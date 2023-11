Der Zusammenbruch böser Systeme in der Welt und der Aufstieg ihrer guten Gegenstücke

Der Health Ranger Mike Adams diskutierte mit Seth Holehouse bei „Man In America“ über den Zusammenbruch böser Weltsysteme und den Aufstieg ihrer guten Gegenstücke.

Laut Holehouse brechen die bösen Weltsysteme, die derzeit die Gesellschaft kontrollieren, zusammen und werden durch gute Systeme ersetzt.

Die scheiternden Systeme wie Unterhaltung und Bildung seien oft die schlimmsten, fügte er hinzu.

Aber jetzt entstehen gute Systeme wie Homeschooling und gottzentrierte Filme und Unterhaltung – und mit ihnen eine neue Gesellschaft.

„Es ist eine Gesellschaft, die nicht von den satanischen, luziferischen, bösen [und] kommunistischen Prinzipien kontrolliert, regiert oder verwurzelt wird, die derzeit große Teile unserer Gesellschaft kontrollieren“, sagte Holehouse und führte Beweise für den Zusammenbruch dieses Bösen an.

Er wies auch darauf hin, dass Menschen, die aufwachten, das System verließen, Parallelwirtschaften aufbauten und Widerstand zeigten, diesen Zusammenbruch auslösten.

„Die Grundlage dafür ist ein Krieg des rein dämonischen Bösen gegen das Gute – das Leben und Liebe, Fülle, Transparenz, Freiheit [und] all diese Dinge, die wichtig sind“, bemerkte der Health Ranger. „Das ist der Krieg, in dem wir uns befinden. Er nimmt einfach viele verschiedene Formen an.“

Laut dem Gründer von Brighteon.com und Natural News wissen die Menschen nicht, wie lange dieser Krieg andauern wird. Er fügte hinzu, dass die Menschen zunächst erkennen müssen, in welcher Form des Krieges sie sich befinden: politischer, kultureller, geopolitischer oder spiritueller Krieg.

Adams teilte auch einige positive Aspekte dieses Zusammenbruchs, etwa den Niedergang der Globalisierung und die Neulokalisierung der Gemeinschaft.

Wenn die globalen Lieferketten zusammenbrechen, müssten die Menschen auf andere Menschen angewiesen sein, die ihnen geografisch nahe stehen, wenn die globalen Lieferketten zusammenbrechen, sagte er gegenüber Holehouse.

Letztendlich wies der Health Ranger auf die enorme Chance hin, die Welt wieder aufzubauen – insbesondere Amerika, eine Nation, die auf den christlichen Prinzipien der freien Meinungsäußerung, des freien Handels und der individuellen Freiheit gegründet wurde. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

300x250

Blaue Städte (Demokraten) werden zu „Mad Max“-Umgebungen

Da die verschiedenen Systeme bereits kaputt sind, wird es laut Adams noch schlimmer werden, bevor der Wiederaufbau erfolgt. Er prognostizierte außerdem einen Zusammenbruch sowohl der Bevölkerung als auch der Nahrungsmittelversorgung, wobei die Menschen ein massives Sterben erleben würden, das viele Formen annehmen kann.

Der Health Ranger führte an, wie die von Demokraten geführten blauen Städte implodieren, und prognostizierte, dass diese sich in „Mad Max“-Umgebungen verwandeln würden, in denen die Menschen nicht überleben würden.

Im Gegensatz dazu sind Menschen, die vorbereitet sind, diejenigen, die bei SHTF schwer zu töten sein werden. Letztlich wird die überwiegende Mehrheit der Menschen – insbesondere die ahnungslose Masse – den Zusammenbruch nicht überleben.

300x250 boxone

Der Dritte Weltkrieg ist unvermeidlich: Jedes Mal, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät, stürzen die Globalisten die Welt in einen katastrophalen Krieg

Martin Armstrong von Armstrong Economics veröffentlichte diese Woche einen Artikel über das sogenannte Sokrates-Programm und wie es im Laufe der Geschichte anhand von Konjunkturzyklen erfolgreich alle möglichen Dinge vorhergesagt hat.

Basierend auf dem, was Sokrates sagt, ist 2023 das Jahr des Dritten Weltkriegs, der durch die „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und andere richtungsweisende Schritte globalistischer Mächte, die einen Übergang in den nächsten Zyklus signalisieren sollten, vorhergesagt wurde.

Wie wir in letzter Zeit häufig berichtet haben, stürzen die Mächte die Welt jedes Mal, wenn Volkswirtschaften ins Stocken geraten – insbesondere solche, die auf keynesianischer Wirtschaftslehre und auf Wucher basierenden Fiat-Geldsystemen basieren –, in einen weiteren katastrophalen Krieg, der viele Todesopfer fordert und viel frisches neues Kapital für die Spitzenreiter.

Armstrong beschreibt den bevorstehenden Dritten Weltkrieg als „sich in einer Katastrophe abspielen, in der Eigeninteressen mit Dummheit kollidieren“ und erklärt unter Berufung auf Sokrates kurz und detailliert, wie das Programm das gesamte Spektrum von Politik bis Krieg betrachtet, um Analysen darüber zu erstellen, was als nächstes auf die Welt zukommt.

Wie Sie wahrscheinlich bereits erkennen können, befindet sich die Welt derzeit im Chaos und scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen – obwohl das Establishment, mit minimaler Zurückhaltung, viele clevere Tricks im Ärmel hat, um das Unvermeidliche hinauszuzögern .

„Ich sehe die Welt als die biblische Geschichte von Joseph, der dem Pharao erzählt, dass es sieben Jahre des Überflusses und sieben Jahre der Dürre geben wird“, war die Antwort, die Armstrong auf seine Aussage über die Natur des Dritten Weltkriegs erhielt.

„Diese Geschichte versucht uns zu vermitteln, dass es einen Konjunkturzyklus gibt und dass wir besser damit leben sollten. Marx, Keynes und die Zentralbanken haben alle versucht, den Konjunkturzyklus entweder zu manipulieren oder ihn zu beenden.“

Ist das nur ein weiterer Zyklus oder ist es das ENDE?

Vor genau zehn Jahren warnte Sokrates vor der bevorstehenden wirtschaftlichen Notlage, die durch ein katastrophales Ereignis in Gang gesetzt würde, in diesem Fall die COVID-Krise und die damit verbundenen Sperren, die die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Zusammenbruch schaffen, indem Menschen aus ihren Geschäften und der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

„Unternehmen wurden geschlossen, Menschen verloren ihre Jobs und die Elite dachte, das sei keine große Sache“, heißt es in Armstrongs Bericht. „Man kann die Zinsen nicht erhöhen, um eine Lebensmittelknappheit zu beheben oder Regen herbeizuführen.“

Sokrates hat offenbar auch den Krieg in der Ukraine vorhergesagt, einschließlich der Zunahme von „Antisemitismus“-Behauptungen und „Pro-Nazismus“. Laut Sokrates ist das alles nur ein Teil des Kreislaufs.

„Wie der Computer vorhergesagt hat, stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg, der hier im Jahr 2023 beginnt, weil all die alten Spannungen in der Welt zwischen Menschen und Nationen die Welt auseinanderreißen werden“, heißt es weiter in dem Bericht.

Anschließend geht es auf verschiedene historische Anekdoten aus der Perspektive des zunehmenden Zorns gegen „Juden“ ein, die in der Vergangenheit hauptsächlich wegen ihrer Bankpraktiken aus verschiedenen Ländern vertrieben wurden – obwohl Armstrong darauf hinweist, dass sich offenbar auch Christen und Muslime in den Wucher eingelassen haben.

Was auch immer der Fall sein mag, die Welt befindet sich mitten in einer weiteren großen Katastrophe – vielleicht der Katastrophe, die allen Katastrophen ein Ende setzt, wenn Sie ein Anhänger der biblischen Prophezeiung sind.

Die Zeit wird zeigen, was als nächstes passiert,…

Fazit

„Sie werden eine völlig neue Welt haben, zu der Sie beitragen und die Sie dabei unterstützen können, eine Welt aufzubauen, die in keiner Weise der Welt ähnelt, unter der wir jetzt leiden“, sagte Adams.

Ihm zufolge beruht die einzige Nachhaltigkeit der menschlichen Zivilisation auf einer Moral, die im Einklang mit der Natur und mit Gott steht.

Holehouse, ein YouTuber und Podcaster , beklagte, dass die gegenwärtige Gesellschaft immer böser werde. Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass dieses Übel irgendwann seinen Höhepunkt erreichen und dem Aufkommen des Guten weichen wird. Passend zu dem, was Holehouse erwähnte, sagte Adams, dass die Systeme, die von bösen, unehrlichen und unmoralischen Menschen dominiert werden, sich irgendwann selbst zerstören werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 03.11.2023