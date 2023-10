Einfach nur widerwärtig: “Welt” hetzt gegen Gunnar Kaiser auch nach seinem Tod weiter

Der Philosoph, Bestsellerautor und ehemalige Lehrer Gunnar Kaiser ist seinem Krebsleiden erlegen und von uns gegangen. Kaiser hatte sich während seines Wirkens stark und kraftvoll gegen den Mainstream gestemmt und vielen Menschen Mut und Zuversicht gegeben.

Der Nachruf, den die Mainstream-Journaille “Welt” auf diese Ausnahmepersönlichkeit absondert, ist mehr als beschämend.

Hannah Lühmann, stellvertretende Ressortleiterin Feuilleton in der Welt, beweint den Tod der Ausnahmepersönlichkeit Gunnar Kaiser hinter der Bezahlschranke mutmaßlich aufrichtig. Lühmann würde aber ebenso mutmaßlich nicht beim Mainstream seit Jahren erfolgreich mitmischen, würde sie nicht auch in ihrem Nachruf auf Kaiser deren Narrative vertreten.

So diffamiert sie den mutigen Menschen Kaiser in ihrem Welt-Artikel unter der Überschrift “Er war der Held einer Gegenwelt” mit den nachfolgenden Worten, die einen nur noch sprachlos zurücklassen:

“Fakt ist, dass er teils falsche Informationen verbreitete, von der Corona-Impfung als „Gentherapie“ sprach, wahrscheinlich vom Ziel einer allumfassenden biopolitischen Kontrolle des Staates über unser Leben ausging.

Dass er äußerst wohlwollend mit Leuten korrespondierte, die ihrerseits Verschwörungstheorien verbreiteten: mit dem Schweizer Historiker Daniele Ganser etwa, der regelmäßig russische Staatspropaganda vorträgt.

Auch bei WELT wurde Kaiser hart kritisiert, etwa als er vor zwei Jahren rhetorisch fragte, ob ältere Menschen, die eingefordert hätten, dass Jüngere in ihrem Namen auf Freiheiten verzichten, die durch die Maßnahmen gewonnenen Lebensjahre auch „verdient“ hätten.

Bei Gunnar Kaiser selbst war es, trotz seiner teils verschwörungstheoretischen Freunde, nie ganz leicht, eindeutig zu sagen, wo er steht, was auch daran lag, dass er so umfänglich belesen war, dass es schwer war, ihn festzunageln.

War er der „Rezo des Liberalismus“, wie ihn ein befreundeter YouTuber einmal nannte? Der „Kopf des deutschen intellectual dark webs“? Kaisers Karriere im Internet ist auch eine Geschichte der Entfremdung zwischen den großen Medien und einem philosophischen Off-Superstar, wie Kaiser einer wurde.

Ich glaube, jede deutschsprachige Feuilletonredaktion lebte in diesem leicht ambivalenten Verhältnis zu Kaiser: Er bot immer mal wieder Beiträge an (ein Gastbeitrag zur Corona-Debatte erschien auch bei WELT) oder versuchte, nach amerikanischem Vorbild Unterzeichner für seinen offenen Brief gegen Cancel Culture zu gewinnen.

Aber man wusste nie so genau, was man jetzt eigentlich mit ihm anfangen sollte, weil man befürchtete, er könnte sich inzwischen völlig radikalisiert haben. Von dieser Entfremdung erzählt auch der seltsame kleine Cancel-Skandal, den Kaiser im Dezember 2020 hatte: damals hatte ihn die Friedrich-Naumann-Stiftung zunächst als Gastredner gebucht und ihn dann, nachdem sie von wiederum aktivistischer Seite Hinweise auf rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Machenschaften Kaisers erhalten hatten, wieder ausgeladen.”

Nach der Lektüre von Lühmanns Machwerkt ist einmal mehr klar: Die “Gegenwelt” waren nicht Menschen wie Kaiser. Die Gegenwelt waren die Neigungsmedien und deren Handlanger wie Lühmanns.

Denn dort hat man nicht nur stillgehalten, dort hat man geklatscht, als man Alte alleine sterben ließ, Kinder ihrer Freiheit beraubte, gesunde Menschen isolierte, Grundrechte einschränkte und die Meinungsfreiheit in einem vorher noch nie dagewesenen Ausmaß beschnitt.

Ihr habt Kritiker dieses Wahnsinns cancelt und habt geschwiegen als man sie abführte oder habt dies sogar befeuert. Und bei vielem mehr, was man sich vorher in eurem besten Deutschland, das wir je hatten, nicht vorstellen konnte, habt ihr mitgetragen.

Im selben Maß, wie die Narrative fallen, wird immer deutlicher, was Gunnar Kaiser getan hat, wo Gestalten wie Lühmann kläglich versagt und sich angebiedert haben. Fangen Sie an, sich zu schämen, Frau Lühmann.

ansage.org schreibt zu seinem Tode:

ZUM TOD VON GUNNAR KAISER: EIN ZUTIEFST MENSCHLICHER MAHNER UND PHILOSOPH IST GEGANGEN

Gestern schockte viele kritische Geister die Meldung, dass der Philosoph, ehemalige Lehrer und einem großen Publikum wegen seiner ablehnenden Haltung zu den Corona-Maßnahmen und Impfkampagnen bekannt gewordene Gunnar Kaiser bereits am 12. Oktober aus dem Leben geschieden ist, wie seine Angehörigen jetzt erst auf seinem YouTube-Kanal in Form eines Videos mit seinen Lieblingsliedern sowie einer digitalen Grußkarte bekanntgaben. Er wurde nur 47 Jahre alt und hinterlässt eine Frau sowie zwei Töchter.

Einerseits kam diese Meldung nicht wirklich überraschend, hatte Kaiser selbst doch bereits im März seine Anhänger wissen lassen, dass er den Kampf gegen seine Speiseröhrenkrebserkrankung trotz (oder möglicherweise sogar wegen?) seiner Chemotherapie verloren habe und ihm laut seines Arztes nur noch rund sechs Monate zu leben blieben.

Andererseits hatte man bei diesem kämpferischen, lebensbejahenden, stets stark und kraftvoll wirkenden Mann trotz allem stets die Hoffnung, die Ärzte könnten – wie zu „Pandemie”-Zeiten zuhauf – ja auch hier falsch liegen und Gunnar könnte uns möglicherweise doch noch wesentlich länger mit seinen philosophischen Ausführungen sowie Interviews bereichern. Leider kam es anders.

Kaiser brachte Dinge auf den Punkt und blieb standhaft

Auch wenn er mir persönlich zuweilen etwas zu hochgestochen redete (was ich manchmal als etwas langatmig empfand, für einen Philosophen jedoch das angemessene Sprachregister darstellt), so konnte ich ihm eigentlich immer folgen. Wie hunderttausend anderen sprach er auch mir mit vielen seiner Ausführungen zum Corona-Komplex aus der Seele.

Er fasste Dinge in Worte, die viele andere zwar auch dachten, so klar und prägnant jedoch nicht formulieren konnten – sowohl in seinen Videos wie auch in seinen Büchern.

Auch blieb er stets standhaft, trotz der endlosen und unterirdischen Hetze, die man ihm entgegenbrachte. Schlussendlich gab er aufgrund der Corona-Maßnahmen sogar seinen Beruf als Gymnasiallehrer auf, da er es nicht mehr ertragen konnte, Kinder zum Testen oder Tragen der Masken zu zwingen – ganz im Gegensatz zu so vielen anderen Mitläufern, die jede noch so extreme Schikane mittrugen, nur um nicht ihren Job zu verlieren.

Zudem war Gunnar Kaiser in Bezug auf Corona, anders als viele andere, alles andere als naiv; er warnte seine Zuschauer, als scheinbar endlich alles vorbei war, sich nicht zu früh zu freuen, denn dieselben krassen, diktatorischen Maßnahmen könnten jederzeit wiederkommen. Dafür sollten wir gewappnet sein und wissen, wie wir uns dann zu verhalten haben.

Auch stellte er sich die Frage, wie wir nach dem Ende der “Pandemie” mit den Mitmenschen, die so vieles widerspruchslos mitgetragen und mitgemacht haben, umgehen sollten.

Das kurze Video ist sehr sehenswert; ein ausführliches Resümee zum Gesundheitswahn zog er, obwohl bereits schwer von seiner Krankheit gezeichnet, im Mai 2022 im Gespräch mit Jasmin Kosubek.

Zerbrochen an Hetze und Anfeindungen?

Gunnar Kaiser war aber nicht nur ein tiefgründiger, geschätzter Philosophie- und Deutschlehrer sowie Aktivist, er war wie gesagt auch erfolgreicher Buchautor. Eine komplette Übersicht zu seinen schriftstellerischen Werken gibt es unter anderem hier.

Hervorheben möchte ich hier ganz besonders sein Anfang letzten Jahres veröffentlichtes Buch „Der Kult“, welches anhand des Beispiels der Corona-Zeit beispielhaft zu erklären versucht, wie Diktaturen und totalitäre Systeme entstehen können, in denen die Menschen in Panikstarre verfallen und wahnartig-unhinterfragt alles befolgen, was ihnen die Massenmedien eintrichtern.

Niemand seiner Zuschauer, Leser und Anhänger, auch Gunnar Kaiser selbst, kann mit Sicherheit sagen oder gar wissen, ob und in welchem Maße seine Krebserkrankung vielleicht auch der gnadenlosen Hetze und den zahllosen Anfeindungen geschuldet war, denen er aufgrund seiner couragierten, coronakritischen Haltung ausgesetzt war.

Ich persönlich könnte mir das gut vorstellen, denn nicht jeder hält Anfeindungen und Hasstiraden über Monate oder gar Jahre aus, ohne seelischen und am Ende wohl auch körperlichen Schaden zu nehmen – erst recht nicht, wenn er ein so empathischer, feinsinniger und sensibler Mensch ist, wie es Gunnar Kaiser war.

Ein Held unserer Zeit

Dies zeigte auch schon der tragische Fall von Clemens Arvay, der sich im Februar dieses Jahres das Leben nahm, da er mit den vielen Beschimpfungen aufgrund seiner impfkritischen Haltung nicht mehr klarkam. (hartgeld.com Walter K. Eichelburg verstorben)

Auch zahlreiche andere kritische Geister wie Markus Gärtner oder der frühere Polizist Karl Hilz, der auf zahlreichen Corona-Demos zugegen war, starben viel zu früh.

Der Pathologe Arne Burkhardt, welcher einem breiten Publikum durch die Obduktion von „Impf”-Opfern bekannt wurde, weilt ebenfalls nicht mehr unter uns, da er, zumindest der offiziellen Lesart nach, Ende Mai dieses Jahres ertrunken ist. Immerhin wurde er fast 80, kann nun aber seine so wichtigen Obduktionen nicht mehr durchführen.

Mit Gunnar Kaiser ist ein weiterer Held unserer Zeit aus dem Leben geschieden, viel zu früh. Möge er in Frieden ruhen.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 26.10.2023