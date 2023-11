3 weitere „Verschwörungstheorien“, die gerade bestätigt wurden

Nur weil jemand etwas als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Tatsächlich haben sich sogenannte „Verschwörungstheorien“ in den letzten Jahren immer wieder als zutreffend erwiesen. Von Michael Snyder

Natürlich ist nicht jede verrückte Theorie, die im Internet verbreitet wird, zutreffend. Tatsächlich stoße ich ständig auf Unsinn, der völlig falsch ist. Heutzutage kommen Täuschungen von allen Seiten auf uns zu und es ist so wichtig, kritisch zu denken.

Nur weil jemand sagt, dass etwas wahr ist, ist es noch lange nicht wahr. Und nur weil jemand sagt, dass etwas falsch ist, ist es noch lange nicht falsch.

Letztendlich müssen wir alle unsere eigenen Nachforschungen anstellen und zu unseren eigenen Schlussfolgerungen kommen.

In diesem Artikel werde ich drei „Verschwörungstheorien“ diskutieren, die gerade bestätigt wurden.

#1 Mainstream-Medienorganisationen nutzten am 7. Oktober tatsächlich Videomaterial und Fotos von Reportern, die mit der Hamas in Verbindung standen

Es gab „Fotojournalisten“, die während der Terroranschläge vom 7. Oktober in die Kräfte der Hamas eingebunden waren, und große Nachrichtenorganisationen in den Vereinigten Staaten verwendeten „Filmmaterial und Fotos“ dieser „Fotojournalisten“ in ihrer Berichterstattung über die Ereignisse …

Die jüngste gruselige Entwicklung nach der Ermordung von 1.400 Juden beim israelischen Angriff auf Israel am 7. Oktober ist ein ziemlicher Schock.

AP, CNN, Reuters und die New York Times nutzten Filmmaterial und Fotos von Reportern, die bei der Ermordung Hunderter Juden mit Hamas-Terroristen zusammenarbeiteten. (Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Diese westlichen Medien veröffentlichten die Fotos dann in ihrer Berichterstattung über diesen schrecklichen Überraschungsangriff auf Israel.

Gerade als es so aussieht, als könnten die Mainstream-Medien nicht weiter sinken, finden sie irgendwie einen Weg, dies zu tun.

Hatte eine dieser Nachrichtenorganisationen Vorabinformationen darüber, dass die Angriffe stattfinden würden?

Nachdem diese Geschichte nun an die Öffentlichkeit gelangt ist, „verlangt die israelische Regierung Antworten“ …

Die israelische Regierung fordert Antworten von westlichen Medien wie CNN, Reuters, The Associated Press und The New York Times, nachdem ein Bericht der Medienaufsichtsbehörde darauf hinwies, dass die von ihnen jeweils angeheuerten freiberuflichen Fotografen am 7. Oktober möglicherweise in die Hamas verwickelt waren.

Das von Honest Reporting hervorgehobene Problem betrifft vier freiberufliche Fotografen aus Gaza, deren Werke von den Medien veröffentlicht wurden.

Einer der identifizierten „Fotojournalisten“ ist ein Mann namens Hassan Eslaiah.

In einem Video ist zu sehen, wie er mit einer Granate in der Hand auf den Ort eines Massakers zufährt …

Es gibt jetzt ein Video von Hassan Eslaiah, wie er auf dem Fahrrad zu einem Kibbuz-Massaker fährt. Eslaiah trägt eine Granate.

Hassan Eslaiah , the CNN and AP terrorist/journalist, live on Facebook, on his way to massacre children and the elderly. Don’t miss the hand grenade, as befits an impartial journalist pic.twitter.com/Qdht4uwXsv — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 9, 2023

Offenbar war Hassan Eslaiah nicht nur dort, um über die Angriffe zu berichten.

Unnötig zu erwähnen, dass die Mainstream-Nachrichtenagenturen, die mit diesen „Fotojournalisten“ zusammengearbeitet hatten, jegliche Vorkenntnisse über die Angriffe bestreiten und Berichten zufolge alle Verbindungen zu ihnen abgebrochen haben …

Alle vier Medien bestreiten jegliche Vorkenntnisse über den Hamas-Angriff und bestehen darauf, die Verbindung zu den Reportern abgebrochen zu haben. Die New York Times kritisierte heute Honest Reporting wegen ihrer „vagen Unterstellungen“ und verteidigte den Fotografen, den sie engagiert hatte.

Doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und andere Kabinettsminister fordern mehr Informationen.

Hoffentlich wird diese Geschichte nicht unter den Teppich gekehrt, denn wir brauchen definitiv mehr Antworten.

#2 Wenn eine große Operation zum Sexhandel gescheitert ist, wird keiner der mächtigen Männer, die für Sex bezahlt haben, zur Rechenschaft gezogen

Ist Ihnen aufgefallen, dass keiner der Mandanten von Jeffrey Epstein jemals wegen irgendetwas angeklagt wurde?

Jeffrey Epstein sorgte jahrelang dafür, dass sehr mächtige Männer mit minderjährigen Mädchen schliefen, und doch wurde noch nie einer dieser Männer von unseren Gerichten zur Rechenschaft gezogen.

Und natürlich ist Jeffrey Epstein nicht mehr da, um mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen.

Nun macht ein ähnlicher Fall Schlagzeilen.

Die Behörden haben drei Männer festgenommen, die in Massachusetts und Virginia „Luxusbordelle“ betrieben …

Ein Netzwerk „hochentwickelter“ High-End-Bordelle im Großraum Boston und Ost-Virginia bot Sex gegen Bezahlung für „gewählte Beamte, High-Tech- und Pharma-Führungskräfte, Ärzte, Militäroffiziere, staatliche Auftragnehmer mit Sicherheitsfreigaben, Professoren“ und andere, auch auf Bundesebene sagten die Staatsanwälte am Mittwoch.

„Wählen Sie einen Beruf, sie sind in diesem Fall wahrscheinlich vertreten“, sagte Joshua Levy, amtierender US-Staatsanwalt für Massachusetts, auf einer Pressekonferenz, auf der die Festnahmen von drei Personen im Zusammenhang mit dem Betrieb der teuren Sexshops bekannt gegeben wurden.

Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass von allen potenziellen Kunden des Bordells die Angabe sehr spezifischer identifizierender Informationen verlangt wurde …

Jeder potenzielle „Kunde“ musste in einem sogenannten Verifizierungsprozess ein Formular auf den Websites mit Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Arbeitgeber ausfüllen, bevor er fortfahren konnte. Nach einer Überprüfung und einem Telefongespräch mit dem Bordell sagen die Staatsanwälte, dass die Sexkäufer vereinbart hätten, sich an verschiedenen Orten zu treffen, die als „Zielorte“ oder Luxuswohnungen bezeichnet werden.

Die Behörden verfügen nun über alle diese Informationen und sagen uns, dass auf der Kundenliste viele sehr mächtige Männer stehen …

Staatsanwälte sagen, dass das High-End-Bordellnetzwerk Kunden bediente, die in den folgenden Berufen arbeiteten: „Politiker, Pharmamanager, Ärzte, Militäroffiziere, Regierungsbeauftragte mit Sicherheitsfreigaben, Professoren, Anwälte, Geschäftsführer, Führungskräfte von Technologieunternehmen, Wissenschaftler, Buchhalter, Einzelhandelsmitarbeiter und Studenten.“

Weißt du was das heißt?

Das bedeutet, dass die Behörden genau wissen, wer sie sind.

Aber wird einer von ihnen jemals vor Gericht kommen?

Da würde ich nicht den Atem anhalten.

#3 Der Standort der Arche Noah

Seit Jahrzehnten wissen wir, dass die Durupinar-Formation die Überreste der Arche Noah enthält.

Wenn Sie mit der Durupinar-Formation nicht vertraut sind, können Sie hier lesen, was Wikipedia dazu zu sagen hat .

Die Formation hat gemäß der Bibel die richtige Größe und Form der Arche Noah, und Scans der Formation haben gezeigt, dass sich die Arche dort unten befindet.

Jetzt erzählt uns ein Forscherteam von Universitäten in den USA und der Türkei, was sie entdeckt haben, nachdem sie „ungefähr ein Jahr damit verbracht haben, das Gestein und den Boden“ in der Gegend zu analysieren.

Laut den Forschern zeigen ihre Tests, dass vor etwa 5.000 Jahren „Menschen an der Stätte lebten“ …

Wissenschaftler, die einen großen, bootförmigen Hügel in den östlichen Bergen der Türkei ausgraben, haben angekündigt, dass ihre Tests an den Gesteins- und Bodenproben, die sie an der Stätte gesammelt haben, darauf hindeuten, dass vor 5.000 Jahren Menschen an dieser Stätte gelebt haben – der gleiche Zeitrahmen, den einige Bibelwissenschaftler für die große Sintflut aus dem alttestamentlichen Buch Genesis der Bibel anführen.

Das Forschungsteam von drei türkischen und amerikanischen Universitäten hat die Theorie untersucht, dass es sich bei der geologischen Formation tatsächlich um die Ruinen der Arche Noah handelt.

Den Testergebnissen zufolge gab es laut Arkeonews zwischen 5.550 und 3.000 v. Chr. menschliche Aktivitäten in der Region. Der Hügel befindet sich in der Ararat-Region, die in der Antike als Urartu bekannt war.

Ich hoffe, dass sie das Gelände so schnell wie möglich vollständig ausgraben.

Aber selbst wenn die Überreste der Arche Noah vollständig enthüllt werden, damit die ganze Welt sie sehen kann, werden viele Menschen sich immer noch weigern zu glauben, dass es wahr ist.

Und das liegt daran, dass die meisten Menschen einfach glauben, was sie glauben wollen, unabhängig davon, ob die Beweise es belegen oder nicht.

In meinem brandneuen Buch mit dem Titel „Chaos“ teile ich einige absolut umwerfende Forschungsergebnisse, die zeigen, dass der Gott der Bibel wirklich der einzig wahre Gott ist, der alle Dinge erschaffen hat.

Einige Leute werden das Buch lesen und sich überzeugen lassen.

Andere werden sich große Mühe geben, sich Gründe vorzustellen, warum das, was ich geschrieben habe, nicht wahr sein kann.

Am Ende können wir alle entscheiden, was wir glauben wollen.

…

