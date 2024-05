DUMBs: Liste von über 188 tief unter der Erde liegenden US-Militärstützpunkten

Teile die Wahrheit!

Allein in Amerika gibt es über 188 tief unterirdische Militärstützpunkte, die sich unter den meisten Großstädten, US-Luftwaffenstützpunkten, US-Marinestützpunkten und US-Armeestützpunkten sowie unter FEMA-Militärausbildungslagern und DHS-Kontrollzentren befinden. Es gibt auch viele tief unter der Erde liegende Militärstützpunkte in Kanada.

Fast alle dieser Stützpunkte liegen mehr als 2 Meilen unter der Erde und haben einen Durchmesser von 10 Meilen bis zu 30 Meilen im Durchmesser! Seit den 1940er Jahren bauen sie Tag und Nacht unaufhörlich diese Stützpunkte.

Bei diesen Stützpunkten handelt es sich im Wesentlichen um große Städte unter der Erde, die durch Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahnen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.000 km/h pro Stunde verbunden sind.

Die Black Projects umgehen die Autorität des Kongresses, was, wie wir wissen, illegal ist. Es gibt viele eindeutige Beweise. Viele werden mit Angst, Schrecken und Paranoia reagieren, aber Sie müssen sich davon befreien und aus der Gehirnwäsche aufwachen, die Ihnen die Medien den ganzen Tag lang in den Kopf pumpen.

Wirst du ein Hase im Scheinwerferlicht sein oder wirst du aufstehen und sagen, genug ist genug?

Die US-Regierung hat über NSA, DOD, CIA, DIA, ATF, ONI, US Army, US Marine Corp, FEMA und das DHS mehr als 12 Billionen Dollar für den Aufbau der massiven, verdeckten Infrastruktur für die kommende Eine-Welt-Regierung und die Neue Welt ausgegeben Weltreligion in den letzten 40 Jahren.

Unter dem Denver International Airport befindet sich die Deep Underground Military Base, die einen Durchmesser von über 22 Meilen hat und sich über 8 Ebenen erstreckt. Es ist kein Zufall, dass die CIA das Hauptquartier ihrer Inlandsabteilung, die für Operationen in den Vereinigten Staaten zuständig ist, vom CIA-Hauptquartier in Langley nach Denver verlegt hat.

Die Regierung und die Politiker waren fest entschlossen, diesen 1995 erbauten Flughafen zu bauen, obwohl das Budget bei weitem überschritten wurde. Korruptionsvorwürfe, ständiger Wechsel der Baufirmen und Massenentlassungen von Teams, nachdem sie einen Teil ihres Bauwerks fertiggestellt hatten, wurden gemeldet, so dass „keine“ Gruppe eine Ahnung hatte, was der Bauplan des Flughafens war.

Die Einheimischen wollten diesen Flughafen nicht nur nicht bauen und brauchten ihn auch nicht, es wurde auch alles dafür getan, dass er trotzdem gebaut wurde. Freimaurersymbole und bizarre Kunstwerke toter Babys, brennender Städte und Frauen in Särgen umfassen ein umfangreiches Wandgemälde sowie eine Zeitkapsel – nichts davon ist auf der Website des Flughafens zu finden, in der die einzigartigen Kunstwerke im gesamten Gebäude detailliert beschrieben werden.

DIA dient als Deckung für die riesigen unterirdischen Anlagen, die dort gebaut wurden. Es gibt Berichte über elektronische/magnetische Vibrationen, die bei manchen Menschen krank machen und bei anderen Kopfschmerzen verursachen. Es gibt mehrere Hektar eingezäunte Gebiete, in die Stacheldraht hineinragt, als ob sie die Dinge fernhalten sollen, und kleine Betonstapel, die Mini-Kühltürmen ähneln, ragen aus dem Nirgendwo empor, um offenbar unterirdische Ebenen zu entlüften.

Die unterirdische Anlage ist 88,3 Quadratmeilen tief. Im Grunde besteht diese Untergrundbasis aus 8 übereinander liegenden Städten! Die Aufnahmekapazität solcher Leviathan-Stützpunkte ist enorm. Diese stadtgroßen Stützpunkte können Millionen und Abermillionen Menschen beherbergen, egal ob es sich um gedankengesteuerte, versklavte Soldaten der NWO-Weltarmee oder um unschuldige und versklavte Oberflächenbewohner aus den Städten Amerikas und Kanadas handelt.

Es gibt die Dulce Base in New Mexico. Dulce ist eine kleine Stadt im Norden von New Mexico, über 7.000 Fuß im Jicarilla Apache Indianerreservat gelegen. Es gibt nur ein großes Motel und ein paar Geschäfte. Es handelt sich nicht um einen Ferienort und es herrscht kein reges Treiben. Aber Dulce hat ein tiefes, dunkles Geheimnis. Das Geheimnis liegt tief unter der Bürste von Archuleta Mesa.

Funktion: Erforschung geistesbezogener Funktionen, genetische Experimente, Training und Neuprogrammierung der Gedankenkontrolle. Im gesamten Komplex sind an Hochsicherheitsstandorten (Ein- und Ausgänge) über 3000 Echtzeit-Videokameras installiert. In der Nähe und Umgebung von Dulce gibt es über 100 Geheimausgänge. Viele davon rund um Archuleta Mesa, andere südlich rund um den Dulce Lake und sogar bis nach Lindrith im Osten. Tiefe Abschnitte des Komplexes sind mit natürlichen Höhlensystemen verbunden.

Ebene 1 – Garage für Straßeninstandhaltung. 300x250 boxone Ebene 2 – Garage für Züge, Shuttles, Tunnelbohrmaschinen und Scheibenwartung. Stufe 3 – Jeder wird nackt gewogen und erhält dann eine Sprunganzuguniform. Das Gewicht der Person wird täglich auf einem Computerausweis vermerkt. Für Wechselgeld über drei Dollar sind eine körperliche Untersuchung und eine Röntgenaufnahme erforderlich. Stufe 4 – Humanforschung in „paranormalen“ Bereichen – mentale Telepathie, Gedankenkontrolle, Hypnose, Fernwahrnehmung, Astralreisen – usw. Die Technologie ist offenbar dazu da, ihnen zu ermöglichen, den „Bioplasmatischen Körper“ zu manipulieren. Entwicklung einer Laserwaffe Dies kann im entferntesten zu Verbrennungen und Unbehagen am Ziel führen. Sie können Ihren Herzschlag mit Tiefschlaf-„Deltawellen“ senken, einen statischen Schock auslösen und ihn dann über eine Gehirn-Computer-Verbindung neu programmieren. Stufe 5 – Sicherheit ist streng. Bewaffnete Wachen patrouillieren ständig und zusätzlich zu gewichtsempfindlichen Bereichen gibt es Hand- und Augenabdruckstationen. Hier ist das Gerät, das die Übertragung von Atomen antreibt. Ebene 6 – Ebene 6 wird privat „Nightmare Hall“ genannt. Es beherbergt die genetischen Labore. Experimente an Fischen, Robben, Vögeln und Mäusen, die sich stark von ihrer ursprünglichen Form unterscheiden.

Dann gibt es noch die Greenbrier Facility in White Sulfer Springs, West Virginia, unter dem Greenbriar Resort. Die Continuity of Government-Einrichtung mit dem Codenamen Casper, in der seit 1962 der US-Kongress untergebracht werden soll, befindet sich auf dem Gelände des prestigeträchtigen Greenbrier Resorts.

Der Bunker befindet sich unter dem West-Virginia-Flügel, der eine komplette medizinische Klinik umfasst. Der Bau der Anlage, der 1959 begann, erforderte 2,5 Jahre und 50.000 Tonnen Beton. Die Stahlbetonwände des Bunkers, der 20 Fuß unter der Erde liegt, sind 2 Fuß dick.

Die Einrichtung umfasst getrennte Kammern für das Repräsentantenhaus und den Senat sowie einen größeren Raum für gemeinsame Sitzungen. Diese befinden sich in der „Exhibit Hall“ des West Virginia Wing, die über Fahrzeug- und Fußgängereingänge verfügt, die schnell durch Brandschutztüren verschlossen werden können. Sie verstecken dieses nicht einmal und es ist sogar eine Touristenattraktion. Das unterirdische Gewölbe wurde gebaut, um den Bedürfnissen eines versteckten Kongressabgeordneten gerecht zu werden – tatsächlich ist das Hotel eine Nachbildung des Weißen Hauses.

Im unterirdischen Bereich gibt es einen Saal für den Senat, einen Saal für das Repräsentantenhaus und einen riesigen Saal für gemeinsame Sitzungen. Obwohl das Hotel angibt, täglich Führungen durch das 112.000 Quadratmeter große Gelände zu veranstalten, steht die Anlage immer noch bereit, und die Bediener arbeiten weiterhin verdeckt im Hotel. Die Geheimhaltung, die die Stätte umgibt, hat sie sowohl vor öffentlicher Kontrolle als auch vor offizieller Neubewertung geschützt.

Die meisten Amerikaner werden nicht glauben, dass es zu einem amerikanischen Holocaust kommen wird, bis sie es mit eigenen Augen sehen. Bis dahin ist es nur eine weitere seltsame Verschwörungstheorie, über die sie lachen können. Das ist nicht zum Lachen. Wenn es passiert, wird es zu spät sein, es zu stoppen.

Die US-Regierung war heimlich an der Schaffung einer Armee loyaler, einer Gehirnwäsche unterzogener Soldaten der Zukunft beteiligt. Sie werden kybernetische und Mikrochip-Implantate tragen und überall auf der Welt ohne Frage, mit völliger Loyalität und ohne Zögern oder Angst kämpfen.

Diese Soldaten wurden in den Brookhaven National Laboratories BNL, den National Ordinance Laboratories NOL und dem Massachussetts Institute of Technology MIT geschaffen und heimlich unter der Kontrolle und Planung des Verteidigungsministeriums und der NSA versetzt. Viele dieser Soldaten sind in tief unterirdischen Militärstützpunkten stationiert, beispielsweise unter dem Denver International Airport.

Alle diese Informationen wurden recherchiert und es hat viel Mühe gekostet, sie richtig zusammenzufügen. Es gibt viele unterirdische Magnetschwebebahnnetze, die sich von diesen Komplexen bis zu anderen unterirdischen Stützpunkten erstrecken. Alle Soldaten, die in diesen Stützpunkten arbeiten, sind mit Mikrochips versehen und unterliegen vollständiger psychotronischer Gedankenkontrolle.

Von den vermissten „Milk Carton People“ , die das FBI auf Milchkartons postete, wurden einige in diese Untergrundbasen gebracht, um dort genetische Experimente, Mikrochips, psychotronische Gedankenkontrolle und kybernetische Implantationen durchzuführen und sie später als gehirngewaschene Soldaten der NWO einzusetzen.

Jedes Jahr werden in Amerika Hunderttausende Menschen vermisst. Die Schaffung eines totalen globalen faschistischen Polizeistaates durch die Illuminaten wird geschehen, wenn wir nicht alle aufwachen und sehen, was passiert. Ich finde es erstaunlich, dass so viele Amerikaner, Skandinavier und Westeuropäer sich weigern zu glauben, dass es in Amerika Millionen von UNISF- und UNMNTF-Truppen gibt. Im Rahmen des von Präsident Bill Clinton Anfang 1993 ins Leben gerufenen Programms „Partnerships For Peace“ (PFPP) kommen jeden Monat Tausende Soldaten nach Amerika.

Diese faschistischen Kriminellen treten als unsere Freunde und Anführer auf und berauben gleichzeitig demokratische Rechte, die durch eine korporatistische und faschistische Diktatur ersetzt werden, sofern die Menschen und insbesondere die Amerikaner nicht jetzt aufwachen. Hier sind die Standorte der tief unter der Erde liegenden Militärstützpunkte in Amerika:

ARIZONA

1. Fort Huachuca. 31°50′ N 1100 19’48“ W, Untertassenbasis unten, Intelligenztraining oben, Gedankenkontrolle inkl. zu. 2. Gates Pass Base 3. Gila Mountain Area, südlich der Interstate 8 und ca. 30 östlich von Yuma, AZ. 290 N 116ºW. DUM-Basis. 4 . Grand Wash Cliffs, am westlichen Rand der Klippen an der Spitze von Grapevine Wash. Muss über den Highway 93 und dann über unbefestigte Straßen erreicht werden. DUM-Basis. Seite 303 … 5 . Grünes Tal 6. Hualapai-Gebirge, Ostseite der Bergkette, etwa 56 km. SE von Kingman, AZ 7. Rincon Mtn., Nordseite des Rincon Mtn 8. Mt. Lemon 9. Seite 10. Safford, in der Nähe von Safford 11. Santa Catalina Mountains – Basis

ARKANSAS

12. In der Nähe von Hardy und Cherokee Village. 360 19′ N 9°29’W W. Installationszweck nicht bekannt. 13. Gebiet Pine Bluff, Arkansas. 34° 13,4′ N 92° 01,0’W bis 34° 30′ N 92° 30’W. Untertassenbasis.

KALIFORNIEN

14. 29 Palms Marine Base, auf der Militärkarte als Luftraumgebiet R-2501 N identifiziert. Saucer-Basis südöstlich von Ludlow. Dies ist eine US-amerikanische Forschungs-/Diagnoseeinrichtung für Außerirdische und eine UFO-Basis. 15. China Lake, Gedankenkontrolle und Waffenforschung 16. Darwin, Kalifornien, 4 Meilen westlich von Darwin 17. Deep Springs, CA, 37°22′ N 117º 59,3′ W. Untertassenbasis 18. Fort Irwin, CA, 35°20’N 116°8’W. Untertassenbasis 19. Edwards Air Force Base, in der Gegend, wo Diamond Cr. & das so. Am Abzweig des Yuba-Treffens gibt es drei unterirdische UFO-Stützpunkte. 34°8′ N 117° 48′ W 20. George Air Force Base, Kalifornien – Untertassenbasis 21 . Helendale, Lockhead Underground Facility, 34º44,7′ N 1170 18,5′ W. Technologie für geheime Projekte. Hier gibt es 3 Untertassenbasen. 22. Los Angeles: Auf dem Hwy 14 in Richtung Edwards AFB nach Palmdale biegt man ab, und nachdem man mehrere Straßen bis zur 170. Straße genommen hat, geht man auf der 170. Straße nach Norden auf die 70. Kreuzung Rosamond-1 und nimmt die zweite, niedrigere und besser gepflegte unbefestigte Straße Sie gehen nach Westen, und wenn Sie an den Stromleitungen rechts nach Norden abbiegen und auf den Hügel hinaufgehen, sehen Sie die Spitze einer unterirdischen NORTHOP-Anlage; Technologie für die geheimen Projekte der Elite. Dieser Bereich war in den 1970er Jahren sehr aktiv. Northrops Anlage liegt in der Nähe des Tehachapi-Gebirges. Es wurde berichtet, dass der Wert um 42 Stufen sinkt. Es ist stark in der Elektronik- und High-Tech-Luft- und Raumfahrtforschung tätig. 23 . Mt. Shasta 24. Kern River, Kalifornien, der ausgehöhlte Berg neben der Wasserkraftanlage beim Kern River Project in der Nähe von Bakersfield – gemeldete Untertassenbasis 25. Napa Valley – liegt in Oakville Grade nördlich von Napa, Kalifornien. Tunnel verbinden auch die Weingüter nördlich von Napa und werden für die Sklaverei der Weißen und zur Gedankenkontrolle genutzt. Hat einen Untertassenboden. 26. Norton Air Force Base – Untertassenbasis 27 . Quincy, CA, 39° 56,2′ N 120° 56,5′ W. Untertassenbasis 28 . In der Nähe von Palmdale (wenn man den Palmdale Blvd. bis zur 240th St. nimmt und zur Ave. R-8 geht. An der östlichen Grenze der Ave. R-8 befindet sich die Anlage von McDonnell-Douglas namens Uano Facility. Von den Three Sisters aus kann man sie besser sehen Südlich der Anlage ragen seltsam geformte Scheiben aus dem Boden, die leuchten und ihre Farbe ändern. 29. Presidio, Kalifornien – Eine FEMA/DOD-Website für das Regionalbüro der Region IX 30. San Bernardino, CO, 34° 50′ N bis 34° 16′ N 31. Santa Barbara County – liegt in den dicken Kieselgurschichten 32. Santa Rosa, 38º 26,4′ N 122º 42,9′ W, FEMA, Regionalzentrum für die Westküste, was die FEMA tut, wird größtenteils geheim gehalten. Dies wird als Kommunikationsantennenfeld aufgeführt, leistet aber noch viel mehr. 33 . Sierra Nevada Mountains, Kalifornien – sehr tiefe Militärbasis 34. Tehachapi Ranch – 4 Untertassenbasen, Tecachapi Canyon verfügt über eine neue unterirdische Basis, die im September 1995 fertiggestellt wurde. Dies ist die „Unheilige 6“-Basis der Orions. 35° 20′ 118° 40′ 35. Trona, Kalifornien, 35° 45,5′ N 1 77º22,6′ W – mehrere Meilen nordwestlich von Trona, direkt unter dem Argus Peak. Dieses DUM befindet sich auf dem NWC-Land von China Lake und wurde möglicherweise in den 60er Jahren gebaut.

COLORADO

36 . Alamosa, 37° 28,1′ N 105° 52,2′ W – gemeldete Untertassenbasis 37. Book Cliffs, CO, 39° 40′ N 108º 0′ W in der Nähe von Rifle, CO 38. Boulder, CO – Das Hauptquartier von EMC, einer Art elektromagnetischer Gedankenkontrolle, die ausgestrahlt wird, um das Denken der Amerikaner zu verändern und Sklaven zu kontrollieren. 39 . Colorado Springs, NORAD – Kanada und USA, und FEMA, Hunderte von Mitarbeitern, umfassen mindestens 4,5 Kubikmeilen unterirdische Kavernen und 45 unterirdische Stahlgebäude. Viele unterirdische Kammern sind bis zu 50 x 100 Fuß groß. Dieser Komplex verfolgt Tausende von Satelliten, Raketen, U-Booten und UFOs. NORAD steuert auch viele Monarch-Slaves, die über die Endzeit-Callback-Programmierung ALEX, JANUS und ALEXUS verfügen. Die NORAD-Anlage verfügt über 1278 Meilen unterirdische Straße. 40 . Fort Collins – Basis für graue Außerirdische 41 . Grand Mesa – Orion-Untertassenbasis 42. Montrore Co. – nördlich von Paradox, im Paradox Valley. Der Standort im Paradox Valley ist über den Highway erreichbar. 90 über Nucla. Seite 304 …

CONNECTICUT

43. Nordwest-Connecticut

FLORIDA

44. Massive Basis – angegebene Untertassenbasis 45. Eglin AFB, 30° 40′ N 86° 50′ W – Orion-Untertassenbasis seit 1978

GEORGIA

46. ​​Atlanta, GA – FEMA-Regionalzentrum, das angemessen platziert ist, da Atlanta eine Hauptstadt im Rahmen der Neufestsetzung der Grenzen der NWO werden soll. Man geht davon aus, dass Atlanta in seinem Gebiet über mehrere unterirdische Anlagen verfügt, eine nördlich am Kennesaw Mtn., Marietta, GA, verbunden mit der Dobbins AFB, und eine südlich von Atlanta im Forest Park. 47. Thomasville, 30° 50,2′ N 83°58,9′ W, FEMA, regionales Zentrum, sie schulen Gruppen in Such- und Zerstörungsmissionen für den Fall, dass das Kriegsrecht verhängt wird. Dies ist Südwest-Georgia im Bereich der Tunnel.

IDAHO

48. Lower Goose Lake-Gebiet im allgemeinen Gebiet von Oakley, ID. – Wackenhut von den Illuminati betreibt ein „Modellgefängnis“ für die NWO. Die schlimmsten Bundesgefangenen werden in diesem Untergrundgefängnis untergebracht, das über 7.100 Zellen verfügt, die mit etwa 2.700 Bundeshäftlingen gefüllt sind. Mitten durch die unheimliche unterirdische Anlage verläuft ein Gleis. Essen und Duschen gibt es auf den Gleisen, und die Männer dürfen einmal pro Woche duschen. Es wird nur minimale Beleuchtung verwendet und die Männer werden bewusstlos geschlagen, wenn sie überhaupt reden. Es liegt 500 Fuß unter der Erde. 49. Süd-Zentral-Idaho – unter den Lavaströmen des Snake River zwischen Twin Falls und Idaho Falls.

INDIANA

50. Gebiet Bedford & Lawrence Co. – anhaltende Aktivitäten in großen alten Minen deuten auf eine mögliche staatliche Nutzung der großen alten Steinbrüche hin.

KANSAS

51. Atchison, KS – die unterirdische DIPEF-Anlage, die die Regierung. würde im Notfall laufen. AT & T unterhält eine unterirdische Anlage in Fairview, Kansas. 52. Kinsley – eine unterirdische UFO-Basis

MARYLAND

53. Camp David – gleich nördlich des Lagers befindet sich eine unterirdische Anlage, die für die Geheimdienste wichtig ist. 54. unter Ft. Meade von der National Security Agency, 10 Acres mit den modernsten Supercomputern, die gebaut werden können, sehr großer Komplex, massive Überwachung der gesamten weltweiten Kommunikation, einschließlich aller Übertragungen in den USA und der Welt der Telefone, Telegraphen, Telex, Faxe und Radios , TV- und Mikrowellenübertragungen. 55. Olney, eigentlich liegt die Anlage zwischen Olney und Laytonsville, an der Riggs Road. abseits von RT. 108. In der Gegend könnte es auch eine weitere unterirdische Anlage geben, FEMA und möglicherweise NSA, die Anlage könnte 10 Stockwerke tief sein, Zweck unbekannt. 56. Suitland, MD – Geheimarchive der US-Regierung. hier in unterirdischen Ebenen gelagert. Tresore enthalten große Mengen an Dokumenten, die nicht indiziert sind. Beschränkter Zugang mit einer codierten Sicherheitskarte. In der Gegend sind auch hochrangige Geheimdienstgruppen tätig.

MASSACHUSETTS

57. Maynard, 42° 26,0′ N 71° 27,0′ W FEMA, Regionalzentrum, Wackenhut ist auch hier.

MICHIGAN

58. Battle Creek, 42° 19,3′ N 85° 10,9′ W FEMA, regionales Zentrum, Aktivitätsgeheimnis (nicht validiert) 59. Gwinn, Ml, 46° 16,8′ N 87° 26,5′ W, in der Nähe von Gwinn befindet sich eine große unterirdische Basis, die eine wichtige Basis für das Senden von Signalen darstellt. Eine AFB befindet sich ebenfalls in der Nähe. Unter dem Lake Superior befindet sich eine außerirdische Basis mit Straßen, die 5.000 Fuß tief sind.

MISSOURI

60 . 12 Meilen südlich des Libanon, 36° 02,8′ N 115° 24,3′ W, in der Nähe der neu gegründeten Stadt Twin Bridges, einer Untertassenbasis 61. In der Höhlengruppe Bat/Dry/Dead Man/Howell – gemeldete Untertassenbasis 62. St. Francis Mountains, MO (zwischen St. Louis und New Madrid)

NEBRASKA

63. Nord-Zentral-Nebraska 64 . Red Willow Co. in der Nähe von McCook, NE

NEVADA

65. Blue Diamond, 36° 02,8’N 115°24,3 W – gemeldete Untertassenbasis 66-68. Groom Lake, auch bekannt als Dreamland, Area 51, The Area, The Spot, Red Square, Sally Corridor, Watertown Strip. 1150 50’N 37°20W. Angeführt von der NWO zusammen mit dämonischen Wesen, ist die CIA da und Wackenhut Security. Zwei große unterirdische Einrichtungen in der Nähe von Groom Lake, aber getrennt davon, aber von den dämonischen Wesen kontrolliert, sind die unterirdischen Stützpunkte Papoose Range und Cockeyed Ridge (S-4). Zweck ist die Erprobung verschiedener UFOs und anderer Geheimflugzeuge wie Aurora und Stealth. Auch biologische Arbeiten werden durchgeführt, darunter die biologische Aufzucht kleiner Grauschimmel. Für diese drei Komplexe wurden viele Ebenen gebaut, und über dem Groom Lake, einem ausgetrockneten See, wurde eine 7 Meilen lange Laufstrecke (eigentlich 39 Meilen) gebaut. Es gibt eine S-2, eine S-4, eine S-6 und eine S-66 unterirdische Anlagen. S-66 ist die geheimste Höhle mit 29 Ebenen und einer Tiefe von 11.300 Fuß. 69 . Quartzite Mountain südöstlich von Tonopah, 37° 31′ N 116° 20′ W – gemeldete Untertassenbasis 70. Tonopah, Luftwaffe, CIA? & ??, beschäftigt sich mit geheimen Flugzeugen

NEW HAMPSHIRE

71-73. Berichten zufolge könnte es in den Hügeln von New Hampshire bis zu drei unterirdische Anlagen geben.

NEW JERSEY

74. Picatinny Arsenal, 4o° 38′ N 74° 32′ W – Untertassenbasis, 1/4 Kubikmeile groß und sehr tief unter der Erde.

NEW-MEXIKO

Die Bundesstaaten New Mexico und Colorado wurden für den Bau einer Reihe unterirdischer Stützpunkte genutzt. (Alle übrigen Staaten haben das auch.) Die primären unterirdischen Anlagen in New Mexico bestehen aus: 3 riesigen unterirdischen Stützpunkten in: Das Gebiet Dulce, NM (ein Gebiet, das ich 1993 mehrere Tage lang untersucht habe).

Das White Sands-Alamogordo-Gebiet mit drei unterirdischen Stützpunkten. Datil und Pie Town, die zwei weitere unterirdische Stützpunkte haben. (Carlsbad Cavern, in der es unterirdische Aktivitäten gab, die Berichten zufolge eingestellt wurden, und eine weitere Basis östlich von Carlsbad.)

Die unterirdische Anlage im Raum Los Alamos. die unterirdische Anlage im Taos-Gebiet

In der Region New Mexico gibt es grundsätzlich vier U-Bahn-Systeme.

Man geht zum Four Corners-Gebiet und dann zum Groom Lake (Gebiet 51).

Man geht nach Norden in Richtung Delta, Colorado und Colorado Springs.

Die Taos-Anlage verläuft ungefähr entlang der Interstate 25 nach Norden und mündet schließlich in NORAD.

Die südlichen Stützpunkte verbinden Texas und Mexiko.

Die Anlage in Los Alamos stammt mindestens aus dem Jahr 1940. Man kann sich nur vorstellen, was in diesem unterirdischen System mit einem halben Jahrhundert Arbeit gebaut wurde. Besucher der tieferen Ebenen berichten von Menschen, die in Glaszylindern festgehalten werden, und von vielen anderen seltsamen Dingen. Ich hatte die Gelegenheit, einige Leute zu befragen, die sich in den unteren Bereichen einiger dieser Einrichtungen aufgehalten hatten. Es gibt spezielle Abzeichen, spezielle Uniformen, U-Bahn-Aufzüge usw., die ich aus Zeitgründen nicht näher beschreiben werde. . 75. Angel Peak – gemeldete Untertassenbasis. Carlsbad Cavern-Bereich (jetzt zerstört), 32° 25,0’N 1040 14,0W -alte Relikte der Untertassenbasis übrig. 76-78. Dulce, NM, 36º 56,0’N 106°59,8’W,– Südlich von Dulce, im Gebiet des Jicarilla-Indianerreservats, liegt eine weitere Anlage einige Meilen östlich der Dulce-Anlage. Dies wird direkt von den Illuminaten mit Hilfe der Armee und der Luftwaffe geleitet, die CIA führt auch Experimente im Zentrum durch; Die Größe der Anlage ist riesig und erfordert kleine Shuttle-Züge. Zeugenaussagen zufolge hat sie sieben Ebenen. Dient als UFO-Basis, biologische Experimente, Produktionszentrum für kleine graue Drohnen. Wackenhut sorgt für einen Teil der Sicherheit vor Ort. 79. Kirtland AFB, NM, Sandia National Lab 80. Manzano Mtn, in der Nähe von Albuquerque, bekannt als Kirtland Munitions Storage Complex, Airforce, 3.000 Hektar großer Stützpunkt innerhalb des Kirtland AFB/Sandia National Labs-Komplexes, bewacht von 4 tödlichen Zäunen, nutzt unbekannte, vermutete UFO-Basis. Ein neues 285.000 Quadratmeter großes Gebäude. ft. Bunker wird in der Nähe der Manzano-Basis gebaut. 81. Pie Town, 34° 17,9′ N 1 108° 08,7′ W, in der Nähe von Pie Town, UFO-Basis. 82. Sandia Mountains nordöstlich von Albuquerque – angebliche Untertassenbasis 83. Nördlich von Taos Pueblo 84 . White Sands, 32°22,8’N 106°28,8’W, wichtiger Forschungsknotenpunkt, verbunden mit Dulce & NORAD, HO für NASA/militärische Shuttleflüge, Strahlungsforschungszentrum. und Gedankenkontrolle.

NEW YORK

85. Adirondack Mountains (in der Nähe von Elizabethtown) 86. New Yorker Großraum 87. Plattsburgh (in der Nähe von Kanada und St. Albans) AFB, 49°40’N 73°33 W – zwei Untertassenbasen in diesem Gebiet.

OKLAHOMA

88. Ada, 34°46,4′ N 96°40,7WW, unterirdische Untertassenbasis, diese Basis führt das Klonen von Menschen durch und ist die empfindlichste Basis der FEMA. 89. Ashland Naval Ammunition Depot, 34°45,9’N 96°04,3’W,- gemeldete Untertassenbasis

OREGON

90. Bull Run, Nordseite des Bull Run Reservoir-Bereichs in der Nähe von Mt. Hood und ganz in der Nähe von Larch Mtn. und südlich des Benson St. Park der Columbia Gorge. 91. In der Gegend von Coos Bay wurden drei separate, aber aufeinander abgestimmte unterirdische Einrichtungen für UFOs gebaut. Die am weitesten östlich gelegene Anlage, etwa 20 Meilen landeinwärts in der Wildnis in der Nähe des Highway 42, wurde geschlossen. Heute handelt es sich um eine alte, verlassene Anlage, die gut getarnt ist. Die Küstenanlage ist wahrscheinlich noch in Betrieb. 92. Klamath Falls, OR – seit September 1995 ist dies ein Stützpunkt für eine Reihe von NWO-Gruppen, darunter die Air National Guard, FEMA, CIA, FBI, Spetznaz und Seite 306 … MOSAP-Trainingsbasis. Hier existiert ein unterirdisches Konzentrationslager.

PENNSYLVANIA

93. Blue Ridge Summit, in der Nähe von Ft. Ritchie, bekannt als „Raven Rock“ oder „Site R“, Armee, wichtiges elektronisches Nervenzentrum, 650 Fuß unter der Oberfläche mit etwa 350 Mitarbeitern und über einem 716 Hektar großen Gebiet. möglicherweise über einen Tunnel mit Camp David verbunden. Die NOD-Installation befasst sich mit der psychischen (dämonischen) und Satellitenkontrolle über Sklaven. Dieser unterirdische Komplex soll es der Regierung der Vereinigten Staaten ermöglichen, einem Atomangriff zu entgehen. Der riesige Komplex strahlt unter Washington DC aus und ist mit vielen anderen Standorten verbunden. Das Tunnelsystem wird verwendet, um einige der Sexsklaven mit Gedankenkontrolle zu transportieren. Die Wände und Decken der Tunnel bestehen aus Keramikfliesen, in die Decken sind Leuchtstofflampen eingelassen.

TEXAS

94. Ft. Hood, TX, 31° 15’N 97° 48′ W, Heimat einiger gedankengesteuerter Delta-Soldaten und angeblicher Untertassenstützpunkt. 95. Denton, TX, 33° 13,2’N 97° 08,2’W – FEMA, Regionalzentrum, Aktivitätsgeheimnis 96. Red River Arsenal, TX – gemeldete Untertassenbasis

VIRGINIA

97. Bluemont, Basis Mount Weather, Federal Preparedness Agency und FEMA, Kleinstadt-Untergrund, streng geheim, mehrere Hundert Mitarbeiter, verrichtet Geheimarbeit für die FEMA und verfügt über eine vollständige Geheimregierung mit den verschiedenen Behörden und hochrangigen Administratoren auf Kabinettsebene behalten ihre Positionen für mehrere Regierungen und helfen bei der Führung der Vereinigten Staaten. 98. Culpepper, 380 28,5 N 77°59,8’W, etwa 2 Meilen östlich von Culpepper abseits von RT. 3, genannt Mount Pony, Illuminati–Fed. Das 13.000 m² große Reservat verfügt über eine Einrichtung zur Lagerung von Leichen und überwacht alle wichtigen Finanztransaktionen in den USA mittels „Fed Wire“, einem modernen elektronischen System. 99. Pentagon, Arlington, VA – 100. Warrington Training Ctr. –zwei Standorte: einer auf RT. 802 und die andere auf der Bear Wallow Road, am Viewtree Mountain. Eine davon ist Station A, die andere Station B. Armee & ??, Zweck unbekannt.

WASHINGTON

101. Bothell, 47°45,7’N 122°12,2w W, FEMA, regionales Zentrum, Aktivität unbekannt

WASHINGTON, D.C

102. WEISSES HAUS, 38°53,5’N 77°02,0’W – Die geheime unterirdische Installation von NOD, die mit Geheimdienstgruppen wie der NSA und der CIA sowie vielen anderen schändlichen Gruppen verbunden ist, liegt unter dem Weißen Haus und ist durch Tunnel mit diesem NOD verbunden Installation mit dem Haus des Tempels. Der Oberste Rat des 33. Grades des House of the Temple des Schottischen Ritus verfügt über einen 14 x 25 Fuß großen Raum mit 13 Stühlen, in dem der Große Druidenrat der Illuminaten zusammentritt. Die NOD Deep Underground Installation besteht aus mehreren Ebenen. Ein Augenzeuge ging (über einen Aufzug) zur Ebene 17 und gab an, dass er glaubt, dass tiefere Ebenen existieren.

WEST VIRGINIA

103. Sugar Grove, Mikrowellenkommunikation des Strategic Intelligence Services der Marine. Hier gibt es eine Basis. 104. White Sulphur Springs, unter dem Greenbriar Hotel, eine Ministadt, die groß genug für 800 Menschen ist und über ein eigenes Krematorium verfügt. Ob es noch andere Zwecke als das Abhören der US-amerikanischen Mikrowellenkommunikation gibt, ist diesem Autor nicht bekannt.

UTAH

In Utah ist die Kennecott Copper Company mit den Illuminaten und dem KKK verbunden. Diese Zusammenhänge wurden in anderen Schriften dieses Autors aufgedeckt. Kennecotts Mine (angeblich im Besitz der Weltbank) in der Gegend von Salt Lake City wird von Union Pacific betrieben, die Berichten zufolge mit der Mormonenkirche verbunden ist. Nach 23 Uhr wird die Mine von einem großen Aufkommen großer Lastwagen angefahren. In einer normalen Nacht rollen beispielsweise über sechs Dutzend große Lastwagen mit jeweils zwei Anhängern in die Mine. Mit anderen Worten: Es scheint, dass die starke Aktivität von Zügen und Sattelschleppern auf etwas anderes als Bergbau hindeutet.

WYOMING

Riverton, Wyoming Funktion unbekannt Tunnel nach: Salt Lake, Utah Denver, Colorado.

