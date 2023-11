Der Sohn des WEF-Gründers „singt wie ein Vogel“ für Staatsanwälte im Fall globaler Eliteverbrechen gegen die Menschlichkeit

Pascal Najadi, der Sohn des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums, arbeitet intensiv mit Staatsanwälten im Fall von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Schlüsselfiguren der globalen Elite zusammen, was beim Weltwirtschaftsforum, bei den Vereinten Nationen und bei der UN Besorgnis erregt.

Die WHO teilte mit, dass ihre diplomatische Immunität bald aufgehoben und Haftbefehle erlassen werden.

Laut einem Insider des Internationalen Strafgerichtshofs werden führende Globalisten für ihre Rolle in der Covid-Plandemie auf dem Altar der öffentlichen Empörung geopfert.

Er enthüllte, dass die Vorbereitungen für die Nürnberger 2.0-Prozesse zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag laufen.

Die globalistische Elite hat die letzten drei Jahre für die Mehrheit zur Hölle gemacht, aber wir haben stark gehalten, unsere Würde gewahrt und ihre Lügen eine nach der anderen aufgedeckt. Unsere Täter wurden in die Enge getrieben und gezwungen, die von ihnen verbreiteten Lügen einzugestehen. Sie wollen, dass wir vergeben und vergessen.

Aber wir Menschen, ganz zu schweigen von Insidern wie Pascal Najadi, werden das nicht zulassen. Es wird einfach zu viel darauf gewartet.

Pascal Najadi ist der Sohn von Hussein Najadi, einem Bankier, der 1971 zusammen mit Klaus Schwab das Weltwirtschaftsforum gründete, bevor er zehn Jahre später aufgab, weil er von Schwabs dystopischer Vision für die Menschheit angewidert war.

Pascal Najadi kooperiert nun mit Staatsanwälten, die ein Verfahren gegen Schwab aufbauen, und übergibt ihnen die Dokumente, Computer, Aufzeichnungen und Archive seines Vaters.

Der jüngere Najadi hat Form, wenn es darum geht, globalistische Tyrannen zu stürzen. Er war der Mann, der rechtliche Schritte gegen den langjährigen Schweizer Premierminister Alain Berset wegen Lügen über Covid-Impfstoffe einleitete, was zu seinem Rücktritt im Juni dieses Jahres führte.

Der in Ungnade gefallene ehemalige Premierminister sagte, er habe außer Yoga keine Pläne für ein Leben nach der Politik. (Schweizer Top-Banker: „Verhaftung“ des WEF wegen „Demozid“ durch „Biowaffen“-Covid-Injektionen (Video))

Er kann Yoga praktizieren, während er in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinter Gittern sitzt.(Woher stammt die kranke Fantasie der Entvölkerung?)

Najadi gibt sich nicht damit zufrieden, den Schweizer Premierminister zu stürzen, sondern hat auch die ganz großen Fische bei der UNO im Visier: Gavi, das WEF und die WHO.

Der erste Schritt, um die globale Elite zur Rechenschaft zu ziehen, besteht darin, ihre von der Schweizer Regierung gewährte diplomatische Immunität aufzuheben, damit sie verhaftet werden können, so Najadi, der sagt, „ der Teufel lebt in Genf“.

Es ist an der Zeit, die Elite für die Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, und WEF-Insider wie Najadi arbeiten mit Staatsanwälten zusammen, um für die bevorstehenden Nürnberger 2.0-Prozesse stichhaltige Verfahren gegen Schlüsselfiguren wie Schwab, Gates und Fauci aufzubauen.

Die Covid-Plandemie und die darauffolgenden rechtspolitischen Manöver der WHO haben es deutlich gemacht. Die globale Elite hat ihr Endziel erreicht, um eine Eine-Welt-Regierung einzuleiten.

Aber wir Menschen wachen auf und wir werden das nicht zulassen.

Es ist nicht nur die Schweiz. Genf mag zwar das Hauptquartier der globalistischen Elite sein, doch der Tatort erstreckt sich über die ganze Welt.

Nehmen wir zum Beispiel Neuseeland. Jacinda Ardern herrschte während ihrer Zeit als Premierministerin über die korruptesten und feigesten vom WEF infiltrierten Vasallenstaaten und hinterließ überall Spuren der globalen Elite.

Die ehemalige neuseeländische Fernsehmoderatorin Liz Gunn veröffentlichte diese Woche ein Update über eine medizinische Klinik in Neuseeland, in der 30 Menschen an einem Tag eine Covid-Injektion erhielten und alle 30 dieser Menschen im gleichen Zeitraum starben.

Die Mainstream-Medien möchten Sie glauben machen, dass dies nur ein weiterer „Zufall“ ist.

Die Regierung von Jacinda Ardern wusste, dass die Impfungen giftig waren, und drängte sie dennoch der Öffentlichkeit auf.

Unterdessen kritisierte Ardern die Menschen, denen sie eigentlich dienen sollte, und forderte sie auf, der Regierung als ihrer „einzigen Quelle der Wahrheit“ zu vertrauen.

Wenn Sie die mächtigen Kräfte nicht verstehen, die unsere Zivilisation übernehmen, und dass es ein Schicksal ist, sich ihnen zu unterwerfen, das schlimmer ist als der Tod, dann kann ich Ihnen nichts anderes sagen.

Aber ich denke, du verstehst es. Deshalb sind Sie auf dieses Video eingestellt. Immer mehr Menschen wachen auf, die globale Elite hat Angst und wir brauchen Ihre Hilfe, um die Botschaft weiter zu verbreiten.

Sie für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen

Pascal Najadi hat Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs gemäß Artikel 310 des Schweizerischen Strafgesetzbuches gegen den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset gestellt, der auch der ehemalige Gesundheitsminister des Landes ist.

Zur allgemeinen Überraschung hat der Generalstaatsanwalt der Schweiz beschlossen, eine Untersuchung gegen den Präsidenten einzuleiten – die Erste gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt, der wegen der „Impfstoff“-Politik ins Visier des Gesetzes genommen wird.

Pascal schließt sich Todd Callender und Sean im SGT-Report an, um die einfachen Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung zu beschreiben, die er festgestellt hat und die ihm beweisen, dass die gesamte COVID-Impf-Kampagne ein Betrug war – wie damals, als Janine Small, die Präsidentin von Pfizer für internationale Märkte, vor einer Anhörung des COVID-19-Sonderausschusses der EU zugab, dass der Impfstoff während der klinischen Studien nicht auf seine Fähigkeit getestet wurde, die Übertragung zu verhindern, bevor er auf den internationalen Markt kam – was den kroatischen Europaabgeordneten Mislav Kolakusic dazu veranlasste, zu erklären, dass der Kauf von 4,5 Milliarden Dosen des experimentellen Impfstoffs COVID-19 durch die Europäische Union dem „größten Korruptionsskandal in der Geschichte der Menschheit“ gleichkomme.

Dann beschreibt Pascal die einfachen Schritte, die er unternommen hat, und die jeder Bürger tun kann um die völkermordenden Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Und der erste Schritt war einfach der Gang zur Polizeiwache, um seine Anzeige zu erstatten. Die Offenbarung für uns alle ist, dass wir das Gleiche machen können.

Todd dankt Pascal dafür, dass er „ein Beispiel für alle“ ist, und er sagt, dass wir eine Million Menschen auf der ganzen Welt benötigen, die dies tun, denn es handelt sich um einen globalen Völkermord.

Todd fügt hinzu: „Es gibt hier so viele Premieren. Wie ich bereits erwähnt habe, haben die OECD und ihre „vertrauenswürdigen Behörden“ die gesamte Strafverfolgung auf der ganzen Welt kontrolliert.

„Die Tatsache, dass Pascal und seine Beschwerde bis zum Generalstaatsanwalt gelangt sind, der der Sache nachgeht, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass dieser Völkermord in sich zusammenfällt und die Täter bestraft werden. Anders darf das nicht passieren. „Ich bin so froh darüber, denn die Auswirkungen dieser Sache sind einfach erstaunlich. Es brauchte nur einen Mann.“

Pascal wurde in der Schweiz geboren und seine Schweizer Mutter, Heidi Anderhub-Minger, ist die Großnichte von Rudolf Minger, der vor dem Zweiten Weltkrieg Bundespräsident der Schweiz war.

Pascals Vater, Hussain Najadi, war der bekannte persisch-bahrainische internationale Bankier und Unternehmensentwickler, der zu den Gründungsmitgliedern des Europäischen Managementforums gehörte, bevor er sich 1987 von Klaus Schwab trennte und das Treffen in Davos in Weltwirtschaftsforum umbenannt wurde.

Pascal sagt, dass sein Vater sich von Klaus Schwab trennte, weil er eine abrupte Persönlichkeitsveränderung sah und nicht länger mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte, aber er sagt, dass das frühe European Management Forum eine kleine Versammlung von nicht mehr als 100 Personen war, die in einem 4-Sterne-Hotel stattfand und die er als „clever“ und „gutartig“ beschreibt.

Es handelte sich im Grunde um ein Plauderfest für Führungskräfte aus „aufstrebenden Märkten“, hauptsächlich in Asien, wo Hussain Banken gegründet hatte, um Kapital aus dem Nahen Osten zu erschließen. Im Jahr 2013 wurde Hussain in Kuala Lumpur erschossen, ebenso wie seine Frau, die schwer verletzt wurde. Pascal glaubt, dass sein Vater ermordet wurde, weil er Korruption in Malaysia aufgedeckt hatte.

In der Zwischenzeit wurde das Weltwirtschaftsforum von der gleichen Gruppe übernommen, die bei der UN die Agenda 2030 vorantreibt, die Pascal als „Das Ende der Menschheit“ bezeichnet. Er empfiehlt uns allen, auf die Website der UN zu gehen und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu lesen, die er als schockierendes Dokument bezeichnet.

Dann sagt er, wir sollten uns die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO ansehen. „Der Entwurf ist online, Sie können ihn lesen. Artikel 3 – nur einer von vielen, ist schockierend. Warum? Menschenrechte und Menschenwürde sollen gestrichen werden. Dieser Artikel allein wird jede Verfassung eines normalen, demokratischen Landes auf dieser Welt aus den Angeln heben und obsolet machen.

„Dieses Abkommen muss gestoppt werden. Trump war gut. Er hat die Zahlungen an die WHO eingestellt. Das ist das Klügste, was man tun kann. Einfach aussteigen… Es ist eine faschistische Erklärung“, sagt Pascal über die IHR.

Dann wendet er sich der 44-jährigen Kronprinzessin von Thailand zu, die seit sechs Wochen im Koma liegt, nachdem ihr dreimal die Biowaffe injiziert wurde. Sean bezieht sich auf einen Bericht von Clayton Morris bei Redacted, wonach der thailändische König Vajiralongkorn plant, den Vertrag des Königreichs mit Pfizer zu kündigen.

Der Clip zeigt ein Interview zwischen Pascal und Dr. Sucharit Bhakdi, der die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens in Deutschland gelebt hat, aber Thailänder ist und dessen Vater der Hofarzt des Vaters des derzeitigen Königs war. Aufgrund dieser Beziehung konnte Dr. Bhakdi direkt an den thailändischen Königshof gelangen und den König darüber informieren, dass der sogenannte Impfstoff eine völkermörderische Biowaffe ist.

Todd erzählt Sean, dass das thailändische Königshaus die universelle Jurisdiktion hat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erklären. „Sie haben die Möglichkeit, Pfizer und deren Führungskräfte und alle anderen, die geholfen haben, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen.

Alles, was sie machen müssen, ist, einen General in ihrem Militär dazu zu bringen, ein Kriegsverbrechertribunal zu eröffnen, und sie können diese Gesetze extraterritorial gegen jeden anwenden, der daran beteiligt war. Auch das ist eine große Sache!“

In einem früheren Interview hatte Todd gesagt: „Jetzt werden sich die Schleusen öffnen, denn es handelt sich um Verbrechen mit universeller Zuständigkeit, was bedeutet, dass die Schweiz, wenn sie unseren Präsidenten strafrechtlich verfolgen wollte, nicht nur die Möglichkeit hätte, dies zu tun – und zwar in Abwesenheit -, sondern auch die Möglichkeit, ein Urteil zu fällen und dieses Urteil in Abwesenheit, d.h. extraterritorial, zu vollstrecken.

„Wenn sie in der Lage wären, einen Vertragspartner zu finden, könnten sie sich den Verantwortlichen schnappen und ihn zur Hinrichtung zurückbringen, wenn das Urteil so lautet. Das ist eine große Sache.

Das ist eine große Sache und der erste Staat, der dies tut. Todd sagte auch voraus, dass Beamte auf der ganzen Welt versuchen werden, Vereinbarungen zu treffen.

Was den Versuch betrifft, dies in den USA zu tun, so war Todd nicht in der Lage, einen einzigen einquartierten General (Brigadegeneral und höher) zu finden, der bereit war, sich zu melden, unter den 3.000, die den erforderlichen Rang erreicht haben, um eine Untersuchung innerhalb des US-Militärs einzuleiten, das offenbar der Hauptverantwortliche für diesen unvorstellbaren Angriff auf die Menschheit ist.

…

Videos:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.11.2023