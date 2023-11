Der Weltuntergang ist abgesagt: Es wird einen sanften Übergang geben

Teile die Wahrheit!

Es geht rund auf der Erde, die alternative Szene brodelt und ruft den x-ten Weltuntergang aus. Was passiert gegenwärtig wirklich auf unserer Erde?

Guten Tag,

es geht rund auf der Erde. Man weiß nicht, wie sich der Nahostkonflikt und der Konflikt in der Ukraine weiterentwickeln. Es gibt viele Erdbeben, immer mehr Vulkane brechen aus. Es gibt außergewöhnliche Lichtphänomene und viele Tiere verhalten sich seltsam. Also, es gibt gegenwärtig viele außergewöhnliche Dinge und viele Menschen machen sich Gedanken und Sorgen und werden zunehmend nervös und teilweise auch ängstlich. Von Egon Fischer

Muss man sich aber wirklich Sorgen machen? Wie bedrohlich ist die Lage wirklich? Das Ganze wird noch undurchsichtiger, weil viele mediale Menschen entweder die Info bekommen oder das Gefühl haben, dass in Kürze etwas ganz Großes passieren wird.

Und so verwundert es nicht, wenn es wieder einmal in der alternativen Szene brodelt. Eine Schreckensmeldung nach der andere wird in den Äther geschickt. Wie ich in meinem Beitrag „Weltuntergangs-Vorhersagen“ vom 27.1.2023 erwähnte: Weltuntergangsprophezeiungen sind schlecht fürs Gemüt aber gut fürs Geschäft. (Neues aus der geistigen Welt: Die Destruktion der USA beginnt)

Im Beitrag habe ich geschrieben: Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Weltuntergang mittlerweile zu einer riesigen, sehr erfolgreich laufenden Geldmaschine geworden ist. Die Staatschefs müssen zur Vorbereitung auf den 3. Weltkrieg und zum Schutz ihres Landes um hunderte Milliarden Euro Waffen kaufen.

Aber auch für zahlreiche alternative Medien dürfte mittlerweile ein Weltuntergang oder eine große Katastrophe recht lohnend sein.

Ein Meteorologe, der per Video ankündigt, dass in nächster Zeit ein polares Kältefeld über Europa zieht, erhöht in kürzester Zeit dramatisch die Aufrufzahl seines Kanals. Ein alternativer Infokanal, der für die nächste Zeit einen Polsprung, einen riesen Vulkanausbruch, einen dritten Weltkrieg oder eine sonstige Großkatastrophe ankündigt, erhöht ebenso in kürzester Zeit die Anzahl der Views und Klicks. Dadurch werden viele Menschen bestenfalls nervös, viele verfallen in Angst und Panik.

Die kosmischen Änderungen wirken vielfältig

Die kosmischen Strahlen und Einwirkungen auf der Erde verstärken sich und das hat Auswirkungen. Die Erde verändert sich, die Natur verändert sich und die Menschen ändern sich. Aufgrund der energetischen Änderungen treten Phänomene auf, mit denen wir Menschen nicht vertraut sind.

So gibt es in der Atmosphäre immer öfter Lichterscheinungen, die wir nicht kennen. Viele Menschen beobachten, dass sich Tiere ungewöhnlich verhalten. Auch einige Menschen reagieren plötzlich anders. Sind das Vorzeichen für einen Weltuntergang? Droht ein Kataklysmus, also eine sehr große, alles zerstörende Katastrophe?

Meine geistigen Kollegen meinten vor einiger Zeit, dass sie mir erst ab Mitte November genaueres sagen können. Ich, aber auch einige mediale Bekannte haben einige bemerkenswerte Infos aus der geistigen Welt bekommen.

Vorab: Nach diesen Informationen wird es – weltweit gesehen – in nächster Zeit keinen Kataklysmus (also keine sehr große, alles zerstörende Katastrophe) geben und zumindest für die Bevölkerung in der DACH-Region (Deutschland-Austria/Österreich-Schweiz) besteht keine unmittelbar bedrohliche Gefahr. Aber in den nächsten Jahren wird es gewaltige Änderungen geben. Auch was die Erde und die Natur betrifft. Aber es wird keine wirklich großen Kataklysmen geben. (Kommt es in diesem Monat zum großen Knall? (Video))

300x250

Die energetischen Änderungen haben noch gar nicht richtig angefangen

Seit Mitte 2023, insbesondere seit August 2023 hat sich die Schwingungserhöhung und die kosmische Einstrahlung auf die Erde massiv erhöht. Meine geistigen Kollegen meinten aber vor ein paar Tagen: Das war noch gar nichts. Die energetischen Änderungen haben noch gar nicht richtig angefangen.

Die Kollegen versuchten mir durch ein Anschauungsbeispiel zu erklären, was in den nächsten Jahren auf uns energetisch zukommt. Ich habe in den Jahren 1980 bis 1990 regelmäßig die Schwingung der Erde, der Sonne und von einige anderen Phänomenen geprüft und beobachtet. Die Kollegen meinten: Wenn man die Schwingungsfrequenz auf die Wassertemperatur in einem Kochtopf überträgt, dann hat sich das Wasser damals (also zwischen 1980 und 1990) pro Jahr um ein Zehntel Grad (also 0,1 Grad Celsius) verändert.

300x250 boxone

In der Zeit von August 2023 bis jetzt (Ende November 2023) hat sich die Wassertemperatur um ca. 1 Grad geändert. Das heißt, in den letzten 4 Monaten hat sich die Wassertemperatur (auf Jahresbasis umgerechnet) um das 10 Fache von damals geändert. In den nächsten drei Jahren wird sich die Wassertemperatur um 30 Grad erhöhen. Die Schwingungserhöhung, die ihr bisher erlebt habt, ist also im Vergleich, was in den nächsten 3 Jahren passieren wird, gar nichts und ihr werdet Dinge erleben, die für euch gegenwärtig unvorstellbar sind.

Ich wollte wissen, ob die große Aufregung in der alternativen Szene und bei vielen medialen Menschen auf diese anstehende gewaltige energetische Änderung zurückzuführen ist. Die geistigen Kollegen meinten, dass man diese riesige „energetische Welle“, die auf uns zurollt, natürlich von vielen Menschen und Tieren gespürt und wahrgenommen wird. Mensch und Natur reagieren bereits auf die kommenden Veränderungen und verhalten sich daher oft sehr ungewöhnlich.

Alles hat seine und braucht seine Zeit

Die Kollegen machten mich mehrmals auf den Zeitfaktor aufmerksam. Wie schnell sich etwas ändert, hängt von der Natur und der „Trägheit“ des Dinges ab. Wenn sich die Energie stark ändert, so spüren es medial und feinfühlige Menschen (aber auch Tiere) sehr früh und auch die menschliche Psyche reagiert sehr früh. Aber die psychischen Muster und historischen Altlasten ändern sich nicht so schnell.

Die Psyche braucht Zeit, um sich zu ändern. Die Gesellschaft braucht noch viel länger, um sich zu ändern. Und die Erde braucht noch viel viel länger, um sich anzupassen. Die Kollegen legten mir nahe, ich solle doch einfach – um die kommenden Erdveränderungen zu verstehen – einfach die „Menschenzeit“ in die „Erdenzeit“ umrechnen und ein paar „Erdveränderungsdynamiken“ analysieren.

Auf der Website der Österreichische Akademie der Wissenschaften wird in Artikel “Die Erde ist noch nicht fertig” angegeben, dass die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt ist und dass sich die Erde noch weiterentwickelt. Ganz genau weiß man es aber nicht. Wie lange es die Erde noch geben wird, weiß man noch weniger, weil es mehrere Faktoren gibt, die dabei zu berücksichtigen sind. Vor allem die Entwicklung der Sonne ist dabei wichtig. Im Spiegel wurde der Artikel „Forscher berechnen Todeszeitpunkt der Erde“ veröffentlicht. Und da kann man lesen:

Eigentlich geht es um die Suche nach Leben im All: Astronomen haben berechnet, wie viel Zeit ferne Exoplaneten in der lebensfreundlichen Zone verbringen. Doch die Daten gelten auch für die Erde – und der steht in rund 1,75 Milliarden Jahren ein schreckliches Ende bevor.

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Erde hat in gewisser Weise schon 70 Prozent ihrer Lebensspanne hinter sich. Die gute: Für rund 1,75 bis 3,25 Milliarden Jahre wird dennoch weiter Leben auf unserem Planeten existieren können, berichten britische Forscher im Fachblatt „Astrobiology“.

Ich fasse kurz zusammen: Die Erde ist ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Weitere 3,25 Milliarden Jahre könnte die Erde noch bewohnbar sein. Wann die Erde genau stirbt, weiß man nicht. Für die weiteren Berechnungen nehme ich einfach an, dass die Lebensdauer der Erde ca. 8 Milliarden Jahre beträgt. Für die Umrechnung der „Erdzeit“ auf die Menschenzeit gehe ich davon aus, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen 80 Jahre beträgt.

Das heißt, ein Erdenjahr entspricht 100.000.000 Jahre (100 Millionen) Menschenjahren, eine „Erdenstunde entspricht 11.415 Menschenjahren, und eine „Erden-Sekunde“ ergibt ca. 3,2 Menschenjahre. Warum die Kollegen meinten, ich solle diese Berechnungen machen, wurde mir erst später klar.

Es wird einen sanften Übergang geben

Der Holzfäller aus dem Allgäu hat vor einiger Zeit die Info bekommen: Das letzte Wort hat die Erde. Die wurde von einigen so interpretiert: Irgendwann wird die Erde auf die immense Verschmutzung und das, was die Menschheit sonst noch alles Negative der Erde, der Natur und sich selbst angetan hat, reagieren und sich reinigen. Und viele sind davon ausgegangen, dass es gewaltige Naturkatastrophen geben wird und sehr viele Menschen dadurch umkommen. Aus der geistigen Welt haben einige mediale Menschen die Info bekommen, dass die großen Katastrophen in den USA beginnen könnten.

Peter Denk hat in seinen Briefen und in mehreren Videos von einer medialen Dame berichtet, die eine Vision hatte, in der in den USA eine geologische Veränderung stattfindet, die eventuell durch eine Verschiebung von tektonischen Erdplatten verursacht wird. So eine tektonische Verschiebung und Spannungslösung kann einen Kataklysmus auslösen, bei dem in den USA Millionen Menschen sterben könnten. Durch eventuell ausgelöste Tsunamis könnte so etwas sogar zu einer Überflutung europäischer Küstengebiete führen.

Anfang November wurde ich etwas unruhig. Ich beobachte so nebenbei immer die allgemeine energetische Lage und achtete vor allem auf eventuell neu auftauchende energetische Trends und Strömungen.

In den USA bemerkte ich, dass sich da ein sehr bedrohliches energetisches Feld aufbaute und dass dieses Feld sehr „erdnahe“ wirkte. So ein erdnahes energetisches Feld kann leicht ein Vorzeichen von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen sein. Das Feld wurde immer stärker und zugleich las ich am 4. November 2023, dass es auf der Sonne wieder einmal ein größeres Ereignis stattfand und dies in den nächsten Tagen Auswirkungen auf die Erde haben wird. Ich beschloss, die energetischen Phänomene in den USA genauer zu beobachten.

Am Sonntag, 5.11.2023 hatte ich etwas Zeit und ich analysierte die energetische Situation in den USA etwas genauer und stellte fest, dass sich unter einem Gebirgsmassiv in der Nähe von Salt Lake City ein riesiges feuriges Energiefeld gebildet hatte und von diesem Herd sich ein gewaltiger „Energiekanal“ Richtung Osten gebildet hatte. Da ich Zeit hatte, habe ich folgende Grafik dazu gemacht.

Ich habe in den nächsten Tagen die Situation dort genauer beobachtet und bin bei meinen Analysen etwas tiefer gegangen. Zwei Tage später hat sich mir die energetische Lage dort so dargestellt.

Der “feurige”, extreme Energiekanal hat sich ausgeweitet und ich wurde innerlich immer nervöser. Ich dachte mir: Wenn sich dieses Energiefeld dort auf der 3D Ebene manifestiert, kann das zu einem Kataklysmus führen und Millionen Menschen werden dort sterben. In diesen Tagen habe ich öfters mit dem medialen Tecklenburger telefoniert und auch er hatte das Gefühl, dass es in den USA demnächst zu einer Katastrophe kommen könnte. Dann, am Mittwoch, 8. November 2023, stoppte die energetische Entwicklung. Ich war massiv irritiert. Das so eine mächtige energetische Entwicklung innerhalb weniger Stunden völlig zum Stillstand kommt, ist extrem ungewöhnlich. Es heißt: Jede Energie sucht sich ihrer Form. Die Energie kommt ja nicht abhanden.

Dann am Abend des 8.11.23 hatte ich Zeit, mit meinen geistigen Kollegen zu sprechen und ich fragte, was in den USA passiert ist. Die Kollegen meinten: Es ist entschieden. Sie dürfen aber nicht sagen, worum es sich handelt. Da hat sich plötzlich ein anderes geistiges Wesen gemeldet und meinte: Es wird einen sanften Übergang geben. Nun verstand ich gar nichts mehr. Also habe ich wieder meine Kollegen gefragt, was das alles bedeutet. Nun durften die Kollegen mir die Sache erklären. Der Allgäuer Holzfäller hat die Info bekommen:

Das letzte Wort hat die Erde. Die Erde hat sich entschieden. Es wird keine Kataklysmen sondern einen sanften Übergang in die neue Zeit geben. Das heißt nicht, dass es keine Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überschwemmungen und sonstige große Naturkatastrophen geben. Es heißt nur, dass es keine Kataklysmen geben wird. Und die Kollegen machten noch eine wichtige Bemerkung: Wenn die Menschen achtsam sind und die Zeichen der Natur erkennen, werden sie die Möglichkeit haben, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Peter Denk hat in einigen Videos darauf hingewiesen, dass in dem Gebiet, wo ich diesen extremen “feurigen” Kanal sah, zwei tektonische Erdplatten aufeinander treffen. Ich vermute, dass es dort wirklich zu einer Großkatastrophe hätte kommen können. Ich habe das Gebiet in der nächsten Zeit im Auge behalten.

Am Montag, 20. November 2023 machte ich eine kurze Arbeitspause und blickte kurz auf das betreffende Gebiet in den USA und die Lage hat sich dort komplett geändert. Der feurige Kanal ist verschwunden, dafür steckt jetzt das ganze Gebiet dort energetisch gesehen in einer feurigen “Nebelwolke”. Da ich etwas Zeit hatte, habe ich nochmals eine Grafik dazu gemacht.

Diese Energiewolke wirkt nicht explosiv. Sie wird aber irgend wann eine Auswirkung haben. Welche, weiß ich nicht. Die Energiewolke ist bisher relativ stabil. Ab und an ziehen irgend welche eneretischen Wellen durch dieses Feld, aber die Energieintensität ist sich praktisch nicht mehr verändert.

Wenn sich in den USA tektonische Verschiebungen ergeben, heißt das in “Menschenlebenszeit” gar nichts. Auf der Website www.20min.ch wurde am 25. Februar 2023 der Artikel “Afrika bricht auseinander – ein neuer Ozean entsteht” veröffentlicht. Da heißt es unter anderem:

In Afrika entsteht eine neue tektonische Platte. Die Somaliaplatte löst sich von der Afrikanischen Platte ab. Der Grosse Afrikanische Grabenbruch ist äusseres Zeichen dieser Entwicklung. Wenn die Somaliaplatte abbricht, entsteht ein neuer Ozean. Doch das dauert noch 20 bis 60 Millionen Jahre.

Im März 2018 tat sich in der Nähe des Vulkans Suswa plötzlich ein enormer Riss in der Erde auf. 15 Meter tief und 20 Meter breit sowie mehrere Kilometer lang, zwang er Anwohner, ihre Häuser zu verlassen, und beschädigte die vielbefahrene Mai-Mahiu-Narok-Strasse schwer. Seither ist zwar wieder Ruhe eingekehrt, doch Forschende gehen davon aus, dass Afrika zerbricht. ….

Im Norden beginnt das Great Rift Valley in der 120 Meter unter dem Meeresspiegel liegenden Afar-Senke zwischen Äthiopien, Eritrea, Dschibuti und Somalia. Geologinnen und Geologen gehen davon aus, dass das Rote Meer eines Tages die Tiefebene, die fast viermal so gross wie die Schweiz ist, überspülen wird und so die Bildung eines neuen Ozeans zwischen der Afrikanischen und der Somaliaplatte einläuten wird.

Ich fasse kurz zusammen: In Afrika bildeten sich 15 Meter tiefe und bis zu 20 Meter breite Risse, weil eine Platte bricht, sich zwei tektonische Platten trennen oder so ähnlich. Die Welt ist deswegen nicht untergegangen und dort sind deswegen auch nicht Millionen Menschen gestorben. Irgend wann wird sich dort vermutlich ein neuer Ozean bilden.

Möglicherweise müssen wir darauf 20 bis 60 Millionen “Menschenjahre” warten. Zur Erinnerung: 100 Millionen “Menschenjahre” sind ein “Erdenjahr”. Aus Sicht der Erde kann es sein, dass in ca. 2,5 bis 7,2 “Erdenmonaten” in Afrika ein neuer Ozean entsteht. Wie ich schon erwähnte: Alles hat und braucht seine Zeit. Und das “Zeiterlebnis” ist je nach Ding anders. Eine Eintagesfliege erlebt die Zeit anders als ein Mensch und die Erde nochmals ganz anders.

In Island beginnt es

Am 20.7.2023 habe ich auf meinem Blog den Beitrag „Die Transformation hat begonnen“ veröffentlicht.

Am 11.07.23 ist in Island ein Vulkan ausgebrochen. Es war kein großer Ausbruch. Aber vor ein paar Jahren haben die Kollegen wortwörtlich gemeint: In Island beginnt es. In Island gibt es immer wieder kleinere Vulkanaktivitäten und Ausbrüche. Also habe ich bei meinen geistigen Kollegen nachgefragt. Nach den Kollegen hat es jetzt begonnen. … Auf Youtube habe ich dann ein Video gefunden mit dem Titel “Es hat begonnen”. … Ich habe nachgefragt, was begonnen hat. Nach den Kollegen hat jetzt die Kernphase der Transformation gebogen. Das betrifft sowohl die Erde als auch die Menschheit und alle von der Menschheit geschaffenen Systeme.

Im Juni 2023 hat sich in Island ein bißchen etwas getan. Dann war es einige Zeit ruhig. Und nun bewegt sich dort etwas mehr. Ich habe bei den Kollegen nachgefragt, wie es in Island weitergehen wird. Die meinten, dass die Änderungen in Island ein Prozess sind. Im Juni kam der Impuls, dass der Prozess gestartet wurde und dieser Prozess wird einige Jahr dauern. Aus heutiger Sicht werden vermutlich in Island die größten Veränderungen erst 2025 oder 2026 passieren.

Ich war vor einigen Jahren in Island. In der Vorbereitungsphase habe ich mich bei Bekannten und auf Blogs über Island informiert. Alle Bekannten waren begeistert von Island. Auf einem Blog las ich: Wer einmal in Island war, kommt zurück. So geht es mir auch. Als ich in Island abreiste, habe ich mir vorgenommen, dass ich in diesem Leben nochmals Island besuchen möchte.

Da hieß es aus der geistigen Welt: Wenn du zurück kommst, wird sich Island sehr stark verändert haben. Eine mediale Bekannte, die ebenfalls in Island war und auch nochmals Island besuchen will, hat aus der geistigen Welt die Infos bekommen: Wenn du zurückkommst, wirst du viele Dinge nicht mehr sehen.

Also: In Island wird es größere Oberflächenveränderungen geben. Aber das heißt nicht, dass in Island ein Großteil der Menschen dabei ums Leben kommen werden. Dort gibt es große unbewohnte Gebiete. Wenn sich dort ein neuer Vulkan bildet und sich Lavaströme in der Umgebung ausbreiten, sind ganz wenige Menschen betroffen und die können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Es wird einen sanften Übergang geben

Eine ganz wichtige Info aus meiner Sicht ist, dass es einen sanften Übergang geben wird. Meine geistigen Kollegen haben oft angemerkt, dass die geistige Welt möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten will, dass sie mit ihrem physischen Körper in die neue Welt übertreten können. Da machen Kataklysmen überhaupt keinen Sinn, bei denen hunderte Millionen oder sogar Milliarden Menschen sterben.

Es besteht die Vermutunng, dass die dunkle Seite durchaus bereit ist, die Menschheit um 80 % zu reduzieren. Aber die geistige Welt wird dies verhindern. Egal was die dunkle Seite für Pläne hat: Die dunkle Seite wird scheitern und sie haben nur mehr ganz wenig Zeit!

Wenn die große energetische Welle auf die Erde trifft, ist es vorbei mit ihren Plänen. Bis sich die Menschen und die Gesellschaft geändert hat, wird es dauern. Aber die dunklen Kräfte werden immer schwächer und schwächer und die Anzahl der aufgewachten Menschen nimmt Tag für Tag zu.

Der mediale Bekannte aus Tecklenburg hat mir Folgendes in einer Mail geschrieben (Hervorhebungen durch mich):

Es wird die sanfte Variante kommen. Ich bekomme keinen großen Knall/Krieg, weder von Mutter Erde, noch von der dunklen Seite. Stürme, Vulkanausbrüche, Erdbeben und Überschwemmungen ja. Finanzielle und materielle Einbußen/Verluste ja.



Aber es gibt NICHT diesen einen KNALL und es werden auch nicht von heute auf morgen alle Systeme kollabieren.



Alles nach und nach, so dass sich jeder retten und vorbereiten kann, der MÖCHTE!



Wenn ich an MORGEN denke, habe ich ein wohliges und sicheres Gefühl.

Eine mediale Bekannte, die ich im Beitrag “Neue Wege der Realitätsgestaltung” als “Wasserfrau” bezeichnet habe, hat in den letzten Tagen sehr bemerkenswerte Infos aus der geistigen Welt bekommen. Im damaligen Beitrag habe ich Folgendes geschrieben:

Zuerst ein paar Worte zur meiner Bekannten. Sie möchte anonym bleiben. Zur leichteren Orientierung werde ich sie im Folgenden “Wasserfrau” nennen, weil sie das Wasser liebt und, wie ich mehrmals selbst erlebte, das Wasser, insbesondere das Meer, ihr anscheinend auch sehr zugetan ist. Ich kenne die Wasserfrau seit vielen Jahren. Sie hat seit Geburt Zugang zu anderen Welten und schon sehr viele extrem ungewöhnliche energetische und geistige Phänomene erlebt. Einige fanden an öffentlichen Orten (z.B. in einem Kaffeehaus) im Bekanntenkreis statt, wo auch ich anwesend war. Also, die Wasserfrau ist mit ungewöhnliche Ereignisse vertraut.

Nun hat die Wasserfrau zur Erdveränderung einige bemerkenswerte Infos aus der geistigen Welt bekommen. Sie hat mir dies wie folgt erklärt: Gegegenwärtig läuft auf der Erde ein “energetischer psychosomatischer Prozess” ab.

Die geistige Welt sagte zu ihr: Der physische Körper schaut lange zu, wenn ihr psychische Dinge ausblendet und euch nicht darum kümmert. Aber irgendwann kippt es und der Körper reagiert. Auch die Erde schaut lange zu, was ihr Menschen treibt. Aber irgendwann kippt es auch da und die Erde wird reagieren. Dieser Punkt ist jetzt erreicht.

Ich bekommte aus der geistigen Welt ähnliche Infos: Es wird nicht den großen Knall geben, es wird ein langsamer und “sanfter” Übergang werden. Aber diese Übergangszeit wird keine Zeit von “Friede, Freude, Eierkuchen”. Ganz im Gegenteil: Die Erde wird reagieren, die Naturereignisse und Naturkatastrophen werden zunehmen. Aber die Erde hat Erbarmen mit uns: Statt einem großen Knall wird es viele Pupser geben.

Wie geht es in den nächsten Monaten weiter

Ich habe schon wieder das Phänomen, dass ich bis ca. Februar 2024 nur einen energetischen Nebel aber keine Details sehe. Aber ab März 2024 wird das Energiefeld extrem hell und die “Luft” funkelt, wie wenn Brillianten in der Luft schweben würden. Und dieses Phänomen verstärkt sich in den Folgemonaten. Ich möchte aber betonen, dass dies “nur” ein Energiefeld ist, in das die Erde eingehüllt ist. Ob, wann und wie sich dies auf der 3D Ebene manifestiert, ist eine andere Frage.

Der Dezember und der Jahreswechsel ist generell aus energetischer Sicht sehr intensiv. Dieses Mal kommen noch einige anspruchsvolle astrologische Konstellationen dazu. Vor allem um den Jahreswechsel.

Wie immer wird die dunkle Seite wieder versuchen, die Enwicklung in ihrem Sinne zu gestalten und sie werden wieder scheitern. Aber man muss damit rechnen, dass wieder sehr düstere und dunkle Szenarien im Äther verbreitet werden und – leider – werden wieder auch einige Vertreter der alternativen Szene dies zugunsten ihrer Click- und Viewsanzahl nutzen und schnell dramatische “News” verbreiten. Aus meiner Sicht wird sich im Dezember im Vergleich zu der letzten Zeit, nichts ändern.

Geopolitisch (also in der Ukraine und im Nahen Osten) wird es rund gehen, die Regierungen werden weiterhin die Bevölkerung leiden lassen usw. Leider ist es auch in der alternativen Szene nicht anders. Auch da wird es weiterhin rund gehen. Im Englischen sagt man dazu: business as usual oder auf deutsch: Alles geht wie gewohnt weiter. Auch der Irrsinn.

Ein paar interessante Infos aus der geistigen Welt

Zum Abschluss noch ein paar hoch interessante Infos aus der geistigen Welt.

Die Wasserfrau beschäftigt sich nicht mit wirtschaftlichen Themen und schon gar nicht mit Währungen. Auch für politisches Geschehen hat sich nicht viel übrig. Sie hat aber jetzt zu wirtschaftlichen und politischen Themen Infos aus der geistigen Welt bekommen. Das finde ich äußerst ungewöhnlich und ich kenne die Wasserfrau nun schon länger.

Leider haben wir aus Zeitgründen nicht alles besprechen können. Wenn ich solche Infos bekommen, spreche ich mit meinen geistigen Kollegen darüber. Einige Infos habe ich noch nicht abklären können, manche habe ich noch nicht ganz verstanden.

Im Folgenden einige Infos, die ich von der Wasserfrau bekommen habe und die ich auch mit meinen geistigen Kollegen schon besprochen haben. Aus Zeit- und Platzgründen werde ich einige Zitate bringen, die Erklärungen der Kollegen dazu folgen erst in einem späteren Beitrag.

Silber und Gold-Entwicklung

Im ersten Halbjahr 2024 wird der Silberpreis zu steigen beginnen. Der Goldpreis wird langfristig stagnieren und teilweise sinken!

Die Währungsentwicklung

Der Dollar wird weltweit als “Blutwährung” erkannt. Aber er wird uns noch sehr lange erhalten bleiben. Aber keiner will mehr mit dem Dollar etwas zu tun haben.

Der Euro wird uns auch noch lange erhalten bleiben. Zitat der Wasserfrau: Der Euro löst sich langsam auf, bis die Letzten den Glauben daran verloren haben. Deutschland und Österreich werden eine neue Währung haben, aber es wird weder die Deutsche Mark noch der Schilling sein.

Zu dieser Aussage möchte ich ganz kurz anmerken: Bitte zu beachten, dass da keine Zeitangabe gemacht wurde. Die Kollegen machten mich auch darauf aufmerksam, dass da nichts darüber ausgesagt wurde, ob Deutschland und Österreich den Euroraum frühzeitig verlasssen. Es kann durchaus sein, dass der Euro dann noch weiter existiert. In einem späteren Beitrag werde ich auf dieses Thema noch genauer eingehen.

Dann noch eine besonders brissante Aussage zu den künftigen Währungen in Deutschland und Österreich, die die Wasserfrau aus der geistigen Welt erhalten hat: Die Währung ist weich, die Kartoffeln sind hart.

Zum Abschluss noch eine markante Aussage der Wasserfrau: Wenn das Geld an Wert verliert, wollen die Verrücken auch nicht mehr in die Politik.

Die letzte Aussage kann man durchaus als positiv bewerten.

Aus meiner Sicht wird es in den nächsten Monaten zwar geopolitisch rumpeln, möglicherweise auch auf einigen politischen Bühnen in Europa, es wird irgendwo auf der Welt ein paar Naturkatastrophen geben, aber der energetische Trend ist sehr positiv und die Bevölkerung in der DACH-Region hat bis auf Weiteres nichts wirklich Schlimmes zu erwarten.

Bis zum nächsten Beitrag wünsche ich allen alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

…

