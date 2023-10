Was ist der Unterschied zwischen der Simulationstheorie von David Icke und der von Martin Vrijland?

Teile die Wahrheit!

Ein Leser fragte mich, worin der Unterschied zwischen dem von mir skizzierten Simulationsmodell und dem von David Icke skizzierten Simulationsmodell besteht. Dieser Artikel ist ein Versuch, das zu erklären. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Es ist nützlich, diesen Unterschied zu verstehen, denn erst seit seinem letzten Buch Der Traum spricht David Icke davon, dass sogar der Körper selbst Teil einer Simulation ist, obwohl er den Körper vorher als Körper-Computer bezeichnet hat.

Wesentlich für das Verständnis des Simulationsmodells ist das Verständnis des Konzepts des Bewusstseins. Der Hauptunterschied zwischen unseren Theorien liegt darin, dass ich behaupte, dass die so genannten dämonischen Kräfte und „die Götter“, die sich laut Icke in einer (wie er es nennt) astralen Dimension befinden, nicht existieren, sondern ebenfalls ein KI-Programm sind. Die Illusion der astralen Dimension ist also Teil des gesamten Simulationsmodells.

Das heißt, meiner Ansicht nach existieren Geistführer, Engel, Dämonen und Götter nicht, sondern gehören zum KI-Programm der Simulation. Die Notwendigkeit, die Existenz solcher Wesenheiten aufrechtzuerhalten, liegt in der Furcht und im Glauben begründet.

Ohne die Angst vor Dämonen und ohne die Anbetung von Göttern fällt das Kontrollspiel auseinander. Denn ohne Angst vor Hölle und Verdammnis braucht man keine Götter oder Gottheiten, die kommen und einen retten; denen man Blutopfer bringen muss oder die ihren eigenen Sohn geschickt haben, um einen zu retten.

Ohne Angst vor Dämonen werden Sie nicht klein und Ihrem Glauben verpflichtet bleiben. Die Illusion von spirituellen Führern trägt zu falscher Hoffnung bei.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist das Konzept der vierten und fünften Dimension sowie der Fokus auf die Erhöhung der eigenen Schwingung. Natürlich hört es sich gut an, dass Liebe und Freude unsere Schwingung anheben; genauso wie es verständlich ist, dass wir denken, dass Traurigkeit und Schmerz unsere Schwingung senken. (Der Traum, das Simulationsmodell und der Übergang zur fünften Dimension)

Es ist wichtig zu sehen, dass dies auf der Avatar-Ebene (Körper-Computer-Ebene) geschieht und dass die Anhebung der Schwingungsfrequenz uns nicht in die primäre Realität bringt.

Es handelt sich um eine in der spirituellen und New-Age-Welt weit verbreitete Idee, von der Icke behauptet, sie müsse noch einige Schichten der Zwiebelhaut abziehen, mit der er aber tatsächlich übereinstimmt, wenn es um die Idee der „Erhöhung der Schwingung“ geht.

Wenn man den Glauben an dämonische Wesenheiten aufrecht erhält, erhält man das Bild des Films Matrix aufrecht, nämlich die Vorstellung, dass diese dämonischen Wesenheiten eine niedrig schwingende Energie von den Menschen als Batteriestrom ernten können. Die Menschheit dient dann als Energiequelle für die dämonischen Wesenheiten.

Und um daraus auszubrechen, müsst ihr eure Schwingung auf Liebesenergie anheben, damit ihr zwei Dinge erreicht: Ihr würdet dann die dämonischen Wesenheiten nicht mehr mit Energie versorgen und ihr könntet dann die Matrixschicht eurer Bewusstseinswahrnehmung abschälen.

Wenn du jedoch erkennst, dass die Simulation nicht durch Anheben deiner Schwingung abgelöst werden kann, sondern dass die Simulation von einem klar erkennbaren Charakter aufgebaut wird und dass die falsche Vorstellung von dämonischen Wesenheiten und das Dienen als Batterie-Energiequelle für diese Wesenheiten nur Teil dieser Simulation ist, dann wirst du auch wissen, wann und wie du aus ihr aussteigen kannst.

Dann fangt ihr an zu erkennen, dass es eine Illusion ist und ihr eure Schwingung anheben müsst. Übrigens ist es auch ziemlich schwierig, den ganzen Tag 24×7 in einem Zustand des totalen Glücks zu sein. Das wird niemandem gelingen, und es ist auch ein unsinniges und nicht notwendiges Bestreben.

Warum erwähnt David Icke diesen klar erkennbaren Erbauer der Simulation nicht beim Namen? Nun, das erkläre ich in diesem Artikel, der deutlich macht, dass das von David Icke skizzierte Simulationsmodell auf den Ideen von Alice Bailey, der Gründerin der UN-Organisation Lucifers Trust (später umbenannt in Lucis Trust), beruht.

Im Grunde ist es dasselbe wie das New-Age-Denken, nur mit dem Unterschied, dass David Icke behauptet, dass die Reinkarnation Teil der Simulation ist. Er hält jedoch an demselben vier- und fünfdimensionalen Denken und demselben Glauben an Entitäten und die Erhöhung von Schwingungen fest. In meinen Büchern weise ich ausdrücklich darauf hin, dass Luzifer der Erbauer des Simulationsmodells ist.

Wenn Sie argumentieren, dass wir keine Batterien sind (im Gegensatz zu dem, was der Matrix-Film annimmt, und zu dem, was David Icke annimmt), sondern schöpferisches Bewusstsein (wie ich argumentiere), dann gibt es darin einen wesentlichen Unterschied.

Ich gehe davon aus, dass die Simulation so konstruiert ist, dass sie versucht, dieses schöpferische Bewusstsein einzufangen und es im Simulationsmodell gefangen zu halten. Ickes Ausgangspunkt ist das Ernten von Energie. Dies ist ein scheinbar kleiner und unbedeutender Unterschied, aber er ist wesentlich, um zu verstehen, wie wir in die Simulation geraten sind, und er ist wesentlich, um zu verstehen, wie wir ihr auch wieder entkommen können.

Denken Sie daran, dass David Icke in seinen Büchern über seine persönlichen Erfahrungen mit gechannelten Geistführern spricht. Zum Beispiel behauptet er, Einsichten von einem spirituellen Wesen namens Rakorski erhalten zu haben, das er auch mit dem Namen St. Germain identifiziert.

Rakorski ist kein anderer als Alice Baileys „Meister Rakoczi“, dessen gechannelte Informationen nicht nur einen Großteil des New Age prägten, sondern auch viele Programme der Vereinten Nationen leiteten. Es ist daher äußerst wichtig zu erkennen, dass diese vermeintliche Astralwelt und diese geistigen Führer ebenfalls Teil von Luzifers KI-Simulationssystem sind.

David Icke sagt eine Menge Wahrheiten. Er hat zu 100 % recht, wenn er feststellt, dass der Verstand ein KI-Programm ist (ein KI-Programm, das unseren Avatar steuert) und dass wir nicht unsere Körper sind, sondern Bewusstsein.

Wunderbar, denn das (dass der Körper und damit auch das Bewusstseinsprogramm Teil der Simulation ist) war genau das, was ich in meinen Büchern erwähnt habe, bevor er zu diesem Schluss kam. Das ist eine positive Entwicklung.

Es ist auch eine positive Entwicklung, dass er feststellt, dass das Bewusstsein das Bewusstseinsprogramm überschreiben kann. In diesem Punkt sind wir völlig auf derselben Seite.

Dass er auch den Lichttunnel erwähnt, ist ebenfalls fantastisch. Es ist jedoch äußerst wichtig, sich klar zu machen, was genau dieser Lichttunnel ist (nämlich ein Plasmatunnel). Was er sagt, ist wahr: Die KI wird Sie durch den Lichttunnel verführen. Sie werden möglicherweise eine Himmelssimulation sehen. Andere sehen einen geistigen Führer oder einen Liebhaber.

Auch das sind Simulationen, aber Simulationen im Tunnel. Das ist auch tatsächlich so. Icke erwähnt zwar, dass Ihnen ein geistiger Führer als Simulation im Lichttunnel angeboten werden kann, aber gleichzeitig hält er an dem Glauben an geistige Führer (in der astralen Dimension) fest. Verständlich, da er seine Erfahrungen mit ihnen in allen seinen Büchern als Inspiration anführt.

Icke argumentiert, dass wir es nur mit einer überlagerten Simulation zu tun haben und dass (wenn wir aus dem Traum erwachen) diese Überlagerung wegfällt.

Seine Prämisse ist, dass wir die Matrix aufrechterhalten, indem wir nicht aufwachen. Ich denke, es ist etwas komplizierter und wir haben es wirklich mit einer Plasmakuppelsimulation zu tun, die sich nicht einfach auflöst, wenn wir aus der Simulation erwachen. Wir müssen das Modell wirklich genau verstehen und genau wissen, wann die Fluchtmomente sind, um nicht schon jetzt überwältigt zu werden.

Wie sehr unterscheidet sich mein Modell von der Matrixüberlagerung, von der David Icke ausgeht? Vordergründig sehr wenig, aber der Unterschied liegt in den Details.

Es ist jedoch ein wesentlicher Unterschied. Wer nicht durchschaut, dass wir uns in einer luziferischen Kopiersimulations-Zeitschleife befinden, öffnet die Tür zur letzten Falle (ja, auch wenn Icke diese Falle so nennt): dem Plasmatunnel (dem Lichttunnel).

Im Wesentlichen ist es wichtig zu wissen, dass Luzifers Simulation sich nicht einfach als eine Überlagerung auflöst, die verschwindet, wenn ihr eure Schwingung erhöht.

Die Simulation bleibt bestehen und viele Bewusstseine werden darin gefangen bleiben. Dass er sagt, man solle nicht in den Tunnel des Lichts treten, ist äußerst positiv.

Aber die große Frage ist dann: Funktioniert das auch, wenn man das Simulationsmodell, so wie es aufgebaut ist, nicht vollständig durchschaut?

Das Problem mit dem Überlagerungsmodell (über das Icke spricht) ist, dass es einen schockierenden Moment gibt, der kommen wird. Dieser schockierende Moment ist eigentlich eine Abfolge von schockierenden und beeindruckenden Ereignissen. Ich spreche natürlich von den kommenden Plasmaphänomenen und dem Phoenix-Phänomen, das ich in diesem Artikel beschreibe.

Wenn Sie dann ungeimpft sind (was glücklicherweise bei vielen von David Ickes Lesern der Fall sein dürfte – und das ist wunderbar positiv), werden Sie diesen schockierenden Moment nicht kommen sehen, und der Lichttunnel nach dem Phönix-Phänomen könnte Sie noch überwältigen.

Und wenn Luzifer Ihnen (Ihrem Bewusstsein – wer Sie wirklich sind) dann einen Lichttunnel präsentiert, in dem Sie eine schöne Simulation wahrnehmen, die einer perfekten Erde ähnelt (von der Sie denken, dass sie die primäre Realität sein könnte), dann könnten Sie „denken“„Hey, die Überlagerung fällt weg und ich sehe die primäre Realität“ und dann werden viele wahrscheinlich trotzdem (trotzdem) dort hinein gelangen. Das ist die eigentliche Falle.

Wie lässt sich das vermeiden? Indem man erkennt, dass die Simulation eine falsche Realität ist, die auf Plasmakuppeln, Plasmakuppeln (die auf der verbrannten Oberfläche der ursprünglichen Erde errichtet wurden) und Plasmatunneln (für den „Transport“ des Bewusstseins) beruht.

Und dann sollten Sie keinen Lichttunnel betreten, auch wenn es so aussieht, als ob „die Überlagerung“ weggefallen ist und Sie die primäre Realität sehen. Steigen Sie nicht die Treppe zum Himmel hin auf, die Ihnen die wunderbare Simulation der primären Realität in diesem Plasmatunnel zeigen wird.

Wenn Sie verstehen, wie das Modell der Plasmakuppel funktioniert, dann wissen Sie, dass sich Ihr Körper nach dem Phoenix-Moment auflöst (puff und weg); dann wissen Sie, was Sie zu erwarten haben (nämlich die Tunnel und Verführungssimulationen, die Sie darin wahrnehmen), und Sie sind nicht schockiert und versucht, auf das entstehende Bild der „primären Realität“ hereinzufallen (weil Sie denken, dass die Überlagerung weggefallen ist – wie David Icke argumentiert).

Aber woher wissen Sie dann, dass Sie wieder in Ihrem ursprünglichen Seinszustand sind? Das wissen Sie, wenn ein Plasmatunnel (in welcher Größe auch immer) erscheint und wenn dieser Tunnel dann wieder verschwindet, weil Sie der Versuchung widerstanden und das Phänomen zurückgewiesen haben.

Dann sind Sie wieder in Ihrem Bewusstseinszustand und aus der totalen Dunkelheit rematerialisiert etwas Neues, von dem wir uns jetzt nicht vorstellen können, wie es aussieht.

Sobald Sie eingeladen werden, in etwas hineinzutreten, müssen Sie sagen: „Ich lehne ab, ich bin schöpferisches Bewusstsein und kehre zu meinem Ursprung zurück!„

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die Simulation der „primären Realität“ ungefähr aussehen könnte. Sind Sie (ist Ihr Geist) mit einem religiösen Glaubenssystem programmiert, dann werden Sie wahrscheinlich eine himmlische Simulation in diesem Tunnel sehen.

Wenn Sie nicht religiös sind, sehen Sie vielleicht einen geliebten Menschen, der gestorben ist und Sie bittet, ihm oder ihr zu folgen. Wenn Sie mit dem Konzept der spirituellen Führer aufgewachsen sind (der Glaube, den David Icke vertritt), dann sehen Sie vielleicht eine Simulation eines spirituellen Führers erscheinen (wovor er selbst warnt).

Wenn Sie jedoch daran glauben, die Überlagerung fallen zu lassen, und eine Simulation der „primären Realität“ erscheinen sehen, dann sind Sie immer noch in der Schleife gefangen.

Es ist also nicht die Erhöhung der eigenen Schwingung, die die Überlagerung verschwinden lässt, sondern es gibt 3 Momente, in denen man der Simulation entkommen kann.

Beim Tod, während des Phoenix-Moments und am Ende des 200-Jahres-Zyklus. Dieser Phönix-Moment ist vermutlich sehr nahe.

Der Unterschied zwischen der Theorie von David Icke und der von Martin Vrijland scheint also sehr gering zu sein, aber der Unterschied liegt in den Details.

Und fair ist fair; meine ursprüngliche Sichtweise, wie ich sie in meinen früheren Büchern beschrieben habe, war fast identisch mit der, die David Icke jetzt in seinem Buch Der Traum beschreibt, aber einige Schatten sind von meinen Augen gefallen.

Dies ist eine Entwicklung, die ich gerne mit Ihnen teilen wollte und die ich deshalb in meinen letzten beiden Büchern beschreibe: Die Simulationskuppel erklärt alles und Der Phönix wird sich bald erheben zusammengefasst habe.

Machen Sie sich mit den Unterschieden zwischen den beiden Simulationstheorien vertraut, dann werden Sie nicht überrascht sein, wenn die Zeit gekommen ist.

