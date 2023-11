Brasiliens UFO-Datenbank und neue militärische Zeugenaussagen über unheimliche Begegnungen der dritten Art!

Teile die Wahrheit!

Kürzlich wurde eine neue Doku-Serie mit dem Titel „Encounters“ über das Thema UFOs auf Netflix präsentiert. Die Macher begeben sich auf die schwierige Suche nach der Wahrheit über unheimliche Begegnungen mit fliegenden Untertassen und Männern in Schwarz.

Es gibt neue aufsehenerregende Enthüllungen von militärischen Whistleblowern, die über schwarze Regierungsprojekte sprechen, in denen UFO-Technologie erforscht wird. Dieses Vorgehen demonstriert, wie sich UFOs, die jahrzehntelang als ein Thema von Verschwörungen behandelt wurden, in den Bereich der Populärwissenschaft aufgestiegen ist. Von Jason Mason

Das Phänomen übt einen anhaltenden, subtilen Einfluss auf unsere Gesellschaft aus und gibt Forschern nach wie vor Rätsel auf. Begegnungen mit dem Phänomen sind global und kulturübergreifend und lassen sich bis an den Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte zurückverfolgen.

Diese Art von Dokumentationen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und fügen sich nahtlos in die Reihe der weltweiten Veröffentlichungen von brisanten Informationen von glaubwürdigen Zeugen ein, die im Jahr 2017 begonnen hat.

In der Zwischenzeit ging die Anhörung von UFO-Zeugen in den USA weiter und die Presse gab bekannt, dass Dutzende von neuen Whistleblowern vor dem US-Kongress und dem Pentagon ausgesagt haben.

Das signalisiert laut Beobachtern den Willen des Militärs und der Geheimdienst-Gemeinschaft, für eine größere Offenlegung zu kämpfen. Nachdem David Grusch unter Eid öffentlich von der Realität von abgestürzten Raumschiffen und außerirdischer Biologie ausgesagt hat, wurde es nötig, dass die neuen Whistleblower eine Form der geschützten Offenlegung durchführen, die aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt.

Der Fakt, dass Dutzende von mutigen Whistleblowern hervortreten und über außerirdisches Leben oder Regierungs-Verschwörungen wie streng geheime Rückentwicklungs-Programme sprechen, lässt hoffen, dass bald mit noch mehr Transparenz in diesem Bereich gerechnet werden kann. Weil viele der 30 bis 50 Zeugen nach wie vor für derartige Dienste und Programme arbeiten, ziehen sie es vor, weiterhin anonym zu bleiben. (Wernher von Braun zeigte Uri Geller Alien-Leichen in einer NASA-Basis (Video))

Journalisten, die darüber schreiben, dass David Grusch und andere Zeugen möglicherweise ein Teil einer Desinformations-Kampagne der Regierung seien, müssen berücksichtigen, dass hohe Geldstrafen sowie mehrjährige Gefängnisstrafen für Falschaussagen drohen.(Whistleblower: UFO in Indonesien war von der Größe eines Fußballfelds)

Dennoch ist bekannt, dass in der Vergangenheit derartige Kampagnen gestartet wurden, bei denen akkurate Informationen mit Fehlinformationen vermischt worden sind, um zivile UFO-Forscher von der Wahrheit abzulenken, die hinter dem größeren Phänomen steckt.

Die außerordentlichen Behauptungen der Whistleblower betreffen Zeugenaussagen aus erster oder zweiter Hand zu Bergungen von unbekannten Flugobjekten, Programmen zur Rückentwicklung exotischer Technologien, Kontakte und Kooperationen mit nichtmenschlichen Intelligenzen sowie Daten zur bereits erfolgten erfolgreichen Rückentwicklung und dem Bau von streng geheimen dreieckigen Raumschiffen auf Erden. Nicht nur in den USA, sondern auch in Russland oder China.

Erst vor wenigen Tagen gab es neuerliche Ankündigungen in dieser Sache. Die AARO startete einen Aufruf an alle aktiven und ehemaligen Angehörigen der US-Regierung, auf einer speziell eingerichteten Webseite ihre persönlichen Informationen über UFO-Aktivität bis zurück zum Jahr 1945 bekannt zugeben.

Darüber hinaus gaben die Verantwortlichen bekannt, dass eine Sammlung von neuem Material für die Aufklärung der Öffentlichkeit vorbereitet worden ist, das aus neuen detaillierten Videos und freigegebenen historischen Regierungsdokumenten über das Phänomen besteht!

Brasilien ist nun ebenfalls dazu übergegangen, neue UFO-Dokumente zu veröffentlichen. Dazu zählen Daten aus dem Jahr 1986, als Kampfflieger eine Reihe von unbekannten Flugobjekten verfolgt haben.

Die Jets waren auch in diesem Fall nicht in der Lage, die UFOs abzufangen, was ihre Überlegenheit und ihr friedliches Verhalten ein weiteres Mal demonstrierte. Die Informationen über diesen Vorfall sind nunmehr in den brasilianischen Nationalarchiven online verfügbar. Insgesamt handelt es sich um eine Datenbank mit mehr als 20.000 Seiten Material, das 743 Vorfälle zwischen den Jahren 1952 bis 2016 betrifft.

Daraus geht hervor, dass die Objekte nicht unbedingt von anderen Planeten stammen oder außerirdische Intelligenzen an Bord haben, weil man sie meist aus den Ozeanen aufsteigen sieht. Wir sehen hier somit eine weitere Bemühung einer wichtigen Regierung, mehr Transparenz in diese komplexe Diskussion einfließen zu lassen. Ein Download von Dokumenten ist über diesen LINK möglich.

Eine neue Hypothese des Ursprungs des Phänomens betrifft übrigens das Szenario einer groß angelegten Simulation unserer Welt. Aliens kontrollieren uns Menschen demzufolge wie Spielfiguren in einem Computerspiel und erschaffen eine täuschende Realität. Das soll unter anderem den Ursprung der verschiedenen Weltreligionen erklären.

Diese Simulations-Theorie ist laut dem britischen Ufologen Nick Pope der Grund, warum Glaubensvorstellungen verschiedener Weltreligionen sich voneinander unterscheiden. Eine verborgene Intelligenz, die sich hinter der Erschaffung unserer Welt verbirgt, könnte verschiedene Aufgaben an verschiedene Schöpfer erteilt haben, die wiederum Fehler in ihrer Matrix hinterlassen haben, wodurch konkurrierende Ideologien entstanden sind.

Auch in der Naturwissenschaft finden wir diese Diskrepanzen, denn es herrschen oft gravierende Unterschiede zwischen Theorie und tatsächlicher Beobachtung der Welt. Diese Themen werden daher in einer weiteren neuen Dokumentation mit dem Titel „God versus Aliens“ abgehandelt.

Darin soll die Frage beantwortet werden, ob wir mit unseren Sinnen lediglich eine Simulation des Universums wahrnehmen, die aus unbekannten Gründen von außerirdischen Intelligenzen kontrolliert wird.

Diese Hypothese des simulierten Universums wird seit neuestem wieder in vielen Wissenschaftsjournalen diskutiert und besagt grundsätzlich, dass alle Galaxien, Planeten und Lebensformen des Universums programmierte Computersimulationen darstellen.

Die Gesetze der Physik wären daher Algorithmen einer Simulation und Erfahrungen, welche wir in dieser Matrix machen, werden demzufolge von einem sehr fortschrittlichen Simulationssystem hervorgerufen. Das könnte einige der wichtigsten Geheimnisse der Natur aufklären. Eine der ungelösten Fragen lautet nämlich, warum wir überall im Universum hauptsächlich Symmetrie anstatt Asymmetrie vorfinden?

Diese physikalischen Merkmale sprechen tatsächlich dafür, das wir in einem Konstrukt existieren, das von einer höheren Intelligenz nach festgelegten Regeln erschaffen wird. Gegenwärtig gibt es bereits die ersten wissenschaftlichen Beweise für die Unterstützung dieser Vorstellung.

Das bedeutet, dass kontroverse Forschungsresultate belegen können, dass das All von einer höheren Macht erschaffen wurde, wobei diese Macht eine hoch entwickelte außerirdische Rasse sein könnte.

Weil dieses Szenario auch in antiken Texten über die Entstehung der Welt enthalten ist, erscheint es mehr als wahrscheinlich, dass Prophezeiungen über eine Rückkehr von Göttern am Ende unseres Zeitzyklus‘ im Form des UFO-Phänomens belegt werden. Die rätselhaften Erscheinungen sind womöglich die Vorboten eines kommenden offenen Kontakts mit höheren Wesen, wobei der größte Einfluss in Bezug auf die Weltreligionen zu erwarten ist.

Es könnte sein, dass im Universum eine dominante Religion oder ein Glaubenssystem vorherrscht, und unsere irdische Auffassung von Religion von Außerirdischen als verrückt betrachtet wird, weil es in den letzten Jahrtausenden zur Abwandlung der Urreligionen gekommen ist, da uns der Sinn und Ursprung der antiken Riten nicht mehr geläufig ist.

Der Regisseur Mark Christopher Lee erklärte in einem Statement über seine Dokumentation „God versus Aliens“, dass bestimmte Glaubensrichtungen den neuerlichen Kontakt mit Aliens als Zeichen des Anti-Christen interpretieren würden. Evangelische Christen glauben demnach, dass der Erstkontakt mit Außerirdischen Prophezeiungen vom Ende der Welt bewahrheiten könnte – die viel beschworene Apokalypse der Endzeit der Offenbarung.

Schon die Vorstellung, dass wir nie alleine waren, könnte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft erschaffen, der starke Auswirkungen auf den religiösen Glauben vieler Menschen zeitigen wird. Mark Christopher Lee fügt dem hinzu, dass diese Art von Informationen sich seit langem in den geheimen Archiven des Vatikans befinden könnten.

Das wird immer wahrscheinlicher, weil selbst der neue Whistleblower David Grusch ausgesagt hat, dass der Vatikan eine Rolle bei der ersten UFO-Bergung der Moderne spielte. Die ausführliche historische Geschichte dieses Vorfalls können Sie in Kürze in meinem neuen Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“ nachlesen. Freigegebene Daten beschreiben, dass in Italien 1933 ein erstes UFO geborgen wurde, lange vor dem berühmten Roswell-Crash in New Mexiko.

Daher bestätigt Grusch, dass der Vatikan seit damals oder länger Informationen besitzt, dass nichtmenschliche Intelligenzen unseren Planeten studieren und ein großes Interesse an der Menschheit zeigen.

Alles deutet darauf hin, dass die Götter der Vergangenheit physische Wesen aus dem All waren, die offenen Kontakt mit der Menschheit herstellten und als Begründer von antiken Zivilisationen verehrt wurden.

Auf dieses Thema gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das ab sofort vorbestellbar ist und in einer limitierten Auflage erscheint.

Haben Außerirdische die Pyramiden gebaut? Diese Frage stellen sich viele Menschen, weil die Archäologen bis heute nicht beantworten können, mit welchen Methoden diese wunderlichen Bauwerke der fernen Vergangenheit errichtet wurden. In diesem Buch finden Sie eine Chronologie der verschwiegenen Fakten über die Geheimnisse von Ägypten aus der Zeit der leibhaftigen Götter. Die einflussreichsten Ägyptologen der Welt suchen nämlich insgeheim nach der legendären Halle der Aufzeichnungen. Freimaurer wissen, dass diese Hinterlassenschaften von der verlorenen Zivilisation von Atlantis stammen.

Deswegen wurde ein Komplott ersonnen, um den wahren Zweck der großen Gizeh-Pyramide und der mysteriösen Sphinx zu verbergen. Sie dienen als Zeitwächter und zur Markierung einer versiegelten, ägyptischen Unterwelt, die rätselhafte Artefakte birgt.

Zusammen mit Überlieferungen über den vorsintflutlichen Pyramidenbau erlaubt dieses verborgene Wissen einen Einblick in die faszinierende Vergangenheit unserer Welt und stellt daher einen Schlüssel zur Erkenntnis dar.

Das sogenannte Abduktions-Phänomen stellt einen weiteren Hinweis darauf dar, dass Menschen seit der Antike von hoch entwickelten fremden Wesen beobachtet und studiert werden. So hat beispielsweise aktuell ein amerikanischer Marineangehöriger unheimliche Begegnungen der dritten Art erlebt.

Es handelt sich um den Offizier der US-Navy, Matthew Roberts, der an Bord der USS Theodore Roosevelt war, als das Gimbal-UFO-Video und das GoFast-Video aufgenommen wurden. Nach diesen Vorfällen sah der Offizier eigenen Aussagen zufolge nichtmenschliche Entitäten nachts in seinem Schlafzimmer erscheinen. Ein Interview darüber ist in der neuen Netflix-Dokumentation „Encounters“ zu sehen.

Der Experte beschreibt, dass die unbekannten Flugobjekte allem Anschein nach nichtmenschliche Technologie darstellen, die von nichtmenschlichen Intelligenzen stammt. Bis heute hat niemand bestätigt, dass es sich bei den gefilmten Objekten ohne Zweifel um außerirdische Flugobjekte gehandelt hat, aber eine Reihe von US-Navy-Offizieren nehmen es immerhin an.

Matthew Roberts spricht vor der Kamera davon, dass ihm nichtmenschliche Wesen in seinem Heim erschienen sind. Diese Erlebnisse sind Folge-Erfahrungen der militärischen UFO-Kontakte. Der Offizier wachte nachts auf und fühlte, wie sein Körper über das Bett gezogen wurde. Er sagt, dass nichtmenschliche Wesen ihn entführt haben.

Eine Hand ergriff seinen Arm, während er versuchte, sich aufzurichten. Dabei stellte er fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Er konnte nur eine schattenhafte menschenähnliche Figur mit zwei Armen erkennen, die über ihm stand. Das war für ihn die Bestätigung, dass das Phänomen real ist.

Weitere Neuigkeiten betreffen den berühmten Calvine UFO-Vorfall in Schottland im Jahre 1990. Dieses Ereignis bleibt bis heute unerklärlich, und selbst eine Reihe neuer Untersuchungen führten zu keinerlei plausiblem Resultat, was auf einer veröffentlichten Fotografie eines UFOs genau zu sehen ist.

Ein Schotte namens Kevin Russell soll die Aufnahme erstellt haben, wobei es sich um die klarste Abbildung eines unbekannten Flugobjekts handelt, die bislang von offizieller Seite bestätigt wurde. Ermittler machten sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Fotografen und verfolgten seine Spur weiter, ohne den Mann bis heute ausfindig machen zu können.

Zusammen mit einem Kollegen gab Russell im Jahr 1990 den Behörden bekannt, dass er das unbekannte Objekt rund 10 Minuten lang in der Luft schweben sah, bevor es in die Höhe schoss und außer Sicht war. Die Ermittler rufen Kevin Russell dazu auf, sich zu erkennen zu geben, um seine Angaben noch einmal als real zu bestätigen.

Das deshalb, weil der Calvine-Vorfall einer der größten UFO-Geheimnisse der Geschichte repräsentiert. UFO-Forscher kontaktierten rund 150 Männer mit dem Namen Kevin Russell in Großbritannien, Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten, hatten aber kein Glück dabei, den Gesuchten zu finden, der die Aufnahmen gemacht hat.

