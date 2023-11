Ägyptologe erleidet nach Graböffnung unheimlich Krankheit – Rätsel um den Fluch des Pharao (Video)

Teile die Wahrheit!

Bereits kurz nach der Öffnung des Grabes des Tutanchamun beginnt eine Serie scheinbar mysteriöser Todesfälle. Im Laufe der Jahre fallen dem Fluch des Pharao angeblich zwanzig Menschen zum Opfer.

Knapp hundert Jahre später wird der Ägyptologe und Filmemacher Ramy Romany nach der Öffnung eines mehr als 600 Jahre alten Grabes von einer unheimlichen Krankheit heimgesucht. Wurde auch er Opfer eines geheimnisvollen Fluchs? Von Frank Schwede

Am 4. November 1922 ging für den britischen Archäologen Howard Carter ein langgehegter Traum in Erfüllung. Er fand die Grabstätte des Pharaos Tutanchamun. Eine Sensation: Über mehr als drei Jahrtausende hatte kein Mensch seinen Fuß in die unterirdischen Kammern gesetzt.

Einer kleinen Tontafel mit der Aufschrift „Der Tod soll den mit seinen Schwingen erschlagen, der die Ruhe des Pharaos stört“, schenkte Carter keine sonderliche Bedeutung. Umgehend schickte er seinem Sponsor Lord Carnarvon ein Telegramm mit den Worten:

„Habe endlich wunderbare Entdeckungen im Tal gemacht. Ein großes Grab mit unbeschädigtem Siegel.“

Jahrelang hatte Carnarvon die Ausgrabungen Howard Carters finanziert. Dann endlich, am Nachmittag des 24. November 1922, bestaunte Carter gemeinsam mit Lord Carnarvon und seiner Tochter Lady Evelyn den Sarkophag des Tutanchamuns. Gerüchten zufolge sollen zuvor mehrere Wahrsager den Lord gewarnt haben, die Reise nach Ägypten anzutreten.

Genau in der Stunde, als das Grab des Pharao geöffnet wurde, tötete eine Schlange den Wellensittich des Aristokraten. Schlangen gelten bekanntlich als Beschützer der Pharaonen. Carter und Carnarvron ließen sich nicht weiter von dem Zwischenfall beeindrucken und arbeiteten unbeirrt weiter an ihrer Expedition.

Nur wenige Monate später verstarb ein Mitglied der Expedition nach dem anderen auf geradezu mysteriöse Weise. Auch Lord Carnarvon war unter den Opfern: Etwa ein halbes Jahr nach der Graböffnung stach in eine Mücke in die Wange. (Geheimnisse der Welt der Götter – bauten Aliens die Pyramiden?)

Der Stich entzündete sich. Carnarvon nahm das nicht weiter ernst, erkrankte aber wenig später an einer schweren Hautinfektion, hinzu kam eine Lungenentzündung. Er starb am 5. April 1922.

Manch ein Zeitgenosse pflichtete damals Sir Arthur Conan Doyle bei, der das Unheil ahnte und sagte:

„Möglicherweise ist etwas elementar Böses die Ursache von Lord Carnarvons tödlicher Krankheit. Man weiß nicht, welche Geistwesen in jener Zeit existiert haben und in welcher Form sie in Erscheinung getreten sind.“

Da zuvor auch Lord Carnarvons Frau, sein Halbbruder, sein Kanarienvogel und sein Hund gestorben waren sowie Carters Sekretär und ein Kustos der ägyptischen Abteilung des britischen Museums wurde schließlich auch der Krebstod Howard Carters als Beweis für das unheilvolle Wirken des Pharaos und seines Fluchs genommen.

Nachdem die Presse ausführlich darüber berichtete, war die Hysterie bald so groß, dass Kunstsammler ihre ägyptischen Kunstschätze loswerden wollten. Lag tatsächlich ein Fluch auf das Grab des Pharao?

„Am nächsten Morgen hatte ich hohes Fieber…“

Knapp hundert Jahre später, im Jahr 2019, stieß der Ägyptologe und Filmemacher Ramy Romany auf ein mehr als 600 Jahre altes Grab, das seither verschlossen und mit einer zentimeterdicken Staubschicht bedeckt war. Nach dessen Öffnung nimmt sein Gesundheitszustand eine besorgniserregende Wendung. Romany berichtet:

„Während der Dreharbeiten gingen wir in ein Grab, das seit Jahren nicht geöffnet worden war. Wir schlossen die Tür auf und die Einheimischen hielten zunächst Abstand, um sicherzustellen, dass es keine Schlagen oder Flüche jeglicher Art gab. Da wir nicht an Flüche glaubten, gingen wir einfach die Treppe hinunter.

Das Grab schien endlos zu sein. Wir sind immer wieder runtergegangen. Es ist ziemlich staubig und ich atmete alles ein. An dem Tag, als ich zu Fuß nach Kairo zurückkehrte, wurde mir unwohl.

Am nächsten Morgen hatte ich hohes Fieber. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine so hohe Temperatur. Ich hatte eine Temperatur von 42° C und fing an, Blut zu husten. Sie riefen Ärzte für mich. Ich bin fast gestorben.“

Umgehend wurde Romany in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte tippten auf eine durch Fledermäuse, Schlangen oder Grabstaub verursachte Krankheit und verabreichten Medikamente.

Zwar glaubte Romany nicht an Flüche, musste aber nach reichlicher Überlegung feststellen, dass die Grabstätte von einer unheimlichen Aura umgeben war. Schon nach vier Tagen verbesserte sich der Gesundheitszustand des Forschers auf nahezu unerklärliche Weise. Romany sagt:

„Vier Tage später erholte ich mich schließlich. Ob es nun der Fluch einer Mumie war oder nicht, irgendetwas an diesem Grab beeindruckte mich.“

Wissenschaftler, die sich mit Grabflüchen beschäftigen, glauben, dass sich die Flüche vorwiegend an die Bediensteten der Grabstätten richteten, weil sie schließlich täglich der Versuchung ausgesetzt waren, Grabbeilagen zu stehlen oder sich von Grabräubern bestechen zu lassen.

Schimmelpilze als biologischen Kampfstoff genutzt?

Hinter Grabflüchen mag zwar viel Aberglaube stecken, doch die Verwünschung hat auch einen durchaus realen Hintergrund, denn bei jeder Graböffnung werden Schimmelpilze aufgewirbelt, die bis dato unbehelligt in den Staubsedimenten der unterirdischen Ruhestätte gehaust haben.

Viele dieser Schimmelpilzarten sind der menschlichen Gesundheit abträglich. Sie können zu allen möglichen allergischen Reaktionen führen – einige davon sind sogar potentiell tödlich.

Forscher vermuten sogar, dass die Menschen im Alten Ägypten Schimmelpilze als biologischen Kampfstoff benutzt haben, indem sie Nahrung in den Grabkammern hinterlassen haben, wo die Schimmelpilze natürlich einen guten Nährboden gefunden haben.

Heute sind sich Archäologen durchaus der Gefahr bewusst, die noch immer in alten Grabstätten lauert. Deshalb tragen sie Mundschutz oder Atemmasken, in ganz seltenen Fällen sogar Ganzkörper-Schutzanzüge.

Tückisch ist, dass sobald eine Grabkammer geöffnet wurde, ein Luftzug hineinweht, der Staubablagerungen aufwirbelt und die darin enthaltenen Schimmelpilze in der Atemluft verteilt. Über Mund, Nase und manchmal auch über die Augenschleimhaut können sie ungehindert vom Körper aufgenommen werden.

Hauptsächlich werden die Arten Aspergillus Flavus und Aspergillus Terrus nachgewiesen, die alle als potentiell gefährlich für den Menschen gelten und den gesamten Körper oder einzelne Organe befallen können, was in seltenen Fällen zu Organversagen, letztlich sogar zum Tod führen kann. Betroffen sind vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Diabetiker.

Touristen sind nicht gefährdet. Wenn Gräber oder Pyramiden für Besucher freigegeben sind, dann sind keine Infektionen durch Schimmelpilze zu befürchten. Hobby-Abenteurer und Grabräuber, die auf eigene Faust eine alte Grabstätte öffnen, sollten allerdings Vorsicht walten lassen.

Es ist also wahrscheinlich, dass auch Rami Romany Opfer eines Schimmelpilzes wurde, der tief in seine Lunge eindrang und dort eine Entzündung auslöste, die zu hohem Fieber und Bluthusten führte.

Die Begeisterung für das Alte Ägypten war schon im 19. Jahrhundert groß. Auch Napoleon hatte sich bei seinem Ägyptenfeldzug von einer Expertengruppe aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern begleiten lassen – und vermögende Adelige wie Lord Carnarvon setzten ihren ganzen Ehrgeiz und manchmal auch ihr ganzes Vermögen in den Aufbau einer umfangreichen ägyptischen Sammlung.

Der Fall Carter und Romany zeigen auf beeindruckende Weise das große Engagement von Forschern, um die letzten großen Geheimnissen unserer Vergangenheit zu entschlüsseln.

Schließlich ist es schon immer der unstillbare Hunger gewesen, der uns vorantreibt und die rätselhafte Vergangenheit alter Kulturen mit unserer sich ständig weiterentwickelnden Gegenwart verbindet.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.11.2023