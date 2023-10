Wissenschaftler entwickeln „luftgetragene mRNA“, um Bevölkerungsgruppen ohne Zustimmung zu impfen (Video)

Teile die Wahrheit!

Wissenschaftler der Yale University haben eine neue Form von „luftgetragener mRNA“ entwickelt , die ihrer Meinung nach schnell zur Impfung großer Bevölkerungsgruppen ohne deren Wissen oder Zustimmung eingesetzt werden kann.

Da es für die globalistische Elite immer schwieriger wird, die Menschheit davon zu überzeugen, sich den Covid-Impfungen und endlosen Auffrischungsimpfungen zu unterwerfen, müssen sie listige neue Wege finden, um uns ihre Impfungen aufzuzwingen.

Den Forschern zufolge transportiert die neue mRNA aus der Luft den Impfstoff direkt in die Lunge der Menschen, sodass keine Injektionen erforderlich sind. Die Methode wurde bereits zur erfolgreichen intranasalen Impfung von Mäusen eingesetzt , was „die Tür für Tests am Menschen in naher Zukunft geöffnet hat“.

Während Wissenschaftler diese Erfindung als bequeme Methode zur Impfung großer Bevölkerungsgruppen feiern, ohne dass eine Einwilligung eingeholt werden muss, äußern Kritiker ernsthafte Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs eines Impfstoffs aus der Luft.

„Die Fähigkeit, mRNA effizient in die Lunge zu transportieren, hätte Anwendungsmöglichkeiten für die Impfstoffentwicklung, Gentherapie und mehr“, sagte Malo.

„Hier haben die Studien von Suberi et al. gezeigt, dass eine solche mRNA-Abgabe durch die Einkapselung interessierender mRNAs in optimierte Poly(amin-co-ester)-Polyplexe [Nanopartikel] erreicht werden kann.

Von Polyplex gelieferte mRNAs wurden in der Lunge von Mäusen effizient in Protein übersetzt, wobei es nur begrenzte Hinweise auf Toxizität gab. (Australien führte Zwangsimpfung der Bevölkerung durch Aerosol-Versprühung durch)

Diese Plattform wurde erfolgreich als intranasaler SARS-CoV-2-Impfstoff eingesetzt und löste robuste Immunantworten aus, die Schutz vor einer späteren viralen Belastung boten.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial dieses Verabreichungssystems für Impfstoffanwendungen und darüber hinaus.“

Die Webseite Slay berichtet: Der Molekularphysiologe Mark Saltzman, der das Team von Yale-Wissenschaftlern leitete, sagt, dass die neue mRNA-Abgabemethode in Zukunft auch für die Genbearbeitung verwendet wird.(PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Laut Saltzman hat der inhalierbare mRNA-Impfstoff „erfolgreich vor SARS-CoV-2 geschützt“ und dass er „die Tür für die Bereitstellung anderer Boten-RNA-(mRNA-)Therapeutika für die Genersatztherapie und andere Behandlungen in der Lunge öffnet.“

Für die Studie erhielten Mäuse zwei intranasale Dosen von Nanopartikeln, die mRNA-COVID-19-Impfstoffe trugen. Die Impfstoffe erwiesen sich bei den Tieren als wirksam, nachdem sie mRNA in ihre Lungen abgegeben hatten.

Saltzman sagt , er setze nun große Hoffnungen in die luftgestützte Verabreichungsmethode, die über Impfstoffe hinausgeht:

„Im neuen Bericht gibt es keine intramuskuläre Injektion. Wir haben einfach zwei Dosen intranasal verabreicht, eine Prime- und eine Boost-Dosis, und wir haben eine äußerst schützende Immunantwort erhalten.

Aber wir haben auch gezeigt, dass man im Allgemeinen verschiedene Arten von mRNA liefern kann. Es ist also nicht nur gut für einen Impfstoff, sondern möglicherweise auch für die Genersatztherapie bei Krankheiten wie Mukoviszidose und Gen-Editierung.

Wir haben anhand eines Impfstoffbeispiels gezeigt, dass er funktioniert, aber er öffnet die Tür für all diese anderen Arten von Interventionen.“

Das Wissenschaftlerteam glaubt, dass ihre neue „Luft-Impfung“ die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, „radikal verändern“ könnte, indem es unpopuläre Injektionen umgeht.

Saltzman sagt, diese „neue Verabreichungsmethode könnte die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, radikal verändern.“

Er behauptet, dass das System die Impfung von Menschen in abgelegenen Gebieten erleichtern wird.

Der Wissenschaftler prahlt auch damit, dass mit der „Luft-Impfung“ Menschen geimpft werden können, die Angst vor Nadeln haben.

Ein über die Luft übertragener Impfstoff ermöglicht auch eine schnelle Verbreitung in der Bevölkerung, stellt Saltzman fest. Durch die Freisetzung des Impfstoffs in die Luft ist es nicht erforderlich, jede Person einzeln zu injizieren.

Die Einführung von Impfstoffen, die Injektionen erfordern, ist nicht nur zeitaufwändig und teuer, sondern auch schwierig, wenn eine Person Einwände gegen die Impfung hat.

Dies ist jedoch bei einem Impfstoff aus der Luft nicht der Fall. Die „Luft-Impfung“ kann ohne Zustimmung der Öffentlichkeit oder auch ohne Wissen der Menschen in die Luft abgegeben werden.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen mit möglichst geringem Kosten- und Arbeitsaufwand zu infizieren.

Bill Gates mRNA-„Luftimpfstoff“ für den Einsatz gegen nicht einwilligende Menschen zugelassen

Bill Gates‘ jüngstes Vorhaben, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt massenhaft mit seinem mRNA-„Luftimpfstoff“ zu impfen, hat von mehreren Regierungen grünes Licht erhalten.

Der Luftimpfstoff wird den gesamten Planeten „wahllos“ mit mRNA impfen und die giftigen Chemikalien direkt in die Lunge einer Person transportieren.

Ein Team der Yale University hat die Methode entwickelt, um die gefährlichen Chemikalien in die Lunge von Menschen zu befördern. Die Methode wurde auch zur intranasalen Impfung von Mäusen eingesetzt , was „die Tür für Tests am Menschen in naher Zukunft öffnet“.

Activistpost.com berichtet: Während Wissenschaftler diese Erfindung als praktische Methode zur Impfung großer Bevölkerungsgruppen feiern, haben Skeptiker begonnen, offensichtliche Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs eines Impfstoffs aus der Luft zu äußern, einschließlich der Möglichkeit verdeckter Bioverstärkungen, ein Konzept, das bereits zuvor in der wissenschaftlichen Literatur vorgeschlagen wurde.

Roman Balmakov von Facts Matter diskutiert die Studie im folgenden Video:

In der Forschung verwendeten die Wissenschaftler Polymer-Nanopartikel, um mRNA zu verkapseln und sie in eine inhalierbare Form für die Abgabe an die Lunge umzuwandeln.

Durch die Entwicklung eines Impfstoffs aus der Luft muss die herrschende Klasse die Menschen nicht davon überzeugen, ihre Zeit damit zu verbringen, sich individuell impfen zu lassen.

Dies kann zeitaufwändig und mühsam sein, insbesondere wenn die Menschen weiterhin „Impfstoffe“ ablehnen. Es ist viel einfacher, die mRNA-Technologie in den Körper von Menschen zu bringen, wenn die Herrscher sie einfach in die Luft freisetzen können.

Aber wenn ihnen dies mit Impfstoffen gelingt, was hindert sie dann daran, eine Biowaffe zu entwickeln, die jeder einatmet?

Ein in der Luft befindlicher Impfstoff kann, ähnlich wie eine Biowaffe, ohne Zustimmung oder sogar ohne Wissen der Öffentlichkeit in die Luft freigesetzt werden.

Eine ähnliche Strategie wird mit mRNA angewendet, die zu klein und zu zahlreich sind, um einzeln injiziert zu werden. Stattdessen wurde ein oraler „Nanoimpfstoff“ entwickelt, um die Ausbreitung eines Virus zu stoppen. Shai Ufaz, CEO von ViAqua, das die Technologie entwickelt hat, erklärte:

„Die orale Verabreichung ist der heilige Gral der Gesundheitsentwicklung in der Aquakultur, da es nicht möglich ist, einzelne Garnelen zu impfen, und weil sie die Betriebskosten des Krankheitsmanagements erheblich senken und gleichzeitig die Ergebnisse verbessern kann …“ – The Daily Exposé

Bei COVID-19 ging es immer um den „Impfstoff“ und darum, ihn so vielen Menschen wie möglich zu verabreichen. Das ist immer noch Teil des Endspiels.

Die Machthaber müssen möglichst viele Menschen mit möglichst geringem Kosten- und Aufwand an die mRNA-Technologie heranführen.

Der Luftimpfstoff ist eine Lösung für das „Problem“ der herrschenden Klasse mit der „Impfzögerlichkeit“.

