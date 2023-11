Teile die Wahrheit!

In durchgesickerten Berichten häufen sich die Beweise für einen flächendeckenden Zusammenbruch an den ukrainischen Fronten.

Aus durchgesickerten Berichten geht hervor, dass die ukrainischen Frontlinien auf breiter Front zusammenbrechen.

Bisher haben wir uns auf die südliche Front in Saporoschje konzentriert. Jetzt wollen wir uns auf Charkow im Nordosten konzentrieren.

Bei dem beigefügten Dokument, dessen Echtheit vollständig überprüft wurde, handelt es sich um einen Bericht vom Juli an den Stabschef der operativ-taktischen Gruppe “Sumy”.

Der Bericht besagt im Wesentlichen, dass es unmöglich ist, zwei Drittel der Einheit A7383 vom Schlachtfeld abzuziehen, um die Kampfbereitschaft wiederherzustellen, weil das verbleibende Drittel nicht in der Lage ist, die Festung zu halten – die sich zufällig über 55,5 km erstreckt.

Parallel dazu ging die Rekrutierung sehr langsam voran.

Vor vier Monaten war die 127. separate Territorialverteidigungsbrigade in Charkow noch mit 72 % des Personals ausgestattet – 2.392 Soldaten und 256 Offiziere. Entscheidend ist jedoch, dass der moralisch-psychologische Zustand der Einheit kritisch war – genau wie im vorangegangenen Fall in Saporoschje.

Vergessen Sie also die Wiederherstellung der Kampfbereitschaft: Dies ist ein weiterer Fall einer Brigade – jetzt in Charkow -, die nicht richtig kämpfen kann. Der vorherige Fall war keineswegs eine Ausnahme von der aktuellen Regel. (Russisches Fernsehen: General: „Ukraine ist nur das Sprungbrett für Europa“ – Moderator: „Deutschland erobern“ – „Emirat Berlin“ (Video))

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Da sich ganze Brigaden in einem kritischen Zustand befinden, steht die gesamte ukrainische Frontlinie möglicherweise kurz vor dem Zusammenbruch.

Das Hundert-Tage-Debakel

300x250

Die Fakten vor Ort deuten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte (RAF) entlang der gesamten SMO-Frontlinie die Initiative ergriffen haben. Dies wird sogar von polnischen und estnischen Geheimdiensten anerkannt. Die Hauptkämpfe finden an der Linie Avdeevka-Marinka in der DVR und an der Linie Kupyansk-Svatovo in der LPR statt.

Die RAF verfügt über genügend Personal und Waffen, um die Ukrainer rund um die Uhr in einen Zustand der Verzweiflung zu versetzen. Das Ziel bleibt dasselbe: die Einnahme der gesamten DVR und LPR innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen.

Parallel dazu hat der stets aufgeschlossene Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, eine massive Steigerung der Produktion von Waffen und militärischer Ausrüstung angekündigt. Medwedew betont immer wieder, dass die Fähigkeiten der russischen Rüstungsindustrie ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht haben – und das viel schneller als erwartet.(Militäranalyst: Zwischen der Ukraine und Russland ist etwas im Gange)

300x250 boxone

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gibt seinerseits wieder, was Außenminister Lawrow bereits seit Monaten ausführlich darlegt: Kiew – und seine NATO-Verantwortlichen – sollten besser erkennen, dass sie auf dem Schlachtfeld nicht “gewinnen” können und werden.

Medwedew legt immer wieder gerne nach: “Der Westen muss zugeben, dass nicht nur Donbass und Krim nicht zur Ukraine gehören, sondern auch Odessa, Nikolajew, Kiew und praktisch alles andere.”

Das war eine scharfe Antwort auf den ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders “Fogh of War” Rasmussen, der gesagt hatte, Kiew könne in die NATO aufgenommen werden, “ohne Territorien zu verlieren”, womit er die Krim und den Donbass meinte.

Das brachte Medwedew auf die Palme: “Was sollen wir denn in die NATO aufnehmen, fragen Sie? Nun, wir können die Stadt Lemberg mit ihrer Umgebung [die Region Lemberg] aufnehmen, wenn sie dort wirklich darauf bestehen.”

Diese Analyse konzentriert sich auf das, “was die Russen mit ihrer laufenden ‘Schlammsaison-Offensive’ in der Ukraine tun, eigentlich eine Ansammlung lokaler Angriffe auf der gesamten Länge der Frontlinie” – mit Ausnahme von Cherson.

Strategisch gesehen hat Russland keine seiner eigenen massiven Reserven eingesetzt, während die ukrainischen Streitkräfte (AFU) entlang der gesamten Frontlinie unter Druck gesetzt werden – und die Russen in aller Stille einen überraschenden K.O.-Schlag anderswo vorbereiten.

Ein perfekter Sturm aus schwindender Finanzierung, Bewaffnung und westlicher “Unterstützung” hat Kiews Horizont verdunkelt, während die serienmäßigen ukrainischen Katastrophen vor Ort so offensichtlich sind, dass sie sogar von den westlichen Mainstream-Medien aufgegriffen werden.

Dies ist keine “Pattsituation”.

Die vorstehende Analyse ist nur eine von vielen, die dem Zusammenbruch der ukrainischen Brigaden an den Frontlinien entspricht, die “größtenteils aus Einheiten bestehen, die bereits in der katastrophalen Hundert-Tage-Offensive aufgerieben wurden.”

Die Hundert-Tage-Offensive sollte eher als das Hundert-Tage-Debakel der NATO bezeichnet werden.

Das Debakel ist der Hauptgrund dafür, dass die “Biden-Combo”-Administration jetzt verzweifelt versucht, einen Waffenstillstand durchzusetzen: ein gesichtswahrender Schachzug, der so wichtig ist, wie den verschwitzten Pullover in Kiew unter einen Doppeldeckerbus zu werfen.

Schoigu: Kiew verlor im November über 13000 Soldaten

In Moskau hat am Dienstag das Kollegium des russischen Verteidigungsministeriums getagt. Daran nahm auch Sergei Schoigu teil. Der Verteidigungsminister berichtete unter anderem über den Verlauf der militärischen Sonderoperation in der Ukraine.

Ihm zufolge reduziere Russland an allen Frontabschnitten das „Vormarschpotenzial der ukrainischen Streitkräfte“ weiter. Schoigu hob dabei den Mut der russischen Soldaten hervor, die unter schwierigsten Bedingungen die vor ihnen gesetzten Aufgaben wirksam erfüllten.

„Alle Versuche der ukrainischen Streitkräfte, eine Landeoperation am Frontabschnitt Cherson durchzuführen, hatten keinen Erfolg. Dank vorsorgenden und professionellen Handlungen unserer Armeeangehörigen erleiden Einheiten von Marineinfanteristen und Spezialkräften der ukrainischen Truppen kolossale Verluste.“

Kiews Personalverluste seit Anfang November bezifferte Schoigu auf mehr als 13.700 Armeeangehörige. Der Gegner habe im selben Zeitraum ungefähr 1.800 unterschiedliche Waffen und Militärgeräte verloren.

„Da viele ukrainische Armeeangehörige verstehen, dass die Versuche, unsere Verteidigung zu durchbrechen, sinnlos sind, geben sie sich gefangen.“

Schoigu betonte in diesem Kontext, dass die russischen Truppenverbände sich aktiv verteidigten und dabei ihre Positionen allmählich verbesserten. Das russische Militär greife den Gegner ununterbrochen an, was ihn an einem Vormarsch hindere.

Tschechiens Präsident: Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte entwickelt sich nicht wie erwartet

Kiews Gegenoffensive entwickelt sich nicht so, wie es die Ukrainer selbst erwartet haben, während Russland die Zeit hatte, sich gut darauf vorzubereiten. Darauf weist der tschechische Präsident Peter Pavel auf einer Sitzung des höchsten Führungsstabs der tschechischen Streitkräfte hin.

„Die Zeit hat es Russland ermöglicht, sich sehr gut auf die Gegenoffensive vorzubereiten. Die von der Ukraine benötigten Waffenlieferungen verzögern sich, die ukrainischen Soldaten fühlen sich durch die Unterstützung des Westens frustriert und empfinden sie als unzureichend.“

Russland sei in der Lage gewesen, seine Truppen mit mehr Waffen und Munition zu versorgen, als der Westen an die Ukraine schicke. Der Winter könnte Kiew weitere Probleme bereiten und die Aktionen der ukrainischen Armee negativ beeinflussen, so Pavel.

„Ein Erfolg Russlands in der Ukraine wäre ein großes Problem für uns alle. Nicht nur für die Tschechische Republik, sondern für alle Verbündeten, für alle westlichen Länder.“

Peskow: Ziele der militärischen Sonderoperation müssen erreicht werden

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, hat auf die Frage von Journalisten, wie der Kreml die aktuelle Lage in der Ukraine 10 Jahre nach dem Maidan einschätzt, betont, wie wichtig es ist, dass Russland seine Ziele im Rahmen der militärischen Sonderoperation erreicht.

„Wir nennen es ‚Maidan‘, aber in Wirklichkeit war es ein Putsch, ein gewaltsamer Staatsstreich, der vom Ausland gesponsert wurde. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen.“

„Die Tatsache, dass er vom Ausland unterstützt wurde, wurde direkt und indirekt von Vertretern ausländischer Staaten bestätigt. Das ist auch für niemanden ein Geheimnis. Deshalb gibt es natürlich eine solche Gesinnung des Kiewer Regimes.“

„Für uns ist die Hauptsache, dass wir unsere Ziele erreichen. Zu diesem Zweck wird die militärische Sonderoperation fortgesetzt.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 21.11.2023