Doppelgänger-Alarm! „Nicht einmal im Entferntesten Ähnlichkeit mit Putin“

Für diesen Auftritt von Wladimir Putin hagelt es reichlich Verwunderung. Beobachter sind sich sicher: Hier war nur der Doppelgänger des Kreml-Chefs anwesend. Dieser habe „nicht einmal im Entferntesten Ähnlichkeit mit Putin“.

Diese Gerüchte lassen sich wohl nicht mehr aus der Welt schaffen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges wird ganz besonders genau beobachtet, wie sich Kreml-Chef Wladimir Putin bei öffentlichen Auftritten verhält.

Dabei sollen Anhaltspunkte entdeckt werden, wie es um die Gesundheit des 71-Jährigen bestellt ist. Zuletzt sorgte der fragwürdige Telegram-Channel „General SVR“ immer wieder mit skurrilen Meldungen, angeblich aus dem Inneren des Kremls, für Aufsehen.

Wladimir Putin tot und ersetzt laut Verschwörungstheorie

„General SVR“ hatte jüngst den vermeintlichen Tod von Wladimir Putin an den Folgen eines Herzinfarktes verkündet. Beweise lieferten die angeblichen Kreml-Insider nicht, unter Experten gilt „General SVR“ als unglaubwürdige Quelle.

Die Gerüchte, dass mittlerweile nur noch ein Putin-Doppelgänger in der Öffentlichkeit auftritt, ließen sich allerdings nicht aus der Welt schaffen. Auch nach dem neuesten Putin-Hingucker. (Wirbel um „falsch gelagerte“ Putin-Leiche! Nach angeblichem Putin-Tod! ER ist das neue Staatsoberhaupt (Videos))

Wladimir Putin: Zweifacher Doppelgänger-Alarm bei Märchenstunde

Da wird im Netz gleich doppelter Double-Alarm beschworen. In einem Video (siehe weiter unten) auf dem X-Account von Anton Geraschenko, Berater des ukrainischen Geheimdienstes, ist Wladimir Putin (oder laut Verschwörungstheorie sein Doppelgänger) zu sehen, wie er bei einer Präsentation der russischen KI „Giga Chat“ zugegen war.

Eben jenes Programm war zuletzt in den Schlagzeilen, weil es in Verbindung mit irren Putin-Nacktbildern gebracht worden war. Putin, der als „Boss“ bezeichnet wurde, bat die KI, sich ein Märchen auszudenken, was diese sofort umsetzte und eine Geschichte von Väterchen Frost und seiner Enkelin Schneeflöckchen begann.(Putin´s Gesicht sorgt für Spekulationen – krank oder Doppelgänger? „Das ist er nicht“ (Video))

„Nicht einmal im Entferntesten Ähnlichkeit mit Putin“

Dass sich Putin mit Propaganda-Märchen auskennt, sei nicht verwunderlich, spotten die Kommentatoren unter dem Video. Doch dort wird auch einmal mehr auf die Doppelgänger-Theorie angespielt.

300x250

Denn nicht nur der Kreml-Chef selbst soll nicht echt gewesen sein („Ich schwöre, es ist ein Double“, „Dieser Typ hat nicht einmal im Entferntesten Ähnlichkeit mit Putin“, „Ganz und gar nicht der echte Putin. Überhaupt nicht die gleichen Ausdrücke“), auch die KI wäre eine schlichte Kopie vom bekannten Programm ChatGPT.

Den Spott gibt es da noch obendrauf. Ein Kommentator ist sich zum Beispiel sicher, dass „Giga Chat“ überhaupt nicht funktioniere, sondern von verstecktem Personal hinter einer Wand gesteuert werde. Vielleicht wie der vermeintliche Doppelgänger-Putin?

Russia copied ChatGPT and presented „Putin“ (who was called „boss“) with a „domestic“ AI GigaChat.

300x250 boxone

The „boss“ asked the AI to come up with a fairy tale. The AI began in a loose way: „There were two friends: Father Frost and Snow Maiden“. The „boss“ then asked to teach the AI… pic.twitter.com/crnVQ1cHfd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2023