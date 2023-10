Weltbühne: Inszenierter „Terroranschlag“ in Brüssel mit zwei „erschossenen“ Schweden

Am 13. Oktober, Freitag, den 13., kam es in Frankreich zu einer vorgetäuschten Messerstecherei in einer Schule, die als „Terroranschlag“ bezeichnet wurde, und zwar in großer Zahl zu Ehren der Templer und ihrer Nachfolger, dem Jesuitenorden.

In dieser Entschlüsselung schrieb ich, dass wir auf viele neue inszenierte und gefälschte „Terroranschläge“ durch angebliche „militante Gruppen des Islamischen Staates“ in Europa vorbereitet sein sollten, und leider hatte ich wieder einmal Recht. Von Joachim Bartoll

Diese inszenierten und völlig falschen theatralischen „Terroranschläge“ werden als Vorwand für den inszenierten Krieg zwischen Israel und der Hamas benutzt, da die heruntergekommenen schlafenden Massen die Muslime hassen, Israel und eine Invasion in Gaza unterstützen werden (die wahrscheinlich heute im Oktober stattfinden wird). Vermutlichm 17., da die Zahlen für einen derart inszenierten Angriff perfekt sind?

Offenbarung der Methode…

Auch hier ist der sogenannte Krieg einseitig. Hamas ist ebenso wie ISIS nichts anderes als eine CIA-Marionettentruppe, die im Einklang mit dem israelischen Militär und dem Mossad mit Pyrotechnik, Requisiten und Attrappen spielt. Gelegentlich verletzen und töten sie Israelis als Teil ihrer Rituale und um die Geschichten unter den Menschen über tatsächliche Zwischenfälle am Laufen zu halten, so wie sie es in der Ukraine taten.

Allerdings sind alle größeren Angriffe auf Israel inszeniert und alles, was die Medien präsentieren, ist gefälscht. Aber die Vergeltungsmaßnahmen und Gräueltaten gegen die Palästinenser sind sehr real, denn das ist ihre Mission, das „Heilige Land“ für sich zu erobern, wie in der Region zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, die größtenteils das Land Palästina ist und heute noch als Israel existiert. (Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Was diesen angeblichen „Terroranschlag“ in Brüssel, Belgien, betrifft, bei dem zwei schwedische Staatsangehörige, wie „Schweden“, von einem Angreifer in einer „orangefarbenen“ Jacke erschossen wurden, wie in einem sehr gefälschten Video mit „Schüssen“ auf Twitter / X zu sehen ist, wir haben ein weiteres freimaurerisches 33 -Ritual, das islamischen Terroristen zugeschrieben wird, wie der belgische Premierminister „De Croo“ angedeutet hat.

Natürlich fand dieser inszenierte Angriff am 16. Oktober an einem Tag mit vollständiger Numerologie mit 33 Datumsangaben statt.

16.10.2023 = (10) + (16) + 2+0+2+3 = 33

Belgien = 33 (wo sie den vorgetäuschten Angriff inszenierten)

De Croo = 33 (der belgische Premierminister)

Orange = 33 (der Angreifer trug eine orangefarbene Jacke, die Farbe der Freimaurer-Scherze)

Schüsse = 33 (Medien wiesen auf die „Schüsse“ hin) im gefälschten Video)

Schwedisch = 33 (die angebliche Nationalität der gefälschten Opfer)

Polizei = 33 (diese gefälschten Angriffe werden normalerweise von der Polizei inszeniert)

False Flag = 33 (wird später erklärt)

Die Freimaurer = 33 (der Befehl in dieser Phase diese Psy-Ops innerhalb der Polizei)

Freimaurerei = 33

Schweden = 33, 33 (die angebliche Nationalität der falschen Opfer)

Tatsächlich passt die freimaurerische Farbe Orange perfekt zu den Ereignissen, die in Belgien unter Premierminister De Croo stattfinden.

Orange = 60, 102, 33, 30, 33, 30, 948, 57, 93, 30, 70, 270, 312, 612, 360, 57, 30 De Croo = 60, 102, 33, 30, 33, 30

, 948, 57, 93, 30, 70, 270, 312, 612, 360, 57, 30

Haben Sie jemals eine so perfekte Übereinstimmung bei fast allen Chiffren gesehen? Unglaublich.

Natürlich verbinden die Medien die mutmaßlichen Opfer mit „motivierten Vergeltungsmaßnahmen“ aufgrund der inszenierten und theatralischen Koranverbrennungen in Schweden, die von angeheuerten Krisenschauspielern und kontrollierter Opposition durchgeführt wurden.

Clever gespielt, tolle Grundlage für mehr inszenierte Konflikte und Hass zwischen Ureinwohnern und Muslimen, aber äußerst offensichtlich.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo, oder einfach „De Croo“, wurde am 3. November 1975 geboren und dieser Angriff wurde genau 18 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag satanisch inszeniert. Wie Sie wissen, ist 18 die Summe von 6 + 6 + 6 , den Zahlen, die das Biest darstellen. Und hier dreht sich alles um den Islam und die Freimaurer.

6 + 6 + 6 = 18 , Code für 666, die Zahl des Tieres

Islam = 18

Freimaurer = 18

IHS = 18 (Iesus Hominum Salvator, das Siegel/Logo des Jesuitenordens)

Apropos Freimaurerei. Alexander De Croo trat sein Amt am 1. Oktober 2020 an. Dieser inszenierte und vorgetäuschte Angriff ereignete sich genau an dem Tag, drei Jahre, zwei Wochen und zwei Tage nachdem De Croo Premierminister geworden war, wie in 322 , Order 322 oder Skull and Bones Freimaurerei. Wie hoch sind die Chancen? Noch ein weiterer mathematisch unmöglicher Zufall. Aber es gibt noch mehr.

Gemessen an De Croos letztem 47. Geburtstag wurde diese gefälschte Schießerei genau 347 Tage später inszeniert . 347 ist die 69. Primzahl, und am 17. Oktober gab es eine vollständige Numerologie mit 69 Datumsangaben. 69 ist die Summe von Belgien, wo sie diesen Angriff inszenierten, und 69 ist auch eine weitere Zahl für fabrizierte „False-Flag“-Ereignisse und natürlich die Zahl der „Brüsseler Schießerei“, der katholischen Kirche und ihres Jesuitenordens, der versteckten Hand, die das getan hat kontrolliert alles.

Wie hoch sind die Chancen?

Außerdem veröffentlichte BBC News nach einer Aussage von Macron die Schlagzeile „Europa erschüttert“, was ebenfalls 69 entspricht .

16.10.2023 = (10) + (16) + (20) + (23) = 69

Denken Sie daran, dass der Ausdruck „falsche Flagge“ darauf hinweist, dass das Ereignis real war, die Schuld aber einer anderen Partei zugeschoben wurde, wie zum Beispiel bei Piraten, die unter falscher Flagge Schiffe auf See angreifen.

Wenn es jedoch in der Codierung verwendet wird, bezieht es sich einfach auf die Tatsache, dass das Ereignis von Schauspielern inszeniert wurde, die vorgaben, etwas anderes zu sein, wie in diesem Fall islamische Terroristen.

Belgien = 69

Erstellt = 69

Falsche Flagge = 69 (wieder auch „33“)

Schießerei in Brüssel = 69

Katholische Kirche = 69

Der Jesuitenorden = 69

Koranverbrennung = 69

Europa erschüttert = 69

Und was das Thema 69 betrifft: Sie sagen, dass dies kurz vor dem Qualifikationsspiel zur „Euro 2024“ zwischen Belgien und Schweden passiert sei. Auch hier handelte es sich bei den mutmaßlichen Opfern um „Schweden“, und es wurde mit der Order 322 „Skull and Bones Freemasonry“ kodiert.

Euro 2024 = 69

Schweden = 69

Bestellung 322 = 69

Es war auch ein Tag mit voller 51 -Tage-Numerologie, als sie behaupteten, „zwei Schweden seien erschossen“ und mindestens ein dritter verletzt worden, obwohl in dem gefälschten Video in den sozialen Medien drei Tote gefordert werden, was es zu einer „Massenerschießung“ macht. Und wieder passt die Numerologie zur Freimaurerei.

16.10.2023 = 1+0 + 1+6 + (20) + (23) = 51

Zwei Schweden erschossen = 51

Massenerschießungen = 51

Schweden = 51

Schüsse = 51

Freimaurer = 51

Die Freimaurer = 51

Auch wenn hinter dem Code und der Numerologie dieses inszenierten und gefälschten „Terroranschlags“ noch viel mehr steckt und er sich auch noch „entwickelt“, da langsam mehr codierter und erfundener Unsinn veröffentlicht wird, ist es offensichtlich, dass er tatsächlich inszeniert war und es ist genauso offensichtlich, dass sie weiterhin weitere „Terroranschläge“ in Europa verüben werden, so wie sie es in den Jahren 2015 , 2016 , 2017 , 2018 und 2019 getan haben, bevor der Coronavirus-Schwindel diese Agenda Ende 2019 und Anfang 2020 ersetzte .

Auch alternative Medien und verdummte Baby-Wahrheitsredner werden dies für real halten, da es zu ihrer Agenda des Hasses gegen Flüchtlinge und Einwanderer und insbesondere gegen Muslime passt.

Es ist lustig, wie sie immer sagen, dass die Medien lügen und übertreiben, es sei denn, es handelt sich um eine Geschichte, die zu ihrer eigenen Erzählung, ihren eigenen Überzeugungen passt, dann sagen die Medien die Wahrheit.

Tut mir leid, so funktioniert das nicht. Die Medien lügen und täuschen immer, und die alternativen Medien verstärken diese Täuschung, indem sie Teile der Geschichte verdrehen und gleichzeitig die Kernlüge unterstützen, dass es tatsächlich passiert ist.

Keines dieser Ereignisse ist real. Sie sind alle inszeniert.

Und wenn sie es vortäuschen können, werden sie es tun, denn dann haben sie kein Verbrechen begangen .

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 17.10.2023