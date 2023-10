Zweite Sonne und eine fremde Landschaft in den Wolken über der Schwäbischen Alb – neue Dimensionsportale?

Teile die Wahrheit!

2015 sahen Tausende Bewohner der chinesischen Städte Jiangxi und Foshan für wenige Minuten eine Stadt in den Wolken. Anfang Oktober erhielt Para-Forscher Michael Müller eine ähnlich interessante Aufnahme zugespielt, die eine zweite Sonne und eine fremde Landschaft über der Schwäbischen Alb zeigt. Er vermutet ein Dimensionsportal dahinter. Von Frank Schwede

„Eine Linsenspiegelung schließe ich aus“, sagt Para-Forscher Michael Müller, da auf dem Foto Strukturen gut sichtbar sind, die eindeutig nicht in die Landschaft passen. Der Forscher vermutet, dass es sich um eine Parallel-Dimension handelt, die sichtbar wurde, möglicherweise ausgelöst durch ein energetisches Portal.

Die Aufnahme wurde von der Burg Teck aus gemacht und zeigt in der Ferne zwei Pyramiden der Dreikaiserberge. Im Hintergrund sind der Hohenstaufen und der Rechberg zu sehen. Könnten die Pyramiden der Grund für die Anomalie sein? Möglicherweise.

Es wird vermutet, dass Pyramiden riesige Energiekraftwerke sind. Ein paar dieser Bauwerke könnten sogar heute noch aktiv sein – so, wie die bosnische Sonnenpyramide. Sie ist mit 220 Metern im Vergleich zur Großen Pyramide von Gizeh, die nur 147 Metern misst, die weltgrößte Pyramide.

Forscher haben hier einen mysteriösen elektromagnetischen Strahl entdeckt, der an der Pyramidenspitze austritt. Einer von ihnen ist der kroatische Physiker Slobodan Mizrak.

Laut seinen Messungen hat der Strahl einen Radius von rund 4,5 Metern und eine Frequenz von 28 KHz, in Intervallen 4,2 KHz. Während die Strahlung außerhalb des Radius von 4,5 Metern minimal ist, beträgt sie im Inneren des Strahls auf der Spitze 1,9 Volt. Interessant ist, dass Flugzeuge die Pyramide in einem großen Bogen umfliegen. (Der rätselhafte Untersberg – Ein Portal zu einer anderen Welt?)

Geht auch von den Pyramiden der Dreikaiserberge ein Energiestrahl aus? Bei den Pyramiden der Dreikaiserberge handelt es sich wie bei der bosnischen Sonnenpyramide um getarnte Pyramiden, weil sie aufgrund ihres Bewuchses auf den ersten Blick nicht sofort als Pyramiden erkannt werden.

Man vermutet, dass es einmal ein riesiges Pyramiden-Netzwerk in Form von „Freie-Energie-Maschinen“ gab, das jetzt auf der neuen Erde wieder aktiviert werden soll, davon geht auch Michael Müller aus.

Der Entdecker des „Tals der bosnischen Pyramiden“, der Archäologe Semir Osmanagic ist überzeugt, dass die Sonnenpyramide ein ausgeklügelter Energiegenerator ist, der einmal von einer hochentwickelten Urzivilisation gebaut wurde.

Pyramide als Frei-Energie-Generator

Osmanagic glaubt außerdem, dass dieser Generator, und möglicherweise noch weitere auf der Erde, die Menschheit in absehbarer Zeit mit freier Energie versorgen kann. Osmanagic:

„Die Freie-Energie-Gewinnung ist das wohl bestgehütete Geheimnis der Eliten auf dem Globus. Wir wollen dieses Geheimnis lüften, damit unsere bisherige zerstörerische Art der Energieproduktion bald ein Ende hat und wir sauberen Strom herstellen können.“

Der Austrittspunkt der Energie wurde durch Messungen des Anthropologen Paolo Debertolis in einer Tiefe von 2440 Metern unterhalb der Sonnenpyramide geortet. Auf der Suche nach der Quelle der Energie stellten Forscher fest, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine metallische, parabolisch geformte Platte in einem Durchmesser von 800 Metern handelt.

Laut Paolo Debertolis erzeugt diese Platte elektromagnetische Wellen von exakt 28.300 Hz mit gleichmäßiger Sinuskurve, wodurch elektromagnetische Längswellen, die sich 15 Meter über dem Gipfel der Sonnenpyramide konzentrieren, erzeugt werden.

Es mittlerweile bekannt, dass eine exakt ausgerichtete Pyramide in ihrer Spitze einen starken elektromagnetischen Energiestrahl bündelt, der auch als Tesla- oder Skalarwellen-Strahl bekannt ist.

Sollte es sich bei den Pyramiden der Dreikaiserberge tatsächlich um Energiemaschinen handeln, wäre das in der Tat eine Sensation. Einen eindeutigen Beweis könnten nur Vorort-Untersuchungen mit entsprechender Messtechnik erbringen.

Geht also auch von den Pyramiden auf der Schwäbischen Alb ein ähnlicher Energiestrahl aus, könnte, wie Michael Müller richtig vermutet, die Aufnahme eine Öffnung in eine Parallel-Dimension zeigen, ausgelöst durch einen Energiestrahl oder einer anderen uns noch unbekannte Energie, die möglicherweise auch hier in den Tiefen unter den Bergen schlummert.

Auch Michael Müller glaubt, dass es in Deutschland viele noch nicht entdeckte Pyramiden gibt, die jetzt möglicherweise wieder aktiviert werden. Müller hat dazu ein weiteres Foto auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht, das er auf einer Anhöhe bei Calw aufgenommen hat.

Die Aufnahme zeigt zwei parallelverlaufende Energie- oder Lichtstrahlen, die vor einer Wolkenkulisse sichtbar werden, hinter der die Sonne gerade untergeht. Der Forscher vermutet, dass auch die Pyramiden im Nordschwarzwald aktiviert werden.

Er schreibt.

„Mein Blick geht in Richtung Westen. Da erblicke ich zwei Lichtsäulen am Horizont. (…) Könnte es sein, dass die Aktivierung der Pyramiden so weit fortgeschritten ist, dass sie uns sogar Parallelwelten sichtbar machen.“

Doch nur eine Fata Morgana?

Eine weitere interessante Theorie Müllers ist, dass ein gerade sich abzeichnender Polsprung auf der Sonne, der auch einen großen Einfluss auf die Erde und unser gesamtes Sonnensystem hat, für eine Reihe seltsamer Phänomene verantwortlich ist.

Vor allem aber unser Erdmagnetfeld wird davon beeinflusst, was nicht nur Veränderungen unseres Bewusstseins zur Folge hat. Müller vermutet nämlich, dass durch diesen Prozess auch das Hologramm unserer Matrix auflöst wird, was seinen Worten nach eine weitere mögliche Erklärung für die zweite unbekannte Landschaft im Hintergrund der Schwäbischen Alb sein könnte.

In China soll laut Medienberichten ein Fata Morgana die Stadt in die Wolken gezaubert haben. Man kennt das Phänomen der Fata Morgana von geteerten Straßen im Sommer, die aussehen, als wären sie nass.

Der Grund für dieses Phänomen ist, Luft besteht aus verschiedenen dünnen Schichten. Außerdem hat Luft, genau wie Wasser, einen Berechnungsindex, der sich mit der Dichte der Luft ändert.

Die Sonne heizt eine Schicht der Atomsphäre schnell auf, die Schicht darunter bleibt aber kühler. Heiße Luft hat einen geringeren Berechnungsindex als kältere Luft.

Wenn Lichtstrahlen eine kalte Luftschicht passieren und danach eine wärmere, werde sie nahezu vollständig reflektiert – das Ergebnis ist eine Spiegelung.

Im vorliegenden Fall war es also keine reale Stadt, die in de Wolken zu sehen war, sondern lediglich die Spiegelung einer irdischen Stadt. Habe wir es auch auf der Schwäbischen Alb lediglich nur mit einer Fata Morgana zu tun – oder steckt möglicherweise doch mehr dahinter?

Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist.

Links zu den Fotos:

https://t.me/MMET101a/19697

https://t.me/MMET101a/19696

