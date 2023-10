Zeolith: Entgiftung und Reinigung mit Vulkangestein

Ob Sie mit einem „Frühjahrsputz von innen“ dafür sorgen, dass die über den Winter abgelagerten Gifte und Schadstoffe aus Ihrem Organismus gelangen, oder Ihrem Körper zu anderer Jahreszeit etwas Gutes tun wollen: Es hilft dabei, Ihren Darm und die anderen Verdauungsorgane wieder „auf volle Kraft“ zu schalten.

Herkunft und Vorkommen von Zeolith

Zeolith ist ein Vulkangestein, das von winzigen Poren durchzogen ist. Diese mikroporöse Struktur entstand vor Millionen von Jahren in der Folge von Vulkaneruptionen durch Gaseinschlüsse. Der Name des vulkanischen Naturgesteins stammt aus dem Griechischen: „Zeo“ lautet übersetzt „sieden“ und „lith“ bedeutet „Stein“. Die Steine wurden bei den Vulkanausbrüchen in die Luft geschleudert, fielen als glühende Lava ins Meer und brachten es zum Sieden.

Zeolith kommt in ca. 40 Arten vor, allerdings eignen sich nur wenige davon für die wirtschaftliche Nutzung. Seit den 1950er Jahren wird das Naturmineral in vielen Ländern der Welt in seiner natürlichen Form gewonnen. Zeolith-Vorkommen gibt es beispielsweise in Italien, Irland, England, Island, den Faröer-Inseln, Deutschland, Indien, Marokko, Russland, Japan, den USA, Brasilien und Kanada.

Es entstanden drei Zeolithformen – das blättrige, das phasenartige sowie das kristalline Zeolith. Letzteres besitzt eine besondere Kristallgitterstruktur und wird Klinoptilolith-Zeolith genannt. Und genau um diese Form geht es in diesem Text – sie besitzt die beste Qualität und höchste Wirksamkeit.

Eigenschaften von Zeolith

Das Kristallgitter des Zeoliths ist netzartig aufgebaut und besteht aus Silizium und Aluminium. Wobei Sie hier nicht befürchten müssen, dass bei Einnahme von Klinoptilolith-Zeolith Aluminium in Ihren Körper gelangt, denn die Gitterstruktur ist äußerst stabil und gegen Einflüsse von außen immun. Auch Magensäure oder andere Verdauungssäfte können ihr nichts anhaben.

Zeolith bleibt maximal 24 Stunden im Körper und wird dann, zusammen mit den gebundenen Giften wieder ausgeschieden. Übrigens schmeckt Zeolith überraschend mild und lässt sich aufgrund der superfeinen Struktur leicht in Wasser einnehmen.

Das Kristallgitter bzw. seine winzigen Hohlräume sind negativ geladen. Das erklärt die hervorragende entgiftende und heilende Wirkung des Zeoliths. Die Hohlräume und Kanäle im Zeolithgitter können bis zu 50 % des Volumens beanspruchen. Dadurch wird eine große Fläche geschaffen, auf der Reaktionen ablaufen können.

An der Oberfläche der wabenartigen Gitterstruktur befinden sich zudem positiv geladene Moleküle, beispielsweise in Form von Magnesium, Kalzium, Kalium, Eisen und Natrium. Diese Teilchen wiederum sind äußerst bewegungsfreudig und verfügen über eine große Fähigkeit zum Ionenaustausch.

Zu den Eigenschaften von Zeolith gehört es auch, dass es sowohl Substanzen wie beispielsweise Mineralstoffe an den Körper abgibt, als auch Substanzen aus den Zellen bindet und aus dem Organismus transportiert. Dabei gelangen Ionen und Moleküle durch das effektive Molekularsieb ins Zeolith und werden dort an die gitterähnliche Struktur gebunden, während andere Moleküle abgegeben werden.

Unterschied zwischen Bentonit und Zeolith

Über die ebenfalls großartige Wirkung von Bentonit haben wir bereits geschrieben. Es ähnelt darin dem Zeolith, wobei es dennoch einige Unterschiede gibt. So wirkt Bentonit u.a. dadurch, dass es sich sanft schützend als gelartiger Schutzfilm über die Schleimhäute im Verdauungstrakt legt. Deshalb gilt Bentonit als sanfter in seiner Wirkung als Zeolith und wird deshalb oft als Entgiftungseinstieg empfohlen.

Das Klinotilolith-Zeolith verfügt über eine höhere Kapazität beim Ionenaustausch und kann die verschiedenen Schadstoffe schneller und leichter binden. Zeolith wird nicht verdaut, sondern zusammen mit den gebundenen schädlichen Substanzen auf natürlichem Wege ausgeschieden. Aus diesem Grund wirkt Zeolith effektiver und wird deshalb für fortgeschrittene „Entgifter“ sowie bei schwereren Erkrankungen bzw. Vergiftungen empfohlen.

Zeolith zur Entgiftung und Darmsanierung

Betrachten wir die oben geschilderten Eigenschaften noch einmal genauer – und zwar im Zusammenhang mit der Entgiftung, um die es uns vor allem geht. Zeolith ist in der Lage, Stoffe zu binden, das heißt zu adsorbieren. Im Unterschied zum „Absorbieren“, wo es um das Aufnehmen bzw. Aufsaugen von Stoffen geht. Mithilfe seiner Adsorptionsfähigkeit ist Zeolith in der Lage, schädliche Substanzen lediglich an der Oberfläche aufzunehmen – zu binden – und nach draußen zu transportieren.

Der oben beschriebene Ionenaustausch ist ein weiterer wichtiger Grund für die stark entgiftende Wirkung des Zeoliths. Dabei passieren zwei Dinge gleichzeitig: Die organischen Stoffe im Körper ziehen die Mineralien aus dem Zeolithkristallgitter sozusagen magisch an und reichern sich mit diesen an. Somit ist nicht zu befürchten, dass Sie durch die Einnahme der Heilerde einen Mineralstoffmangel erleiden können.

Das wäre auch gar nicht gut, denn Mineralstoffe sind enorm wichtig für viele Körperfunktionen und gerade bei einem übersäuerten Körper Mangelware. Deshalb dürstet er geradezu danach. Zeitgleich wandern die positiv geladenen Schadstoffe, die sich im Körper befinden, hin zum negativ geladenen Kristallgitter des Zeoliths. Dieses nimmt die schädlichen Substanzen auf und befördert sie aus dem Körper.

Zeolith unterstützt mit der eben geschilderten Wirkweise auf effektive Weise eine Darmsanierung. Denn auch und vor allem aus dem Darm werden Schadstoffe und Toxine entfernt. Dadurch wird die häufig überforderte Darmflora entlastet und die angegriffene Darmschleimhaut kann sich erholen. Gleichzeitig siedeln sich wieder deutlich mehr gute Darmbakterien an. All das trägt zur Erholung und natürlichen Funktion von Darm und Verdauungsapparat bei.

Die 12 wichtigsten Heilwirkungen von Zeolith

Leitet schädlichen Substanzen und Giften aus dem Körper: Dazu gehören beispielsweise Medikamente (z.B. Antibiotika), überflüssige Säuren, Abfallprodukte des Stoffwechsels, Schwermetalle (z.B. Blei), freie Radikale, radioaktive Elemente, entzündungsfördernde Stoffe, überschüssige Flüssigkeit, Darmgase (Methan) und Ammoniak. Die Entsäuerung können Sie mit weiteren Maßnahmen unterstützen.

Reinigt, stabilisiert und schützt den Darm: Durch das Binden von Giften werden Funktion und Zustand von Darmzoten, -schleimhaut und -flora wesentlich verbessert und gestärkt – ganz im Mayrschen Sinne also. Das spüren Sie u.a. daran, dass Verdauungsstörungen wie Blähungen und Durchfall gelindert werden oder verschwinden. Auch Darmpilzinfekte werden positiv beeinflusst, da Zeolith Pilzgifte und absterbende Pilze bindet und ausleitet.

Entlastet Leber und Nieren: Durch seine entgiftende Wirkung im Darm sorgt Zeolith auch für eine Entlastung der wichtigen Entgiftungsorgane Leber und Nieren. Dadurch können diese besser arbeiten, Schadstoffe gelangen gar nicht erst in die Blutbahn und einer Übersäuerung und Verschlackung wird wirksam vorgebeugt.

Erhöht körpereigene Antioxidantien: Je höher Ihr Antioxidationsspiegel ist, desto besser sind Sie vor zahlreichen Krankheiten sowie vor vorzeitigen Alterungserscheinungen geschützt. Eine Studie zeigte, das Zeolith den Körper dabei unterstützt, besser gegen oxidativen Stress vorzugehen und den individuellen Antioxidationsspiegel zu erhöhen.

Fördert Quecksilberausleitung: Zu den Schwermetallen, die von Zeolith aus dem Körper geleitet werden, zählt auch Quecksilber. Es ist bei vielen Menschen noch im Amalgam der Zahnfüllungen enthalten und kann allerlei Beschwerden auslösen. Zeolith sorgt für eine beschleunigte Ausleitung des Quecksilbers aus dem Körper.

Stärkt das Immunsystem: Wie Tests gezeigt haben, reduziert Zeolith im Organismus verschiedene Bakterienstämme. Das wiederum macht das Immunsystem stärker und verhindert bereits im Vorfeld Infektionen und Krankheiten.

Säubert des Blut: Wie bereits erläutert, nimmt Zeolith im Darm sämtliche giftige Stoffe auf. Dadurch können die schädlichen Substanzen gar nicht erst aus dem Darm ins Blut gelangen, sondern werden bereits vorher vom Zeolith beseitigt. Auf diese Weise dient Zeolith als Filter für sauberes Blut.

Unterstützt beim Abnehmen: Da Zeolith das Verdauungssystem entlastet, kommt der Stoffwechsel wieder besser in Schwung. Die Leber kann – wie bereits beschrieben – wieder besser arbeiten und speichert die aufgenommene Nahrung nicht einfach als Fett im Körper ab, sondern verstoffwechselt diese auf natürliche Weise. Gelangt Zeolith in den Magen, wird er gedehnt und meldet bereits bei recht geringen Nahrungsportionen, dass ein Sättigungsgefühl eingetreten ist. Auch das unterstützt Sie bei der Gewichtsabnahme.

Wirkt gegen Mundgeruch und Zahnfleischentzündung: Wenn Sie Zeolith mit etwas Wasser zu Brei anrühren und als Mundspülung verwenden, kann Zungenbelag verringert werden, was gleichzeitig auch Mundgeruch reduziert. Tragen Sei den Brei bei Zahnfleischproblemen auf, können diese gelindert werden.

Beugt Krebs vor: Wird Ihr Körper von Giften befreit, dann verschwindet damit ein entscheidender Faktor, der für Krebs verantwortlich ist. Auch viele der anderen bereits genannten Wirkungen von Zeolith tragen dazu bei, Krebs vorzubeugen.

Gleicht den Säure-Basen-Haushalt aus: Das ist ebenfalls eine Folge der hohen entgiftenden Wirksamkeit von Zeolith.

Hilft von außen: Zeolith können Sie direkt auf Wunden, Verbrennungen, Insektenstiche, juckende Hautausschläge, unreine Haut und nässende Hautekzeme auftragen. Dadurch werden Schmerzen oder Juckreiz gelindert und die Heilung beschleunigt. Umschläge aus der Heilerde lindern Beschwerden und Entzündungen bei Rheuma, Knochenbrüchen sowie Gelenk- und Gliederschmerzen.

Worauf achten bei Kauf und Einnahme von Zeolith-Produkten?

Es gibt einige Aspekte, die Sie beachten sollten, wenn Sie Zeolith kaufen und einnehmen möchten:

Verwenden Sie bitte ausschließlich Klinoptilolith Zeolith. Ein Grund dafür ist, dass es einen besonders hohen Siliciumgehalt aufweist. Dieses wiederum verhindert, dass sich das Aluminium aus dem Zeolith lösen und in den Körper gelangen kann.

Je kleiner die Mikro- bzw. Nanopartikel im Zeolith zermahlen sind, desto besser kann es wirken. Zur inneren Einnahme sollten Sie nur fein gemahlenes (mikronisiertes) Zeolith verwenden.

Auch die Zusammensetzung des mineralischen Ausgangsmaterials sowie der Reinheitsgrad haben Einfluss auf die Wirksamkeit und den Nutzen des Zeoliths.

Meiden Sie für die innerliche Anwendung Produkte mit zusätzlichen Inhaltsstoffen, denn am wirksamsten ist das reine Zeolith ohne jegliche Zusätze.

Zeolith zum Einnehmen gibt es in Pulverform oder als Kapseln. Das Pulver wirkt schneller, weil es zügiger vom Körper aufgenommen wird. Die Kapseln sind praktischer für unterwegs – beispielsweise auf Reisen oder im Büro. Das Zeolith-Hautpuder ist für die äußerliche Anwendung gedacht. Zudem enthalten verschiedenste Naturkosmetika ebenfalls Zeolith – meist zusammen mit weiteren Inhaltsstoffen. So beispielsweise Zahncreme, Hautcreme, Bodylotion oder Sonnencreme.

Verwenden Sie nur in der EU zugelassene Medizinprodukte mit dem CE-Zeichen, dann sind Sie auf der sicheren Seite und erhalten ein geprüftes und unbelastetes reines Produkt.

Wenn Sie bestimmte Medikamente einnehmen müssen, sollte dies immer mit ausreichend Abstand zur Zeolith-Einnahme erfolgen. Wenn Sie zwei Stunden Abstand einhalten, kann die Medikamenteneinnahme nicht beeinträchtigt werden. Fragen Sie im Zweifel Ihren Therapeuten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Nehmen Sie Zeolith immer getrennt von anderen Nahrungsergänzungen (ausgenommen Bentonit und Flohsamenschalen) sowie mit Abstand zu den Mahlzeiten ein.

Zeolith, das im Umwelt- und Technikbereich eingesetzt wird, ist nicht zur inneren Einnahme geeignet.

Kinder, Schwangere und Stillende fragen bitte vor Einnahme von Zeolith ihren Therapeuten.

Detoxkur mit Zeolith

Die Dosierung von Zeolith ist abhängig vom Mahlgrad des Pulvers, Ihrem Gesamtzustand sowie Ihrem Körpergewicht. Lesen Sie deshalb bitte immer die Packungsbeilage des jeweiligen Produktes. Allgemein wird folgendes empfohlen:

Die Einnahme von Zeolith erfolgt ein- bis dreimal täglich. Ein guter Zeitpunkt dafür ist morgens auf nüchternen Magen und eine halbe Stunde vor dem Frühstück.

Für die zweite Einnahme können Sie den Zeitpunkt kurz vorm Schlafengehen nutzen, etwa 2 bis 3 Stunden nach Ihrer letzten Mahlzeit. Die dritte Dosis können Sie entweder 30 Minuten vor oder 2 bis 3 Stunden nach dem Mittagessen einnehmen.

Starten Sie mit kleinen Dosen – beispielsweise mit 1 Gramm bzw. 1 Kapsel am Tag. Bei guter Verträglichkeit steigern Sie die Dosis und Häufigkeit der Einnahme bis zur gewünschten Menge.

Wichtig ist immer, bei Einnahme von Zeolith ausreichend stilles Wasser bzw. Kräutertees oder ähnliches zu trinken. Ansonsten kann die Mineralerde verklumpen und zudem verstopfend oder dehydrierend wirken. Faustregel: Pro Teelöffel Zeolith 300 bis 400 ml Wasser sowie 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht Flüssigkeit über den Tag verteilt.

Geben Sie das Zeolith in ein Glas Wasser, rühren gründlich um und trinken es zügig aus. Eine weitere Möglichkeit zur Einnahme ist ein sogenannter Schüttelbecher, in dem Sie das Erde-Wasser-Gemisch gut und schnell herstellen können.

Für eine normale Entgiftung oder vorbeugende Kur werden 3 bis 5 Gramm Zeolith täglich empfohlen. Diese verteilen Sie auf die Einnahmemengen. Entscheiden Sie sich also für 5 Gramm am Tag und wollen diese dreimal täglich einnehmen, sind es jeweils rund 1,6 Gramm pro Dosis, bei zweimaliger Einnahme wären es jeweils 2,5 Gramm am Tag.

Die Entgiftungskur mit Zeolith sollte drei Wochen (=24 Tage) dauern. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Ganze noch nicht richtig gewirkt hat, pausieren Sie 5 bis 7 Tage und wiederholen die Kur.

Während Ihrer Detoxkur ist auch die richtige Ernährung wichtig. Denn das beste Mineralpulver nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ihren Körper mit Nahrungsgiften „vollstopfen“, statt ihm gesunde und basenreiche Lebensmittel zu gönnen. Wichtig ist also eine basenüberschüssige Ernährung. Übrigens: Wussten Sie, dass Mayr-Kur und Detoxing vieles gemeinsam haben?

Fazit

Zeolith ist wunderbar geeignet für eine Detox-Frühjahrskur oder um den Körper über das Jahr einmal gründlich zu entgiften. Der Körper wird entsäuert, entschlackt und entgiftet, der Darm gereinigt und in seiner Funktion gestärkt.

Verwenden Sie für Ihre Entgiftungskur mit Zeolith bitte nur hochwertige Produkte und übertreiben Sie es zu Anfang nicht. Starten Sie langsam und steigern Sie dann die Dosis. Bitte beachten Sie unsere Tipps und die Hinweise des Herstellers. Und jetzt kanns auch schon losgehen – freuen Sie sich auf ein energiegeladenes, ausgeglichenes und „giftfreies“ Gefühl voller Wohlgefühl und Vitalität.

Quellen: PublicDomain/mayr-kuren.de am 18.10.2023