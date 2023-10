Wenn der „Schockeffekt“ eingesetzt hat – das Spiel „Die Guten gegen die Bösen“ erklärt (Video)

Die Ukraine ist von der Netzhaut verschwunden und hat Israel gekonnt auf die Netzhaut der Massen gesetzt. David Icke(immer eine False Flag, nie ein Hoax) durfte eine E-Mail eines Freundes aus Israel lesen und so sind Zehntausende von kritischen Denkern davon überzeugt, dass etwas nicht stimmt, aber dass es trotzdem ein schockierendes Erlebnis war; und merken dabei nicht, dass ein solcher Zeugenbericht auch Teil der psycholgischen Operation ist. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Ob bewusst oder unbewusst; die Menschen lassen sich von dem, was sie im Fernsehen oder in den sozialen Medien sehen, beeinflussen und nehmen es als ihre Wahrheit an. In Israel wird der Film von Leuchtraketen und koordinierten Explosionen begleitet, damit er sich lebensecht anfühlt.

Der „Shock and Awe“ -Effekt hat dafür gesorgt, dass das israelische Volk keine Möglichkeit mehr hat, sich Netanjahu zu widersetzen, der eine Kriegsregierung gebildet und der Hamas den Krieg erklärt hat. Dies gibt ihm effektiv diktatorische Macht im eigenen Land.

In den USA und Europa sind wir von der Ukraine zu Israel übergegangen, und seit einer Woche sind die Titelseiten voll mit dramatischen Geschichten und Bildern über Israel. Damit haben wir die Dutzende bis Hunderte von Milliarden aus dem Ukraine-Krieg schnell vergessen.

Das ist praktisch, denn bevor man sich versieht, fangen die Leute an, nachzudenken und zu hinterfragen, ob ein Krieg wirklich so viele Milliarden kosten sollte.

Der Ukraine-Kriegsfilm ist von der Netzhaut verschwunden, und genau das schien die Absicht zu sein.

Inzwischen hat der am Leben gebliebene Amtsinhaber Henry Kissenger gesagt, dass die jahrelange Politik des Imports von Flüchtlingen und anderen Kulturen vielleicht doch nicht so klug war, denn die Medien zeigten uns Bilder von mehreren Städten in den USA und Europa, in denen diese Menschen anderer Kulturen zu Ehren der Hamas-Anschläge in Israel feierten.

Sehen Sie, solche Versammlungen wurden wahrscheinlich auch zum Nutzen der Filmproduktion organisiert. Man muss den Eindruck haben, dass die Spannungen zwischen den beiden Lagern erheblich zunehmen. (Tricks und Täuschungen? Kriegsfilm Israel auf der Netzhaut, Kriegsfilm Ukraine auf der Netzhaut (Video))

Donald Trump hat unterdessen gesagt, Netanjahu habe Fehler gemacht. Damit meint er vermutlich, dass Netanjahu härter gegen den Iran hätte vorgehen müssen. Trump führte das Beispiel des iranischen Generals Soleimani an, dessen Tötung durch einen Drohnenangriff im Jahr 2020 er persönlich angeordnet hatte.

Donald Trump blames Netanyahu for massive intel failure. „You talk about the intelligence, or you talk about some of the things that went wrong over the last week, they’ve got to straighten it out because they’re fighting potentially a very big force. They’re fighting… pic.twitter.com/yPSmkgSzaG 300x250 — The News Lane (@TheNewslane) October 12, 2023

Außerdem zeigt Trump mit dem Finger auf Joe Biden, der 6 Milliarden Dollar an den Iran überwiesen und gleichzeitig 5 Gefangene freigelassen hat. Und wie in einem früheren Artikel erwartet, gibt es Gerüchte über westliche Gelder und Waffen, die von der Ukraine aus an die Hamas fließen.(Leichtgläubige „Wahrheitsgläubige“ glauben immer noch, dass der Russland-Ukraine-Krieg real ist)

300x250 boxone

Es ist äußerst schwierig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir es mit Kriegsfilmproduktionen zu tun haben, mit Kriegsfilmen, die die Massen ansprechen sollen.

Es geht darum, das Spannungsfeld aufrechtzuerhalten und zu vergrößern, den Fokus von der Ukraine auf Israel zu verlagern und Frustration über einen Deepstate aufzubauen, der alles eskalieren lässt und die Dinge immer weiter verschlimmert.

Das Video unten gibt eine gute Zusammenfassung des koordinierten Spiels, in dem die Judasziegen in den alternativen Medien eine führende Rolle spielen, um die Herde hinter sich zu scharen. Sie können ihnen helfen, aufzuwachen und zu begreifen, dass wir das Bewusstsein sind.

Typen wie Alex Jones und Andrew Tate dürfen dazu beitragen, das Spiel Pro Israel gegen Pro Hamas aufrechtzuerhalten, während David Icke die Albert Pike-Karte ziehen und sagen darf, dass es sich um ein satanisches Kraftfeld handelt und dass es unsere Lebensenergie ernten will(was er ‚loosh‘ nennt); dabei ersetzt er bequemerweise das Wort Luzifer in dem Brief von Pike aus dem Jahr 1871 durch Satan und lenkt damit von der Tatsache ab, dass wir nicht nur in einer Simulation leben, sondern in einer luziferischen Simulation. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Es ist an der Zeit, zu erkennen, dass wir in einer luziferischen Simulation leben und dass das Drehbuch feststeht.

Die Judasziegen müssen die Erwachten über das Erwachen zu der (ansonsten völlig richtigen) Erkenntnis, dass wir Bewusstsein sind, einfangen. In der Tat ist dieses Erwachen notwendig, damit die Menschen in die Lichttunnelfalle oder in die Falle des Übergangs in die fünfte Dimension tappen (zwei Wege, die zum selben Ziel führen), so dass sie weiterhin in den luziferischen Simulationszyklus zurückgeführt werden.

Luzifer ist der Name des Spiels und das satanische Kraftfeld ist Teil des Drehbuchs. Trump könnte bald helfen, mit dem satanischen Deepstate aufzuräumen, und damit das geschieht, muss die ganze Welt erst einmal dieses große Übel in ihren Köpfen haben, damit sie den Retter, den Messias Trump, umarmen.

Hier einige Kommentare von Lesern zu diesen Ausführungen:

Wenn man einmal durchschaut hat, wie die Medien funktionieren. Dann ist es einfacher zu erkennen, dass Kriege inszeniert sind.

Wie bei vielen Dingen. Eine Sache zu verstehen, um eine andere zu verstehen.

Das sind wichtige Punkte, die wesentlich sind. Sobald Sie einen solchen Schlüsselpunkt durchschauen, werden Sie sehen, dass sie jedes Mal dieselbe Taktik für einen bestimmten Hoax oder FF (False Flag) verwenden.

Aber es ist nicht einfach, denn es ist ziemlich viel, alles zusammen.

Aber wie Martin schon sagte: Jeder, der ein Bewusstsein hat, wird selbst forschen. Andere sehen vielleicht, was vor sich geht, aber sie sehen nicht, warum es vor sich geht.

Die meisten, die ich kenne, denken dann sowieso zu leicht darüber nach.

Sie zeigen zwar weiterhin Interesse und hören sich an, was Sie sagen, aber weil sie sich die Quelle nicht selbst ansehen, kommt alles immer als zu verrückt rüber.

Wie viele Beispiele und Logiken muss man noch schlucken, um auch nur die einfachsten Muster zu erkennen? Hoffnungslos gewöhnlich.

Das ist für mich immer noch ziemlich schwierig zu akzeptieren, denn die sind viel weiter fortgeschritten als der durchschnittliche NPC (der nicht eine Sekunde lang aufgewacht ist und es auch nie sein wird. Ich habe mich deshalb schon lange von denen verabschiedet)

Und immer noch ziemlich nah dran zu sein. Und jeden Tag sehen.

Dabei ist mir klar geworden, dass es meiner Meinung nach wirklich nur wenige von uns gibt, die das so sehen.

Aber das gehört nun mal dazu. Am Ende geht es sowieso nur um einen selbst. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr vergessen.

…

Das war wieder einmal direkt auf den Punkt gebracht, Martin.

Wir stehen also kurz davor, fachmännisch aus der gefälschten Neuen Weltordnung herausgeschleudert zu werden, direkt in die tieferen Schichten der unsichtbaren Klauen des (Möchtegern-)Bewusstseinsschredders. Wird bis dahin noch Platz für einen Martin Vrijland-ähnlichen Sound sein? Damit meine ich nicht eine Gegenstimme, denn das ist der modus operandi, wie er jetzt so schön mit den „Rettern“ der gefälschten neuen Weltordnung gespielt wird. Nein, ich meine einen nuancierten, alles öffnenden Ton (Martins Ton).

Oder wird es dann so sein, dass der damalige Zensurapparat, den das Volk freiwillig übernommen hat, dafür gesorgt hat, dass die wirkliche Wahrheit nicht mehr verkündet werden kann?

Und wird es dann auch so sein, dass das dann noch verbliebene „gefangene“ Bewusstsein aus einem ganz anderen Fass zapfen muss, um auf seinen ursprünglichen gemeinsamen Nenner „zurückkehren“ zu können?

…

Aufschlussreiches Video, habe es sofort auf meinem X-Account geteilt.

Aber dank der kognitiven Dissonanz werden wir nicht mehr viele Leute aufwecken (und dank Schattenbannern).

Jeder weiß es sowieso besser, auch diejenigen, die nie recherchiert haben.

Sicherlich wird der Antichrist dank der vielen dummen Amerikaner (Ergebnis von Fluorid im Trinkwasser) genügend Anhänger finden, um diese doppelte Agenda erfolgreich umzusetzen.

Wir werden die Minderheit bleiben, die niemals gewinnen kann.

Außer für unsere eigenen Seelen, die frei sein werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 16.10.2023