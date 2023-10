Wir sammeln 6.000 Pfund um Kibera Pride zu retten – ein Zufluchtsort für gefährdete Kinder im größten Slum Kenias

Andrea Isisarri Regionaldirektor, Spanien

Andrea ist seit August 2013 eine wichtige Akteurin bei Kibera Pride. Sie hat die Mittel gesammelt, die den Betrieb vorantreiben und vielen Kindern in Kibera Bildungschancen bieten. Die Großzügigkeit der Menschen in Spanien war erstaunlich und wir danken sowohl Andrea als auch allen in Spanien, die uns geholfen haben, Kibera zu verändern und das Leben so vieler hier zu verbessern!