10 Beispiele aus 10 verschiedenen Städten der „Mad Max“-Umgebung, die jetzt in Amerikas Straßen herrscht

Es ist nicht nur Ihre Fantasie. Wir erleben tatsächlich einen ausgewachsenen gesellschaftlichen Zusammenbruch. Heute früh kam mir ein Lied mit dem Titel „We Don’t Need Another Hero“ in den Sinn.

Natürlich wurde dieses Lied von Tina Turner für einen Film namens „Mad Max Beyond Thunderdome“ aus dem Jahr 1985 aufgenommen, in dem Mel Gibson in seiner Blütezeit zu sehen war. Von Michael Snyder

Ich hatte viele Jahre lang nicht über dieses Lied nachgedacht, also habe ich es auf YouTube aufgerufen und mir angehört. Unnötig zu erwähnen, dass es wirklich ein großartiger Song ist. Aber warum sollte ich heute darüber nachdenken? Es musste einen anderen Grund geben.

Ich fing an, die Nachrichten durchzugehen, und mir wurde schnell klar, was dieser Grund war. In den Vereinigten Staaten (Anm. d. Red. auch in Deutschland und West-Europa) gibt es heute Millionen und Abermillionen Menschen, die völlig gesetzlos sind. Wir sind wirklich zu einer „Mad Max-Gesellschaft“ geworden, und die Zukunft unseres Landes wird äußerst düster sein, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten. (Deutschland: „Da nähert sich Bürgerkriegs-Potenzial“)

Ich könnte unzählige Beispiele nennen, um meinen Standpunkt zu belegen, aber für diesen Artikel habe ich nur 10 ausgewählt.

Im Folgenden finden Sie 10 Beispiele aus 10 verschiedenen Städten der „Mad Max“-Umgebung, die jetzt auf Amerikas Straßen herrscht …

#1 Diebstahl ist in Washington D.C. so weit verbreitet, dass CVS Toilettenpapier und Papierhandtücher durch „gerahmte Fotos“ dieser Produkte und einen Summer ersetzt hat, den Kunden drücken müssen, um sie zu kaufen …

Erleben Sie einen CVS-Laden in der Hauptstadt unseres Landes, der aufgrund zügelloser Seriendiebstähle gezwungen ist, Toilettenpapier und Papierhandtücher aus den Regalen zu holen und sie durch gerahmte Fotos der fehlenden Produkte und einen Summer zu ersetzen.

Kunden, die Charmin oder Bounty kaufen möchten, müssen per Buzzer einen Verkäufer herbeirufen, der (irgendwann) die kostbare Ware aus einem Hinterzimmer holt.

Mit anderen Worten: Die Hauptstadt der mächtigsten Nation der Menschheitsgeschichte wurde auf Sicherheitssysteme im Stil der Dritten Welt reduziert, um Grundgüter zu verkaufen.

#2 Ein axtschwingender Autoräuber in der Innenstadt von St. Louis war schockiert, als ein potenzielles Opfer, dem er sich näherte, beschloss, zu beten …

Ein Mann aus St. Louis tat etwas Unerwartetes, als er am 18. Oktober in eine gefährliche Situation geriet.

300x250

Die Polizei sagt, seine Entscheidung, zu beten und sich nicht von der Angst überwältigen zu lassen, habe dazu geführt, dass ein axtschwingender Verdächtiger ihn nach einem versuchten Autodiebstahl in der Innenstadt an der North Seventh Street allein zurückgelassen habe, berichtete KMOV am Sonntag.

Der Verdächtige, der als Romel S. Taylor (37) identifiziert wurde, wurde wegen versuchten Raubüberfalls ersten Grades und schwerer Raubüberfälle in zwei unabhängigen Vorfällen angeklagt.

#3 Vier Kriminelle mit schwarzen Skimasken haben kürzlich mitten auf einer Autobahn in Los Angeles einen Schmuckhändler ausgeraubt …

300x250 boxone

Nach Angaben der California Highway Patrol handelte es sich bei dem Fahrer um einen Schmuckhändler aus Hongkong, der letzten Monat von einer Diebesgruppe ausgeraubt wurde, nachdem diese auf dem Freeway 10 in sein Auto gefahren war.

Vier Männer mit schwarzen Skimasken, die einen schwarzen Dodge Caravan fuhren, prallten am 24. Oktober gegen 13:30 Uhr auf dem Freeway 10 in Richtung Osten in der Nähe der Arlington Avenue gegen einen schwarzen Alfa Romeo und legten das Auto außer Gefecht, erklärten CHP-Ermittler in einer Pressemitteilung. Bei dem Unfall wurde auch ein Ford Mustang getroffen.

#4 Bewusstlose Süchtige liegen jeden Morgen in der Innenstadt von San Francisco „über Hunderte von Metern auf der anderen Straßenseite“ …

Die Tiktokerin „Freqmeek“ hat den Schrecken vor der Morgendämmerung eingefangen, als sie sich behutsam ihren Weg durch Dutzende verzweifelter Süchtiger im Tenderloin-Viertel der Stadt bahnte.

Manche krümmen sich gegen die Kälte, während andere zu betrunken sind, um sich darum zu kümmern, während Autos und Busse versuchen, sich einen Weg durch bewusstlose Süchtige zu bahnen, die Hunderte von Metern auf der anderen Straßenseite liegen.

„Die Angst, die wir empfinden, wenn wir jeden Tag im Tenderloin zur Arbeit fahren, ist unglaublich“, schrieb sie.

#5 In Oakland wurde einer Bezirksstaatsanwältin, die mit Hilfe von George Soros gewählt wurde, gerade ein Laptop aus ihrem eigenen Fahrzeug gestohlen …

Wie schlimm ist das Kriminalitäts- und Diebstahlproblem in Oakland, Kalifornien? So schlimm, dass dem von Soros unterstützten Staatsanwalt gerade ihr Laptop aus ihrem Auto gestohlen wurde, als sie an einer Gemeindeversammlung teilnahm.

Sie rief die Polizei an, um den Diebstahl zu melden, aber niemand erschien, sodass sie gezwungen war, online Anzeige zu erstatten.

Pamela Price steht speziell wegen dieser Angelegenheit vor einer Abwahl.

#6 Wie schlimm ist die Kriminalität in Dallas? Nun, es stellt sich heraus, dass die Diebstähle im Einzelhandel in der Stadt in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um 73 Prozent gestiegen sind …

Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht beginnt sich das Einkaufserlebnis in Dallas zu verändern, da die Diebstähle im Einzelhandel in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 73 % zugenommen haben.

Laut einer Analyse des überparteilichen Council on Criminal Justice in 24 Großstädten kam es in Dallas und Los Angeles, wo die Zahl der Ladendiebstähle um 109 % zunahm, im ersten Halbjahr dieses Jahres zu den höchsten gemeldeten Einzelhandelsdiebstählen.

#7 In Miami musste der MMA-Kämpfer Javier Baez um sein Leben kämpfen, nachdem ein messerschwingender Wahnsinniger begann, ihn auf dem Parkplatz seines Apartmentkomplexes anzugreifen …

Ein ehemaliger MMA-Kämpfer nutzte seine Kampffähigkeiten, um einem mit einem Messer bewaffneten Angreifer zur Selbstverteidigung eine Dose „Wheuchler“ zu öffnen … und die dramatische Szene wurde auf Video festgehalten.

Javier Baez fuhr nach einer Nacht an Halloween zurück zu seinem Apartmentkomplex in Miami … und sah laut WPLG News Omar Marrero auf dem Parkplatz schreien und ein Messer schwingen.

Nachdem Baez sein Auto geparkt hatte, ging Marrero Berichten zufolge hinüber und begann, mit dem Messer auf sein Fenster einzuschlagen.

#8 Es wird behauptet, dass ein 16-jähriges Mädchen in Gordon, Nebraska, ihrem neugeborenen Baby die Kehle durchgeschnitten und die Leiche in eine Tüte Hundefutter gesteckt hat …

Einer Teenagerin in Nebraska wurde vorgeworfen, ihrem Neugeborenen die Kehle durchgeschnitten und den Körper in eine Tüte Hundefutter gesteckt zu haben. Sie wurde wegen Mordes ersten Grades und Einsatz einer tödlichen Waffe angeklagt.

Der Star Herald berichtete, dass gegen das nicht identifizierte Teenager-Mädchen Anklage erhoben worden sei, nachdem die Behörden am 6. November zum Haus des Mädchens in Gordon, Nebraska, gerufen worden seien, nachdem ihnen mitgeteilt worden sei, dass ein Mädchen entbunden habe und das Baby nicht atme.

#9 In Chicago haben sich die Bedingungen so verschlechtert, dass Einwanderer in großer Zahl aus der Stadt fliehen, und einer erklärte sogar, dass „der amerikanische Traum nicht mehr existiert“ …

Michael Castejon, 39, ein Einwanderer, der mit seiner Familie hierher kam, sagte der Chicago Tribune, dass er seine Familie nach Venezuela zurückbringen würde, weil er sich die Miete nicht leisten und keine Arbeitserlaubnis bekommen könne.

„Der amerikanische Traum existiert nicht mehr. „Für uns gibt es hier nichts“, sagte er. „Wie viele Monate wird es noch dauern, auf der Straße zu leben? Nein, nicht mehr. Es ist besser, dass ich gehe. Zumindest habe ich meine Mutter wieder zu Hause.“

„Wir wollen einfach nur zu Hause sein. Wenn wir hier auf der Straße schlafen, schlafen wir lieber dort drüben“, fügte Castejon hinzu.

Der Bericht stellt fest, dass über 40 Menschen eine Station verlassen haben, um entweder nach Hause oder in eine andere Stadt innerhalb der USA zu ziehen.

#10 Ich könnte einen Artikel wie diesen nicht verfassen und New York City außen vor lassen. Der Big Apple wird von so vielen Einwanderern überschwemmt, dass Bürgermeister Eric Adams darüber nachdenkt, Zelte zu verteilen und ihnen das Campen in „Parks und anderen Außenbereichen“ zu erlauben …

Laut Personen, die mit den Überlegungen von Bürgermeister Eric Adams und seinen Top-Beratern vertraut sind, haben Beamte der Stadt New York darüber gesprochen, Zelte an neu ankommende Migranten zu verteilen und Lager in Parks und anderen Außenbereichen zu errichten.

Das ist jetzt unser Land.

Wir sind wirklich eine gesetzlose Nation geworden, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir in absehbarer Zeit eine Wende schaffen werden.

Wenn die Dinge jetzt so schlimm sind, was wird dann passieren, wenn überall um uns herum katastrophale Ereignisse ausbrechen und unsere Gesellschaft in einen Zustand des Chaos versinkt?

Selbst jetzt sind die Strafverfolgungsbehörden in den gesamten Vereinigten Staaten nicht in der Lage, das Ausmaß der Kriminalität zu bewältigen, das wir derzeit erleben.

Wenn Amerika einen besseren Weg gewählt hätte, hätten die Dinge ganz anders ausgehen können.

Aber wir haben es nicht getan und so erleben wir jetzt die sehr schmerzhaften Konsequenzen unserer sehr dummen Entscheidungen.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 21.11.2023