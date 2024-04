Bill Gates-Studie „sagt“ einen plötzlichen und unumkehrbaren Zusammenbruch der Weltbevölkerung voraus

Teile die Wahrheit!

Eine große neue Studie, die von der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die Weltbevölkerung aufgrund „reduzierter Fruchtbarkeitsraten“ in westlichen Ländern zusammenbrechen wird.

Die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie ergab, dass 155 von 204 Ländern bis zum Jahr 2050 einen Bevölkerungsrückgang erleben werden, da die Geburtenraten weiter sinken.

Die von Gates finanzierte Studie stellt fest, dass die „Gesamtfruchtbarkeitsrate“ weltweit im Jahr 2021 bei 2,23 lag und damit nur knapp über den 2,1 Kindern pro Frau lag, die zur Aufrechterhaltung des Bevölkerungswachstums erforderlich sind.

Diese Zahl ist jedoch von gesunden 4,84 im Jahr 1950 gesunken, und Forscher gehen davon aus, dass die Zahl im Jahr 2050 weiter auf 1,83 sinken und bis zum Jahr 2100 auf nur 1,59 sinken wird.

Die Studie stellt fest, dass bis dahin nur 26 Länder Geburtenraten haben werden, die die Zahl der Sterbenden übersteigen werden, wobei „der größte Teil der Welt in einen natürlichen Bevölkerungsrückgang übergeht“.

Ein Bevölkerungsrückgang wäre das erste Mal seit sieben Jahrhunderten, dass ein solches Ereignis stattgefunden hätte.

Das letzte Mal geschah dies, nachdem die Beulenpest-Pandemie Mitte des 13. Jahrhunderts bis zu 50 Millionen Menschen tötete und die Weltbevölkerung von 400 Millionen auf 350 Millionen reduzierte.

Die Mitautorin der Studie, Dr. Natalia Bhattacharjee, kommentierte die Studie wie folgt: Sinkende Geburtenraten verändern die Welt radikal, indem sie „die Weltwirtschaft und das internationale Machtgleichgewicht völlig neu konfigurieren und eine Neuorganisation der Gesellschaften erforderlich machen“. (Palast Insider: Kate Middletons Krebs ist eine Psy-Op, um das Turbo-Krebs-Entvölkerungsereignis zu normalisieren)

Laut einem Insider der Gates Foundation, der zugegeben hat, dass die mRNA-Impfstoffe, Mücken und die Lebensmittelproduktion von Bill Gates Teil eines Multiplikators sind, wurde die Lebensmittelversorgung der USA mit Entvölkerungsmedikamenten überschwemmt, mit der Absicht, stillschweigend und hinterlistig den Großteil der Menschheit zu sterilisieren und ein verschärfter eugenischer Angriff auf die Menschheit sind.

Dieser böse Plan ist seit Jahren in Arbeit, und jetzt sehen wir, wie er sich in all seinen psychopathischen Details vor unseren Augen abspielt.

Laut einer beunruhigenden neuen Studie der Hebräischen Universität Jerusalem nimmt die Spermienzahl bei Männern aus Nordamerika, Europa und Australien so schnell ab, dass die meisten Männer in diesen Ländern bis zum Jahr 2060 unfruchtbar sein werden.

300x250

Laut der neuen Studie ist die Spermienzahl bei Männern aus westlichen Ländern zwischen 1973 und 2011 um 50–60 % zurückgegangen, wobei dieser Trend anhalten wird, bis Männer völlig unfruchtbar sind.

Interessanterweise stellte die Studie, die Daten zur Spermienzahl von mehr als 40.000 Männern analysierte, keinen Rückgang der Spermienzahl bei Männern aus Afrika, Südamerika und Asien fest – Teilen der Welt, die weniger von Big Pharma, GVOs, verarbeiteten Lebensmitteln und kommerziell giftigen Stoffen dominiert werden.“

Dramatic declines in global fertility rates set to transform global population patterns by 2100, new GBD Capstone study suggests. Explore the data ➡️ https://t.co/Mvc1PyR4F4 pic.twitter.com/xdpSjVLrQJ 300x250 boxone — The Lancet (@TheLancet) March 20, 2024

Bill Gates gentechnisch veränderte Mücken erzeugen Mutationen, die resistente, durch Vektoren übertragene Krankheiten verursachen

Einem neuen Bericht zufolge erzeugen Millionen von gentechnisch veränderten Mücken, die von der Bill and Melinda Gates Foundation freigesetzt wurden, Mutationen, die beim Menschen tödliche, resistente, durch Vektoren übertragene Krankheiten verursachen.

Das von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierte World Mosquito Program ist eine radikale Operation, die angeblich durch Mücken übertragene Krankheiten wie Dengue-Fieber, Zika, Gelbfieber und Chikungunya ausrotten will.

Naturalnews.com berichtet: Das globale Unternehmen hat Projekte in 14 Ländern und behauptet, im letzten Jahrzehnt 11 Millionen Menschen vor durch Vektoren übertragenen Krankheiten geschützt zu haben. Zu diesen Projekten gehört die Freisetzung von Milliarden gentechnisch veränderter Mücken.

Zunächst werden den Mückeneiern Wolbachia- Bakterien injiziert. Man geht davon aus, dass sie sich nach ihrer Freilassung mit der einheimischen Mückenpopulation paaren und die Arten ausrotten, die Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya, das Zika-Virus und Gelbfieber übertragen.

„Wir züchten tatsächlich diese Mücken, die das Bakterium Wolbachia enthalten , und setzen sie dann in Gemeinschaften frei, wo sich das Bakterium Wolbachia in der wilden Mückenpopulation ausbreitet“, sagte Scott O’Neill , Mikrobiologe an der Monash University in Melbourne, Australien Direktor des World Mosquito Program.

Massenexperimente mit Mücken berücksichtigen nicht den selektiven Druck und die Resistenzmerkmale bei Mücken und Krankheitserregern

Das Programm berücksichtigte jedoch nicht das Auftreten resistenter Merkmale bei Mücken oder Zielerregern. Es gibt Hinweise darauf, dass transgene Aedes aegypti-Mücken Gene in eine natürliche Population übertragen.

Welcher Druck entsteht dadurch auf die Mückenpopulation und die von ihnen übertragenen Krankheitserreger? Der Zustrom von Wolbachia-Bakterien in die Mückenpopulation kann selektiven Druck auf die Genome der Mücken und die von den Mücken übertragenen Viren ausüben und so die Entwicklung neuer, resistenter pathogener Arten und Stämme fördern .

Diese biologischen Folgen ähneln der Entstehung antibiotikaresistenter Bakterien aufgrund des selektiven Drucks von Antibiotika auf bestimmte Merkmale von Krankheitserregern.

Die gentechnisch veränderten Mücken beseitigen die durch Vektoren übertragenen Krankheiten nicht mit Perfektion und Sicherheit. In gentechnisch veränderten Letalitätssystemen, die der Bekämpfung von Mückenpopulationen dienen sollten, wurden Mutationen dokumentiert .

In einer Studie fanden Forscher heraus, dass die Freisetzung von Mücken, die ein dominantes tödliches Gen tragen, zu einer toxischen Überexpression führt, die bei bestimmten Mückenpopulationen zu Resistenzen führt.

In Laborstudien fanden sie heraus, dass die krankheitsübertragenden A. aegypti-Mücken resistent waren und 3,5 % ihrer Populationen behielten. Die Wissenschaftler waren sich einig, dass dies „in erster Linie auf die inhärente „Leckheit“ der jeweiligen Systeme aufgrund der variablen transgenen letalen Effektorexpression oder -funktion zurückzuführen ist, obwohl über das vererbbare Überleben aufgrund von Mutationen in genetischen Komponenten des Systems noch nicht berichtet wurde. ”

Die Forscher sagten auch, dass „das Potenzial für den genetischen Zusammenbruch von Letalitätssystemen durch seltene spontane Mutationen oder die Selektion inhärenter Suppressoren“ besteht.

Diese Mutationen können resistente, durch Vektoren übertragene Krankheiten verursachen, die noch schwieriger auszurotten und/oder zu behandeln sind, sobald sie Menschen infizieren.

Die Gates-Stiftung will in Brasilien eine Mückenzuchtfabrik errichten und aus Experimenten mit Dengue-Impfstoffen Kapital schlagen

Die Gates-Stiftung bringt ihre „Philanthropie“ zurück auf die Straßen Brasiliens . Die Gates-Stiftung stellt 55 Millionen US-Dollar für einen experimentellen Dengue-Impfstoff bereit und finanziert die Entwicklung einer Mückenzuchtfabrik, die jährlich 5 Milliarden gentechnisch veränderte Mücken freisetzen wird.

Als das World Mosquito Program 2011 erstmals in Brasilien startete, zeigten seine Pilotstudien, dass Wolachia das Risiko der Übertragung von Viren durch Aedes aegypti -Mücken verringert.

Während dies kurzfristig zur Eindämmung vektorübertragener Krankheiten beitragen kann, könnte es zum Wiederauftreten resistenterer Krankheiten führen.

Das erste Experiment mit lebenden Mücken in Brasilien fand im September 2014 in Rio de Janeiro statt. Bis 2017 wurden mit Hilfe der Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) und unter der Leitung des Gesundheitsministeriums groß angelegte Experimente durchgeführt.

Zehn Jahre später waren die Ergebnisse dieses Experiments katastrophal. Heute werden in Amerika mehr als 2,8 Millionen Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. Von diesen Ländern meldete Brasilien mit 1.104,5 Fällen pro 100.000 Menschen die zweithöchste Fallzahl . In den ersten fünf Wochen des Jahres 2024 wurden 364.855 Fälle von Dengue-Infektionen gemeldet, eine Erkrankungshäufigkeit, die viermal höher ist als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.“

Bloomberg und andere aufgekaufte Medienunternehmen behaupten, dass die „ globale Erwärmung“ für den Anstieg der Denguefieber-Infektion verantwortlich sei .

Sie machen diese Behauptungen geltend, ohne die umweltbedingten und genetischen Ursachen dieses durch Vektoren übertragenen Krankheitsphänomens in Brasilien zu untersuchen. Die möglichen Folgen von Mückenexperimenten im Land werden nicht erwähnt.

Es überrascht nicht, dass das brasilianische Gesundheitsministerium im Jahr 2023 einen neuen Dengue-Impfstoff zugelassen hat und damit das erste Land der Welt war, das die experimentelle Injektion über sein öffentliches Gesundheitssystem anbot.

Die Gates-Stiftung, die die Massen-Mückenexperimente finanziert hat, steht ebenfalls hinter dieser Massenimpfaktion und versucht, aus den anhaltenden Misserfolgen ihres Massen-Mückenexperiments Kapital zu schlagen.

Bill Gates geht eine millionenschwere Wette ein, dass Turbo-Krebserkrankungen weltweit explodieren werden

Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung hat Millionen von Dollar in ein französisches Biotech-Unternehmen investiert, das sich für den Wiederaufbau des Immunsystems von Krebspatienten einsetzt, während die globale Elite weiterhin große Schritte in der Turbo-Krebswirtschaft unternimmt.

Im Dezember schloss Pfizer eine Wette in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar ab , dass Turbokrebs zum profitabelsten Bereich der medizinischen Behandlung werden wird, und schockierte die medizinische Welt mit der Übernahme von Seagen, einem kleinen Pharmaunternehmen, das Krebserkrankungen behandelt und derzeit nur 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr verdient.

Die neue Übernahme von Pfizer bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, sieben von zehn der weltweit am schnellsten wachsenden Krebsarten zu behandeln.

Nicht schlecht für ein Unternehmen, das den Markt erobern möchte, indem es dasselbe Problem angeht, das es verursacht.

Jetzt ist Gates, der seit langem katastrophale Ereignisse „vorhersagt“ , dem Beispiel von Pfizer gefolgt und Millionen in einen „experimentellen Krebsversuch“ investiert hat, der darauf abzielt, „das Immunsystem wieder aufzubauen“.

Die Gates-Stiftung, die Milliarden in die Covid-19-Impfstoffe investiert hat, verwendet einen Teil ihrer Gewinne nun, um 5 Millionen US-Dollar in Smart Immune, ein französisches Biotech-Start-up, zu investieren.

Smart Immune wird die Mittel der Gates Foundation nutzen, um einen experimentellen Frühstadiumsversuch der Technologie bei Krebspatienten durchzuführen, der darauf abzielt, ihr Immunsystem nach einer Chemotherapie wieder aufzubauen.

Smart Immune erhielt außerdem einen Zuschuss und eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar vom Europäischen Innovationsrat.

CEO Karine Rossignol sagte der Financial Times, dass Smart Immune nun hoffe, weitere Investitionen von interessierten Parteien zu gewinnen, um seine Forschung weiterzuentwickeln.

„Unsere Arbeit zur Stärkung des Immunsystems von Patienten ist für die globale Gesundheit besonders spannend, da dieses Konzept über die Onkologie hinaus und bei Infektionskrankheiten wie HIV Anwendung findet“, sagte sie.

Was passiert also hier?

Erstens muss anerkannt werden, dass Gates (und Pfizer) für die COVID-19-mRNA-Impfstoffe verantwortlich sind, die Turbokrebs in einem in der Weltgeschichte noch nie dagewesenen Ausmaß verursachen.

Es ist kein Zufall, dass sowohl Pfizer als auch Gates bereit sind, Milliarden von Dollar darauf zu setzen, dass der Turbokrebs in den kommenden Jahren weltweit weiterhin exponentiell explodiert.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.04.2024