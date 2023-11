Aussagekräftige Änderungen von Fotos mit der CapCut Creative Suite

Teile die Wahrheit!

Um aussagekräftige Änderungen an Ihren Fotos vorzunehmen, ist die CapCut Creative Suite kostenlos und schnell zu verwenden. Diese Creative Suite ist ein All-in-One-Bearbeitungstool für Unternehmen, Profis und Anfänger.

Unternehmen können diese Creative Suite nutzen, um ihre Teams in einer Echtzeitumgebung arbeiten zu lassen, in der jeder Schritt nachvollziehbar ist. Darüber hinaus werden die Daten automatisch in der Cloud gespeichert, sodass Sie von überall darauf zugreifen können.

In diesem Artikel werden die besten Tools hervorgehoben, die man in einem Online-Fotoeditor verwenden kann, um aussagekräftige Änderungen an Ihren Dateien vorzunehmen.

Hauptfunktionen der Online-Fotobearbeitung

Machen Sie sich Sorgen wegen Ihrer Fotopräsentationsaufgabe? Auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung für schnelle Bearbeitungen, die den Vorgesetzten überraschen werden.

Als Anfänger können Sie den Online-Fotoeditor der CapCut Creative Suite in vollem Umfang nutzen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die diese Creative Suite für eine aussagekräftige Transformation bietet.

Entfernen Sie Objekte aus dem Hintergrund

Um ein einzigartiges Bild zu erstellen, das Ihre Inhalte von anderen abhebt, müssen Sie Creative Suite ausprobieren. Mit dieser Creative Suite können Benutzer Objekte aus dem Hintergrund entfernen.

Diese All-in-One-Bearbeitungslösung kann jedes Objekt entfernen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Manchmal enthalten Bilder unnötige Details, die die gesamte Botschaft, die Sie vermitteln möchten, verändern. Mit der Objektentfernungsfunktion der Creative Suite können Sie Ihrem Foto ein klares und lebendiges Aussehen verleihen.

Sie können mit Fotofarben spielen

Die Wahl der richtigen Farbkombination für Ihr Foto ist eine entscheidende Aufgabe. Es erfordert viel Planung und Diskussion. Am Ende erhalten Sie die perfekte Fotofarbe, nachdem Sie Hunderte von Farbkombinationen ausprobiert haben. In der CapCut Creative Suite können Sie die Farben Ihrer Fotos mit dem Al-Magic-Tool automatisch anpassen.

Die Farbkorrektur wählt automatisch die beste Farbe für Ihr Foto aus, um das Gesamtbild zu verbessern. Um die Farben manuell anzupassen, können Sie mit der Helligkeit spielen, Sättigung hinzufügen, Ihr Foto scharf aussehen lassen und am Kontrast arbeiten. Mithilfe eines Farbkorrekturtools können Sie mehrere Fotos an einem Tag bearbeiten.

300x250

Fügen Sie Ihrem Foto Aufkleber hinzu

Animatoren und Grafikdesigner verlangen einen stattlichen Betrag für die Entwicklung individueller Aufkleber. Die CapCut Creative Suite erleichtert die Nachbearbeitung und bietet eine Vielzahl kostenloser Aufkleber zur Auswahl.

Sie können Blumen, Tiere, Essenssymbole, Kleidung, Emojis und so weiter hinzufügen. Durch das Anbringen von Aufklebern wird Ihr Foto ausdrucksvoller und macht mehr Spaß beim Betrachten.

Aufkleber verstärken die Atmosphäre des Fotos, indem sie ihm mehr Farben verleihen. Möchten Sie, dass die Leute einen Blick auf Ihr Foto werfen und im Moment einfrieren? Probieren Sie Sticker aus der Creative Suite aus und ergänzen Sie Ihre Bilder.

300x250 boxone

Ändern Sie den Fotohintergrund

Eine weitere Funktion von CapCut besteht darin, dass es das Entfernen des gesamten Hintergrunds oder das Ändern des Hintergrundfotos ermöglicht. Mit wenigen Klicks können Sie den Hintergrund entfernen und durch ein anderes Bild ersetzen. Die Creative Suite bietet diese Funktion kostenlos an. Die Nutzung ist völlig kostenlos.

Auch beim Entfernen von Hintergründen gibt es keine Begrenzung. Sie können eine einfarbige Hintergrundfarbe verwenden oder das gewünschte Foto aus Ihrer Fotobibliothek auswählen.

Sie können Ihren Fotos Text hinzufügen

Mit dieser Creative Suite können Benutzer ihren Fotos Text hinzufügen. Worte sind wie Schwerter und selbst ein kleiner Satz kann dem Publikum die gezielte Botschaft vermitteln.

Der geschriebene Text auf dem Foto gibt notwendige Informationen über das Produkt, die Dienstleistung, den Veranstaltungsort, den sozialen Zweck, die Einladung und mehr. Wenn Sie eine Broschüre über die Verbreitung von Viren erstellen, können Sie Vorsichtsmaßnahmen aufschreiben, um Ihren Standpunkt hervorzuheben.

Text auf Bildern trägt dazu bei, Menschen für eine Marke oder ein Anliegen zu sensibilisieren. Es wird empfohlen, eine benutzerfreundliche Schriftart zu verwenden, damit sie ohne Komplexität leicht lesbar ist. In der Creative Suite stehen mehrere Texteffekte und -stile zur Auswahl. Im Videobereich können Sie versuchen, Video zu Text zu transkribieren.

Erstellen Sie Fotocollagen

Schreiben Sie ein Bilderbuch für Kinder mit einer Lektion? Sie müssen ein Storyboard erstellen wollen, um Ihr Schreiben für Kinder interessanter zu gestalten. Um Sie bei der Erstellung perfekter Storyboards für Ihre Bücher zu unterstützen, bietet diese Creative Suite Funktionen zum Erstellen von Fotocollagen.

Mithilfe von Fotocollagen können Sie die ganze Geschichte erzählen, auch ohne ein Wort zu sagen. CapCut-Fotocollagen sind nicht nur für Profis oder Unternehmen gedacht, sondern auch Privatpersonen können damit ihre Erinnerungen schaffen. Unternehmen können Fotocollagen nutzen, um ihre Produkte und Dienstleistungen attraktiver zu bewerben bzw. zu vermarkten.

Schritte zur Verwendung der CapCut Creative Suite

Mit dem Online-Bildbearbeitungsprogramm der Creative Suite können Sie aussagekräftige Änderungen an Ihren langweiligen Fotos vornehmen, um sie lebendig und dennoch ansprechend zu gestalten. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wie ich die Creative Suite für die Online-Bearbeitung verwenden soll. Lesen Sie die unten aufgeführten Schritte, um Ihre kreative Reise zu beginnen.

SCHRITT 1: Erstellen Sie kostenlos ein Benutzerkonto:

Um die unbegrenzten kostenlosen Bearbeitungstools der CapCut Creative Suite nutzen zu können, erstellen Sie zunächst ein Konto. Zur Anmeldung gehen Sie zu Google.com. Geben Sie „CapCut Creative Suite“ in die Suchleiste ein. Öffnen Sie das allererste, das in den Suchergebnissen angezeigt wird. Nachdem Sie CapCut erreicht haben, klicken Sie mit Ihrem Gmail-Konto auf die Schaltfläche „Anmelden“. Sie werden sofort in Ihrem neuen Konto angemeldet.

SCHRITT 2: Importieren Sie Ihre Fotos:

Der zweite Schritt im Anmeldevorgang führt Sie dazu, Ihre Bilder aus dem System zu importieren. Sie können Bilder auf drei Arten importieren. Die erste besteht darin, die Drag-and-Drop-Technik zu verwenden. Zweitens können wir von Ihrem Google Drive importieren. Und die dritte Möglichkeit ist die Verwendung von Dropbox. Sie können Bilder auch von Ihrem Mobilgerät importieren.

SCHRITT 3: Verwandeln Sie Ihr Foto:

Nachdem Sie die Bilder hochgeladen haben, können Sie ihnen Ihren persönlichen Stil hinzufügen. Im Abschnitt „Transformation“ kann jeder ein Bild dramatisch verändern. Sie können mehrere Tools verwenden, um Text zu bearbeiten, Text zu schreiben, Aufkleber und Effekte hinzuzufügen usw. Sie können das Verhältnis und die Größe des Fotos anpassen, um es für das Hochladen auf jede Plattform anzupassen.

SCHRITT 4: Speichern Sie es im System:

Speichern Sie im vierten Schritt Ihr Foto auf dem Computer. Speichern Sie es entweder im PNG-Format, JPEG-Format oder einem anderen Format.

Fazit

Sie wissen, dass das Erstaunlichste an der Verwendung dieser innovativen Suite darin besteht, dass Sie sie nicht installieren oder auf Ihren PC herunterladen müssen. Sie müssen Ihre Aufzeichnung online über ein Cloud-Backup erstellen.

CapCut bietet verschiedene Elemente und mehrere Tools, die kostengünstig sind. Sie können Ihre Videos und Fotos für jeden Anlass ändern und verändern. Wie auch immer, worauf warten Sie noch? Öffnen Sie die Website, erstellen Sie Ihre kostenlose Aufnahme und beginnen Sie noch heute mit den Proben!

Quellen: PublicDomain am 23.11.2023