlechten Trip

300x250

Als Wolodymyr Selenskyj Europa verließ, sahen wir, wie Polen begann, der Ukraine den Rücken zu kehren. Und das sei ein sehr problematisches Thema für die Ukraine, sagte Ritter.

„Polen dient als physischer Kanal für die Lieferung von Munition in die Ukraine. Zehntausende polnische Soldaten haben in der Ukraine auf der Seite der ukrainischen Armee als Söldner gekämpft.

Polen hat eine beträchtliche Anzahl an Panzern, Artilleriegeschützen und Reitfahrzeugen übergeben. Und jetzt hat Polen erklärt, dass es sich daran nicht mehr beteiligen wird, dass es keine militärische Ausrüstung mehr in die Ukraine schicken wird .

„Und so war die Tatsache, dass Polen Selenskyj und der Ukraine den Rücken gekehrt hat, im Grunde der Vorläufer dessen, was sich als katastrophale Reise herausstellte.“

300x250 boxone

Selenskyj skatastrophale Reise begann auf der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen („UN“) . Das Thema der Sitzung lautete „ Wiederaufbau des Vertrauens und Wiederbelebung der globalen Solidarität: Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung für Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle “.

Im UN-Sicherheitsrat gibt es fünf ständige Mitgliedstaaten – doch von all ihren Führern war Joe Biden der einzige, der auftauchte. Auch Selenskyj erschien und hielt eine Rede. „Ich heiße alle willkommen, die sich für gemeinsame Anstrengungen einsetzen“, begann er .

„[Selenskyj] sprach … in einem weitgehend leeren Konferenzraum. Den Menschen, die früher herbeiströmten, um ihm zuzuhören, ist es egal, was er sagt, weil er irrelevant ist“, sagte Ritter.

Dann ging Selenskyj zum Capitol Hill. „Als er nach Washington DC ging, wurde er vom Kongress brüskiert“, sagte Ritter.

Slate berichtete, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nicht nur Selenskyj sBitte, bei einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses eine Rede zu halten, ablehnte, sondern ihm auch den Zutritt zum privaten Sitzungsraum der Kammer verweigerte und die wenigen Republikaner des Repräsentantenhauses, die ihn begrüßen wollten, anwies, dies beinahe im Nationalarchiv zu tun – eine Meile entfernt.

„Und dann flog er mit eingezogenem Schwanz nach Kanada. Hier traf er Premierminister Trudeau im kanadischen Parlament und erhielt für seinen Vortrag einige mitreißende Ovationen vom Parlament. Doch gegen Ende seines Vortrags schwenkte die Kamera auf eine Person im Publikum, die aufstand, um den Applaus von Selenskyj entgegenzunehmen“, sagte Ritter.

Die Person, die aufstand, um den Applaus entgegenzunehmen, war Jaroslaw Hunka, ein Mitglied der verbrecherischen Nazi-SS-Galizien-Formation.

„Dieser Herr wurde ausgezeichnet, er stand auf und erhielt stehende Ovationen vom Parlament. Das Parlament hat einem Nazi buchstäblich applaudiert“, fügte Ritter hinzu.

Am 26. September sagte der polnische Bildungsminister Przemysław Czarnek, er habe „Schritte“ zur Auslieferung von Hunka unternommen:

Politico berichtete , dass Czarnek in einem Brief an das polnische Institut für Nationales Gedenken, eine Einrichtung, die frühere Verbrechen gegen die polnische Nation erforscht und untersucht, darum gebeten habe, „dringend zu prüfen“, ob Hunka wegen Verbrechen gegen polnische Menschen jüdischer Herkunft gesucht werde, und fügte hinzu: „ Anzeichen solcher Verbrechen sind ein Grund, bei Kanada seine Auslieferung zu beantragen.“

Wie wird der Krieg zwischen der Ukraine und Russland enden?

„Das wird einfach ein bedingungsloser russischer Sieg sein“, sagte Ritter gegenüber Global Research.

„Nur so kann dieser Krieg enden, es sei denn, die NATO greift ein und dann endet dieser Krieg mit einem allgemeinen nuklearen Schlagabtausch und er vernichtet alles Leben auf dem Planeten, wie wir es kennen.“

„Es wird keinen Waffenstillstand geben, es wird keinen Waffenstillstand geben, es wird keinen eingefrorenen Konflikt geben. Es wird keinen ewigen Krieg geben.

Dieser Krieg wird enden – ich kann Ihnen kein genaues Datum und keine genaue Uhrzeit nennen –, aber er wird enden, und zwar mit der bedingungslosen Kapitulation der Ukraine gegenüber Russland, oder er wird mit der völligen Zerstörung der Ukraine enden.“

Am 28. Juli 2022 opferte Senatorin Lindsay Graham während einer Pressekonferenz das Leben der Ukrainer im Kampf gegen Russland: „Solange wir der Ukraine mit den Waffen helfen, die sie braucht, und mit wirtschaftlicher Unterstützung, werden sie bis zum letzten Mann kämpfen.“

Als Max Blumenthal, Gründer und Chefredakteur von The Grayzone , ein Jahr später vor dem UN-Sicherheitsrat sprach, stellte er fest, dass die Ukraine auf dem besten Weg sei, Grahams gruselige Fantasien zu erfüllen, dass die USA „diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer“ führten.

Ritter stimmt zu, dass Graham seine Drohung ernst meinte. „Als US-Senator Lindsey Graham sagte, dass dieser Konflikt bis zum letzten Ukrainer ausgefochten werde, meinte er es ernst“, sagte er.

„Dieser [Krieg] wird nicht anders enden. Entweder ein totaler russischer Sieg oder ein allgemeiner Atomkrieg … Um einen allgemeinen Atomkrieg zu vermeiden, muss der Westen die Realität akzeptieren, dass Russland gewinnen wird, und zwar zu russischen Bedingungen … Dieser Krieg endet, wenn Russland entscheidet dieser Krieg endet.

„Der Grund, warum die Ukraine diesen Krieg verloren hat, liegt darin, dass der Westen sie in diesen Konflikt gedrängt und die Ukraine dann weiterhin mit Waffen und Geld versorgt hat, um diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Russland wird diesen Krieg nicht beenden, ohne die Ziele zu erreichen, die es sich vorgenommen hat.“

BlackRocks Interesse an der Ukraine

Im Juni schlossen sich BlackRock und JPMorgan Chase mit der ukrainischen Regierung zusammen, um eine Wiederaufbaubank zu gründen .

Es scheint jedoch, dass BlackRock aktiver an dem Plan beteiligt ist als JPMorgan. In der dritten Juniwoche führten BlackRock und die Regierung der Ukraine Treffen mit Investoren aus dem öffentlichen und privaten Sektor durch, um weitere Einzelheiten zu den Fortschritten des Ukraine Development Fund („UDF“) bekannt zu geben.

Die UDF ist als nationale Entwicklungsfinanzierungsinstitution konzipiert. Ziel ist es, erhebliche private Investitionen anzuziehen, die sich möglicherweise auf Hunderte Milliarden Dollar belaufen.

Im März stiegen die Schätzungen der Weltbank für den Wiederaufbau und die Erholung in der Ukraine auf 411 Milliarden US-Dollar, 2,6-mal höher als das gesamte BIP des Landes für 2022. Die Ukraine hofft, dass die Kostenschätzung weiter steigen und wieder steigen wird, schrieb der US-Thinktank Wilson Center .

Eine der Prioritäten des UDF besteht darin, „die Rolle der Ukraine bei der Dekarbonisierung und dem grünen Übergang sowie als Tor zur europäischen Energiesicherheit zu unterstützen.“

Dies wird die Rolle der Ukraine als wichtiger Partner der Weltgemeinschaft bei der Dekarbonisierung stärken und neue Energiequellen für die Ukraine, Europa und die Welt erschließen.“

Die ukrainische Regierung sei sich durchaus bewusst, erklärten die Vereinten Nationen im April , dass die Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) bis 2030 „die Sicherstellung einer optimalen Nutzung ihrer öffentlichen Ressourcen bei gleichzeitiger Mobilisierung und effektiven Nutzung von Geldern von Regierungen, internationalen Organisationen und Privatunternehmen usw. erfordert .“

Da die Verwirklichung der Dekarbonisierung und der SDGs ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, könnte man annehmen, dass die UN, verschiedene Regierungen (einschließlich der Ukraine) und BlackRock vergessen haben, dass sich die Ukraine mitten in einem Krieg befindet.

„Krieg ist ein Schläger und Blackrock ist ein Schläger. Sie sind nicht da, um der Ukraine zu helfen, sie sind da, um Geld zu verdienen“, sagte Ritter.

„Die gute Nachricht für die Ukraine ist, dass BlackRock nie die Gelegenheit dazu haben wird. Denn die Ukraine wird den Krieg verlieren und Russland wird jede Vereinbarung, die Blackrock unterzeichnet hat, für nichtig erklären.

„Die Regierung Selenskyj wird nicht mehr existieren, wenn dieser Krieg beendet ist, und die ukrainische Regierung, die sie ersetzen wird, wird nicht geneigt sein, eine mit Blackrock getroffene Vereinbarung einzuhalten. Es ist also völlig irrelevant.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 04.10.2023