Es wurde nie bewiesen, dass Viren existieren: Immer noch die größte unterdrückte Geschichte unserer Zeit

Bereits im Frühjahr 2020, als ich begann, über COVID zu schreiben, habe ich argumentiert, dass SARS-CoV-2 nicht nachgewiesen wurde.

Dann traf ich Tom Cowan, Andrew Kaufman und Christine Massey. Ich wurde auf die Arbeit von Stefan Lanka aufmerksam. Sie stellten eine breite Herausforderung in Bezug auf Viren im Allgemeinen dar:

Keine tatsächliche Isolierung; kein Beweis für das Vorhandensein; stattdessen eine Parade von falschen Behauptungen und Verschleierungen seitens offizieller Quellen.

Ein paar Jahre später… und die Anzahl ernsthafter Forscher, die zu derselben Schlussfolgerung kommen, hat signifikant zugenommen. (Links zu einigen dieser Forscher finden Sie auf Christine Masseys Substack-Seite)

Die neuen Arbeiten beschränken sich nicht nur auf die ursprüngliche Herausforderung der offiziellen Autorität. Sie greifen gefälschte Viren aus verschiedenen Blickwinkeln an. Die Überraschungen hören nicht auf.

Diese Geschichte verschwindet nicht. Sie wächst.

Es erinnert mich an die Geschichte der Impfstoffe. Als ich 1987 begann, über gefährliche und ineffektive Impfstoffe zu schreiben, gab es Dutzende von Autoren, damals und heute, die ähnliche Themen behandelt hatten – bis viele Jahrzehnte zurück. Aber das ist nichts im Vergleich zu…

Der Stärke dieser Geschichte heute, im Jahr 2023, nach der Katastrophe der COVID-Impfstoffe.

Das ist meiner Meinung nach das, was mit der Geschichte der falschen Viren passieren wird – gegen noch größere Widerstände. Ich sage „größere“, weil die Beweise dafür, dass Viren nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht existieren, das medizinische Kartell in seiner Mitte untergraben und zum Explodieren bringen werden, das alles auf der Keimtheorie basiert. (Wir steuern auf eine medizinische Katastrophe zu! Jan van Helsing im Interview mit Dr. Martin Haditsch)

Die Keimtheorie ist Marketing. Die Vermarktung von (toxischen) Medikamenten und Impfstoffen für Tausende sogenannter unterschiedlicher Krankheiten, von denen jede angeblich durch einen einzigartigen Keim verursacht wird.(Sperma von Ungeimpften: Das könnte das neue Bitcoin, die neue Superwährung werden!)

Wenn diese Fiktion fällt, bricht das ganze System zusammen.

300x250

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts (und davor) tauchte ein weiteres Paradigma zur Krankheit auf. Es wurde als „ganzheitlich“ bezeichnet. Wahrscheinlich nicht das beste Etikett. Aber die Idee war: Betrachten Sie den gesamten Körper, die gesamte Person. Betrachten Sie Körperprozesse als miteinander verbunden und verwandt. Verstehen Sie Krankheit und Gesundheit in diesen größeren Begriffen. Beziehen Sie Umwelteinflüsse mit ein – grundlegende Hygiene, Umweltverschmutzung, giftige Chemikalien, Ernährung, der Aufstieg der Mittelschicht aus der Armut.

Hier muss etwas klargestellt werden. Das ganzheitliche Paradigma ist ein sehr schwieriger Ansatz, wenn es darum geht, ihn in echte Heilungen umzusetzen. Das war es schon immer. Tausende Methoden wurden vorgeschlagen. Viele von ihnen neigen dazu, der medizinischen Strategie zu ähneln: magische Lösungen finden, Abkürzungen nehmen. Vermarkten sie. Behaupten, temporäre Lösungen seien dauerhaft.

Den Körper und die Person als Ganzes zu behandeln, die Verbindung von Körper und Geist einzubeziehen – das ist keineswegs einfach.

Daher greifen früher oder später viele Menschen, entmutigt, auf medizinische Antworten und die Keimtheorie zurück.

300x250 boxone

Die Arbeit der No-Virus-Pioniere liefert ein absolut unverzichtbares Gegenmittel zu dieser Kapitulation.

Denn wovor kapitulieren die Menschen? Vor der bequemen Fiktion, dass Viren überall sind und separate Krankheiten verursachen. Bequeme Fiktion war, wie Viren überhaupt erst ins Dasein gewollt wurden:

Ärzte konnten ihre Patienten nicht heilen. Also suchten sie nach „etwas, das fehlte“. Ein Loch in ihren Hypothesen. Und sie behaupteten, sie hätten es gefunden.

Winzige Partikel, die niemand je gesehen hatte. Die niemand je isoliert hatte. „Das ist der Schlüssel. Das ist die große Entdeckung.“ Es war ein eigennütziges Märchen. Eine Ausrede für den Misserfolg der Behandlung.

Es löste Millionen von Anstrengungen aus, um jedem zu versichern, dass Viren real sind. Marketing, das als Wissenschaft auftritt.

Wo wurden diese Viren entdeckt? In privaten Labors. Keine Zivilisten zugelassen. Türen verschlossen. Nur die Experten konnten die Details ihrer eigenen Isolierung der winzigen Partikel verstehen.

Der Partikel, der ins Dasein fantasiert wurde.

Tatsächlich betrachten wir hier eine Zauber-Mythen-Geschichte. Forscher-Ritter (Ärzte, Forscher) suchen nach einem unsichtbaren Drachenobjekt, das die Bevölkerung lahmlegt. Diese Helden haben es schließlich eingekreist, isoliert und begonnen, es und all seine Varianten zu dezimieren.

Aber das wirkliche Ende dieser Geschichte wird jetzt von der wachsenden Zahl unabhängiger Forscher geliefert, die beweisen, dass das unsichtbare Drachenobjekt nie eingekreist, identifiziert oder isoliert wurde.

Stattdessen haben die so genannten Forscher-Ritter die Idee des Objekts von Anfang an erfunden.

Das ist die Magie. Taschenspielertrick. Das ist der Mythos. Geheime Laborverfahren, die sich, wenn sie aufgedeckt werden, als Annahmen herausstellen, die sie zu beweisen versuchen. Auch als zirkuläres Denken bekannt.

Die ganze Geschichte ist auseinandergefallen.

Vorerst werde ich mit diesem Vergleich abschließen. Eine Gruppe von Elite-Forschern behauptet, dass es 49 Billionen Lichtjahre von der Erde entfernt einen flammenden Stern in der Größe der Milchstraße gibt. In der Mitte dieses Sterns, in einem übernatürlichen Tresor vergraben, gibt es einen winzigen, winzigen lila Mann mit grünen Zehen und orangefarbenem Haar, der all das Unheil und alle Zerstörung verursacht, die im gesamten Universum kursieren. Er ist da. Er wurde „isoliert“.

Angesichts dieser unglaublichen Geschichte würden Sie erwarten, würden Sie wirklich erwarten, dass irgendeine Art von Test existieren könnte, der die Existenz dieses winzigen Mannes beweisen würde?

Könnte irgendein Test authentisch sein?

In Bezug auf das wilde Virusmärchen, betrachten wir Beweise für Existenz und Isolation, die verbessert werden müssen, um sie zu akzeptieren?

Oder betrachten wir stattdessen den winzigen lila Mann, von dessen Existenz es überhaupt keine möglichen Beweise gibt?

Denn die Geschichte ist so absurd ungeheuerlich.

Ich denke, wir haben es mit dem winzigen lila Mann zu tun. Und dies könnte das nächste Kapitel in der Offenbarung ohne Viren sein:

Die ursprüngliche Erfindung von Viren war so verrückt, dass jeder sogenannte Beweis zirkulär, sinnlos und vergeblich sein wird.

Es gibt nichts zu erreichen.

Bleiben Sie dran.

Das Verschweigen von Zahlen in der Medizin

Wer Teile der Fakten verschweigt, sagt die Unwahrheit. Wenn einer politischen Partei ein Stimmanteil von 40% prognostiziert wird, aber unberücksichtigt bleibt, dass 20% der Befragten nicht geantwortet haben, überhöht sich das erwartete Ergebnis um 8%. Die „Wissenschaft“ arbeitet regelmäßig mit solchen Manipulationen und versieht dies mit dem Anstrich der Exaktheit. Von Dr. med. Gerd Reuther

Nicht nur Tote in der „Impfgruppe“ der Pfizer-Genspritzen blieben unerwähnt. Die Wahrnehmung der Ursachen von Atemwegsinfekten wird seit Jahren bewusst verfälscht.

Fahndet man nach der Häufigkeit bestimmter Viren als mutmaßliche Verursacher von Erkältungen und Grippe, wird man regelmäßig in den Wald geführt:

Quelle: https://www.arztcme.de/elearning/akute-atemwegsinfekte-therapie-bei-erwachsenen-und-kindern/index.php#!page=lernmodul/erreger-und-pathogenese

Die Grafiken suggerieren, dass nahezu alle ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen durch Viren, nur wenige durch Bakterien Die Grafiken suggerieren, dass nahezu alle ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen durch Viren, nur wenige durch Bakterien bedingt seien. Zero Viren könnte Zero Erkältungen bedeuten.

Dass dies nicht der Fall ist, wissen eigentlich alle. Menschen sind Biotope für Mikroorganismen und unbelebte Strukturen wie Viren. Man kann ohne jede Fremdeinwirkung erkranken, aber auch gesund bleiben, obwohl man einer längeren Aerosoldusche seines hustenden und niesenden Lebenspartners ausgesetzt ist.

Die 100%-Verteilung der üblichen Verdächtigen für Atemwegsinfekte kann also nicht zutreffen. Seriöse Aufarbeitungen wissen dies. Die am Robert Koch Institut angesiedelte Arbeitsgruppe Influenza publiziert seit vielen Jahren wöchentlich die Untersuchungsergebnisse ambulanter Atemwegskranker.

Dabei sind regelmäßig zwischen 40 und 70% der Tests für alle abgefragten Viren negativ. Nur bei maximal 60% wirklich Kranker findet sich eines der verdächtigten Viren. Hier die Daten der letzten Wochen:

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Influenza beim RKI, Berlin; aktueller Wochenbericht vom 5.9.2023

Die häufigste Ursache für einen Atemwegsinfekt mit mindestens ca. 40% ist also nicht irgendeines der verteufelten Viren, sondern Die häufigste Ursache für einen Atemwegsinfekt mit mindestens ca. 40% ist also nicht irgendeines der verteufelten Viren, sondern deren Fehlen!

Dann folgen Influenzaviren mit etwa 25%, die für den Schnupfen verantwortlich gemachten Rhinoviren mit etwa 15% und alle übrigen Viren werden zusammen gerade einmal bei einem Viertel der Erkrankten festgestellt. Dennoch ließ sich Europa drei Jahre lang mit „Corona“ in Bann halten.

Weit wichtiger, als sich mit „Corona“ und „Influenza“ zu befassen, wäre es, den wirklichen Ursachen nachzuspüren. Denn wer der Logik folgt, erkennt, dass die Ansteckung mit Viren nicht die Ursache von Erkältung und Grippe sein kann, wenn die Hälfte der Betroffenen auch ohne deren Nachweis krank ist. Gar nicht davon zu reden, dass die PCR-Tests auf Covid-19 vor aller Augen demonstriert haben, dass massenweise Gesunde testpositiv sind.

Die erste Generation der Mikrobiologen um einen Robert Koch hat dies im Gegensatz zu heutigen Virologen noch gewusst. Nach den zu Unrecht Robert Koch zugeschriebenen Forderungen („Koch’sche Postulate“) ist ein Erreger nur dann als ursächlich anzusehen, wenn dieser bei allen Kranken mit gleicher Symptomatik, aber bei keinem Gesunden nachweisbar ist. Diese zwingende Logik trifft auf kein einziges Virus zu. Das sollte zu denken geben.

Auch bei der dritten klassischen Bedingung versagt die Virustheorie kläglich: ein Erreger muss die Krankheit auslösen, wenn er einem Versuchstier oder einem menschlichen Probanden zugeführt wird.

Schon bei der Spanischen Grippe konnte in unethischen Ansteckungsversuchen kein einziges Mal eine Grippe ausgelöst werden. Bekanntermaßen hatten symptomatische Covid-19-Kranke teilweise Hunderte von Kontaktpersonen, von denen niemand erkrankte.

Erkältungen und Grippe haben andere Ursachen, die wenig mit einer übertragbaren Fremdstruktur, aber viel mit dem Zustand des Betroffenen zu tun haben. Atemwegsinfektionen durch Zugluft ohne Personenkontakt lassen sich am ehesten damit erklären, dass bei lokal reduzierter Durchblutung die Balance mit den körpereigenen Mikroben verschoben wird, so dass diese durch die Schleimhäute in uns eindringen können. Einen Schutz davor bietet ein Schal, aber niemals eine Maske und soziale Distanzierungen.

Wenn jetzt Atemwegserkrankungen zum einem „Gesundheitsnotstand“ mit Zwangsmaßnahmen festgeschrieben werden sollen, ist dies keine staatliche Fürsorge. Abgesehen davon, dass weder Zivilisations- oder Naturkatastrophen, vergiftete Luft, vergiftetes Wasser oder Nahrung als gleichrangige Gesundheitsgefahren genannt werden.

Wer einen Schutz vor Atemwegsinfektionen anbietet, spielt immer mit falschen Karten. Er hat es auf Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen abgesehen.

Der Autor Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Arzt und Medizinhistoriker sowie Autor mehrerer medizinkritischer Sachbücher wie „Der betrogene Patient“. 2023 erschienen von ihm „Hauptsache Panik – Ein neuer Blick auf Pandemien in Europa“ und „Letzte Tage – verkannte und vertuschte Todesursachen berühmter

Personen“.Quellen: PublicDomain/lewrockwell.com am 16.11.2023